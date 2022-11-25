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Дина Дабришюте Публикаций: 107
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Блоги / Дина Дабришюте

Клоны, поборы, инквизиция

25.11.2022 16:45|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска новой радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

По-прежнему я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Форменные методы воспитания.
  • Мы все время платим, а цены растут, или Золотой фонд капремонта.
  • Культурная охота на ведьм.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: anekdotbar.ru

Говорят, в советское время все люди выглядели одинаково. Те, кто выделялся из толпы, имели связи и деньги. У них могли быть импортные вещи, яркие, не как у всех, получше качеством. Кто умел шить, старался найти ткань, чтобы не зависеть от ассортимента магазинов. Так, например, делала моя бабушка. Кроме этого, она шила и красивые фартуки для мамы в школу, и, если надо было, подгоняла коричневую форму. Ничего хорошего о качестве материала, из которой она была пошита, я не слышала ни разу. Когда сейчас перед первым сентября иду в магазин, чтобы купить своим детям юбки и сарафаны, вижу, что шьют из разной ткани, качество попадается неплохое.

Опытным путем выяснилось, что далеко не всегда дорогая одежда носится лучше. Порой приходится и в середине учебного года искать новый комплект формы для школы. Но главная сложность - не в каждом магазине оказываются вещи нужного цвета. В последние дни лета очень сложно найти, например, черные сарафаны. Синих – миллион, висит всевозможная клетка, а черной расцветки днем с огнем. От того я порадовалась, когда министр просвещения Сергей Кравцов заявил о намерении ввести в России единую школьную форму. В Госдуму внесен соответствующий законопроект.

Конечно, тут же начались прения среди родителей. Подобная инициатива уже не раз озвучивалась, мнение насчет нее есть у всякого. Опрос в Telegram-канале Псковской Ленты Новостей показал, что большинство читателей поддерживают идею. Хочу процитировать депутата Госдумы Татьяну Буцкую: «Школа - это храм знаний. В школе стоит появляться в спецформе, внешний вид которой должны утверждать на региональном уровне. Но мы будем видеть детей в форме, а не детей в джинсах, мини-юбках, тренировочных штанах».

Искренне надеюсь, что цвет формы утвердят где-то сверху, потому что сил моих больше нет каждый год бегать по магазинам, пусть лучше там ассортимент цветов сократят и закупят больше интересных моделей. Не понимаю родителей, критикующих единообразие внешнего вида учащихся. Особенно тех, кто считает, что форма вводится ради того, чтобы никто не выделялся, чтобы подавить детскую индивидуальность. А давно у нас принято отличаться шмотками? Вроде бы сейчас в моде демонстрировать мозги и знания, а не финансовые возможности родителей. Возможно, я чего-то не знаю, не замечаю, но в школьной среде за последние год не слышно о том, что кто-то кого-то буллил за одежду. Когда я училась, такое встречалось. Была б форма, скорее всего, подобные случаи происходили реже.

Считаю, вопрос внешнего вида любых обучающихся недостаточно проработан на государственном уровне. Давно пора ввести требования к внешнему виду студентов ПсковГУ. Нашивки бы хоть какие-нибудь придумали. Хочется нормально понимать, кто едет с тобой в автобусе утром, обедает в кафе или закупается в магазине. Униформа, любые знаки принадлежности к той или иной структуре дополнительно обязывают их владельцев вести себя надлежащим образом. Как минимум потому, что непристойным поведением люди будут позорить не столько себя, сколько свою контору или учебное заведение, а многие учреждения следят за своим имиджем. Человеческий фактор, в любом случае, оказывается решающим, но, может, форма поможет людям чаще держать себя в руках.

Источник: risovach.ru

Постоянство – то, на чем стоит вся наша жизнь. Человеку необходимы основы, фундамент, которые будут его держать и сдерживать. Для кого-то эти роли выполняют духовные скрепы, а для кого-то защита своих прав. Второй случай особо тяжелый, потому что наш человек склонен настаивать на своем до последнего, даже в самых абсурдных случаях. Так, я знаю много людей, которые не платят за коммуналку, потому что государство им и так задолжало. Дескать, природные ресурсы общие, так что газ/вода/свет должны быть открыты для каждого гражданина в любом количестве. Некоторые даже вполне обеспеченные товарищи не спешат платить за капремонт. У них есть железные аргументы в защиту своей позиции – канализационные трубы в многоквартирном доме не меняют, протекающую крышу не чинят.

