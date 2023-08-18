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Блоги / Дина Дабришюте

Everparty, котизм, право на тело

18.08.2023 15:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска радиопрограммы «Дабришутинг». Она выходит на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM) раз в неделю по пятницам. Под прицелом поэта, журналиста и настоящего сноба Дины Дабришюте главные события общественной и культурной жизни Псковской области за последние семь дней.

 

Эта программа ни своим названием, ни содержанием не призывает кого бы то ни было к насилию и не является выражением чьей-либо позиции в отношениях России и Украины.

Я выбираю только самые интересные и актуальные инфоповоды и высказываю свое мнение относительно происходящего.

Сегодня в выпуске:

  • Бесчеловечная демография.
  • Звери в городе.
  • Ретроспектива летних фестивалей.

Опустим дежурное приветствие и пройдемся в порядке очереди по всем темам.

Источник: http://memesmix.net/meme/3jq9cp

О женских правах стоит вспоминать не только 8 марта, но и в любой другой день. Как правило, риторика рассуждений насчет того, что может и должна делать девушка, разнообразна. Это нормально. Как говорится, сколько людей, столько и мнений. Относительное единодушие существовало в вопросе «мое тело – мое дело». Данный феминистский лозунг уверенно ушел в народ, подразумевая, что в репродуктивном, семейном и сексуальном контекстах каждая женщина имеет право выбора. С этим, конечно, тоже можно спорить. С этим, естественно, спорят. Даже сами дамы. Однако все меняется, когда из плоскости вкусов и мнений разговоры о женском теле выходят на государственный уровень.

Под предлогом улучшения рождаемости звучат дикие заявления, одно из которых – государственный запрет на прерывание беременности в России. Поговаривали о таком давно. Сначала разгоняла тему против абортов РПЦ. Идею лихо подхватили общественники и сочувствующие. Мол, грех, убийство и вот это все. Понаставили памятников убиенным младенцам (даже в Пскове имеется), потратили бюджеты на соцрекламу и как-то замолчали. Вроде другие темы для разговоров появились. Но ненадолго. Нынче тема абортов звучит с невиданной силой и из каждого утюга. В январе РПЦ начала пропагандировать однобокий Домострой, мол, пусть женщина аборт делает только с согласия мужа. В Госдуме тогда заявили, что говорить о полном запрете прерывания беременности преждевременно. Сначала надо меры финансовой поддержки для семей проработать. Кто ж знал, что на этом здравые мысли законодателей закончатся…

Уже второго августа вышла новость, что первый в России регион, а именно Мордовия, принял у себя закон «О запрещении пропаганды искусственного прерывания беременности и склонения к искусственному прерыванию беременности». Можно было бы подумать, что это только депутатам разного уровня напекло голову, что они стали предлагать и принимать такие средневековые правила. На самом деле, снизу постучали еще раньше и откуда никто не ожидал! Инфополе в июле взбудоражили заявления главы Минздрава Михаила Мурашко. Перво-наперво мужик встал и раскритиковал жизненные ориентиры россиянок. Я, говорит, к женщинам отношусь с большой любовью и уважением, но в обществе появилась «порочная практика». Позволю себе процитировать, что министр имеет ввиду: «Сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование, дальше сделать карьеру, потом материальную базу себе обеспечить и только после этого, подходя к такому сложному возрасту репродуктивному озаботиться о деторождении. Что в результате получается? Возникает дополнительная проблема в виде бесплодия, не вынашивания и многие другие проблемы…»

Реплика Мурашко не осталась не подкреплённой делом, и вот уже с сентября вступают в силу новые правила продажи препаратов для медикаментозного аборта. Больше их не купишь без рецепта. Я хоть и не сторонница абортов, но к тем, кто решается на подобный шаг, отношусь с пониманием. А к сомнительным изменениям законов нет. К слову, по статистике псковички входят топ-10 по стране по покупке противозачаточных средств.

Интересно, как скоро государство начнет регулировать и эту группу препаратов? То, что это рано или поздно случится, я не сомневаюсь. Демографическая политика в нашей стране слишком стремительно теряет человеческое лицо.

Источник: http://memesmix.net/meme/ju2nkd

Не знаю, как вас, а меня страшно веселят типичные новости нашего городка. Это такие, когда в общем-то ничего не происходит глобального, но повестку активно разгоняют. Людям же надо о чем-то говорить в автобусах, очередях в госучреждениях и на работе. Одна из излюбленных и этически безопасных тем – это, конечно, культура и искусство. То фонтаны городские обсуждаем, то памятники, то еще какие арт-объекты. Мое внимание привлекли две новости на этой неделе: бронзовые барсы и установка знаков туристской навигации в Пскове. На самом деле эти вещи связаны друг с другом больше, чем может показаться на первый взгляд. Они – части туристского кода центра Пскова.

В него еще много чего входит, в том числе стационарные бинокли, один из которых недавно никак не мог найти себе постоянного места.

Хоть все и накинулись было ругать исполнителей проекта, что носились с этим биноскопом как с писаной торбой, я считаю, что критика тут неуместна. Лучше, если объект обретет какое-то приличное место, чем будет где-то болтаться по принципу «ну раз уже поставили». Не с первого раза вышло, и что? Туристы об этом никогда и не узнают, да и половина местных тоже.

