ЖКХ

Взносы на капремонт увеличили в Псковской области

Изменения минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Псковской области на 2023 год согласовали депутаты Псковского областного Собрания на сессии 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Взносы на капремонт увеличиваются или уменьшаются?» - решил уточнил депутат Олег Брячак («Справедливая Россия - За правду»).

«Увеличиваются на 8%, - ответил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. - Законодатель допускает увеличение на 9%»

«Наша фракция будет голосовать против увеличения взносов на капремонт. Мы изначально были против, чтобы этот законопроект существовал», - добавил Олег Брячак.

Согласно федеральному законодательству размер взноса за капремонт подлежит пересмотру каждый год, напомнил Сергей Грахов.

Так, для домов без лифтов взносы увеличатся на 68 копеек, для домов с лифтом - на 78 копеек.

Данное увеличение позволит дополнительно собрать суммарно 125 млн рублей в год.

С учетом рассчитанного экономически обоснованного размера минимального взноса, инфляционных процессов и принципа доступности минимального размера взноса для граждан размер минимального взноса на капитальный ремонт 1 кв. метра на 2023 год составит:

9,24 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта;

10,56 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов с лифтом.

Законопроект поддержали 18 депутатов, против проголосовали трое.

Напомним, в ноябре 2021 года депутаты Псковского областного Собрания решили обратиться в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России по вопросу обращения к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о включении региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в качестве подпрограммы в федеральный проект «Жилье» госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в целях обеспечения софинансирования расходов из федерального бюджета.

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Инициатором выступил председатель областного Собрания Александр Котов. Предложение связано с тем, что не выполняются краткосрочные планы по капремонту многоквартирных домов из-за нехватки финансовых средств.

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В апреле 2022 года Комиссия Совета законодателей РФ по межбюджетным отношениям и налоговому законодательству поддержала предложение Александра Котова о направлении консолидированного обращения в правительство от имени Совета законодателей РФ при Федеральном собрании о возможности включения региональных программ капремонта общего имущества в паспорт нацпроекта «Жилье и городская среда», что позволит обеспечить их средствами федерального бюджета на условиях софинансирования.

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