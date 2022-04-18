Общество

Комиссия Совета законодателей РФ поддержала предложение псковских депутатов

Комиссия Совета законодателей РФ по межбюджетным отношениям и налоговому законодательству поддержала предложение председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова о направлении консолидированного обращения в правительство от имени Совета законодателей РФ при Федеральном собрании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Речь идет о возможности включения региональных программ капремонта общего имущества в паспорт нацпроекта «Жилье и городская среда», что позволит обеспечить их средствами федерального бюджета на условиях софинансирования. 20 апреля заседание комиссии, в состав которой входит спикер псковского парламента, прошло в режиме видео-конференц-связи.

Александр Котов, выступая перед коллегами, представляющими разные субъекты страны, напомнил историю вопроса: региональная система капремонта многоквартирных домов, стартовавшая в 2014 году, является одним из самых масштабных проектов модернизации жилищного фонда, который когда-либо проводился в России. Основным источником ее финансирования стали взносы собственников помещений.

«Дефицит средств на реализацию программы растет ежегодно, что вызывает обоснованное недовольство собственников жилых помещений, сроки капитального ремонта которых нарушаются», - отметил Александр Котов и обратил внимание, что в Псковской области экономически обоснованный размер платежа в шесть раз больше установленного. «Понятно, что в этих условиях дефицит с каждым годом больше и больше растет, причем, практически в геометрической прогрессии», - добавил спикер.

Председатель областного Собрания сообщил, что с учетом этих обстоятельств псковские депутаты подготовили обращение в Правительство РФ, его поддержали все субъекты федерального округа – вопрос рассмотрела Парламентская Ассоциация Северо-Запада России. «Мы понимаем, что ситуация с каждым годом будет только усугубляться, а решение будет искать все труднее», - сообщил Александр Котов и обратился к коллегам с просьбой также поддержать предложение и направить в правительство РФ общую позицию Совета законодателей.

Председатель комиссии, спикер Думы Астраханской области Игорь Мартынов согласился с доводами, которые озвучил Александр Котов. «Мы не имеем морального права переложить всю финансовую нагрузку на собственников жилых помещений, но и средств в региональных бюджетах на доплату разницы в тарифе нет. Конечно, все дома находятся в разном состоянии, при этом в части есть сложное инженерное оборудование, например, лифты, у которых срок эксплуатации истек или подходит к концу. Собственники вместе с регионами, конечно, не потянут такую финансовую нагрузку», - озвучил свою позицию председатель астраханского законодательного органа.

У членов комиссии не возникло возражений. Решение будет направлено в президиум Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании и может быть рассмотрено уже в ближайшие дни – заседание Совета пройдет 26 апреля в Санкт-Петербурге.

Напомним, Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном собрании Российской Федерации – это совещательный и консультативный орган при палатах Федерального собрания Российской Федерации, учрежденный в мае 2012 года для совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных органов субъектов, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности. В состав Совета входят председатели верхней и нижней палаты российского парламента, их заместители, председатели законодательных органов субъектов, председатели комитетов Совета Федерации и Государственной Думы, ответственные секретари Совета законодателей Российской Федерации с правом совещательного голоса.