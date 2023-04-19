Общество

Космонавт ответил на обвинение в травле актрисы Юлии Пересильд

Исполнительница главной роли в фильме «Вызов» и уроженка Пскова Юлия Пересильд заявила о двухлетней травле и попросила космонавтов воздержаться от резкостей в ее адрес. Герой России Федор Юрчихин ответил ей через СМИ.

Изображение: Кинопоиск / Кадр из фильма «Вызов»

«Покажите мне, в каком из своих комментариев я высказался против участников проекта?! Я готов ответить за каждое свое слово. При этом клеветы не приемлю ни по отношению к своим друзьям, ни по отношению к себе», — цитирует Юрчихина «Фонтанка.ру».

Претензии космонавта касаются картины в целом. Он считает, что «Вызов» и организация съемок, скорее, не популяризируют, а вредят космонавтике.

«В угоду проектам нельзя снимать с экипажей профессионалов, на подготовку которых потрачены государственные деньги», — завил Юрчихин.

О нападках, которым незаслуженно подвергается два года, Пересильд рассказала 21 апреля.

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Напомним, герой России, космонавт Евгений Тарелкин рассказал о том, кто готовился в экипаж, который отправился на МКС с режиссером и актрисой на борту.

Ранее первая актриса-космонавт и уроженка Пскова Юлия Пересильд рассказала о том, что стала автором приключенческого романа. В нем она подробно рассказывает о 12 днях на МКС, съемках в невесомости фильма «Вызов» и о тех испытаниях, которые выпали на долю российского экипажа.

Снятая на МКС кинокартина является совместным проектом «Роскосмоса», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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Гильдия актеров предлагала присвоить Юлии Пересильд звание Героя России.