Блоги / Дина Дабришюте

Новые амбиции, старые проблемы и цифровое будущее

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

Суровая цифровая реальность-2023, или Электронный медицинский полис.

Старые зарплаты и новые траты.

Пипл схавал и попросил добавки: как Чебурашка Аватара победил.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: генератор мемов

В Интернете говорят, что в России совершенно прекрасно работает электронный документооборот. Едва ли не лучше, чем во всем остальном мире. Америка и Европа, по сравнению с нами, курят в сторонке. Положительные впечатления даже о Госуслугах я читала не только у бывалых путешественников, но и у нервных эмигрантов. Мне не довелось попробовать на себе все минусы забугорной бюрократии, так что говорить могу исключительно о том, что у нас работает или не работает. Перед Новым годом было много рассуждений на тему того, как отмечать праздники, и откуда взять на них денег. Народ больше ни на что толком не обращал внимания. Если вы читали новости так же избирательно, как я, рассказываю: с 1 декабря подняли тарифы ЖКХ и с этого же дня россияне получили право получать бесплатную медпомощь при предъявлении только паспорта. А детям до 14 лет достаточно показать свидетельство о рождении.

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В Минздраве пояснили – на данный момент хорошо отработана система электронных полисов ОМС, носить бумажный больше не нужно. Но это еще не все: новорожденные автоматически внесутся в регистр застрахованных лиц на основании свидетельства о рождении, а также в базу попадут все, кто получает гражданство РФ. Представляете, до чего мы дожили? Я, честно говоря, с трудом верю.

Моя «любимая» Псковская районная поликлиника с окошком регистратуры в подвале теперь что, откроет свои объятия страждущим без нужной бумажки? Даже там будут все сведения? Это же у работников учреждения, которые записывают к специалистам, исчез один из поводов наорать на посетителей! Как они это переживут? Да нет, бред какой-то. Наш человек всегда найдет причину возмущаться.

Вот и после январских каникул заговорили о декабрьских нововведениях неспроста. В Минцифре страны сообщили, что электронный полис ОМС можно оформить на портале Госуслуг. Как раз для того, чтобы не носить с собой неудобную по размеру бумагу или пластиковую карточку. Немного отступлю от темы и замечу: российские власти попустили отличный повод попиарить свое сознательное отношение к окружающему миру. Можно же было заявить, что с 2023-го года потребление бумаги и пластика по инициативе правительства РФ значительно сократится, что приведет к ощутимому росту популяции всего краснокнижного мира. Ну или как там пишут в подобных случаях. Хороший повод для всемирной экоповестки! Но у нас как-то по человечески вышло – вводим электронный документ, чтобы все забывчивые не таскались в поликлинику по десять раз только ради того, чтобы принести уже свой медицинский полис.

Правда, в первые дни первой рабочей недели сервис Госуслуг подвис и при попытке оформить электронный документ выдавал «неизвестную ошибку с сервера». Сейчас шансов получить заветный полис, кажется, стало больше. У меня пока не вышло, но я очень надеюсь, что смогу победить систему. А еще хочется верить, что мы не будем узнавать с содроганием об очередной утечке данных граждан. Хотелось бы обойтись без плохих новостей, хотя бы с Госуслуг.

Фото: ВК

Согласно опросу в Telegram-канале Псковской Ленты Новостей большинство псковичей встречают новый год с тревогой и надеждой, опасаясь худшего сценария, либо ничего не ждут.

Что ж, не самые плохие результаты. Видимо, не зря в прошлом году спрос на успокоительные и снотворные в России вырос – помогли. Я не знаю, что еще, кроме волшебных колес, может по-настоящему снизить тревожность, звенящую в воздухе. Впрочем, увеличившиеся продажи крепкого спиртного говорят о том, что у людей в запасе не только таблетки. Поиск средств к существованию, на мой взгляд, станет одним из главных вопросов для каждой семьи в новом году.

Цены растут не просто быстро, а с какой-то космической скоростью. Зарплаты, понятное дело, никто не собирается увеличивать. С их индексацией всегда все сложно. Я решила зайти на hh.ru и посмотреть, что предлагает рынок труда в СЗФО. Выяснилось, что по-прежнему высокую заработную плату (даже в Пскове!) готовы платить тому, кто владеет английским языком хотя бы на начальном уровне. А как же импортозамещение? Видимо, все не так однозначно. Довольно много вакансий с зарплатой от 50 тысяч для разных дизайнеров. Еще дороже стоят услуги айтишников. Кстати, в России по-прежнему готовы их встречать с распростертыми объятиями – Минцифры готовит пакет мер по их возвращению. В частности, обещает бронь от армии.