С удовольствием слежу за обновлением исторического центра Пскова! Поделюсь одним своим опасением. Может, кому-то оно покажется странным, но все же. Вот обновляют сейчас знаки туристкой навигации, вешают новые указатели, но как же много памятников в сердце города! Не будет ли избыточно выглядеть информация на столбах? Не испортит ли она открыточные виды города? И потом, а зачем на эти указатели лепить QR-код, который приведет на сайт Центра туризма и творческих индустрий Пскова? Никогда не видела, чтобы кто-то подобной возможностью пользовался у нас или в любом другом туристическом месте. Мое чувство прекрасного таблички в огромном количестве сильно оскорбляют.

А вот как показывают комментарии в соцсетях, псковичи уязвились от вида бронзовых «барсиков», которые скоро появятся на улицах. Животины не дают покоя людям ровно с того момента, как первый раз было заявлено об их появлении. Новость разнесли тогда все местные Telegram-каналы и пустились в критику. Хейта столько, будто у нас не бронзовые 20-сантиметровые фигурки ставят, а еще один памятник глине в России. Та куча дерьма в Москве под названием «Большая глина №4» красуется на Болотной набережной уже два года, и ничего. «Макдональдс» закрыли, а она живет! И даже находит теплый отклик в сердце москвичей и гостей столицы. Так что нечего на псковских «барсиков» гнать! Уничижительно сравнивать их с калининградскими Хомлинами тоже не вижу смысла. Идея та же, но ведь она совершенно замечательная! Перенимать позитивный опыт других туристических городов вовсе не зазорно. Если когда-нибудь в Пскове появится здоровый пешеходный мост через Великую или понтонный у Нижних решеток, вряд ли кто-то будет сильно возмущен и скажет, что в Великом Новгороде или где еще мосты пешеходные лучше, а у нас как всегда. Так что сохраняем спокойствие и гладим барсиков!

Источник: http://memesmix.net/meme/zf3bpy

После пандемии события в регионе потекли рекой! Столько раз я высказывалась относительно фестивалей и всевозможных активностей. Но их так много, что и снова порассуждать на тему будет не лишним. Стоит смело констатировать одно – даже во второй постковидный год массовых мероприятий у нас меньше не стало. Как бы ни ругали команду комитета по культуре или Театрально-концертную дирекцию Псковской области – работают они много и продуктивно. Есть мнение, что количеству создаваемых событий не хватает качества. Затрудняюсь сказать, где же его в принципе хватает. Любое мероприятие - это живой организм. Будь ты миллион раз классным организатором, внезапно может пойти не так всё. Иногда критично, иногда не очень.

Мне кажется, что в целом уровень праздников в Псковской области довольно высокий, если за дело берется комитет по культуре. Те организации и коллективы, что с ним не сотрудничают, выдают подчас такие продукты жизнедеятельности, которые не выдерживают никакой критики. Единственное, чего по-прежнему недостает пулу проводимых комитетом событий - это общей концепции и идеи. Она уже начала проклевываться и оживать, главное, чтобы в зачатке не померла.

Прошлый год был безумным отрывом после всех коронавирусных ограничений. Надо было что-то делать, чтобы что-то было. Нынче всерьез заговорили о брендовых мероприятиях области, пошла работа в этом направлении. Юбилеи районов отлично ей способствуют! Жаль, что с Псковским не получилось интересного праздника в том году. Будем верить, что все впереди. Главной идеей культурных событий региона я вижу показать через них псковскую самобытность, не забывая про чаяния обычных людей. Пока что абсолютное большинство мероприятий делается под копирку. И это при том, что новые форматы появляются, например, выездные события, вроде Дней Псковской области в Витебске.

Справедливости ради стоит отметить - народ и не пойдет на что-то совсем незнакомое. Везешь хорошую, но сложную музыку – давай понятную еду. Так было на «Нашем море». Ставишь очень четких артистов – изощряйся с питанием и ценами на него. Это уже история «Винограда». «Фишечка» должна быть какая-то одна. Здорово, что местных мастеров и фермеров у нас поддерживают, замечательно, что продукцию псковичей можно купить на любом празднике. Жаль, что список этой продукции и ее производителей один и тот же.

Помимо разнообразия товаров и сувениров, хорошо бы добавить структуру в проводимые события. Системность уже есть, а вот четкой картины, когда и где все происходит, не достает. Отдельная боль практически каждых летних выходных что прошлого года, что нынешнего - перенасыщенность. Хорошо, если два больших события пересекаются, а если три или четыре и все в разных районах? Зрители встают перед выбором. Надо ли говорить, что не всегда он оказывается оправдан. На мой взгляд, пример системной, хорошо структурированной событийной работы сейчас показывают реконструкторы. Еще лет семь назад их запихивали в любые события, просто чтобы забить площадку. Сейчас реконструкторы появляются только там, где им действительно стоит быть. Вот хорошо бы и в прочих составляющих фестивальной жизни региона организаторы придерживались золотого правила уместности.

Таким получился мой обзор событий на сегодня. Что попадет под прицел в следующий раз? Узнаете через неделю.

Дина Дабришюте

Теги: #Дабришутинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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