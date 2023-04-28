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Блоги / Дина Дабришюте

Звериный гуманизм, взрослые решения, народные герои

28.04.2023 16:52|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Собачья жизнь или собачья смерть?
  • Сухой закон для детей.
  • Утерянный культ личности.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Изображение: joyreactor.cc

Гуманизм – это самая лучшая ширма для любых действий. Признаюсь, я никак не могу разобрать, когда граждане благие намерения проявляют от души, а когда ради поддержания имиджа хорошего человека в глазах общества. Вообще, я боюсь гуманистов. Особенно тех, кто очень любит домашних животных, тех, кто открыто заявляет о том, что котики и собачки ему гораздо дороже чьих-то детей. При всем уважении к теплокровным и хладнокровным братьям нашим меньшим, я не знаю, как можно в ситуации, например, нападения зверя на человека быть на стороне зверя. Может, у меня собаки нормальной не было? Честно говоря, в городских условиях современного Пскова завести пса и выгуливать его с комфортом особо и негде, потому проверить границы личного гуманизма я пока не смогу. Буду оценивать чужой. Тема животных в населенных пунктах и отношений с ними неисчерпаема. Можно ли отпускать питомцев на улицу на самовыгул? Стоит ли надевать на собаку намордник? Кто виноват, и что делать, если твой любимец агрессивный? Это лишь часть дискуссионных тем, причем они затрагивают только тех животных, у которых есть хозяева. Каждый уважающий себя кипер будет отстаивать свою точку зрения в вопросах ухода и социализации пета, тут примерно как с детьми. Бесполезно доказывать что-то мамаше, которая одобряет поведение своего чада, что грубо отбирает чужие игрушки. Бесполезно доказывать владелице восточно-европейской овчарки, чей пес рвется с поводка, что неплохо бы надевать на животное намордник, если оно открыто выражает агрессию на случайных прохожих. Но можно попытаться. А вот при угрозе со стороны бездомных собак вступать в словесные прения не с кем. На чашах весов здесь общественная безопасность и тот самый гуманизм. В Госдуме больше переживают за жизнь и здоровье людей. Проблему опасных безнадзорных животных законотворцы предлагают решать кардинально – усыплением зверей. Такие полномочия регионы могут получить, если будет принят соответствующий закон.

Мнения граждан насчет инициативы разделились, но, судя по опросам, все-таки большинство общественников, зоозащитников и неравнодушных псковичей выступает против подобных мер.

Дескать, есть приюты для животных, вот пусть государство их финансирует. Нужны деньги на гуманные подходы! Железный аргумент противников усыпления – от жесткого обращения с агрессивными бездомными собаками могут пострадать любые четвероногие. Мол, найдутся товарищи, которые будут профессионально заниматься убийством животных, а чтобы зарабатывать больше денег им нужно больше жертв. В возможность Варфоломеевской ночи для собак лично я не верю. А вот комплексный подход к решению любых вопросов всячески поддерживаю. Деньги в наше время нужны на все: хоть на строительство приютов и кашу с мясом, хоть на усыпление и избавление от трупов. Так что ничего страшного в принятии нового закона не вижу, ведь окончательное решение все равно будет за регионами. Безопасность людей в цивилизованном обществе превыше всего. Ее отлично, и без всяких внешних мер, обеспечивает сознательность граждан. А уж отсутствие оной и призваны компенсировать законы.

Изображение: meme-arsenal.com

С возрастом меня начал волновать вопрос преемственности поколений. Что должны знать мои дети? Нужно ли им читать Бианки, Пришвина, Твардовского, смотреть комедии Рязанова и слушать Олега Газманова или Руки Вверх? Должна ли молодежь проходить наш путь взросления шаг за шагом? Есть ощущение, что нынешние 15-20 летние уже свернули на какие-то неведомые дорожки. Ладно Вайкуле и Орбакайте, а маму Стифлера кто-нибудь из молодых знает? Отбросим мораль и побудем нормальными людьми: почти все смотрели в 90-е и нулевые эти идиотские американские комедии про первый сексуальный опыт. Потом в подобном жанре стали снимать и российские режиссеры. Сейчас, кажется, только отечественный производитель и остался в этой тематике, вопреки скрепам. Сексуальная революция закончилась, и на смену ей пришла жажда настоящей любви, к человеку и к Родине. Ну и немного самокопания. На «Американский пирог» зумеры уже бы не пошли массово в кино. Но это я о духовном поколенческом. Материального не меньше. Многие в детстве ели гудрон и плавили олово. Я не знаю ни одного современного ребенка, который бы где-то за гаражами или на заброшках делал то же самое. Да и заброшки уже не сильно в моде, ведь есть ТЦ. Деревенская молодежь не тусит на остановках, как раньше. Сидят все в своих телефонах по домам. Родители нас ругали за то, что мы гуляем по стройкам, а мы ругаем детей за то, что те сидят в Интернете. Еще не известно, что хуже… Ясно, что у поколений не только разные вкусы и увлечения со знаком плюс, но и привычки со знаком минус. На массовые негативные явления сейчас обращает внимание государство, законы там всякие принимает. Вот, вейпы запретили продавать подросткам, например.