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Не одна сотня профессионалов другого профиля уехали уже из Псковской области на более благодатную землю. Это учителя. Вакансии для педагогов, где в общеобразовательной школе обещают до 70 тысяч рублей, выглядят весьма заманчивыми. Причем это не только Питер или Москва, но и, например, Калининград. Так и хочется запаковать чемоданы и смахнуть пыль с диплома пединститута.

В Пскове, конечно, тоже можно выжить и в сфере образования, но нужно забить примерно на все сферы жизни. Одна моя подруга рассказала, что ее 32 часа уроков дополнены 11 часами репетиторства. И все это 6 дней в неделю. Об успеваемости своих учеников она знает больше, чем об успехах своего сына в школе. Примерно в такой же ситуации находятся псковские специалисты из многих сфер. Если нет подработки из московской или питерской компании, то кушать нечего. Если есть - некогда. А еще мое любимое – уборщица получает больше, чем человек интеллектуального труда. Но есть и хорошие новости, статистика говорит, что каждый четвертый пскович за 28 дней адаптируется к новой работе.

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Январь считается одним из лучших месяцев для смены деятельности. После праздников вакансий на сайтах, действительно, стало больше. Как говорится, ищите и обрящете.

Фото: memepedia.ru

Для того, чтобы человек почувствовал себя хорошо, у него нужно что-то отнять, а потом вернуть, как было. Схема рабочая, ею пользуются все, кому не лень. Вот и на новогодних каникулах россияне стали добровольными жертвами еще одного эксперимента, на этот раз культурного. В кинотеатрах, за неимением ничего другого, запустили прокат полнометражного «Чебурашки». Еще в июне, когда вышел трейлер фильма, мир треснул напополам. Кто-то счел персонажа советских книг весьма милым, а кто-то назвал весь проект кринжом, сравнив новую версию героя с гремлином, Йодой и Соником.

Летом я встречала больше негативных отзывов о том, что касается премьеры фильма. И вообще страсть к передиранию советской мультипликационной классики, как мне казалось, в обществе осуждалась. Спекуляция на знакомых персонажах – дешевый прием и не говорит ничего хорошего о тех, кто им пользуется. Если взято что-то старое, значит, новое не хватило мозгов придумать. С «Чебурашкой» история точно такая же. Но пипл схавал и попросил еще! Сборы этого фильма достигли рекордных цифр! Он стал самой кассовой картиной российского производства.

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Как страшно жить... Вот до чего длинные январские выходные доводят, народ со скуки пошел в кино. Лично мне хватило тизера, чтобы окончательно и бесповоротно решить для себя не ходить на это безумие. Специфическая актерская игра и настолько плохая графика, как будто бы из России уже на момент создания эмигрировали все художники-аниматоры, совсем не располагает к знакомству с картиной.

Абсолютно соглашусь с мнением, что головокружительный успех «Чебурашки» связан исключительно с культурным голодом людей. Показать вовремя – это искусство, едва ли не важнее качества материала. Выходит сейчас второй «Аватар», люди, конечно, на него пойдут, но ошеломляющих цифр, скорее всего, не будет. Хотя уже то, что его покажут в российском прокате, а тем более в Пскове – большая удача. Как я понимаю, для нас, конечно, а не для создателей, ведь официально правообладатели ушли из России. Что ж, тогда мы идем к вам! Если принято решение крутить в кино даже пиратские копии картины, значит, никакой запрещенной в РФ повестки в ней нет. Либо фильм грамотно порезали. Первая часть франшизы стала самым кассовым фильмом в истории. Интересно, помешают ли санкции повторить успех 2009 года? Скоро узнаем.

В мировой прокат второй «Аватар» вышел еще 14 декабря. Выпустить его сразу после нового года, очевидно, помешала национальная гордость за «Чебурашку» и желание поддержать отечественный продукт. В текущей геополитической ситуации такое развитие событий ожидаемо, как новые ограничения против России со стороны коллективного Запада. Многие поздравляют создателей картины, в первую очередь, с высокими сборами. «Аватар-2» – это тоже кусок хлеба, но уже для индустрии в целом. В 2022-ом так много говорилось, что отрасль загнется, что прокат новинки зарубежного кино – настоящий подарок не столько зрителям, сколько самим кинотеатрам. Пусть же он будет не единственным в наступившем году.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте