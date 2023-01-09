Культура

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом

Фильм «Чебурашка» по итогам девяти дней проката собрал 3 082 245 827 рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, сообщает РБК.

Источник: kinopoisk.ru

Такие сборы делают картину самой кассовой лентой российского производства. Прежний лидер «Холоп», вышедший в 26 декабря 2019 года, суммарно заработал 3 082 031 790 руб. Однако первые девять дней проката принесли ему только 963 млн рублей.

Абсолютным лидером в истории отечественного кинопроката пока остается первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая заработала в России 3,5 млрд рублей.