Но ладно власть, общественники тоже неусыпно следят за нравственным и физическим здоровьем будущего нации. Псковские тоже не остались в стороне. Региональное отделение Союза женщин России поддержало запрет на продажу «детского» шампанского. (А зефир со вкусом шампусика их не смущает?) Ибо нечего зомбировать граждан сызмала! Сначала безалкогольное выпьют, а потом на алкогольное перейдут! Предлагаю провести соцопрос и выяснить, сколько сильно пьющих людей в нашей стране в нежном возрасте злоупотребляли «шипучкой». Думаю, большинство, ее не попробовали вовсе. В современной России от идеи запрета до его реализации один шаг. Такая законодательная мода. Помогает ли это все оградить детей от наших ошибок? Очень сильно сомневаюсь. Так уж устроен человек, что ему хочется приобретать личный опыт, выстраивать линию поведения, исходя их своих промахов и удач. Хочет подросток «парить», хоть десять раз ему запрети, все равно найдет, где. Решит попробовать водку, так выпьет, даже если «детское» шампанское ни разу не пил. Проблема очень часто не в том, что несовершеннолетний что-то себе купил, скажем так, не по возрасту, а в том, что этот продукт очень хренового качества, потому что или дешевый (на дорогой денег не наскребли), или паленый. Вот на что стоило бы пристально обращать внимание господам неравнодушным морализаторам. И я сейчас не только про материальные физические соблазны.

Изображение: yaplakal.com

В советское время у всех на устах были люди, которые чем-то прославились. СССР рухнул, вкусы у людей стали меняться. На смену урожаям зерновых и высоким надоям, ударникам труда и борцам за коммунистическую идею пришли герои скандалов, интриг и расследований. Ждете новостей из космоса, приветов от других цивилизаций или уникальных научных открытий? Получите – распишитесь: космонавты поругались с актрисой Юлией Пересильд.

И вроде надо порадоваться, что псковичка мелькает в информационном поле, снимается в большом и серьезном программном кино, да вот только добрая половина инфоповодов – скандалы с ее участием. Я не смотрела ни одного фильма с Юлией, пропустила новость о том, что она книгу написала о том, как в космос слетала, что ее хотят героем России сделать, да вот очередной срач стал поводом узнать все последние события из жизни актрисы. Что быстро привлекает внимание к медийной персоне? Что увеличит просмотры фильмов, прослушивание альбомов или активность в соцсетях? Хорошо запланированная или удачно подвернувшаяся неоднозначная коммуникативная ситуация. Выложи в сеть фото, сделай к нему подпись, которая взорвет пятые точки интернет-пользователей, заскринь диалог с кем-то известным или не очень, размести в сторис и жди… Будут тебе и популярность, и просмотры, и все на свете. А если еще кто-то из общественников выскажется в тех же соцсетях, или твой коллега по цеху, или другое авторитетное лицо – успех обеспечен даже не на день, а на несколько. При большой удаче - на неделю. И пойдет эта история в народ, и будут переливать люди из пустого в порожнее, да пересказывать всячески. Глядишь, и популярность появится. Можно ее добиться и другим путем, например, упорным трудом и талантом. Актриса псковского дрампуша Наталья Петрова стала обладательницей национальной премии «Золотая маска».

Вряд ли девушка напишет об этом книгу или будет представлена властью к награде за это. Скорее всего, о таком важном и для карьеры Натальи, и для имиджа псковского театра событии, большинство забудут достаточно быстро. И даже не потому что в театр ходит гораздо меньше людей, чем смотрят телевизор или посещают кинотеатры. Мне кажется, сейчас не время настоящих героев, особенно в регионах. Если уж на памятной доске Вениамину Каверину были перепутаны даты, и никого не смущал сейчас факт много лет подряд, что тут скажешь. Даже интересно, кто останется вписанным в историю нашей страны и нашей области, Пскова через лет так 50. Чем будут славны представители нашего времени для грядущих поколений псковичей? Пока не ясно. Уходят известные педагоги, управленцы, поэты и писатели, художники, но на их место как будто бы никто не встает. Причем молодежи одинаково незнакомы что имена талантливых мертвецов, что фамилии выдающихся современников. То ли память у людей испортилась клиповым мышлением, то ли появились другие проблемы.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #ПЛН #регион60 #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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