Так за что и кому надо платить кровно заработанные? Признаюсь, я тоже разделяю эту позицию. От злостного нарушения закона останавливает только повестка в суд, мне меньше всего на свете охота связываться с этой инстанцией. Лучше заплатить и поворчать. Живу я в славном городе Пскове с 2006 года, несколько квартир сменила, в разных районах, а нигде своевременного капремонта не видела. Только в интернете пишут, что все отлично. Получается, что деньги, действительно, исчезают в воздухе? Из плохих новостей – взносы за капремонт в Псковской области увеличиваются со следующего года.

Знаете, чего я хочу, как добросовестный плательщик? Чтобы мне сделали фотоотчет, на что тратятся средства из фонда капремонта. Кстати, в этом году это уже не первая новость о том, что собственники квартир должны платить больше денег государству. Так, в феврале жильцов новостроек обязали раньше платить за капремонт.

Власти говорят, что дома в Псковской области сильно изношены, нужно очень много денег для того, чтобы привести их в надлежащее состояние. Ремонт необходим! Самим же лучше будет! Как оплатим все счета, как заживем с комфортом! Правда, до того, отдадим кругленькую сумму из своего кошелька. А потом, конечно, сразу заживем. Ну или не совсем сразу. Дома же стоят в очереди на капремонт, в это время цены растут, а власти разводят руками... Мне не особо верится, что когда-нибудь жилищный фонд Псковской области будет в нормальном состоянии, чтобы балконы не падали и вода не была ржавой из-за старых домовых труб. Или хотя бы что-то одно. Пока ничего: ни комфорта, ни ремонта, ни денег в бюджете. Интересно, что региональные программы капремонта с этого же года включили в нацпроект «Жилье и городская среда».

Главная цель все та же – увеличение средств на приведение домов в пригодный для комфортной жизни вид. Я не поняла, идея уже не сработала/ не заработала и потому взносы в фонд увеличили для населения? Или это превентивные меры? Пока вопросов больше, чем ответов, а поборов больше, чем результатов.

Источник: risovach.ru

В России жить совершенно счастливо невозможно по двум причинам – запреты Госдумы и запреты общественников-активистов. Конечно, при желании все можно обойти. Естественно, любой нормальный человек так и делает. Но что за тяготение к запретам? Хорошо, что Псков маленький, количество сумасшедших, недовольных всем подряд не такое уж и большое. В федеральную повестку не часто попадаем. А нынче могли бы с легкостью, если бы, например, на сцене Псковского театра драмы поставили спектакль по книгам о Гарри Поттере. Намедни активисты правозащитного православного центра «Сорок сороков» обратились к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой запретить мероприятия по мотивам романов о мальчике, который выжил.

Вот так хорошие дети становятся Теми-Кого-Нельзя-Называть. Сами-Знаете-Кем. Увлекаешься в детстве знаменитой франшизой, советуешь школьникам ее читать, своим детям показываешь фильмы. И вдруг становишься чуть ли не преступником. Активисты говорят, что ты плохой, книги читаешь паршивые, популяризировать героев оттуда нельзя ни в коем случае! Что ж, с такими общественниками и правозащитниками никакая культура отмены нам не страшна. Культуры в принципе просто не будет.

Четверть века назад вышел первый роман о Гарри Поттере, а российские активисты никак не могут успокоиться, все переживают, что троица главных героев подорвет отечественные культурные скрепы. Сдается мне, что устои на самом деле расшатывают их ярые блюстители. От 2022 года никто не ожидал и половины произошедшего. Охота на ведьм не менее нелепа, чем иные шокирующие события. Я не понимаю, зачем нужны ограничения в искусстве в принципе. Всякий творец работает для вечности, неважно сколько она для него продлится. Зритель/слушатель/читатель сам разберется, что останется жить в веках, а что забудется. Как бы ни говорили сейчас о силе пиара, о том, что талантам не пробиться без денег – только потребитель выносит приговор искусству.

В настоящее время как-то не принято уже говорить о каком-то развитии культуры, скорее, речь идет о ее повторении, вторичности, третичности и так далее. Это тоже нормальный процесс, в каком-то смысле мы скатываемся, а не поднимаемся. Отрицательный рост в данном случае тоже рост. Но как бы ни было привязано искусство к обществу и его процессам, хорошо бы, чтобы ходу событий никто не мешал. Катимся? Дайте газу, надо докатится уже и начать новый виток развития, оттолкнувшись от дна.

На протяжении человеческой истории культуре всегда кто-то пытался помешать запретами и заданными векторами развития. И ни разу цель не была достигнута – музыка, литература, изобразительное искусство, театр отражали и отражают все грани жизни, которая разворачивается вокруг. Бороться запретами не получится. Против слова может быть только другое слово, против идеи только другая идея. И помним: не сочинит один автор – зафиксирует другой. К сожалению, с нынешними законами и силой общественного мнения только на других теперь и надежда.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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