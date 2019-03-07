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Круги на воде

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная передача, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

Существует всего один способ

избавиться от воображаемых чудовищ - посмотреть им в лицо.

Ю.Несбё «Жажда»

На протяжении примерно месяца мы наблюдаем интересную ситуацию. Главное темой общественно-политической жизни Пскова стал завод «Титан-Полимер».

Сегодня в это непросто поверить, но полгода назад, когда было заявлено о строительстве завода на территории ОЭЗ «Моглино, эта тема мало кого волновала. Ну, резидент и резидент. Затем было 4-5 месяцев полнейшей тишины в медиапространстве, до тех пор, пока ее не нарушил Игорь Савицкий. Он же и «разогрел» вопрос до такого градуса, когда не подхватить знамя протеста было просто невозможно.

Генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий

И вот уже тема в топе новостных агрегаторов, лидеры оппозиции выстраиваются в очередь, чтобы записаться в стройные ряды организаторов протестных акций, а простые граждане готовы ложиться на пути строительной техники.

В прошлое воскресенье в псковском гайд-парке прошел митинг против строительства на территории ОЭЗ «Моглино» химического комбината «Титан-Полимер». Собственно про митинг сказано уже достаточно, мне добавить нечего. Однако, образно говоря, «круги по воде» пошли приличные. Событие имело внушительный резонанс, и это необходимо подробно проанализировать.

На мероприятие, как мы знаем, собралось небывалое для Пскова число людей. По разным данным - 700-800 человек. Последний раз столько народу выходило митинговать против монетизации льгот 15 января 2005 года - 14 лет назад. С тех пор ничего подобного не было. Лет десять митинговая активность в Пскове активно стремилась к нулю.

Пару лет назад массовые акции протеста вернулись в нашу жизнь. Но мы уже стали привыкать к стандартному среднестатистическому псковскому митингу. Это когда у мероприятия одни и те же организаторы, число участников стабильно и не превышает полторы-две сотни человек, а состав спикеров-ораторов идентичен на 95%. Причем все это совершенно не зависит от повода: за свободу слова, судьбу политических заключенных и в честь 25-летия Конституции говорит и митингует один и тот же состав участников.

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В это воскресенье, кроме того, что численность участников увеличилась в 4-5 раз против обычного, наблюдатели отмечали и качественное изменение социального состава. Многие, несомненно, впервые пришли на подобное мероприятие, притом сделали это совершенно осознанно. Немало было тех, кто пришел на митинг всей семьей, с маленьким детьми.

Вот, оказывается, каков рецепт действительно массового и репрезентативного протестного мероприятия в Пскове. Высокие материи, слезы о смерти гражданского общества и общечеловеческие проблемы мало кого тревожат. А вот когда проблема вполне реальна и ее, что называется, можно потрогать руками, псковичи оказались вполне легкие на подъем. И есть ощущение, что этот процесс только набирает обороты. Власть сегодня играет с огнем, и неправильная реакция с ее стороны может повлечь тяжелые последствия.

По всем признакам, архитекторы политического процесса из областной администрации пребывают в ступоре. В здании на Некрасова, 23 явно не ожидали такой широты протеста. Вероятно, полагали увидеть стандартное топтание в гайд-парке кучки дежурных оппозиционеров, которые толкнут свои не раз повторенные речи и тихо разбредутся по своим делам. Вместо этого - огромная толпа людей, не склонных к компромиссу.

Подобная ситуация, видимо, не описана в унылых методичках ответственных чиновников. Поэтому они вынуждены брать паузу и многозначительно молчать, пытаясь, с одной стороны, делать вид, что вообще ничего особенного не произошло, а с другой - в очередной раз имитировать умное лицо и сообщать окружающим, что ситуация под контролем.

Между тем время, кажется, упущено. Тактика «авось как-нибудь проскочит» себя не оправдала. И, надо сказать, подобный исход было легко предположить. То, что граждане крайне остро и негативно отреагируют на словосочетание «химический комбинат», было очевидно. Не было сомнений и в том, что все мрачные эпизоды из 30-летней биографии концерна всплывут на поверхность. Как планировали на это реагировать? Сегодня это уже риторический вопрос.

А ответ лежит на поверхности. Всем известна формула: «не можешь противостоять - значит надо возглавить». Ничего не мешало политическим демиургам из «желтого дома» организовать системное экологическое сопровождение проекта. Показать жителям города, что власть видит и понимает потенциальные риски и не позволит «Титану» причинить вред экологии. Способов и ресурсов все это организовать у администрации области более чем достаточно. Но этого не сделали, и сегодня им не остается ничего, кроме как делать хорошую мину при плохой игре. Добавлю, что власть еще легко отделалась. Если бы у организаторов митинга нашлись серьезные спонсоры, то мероприятие могло собрать значительно большее число людей.

При таких эпических провалах, по идее, должны бы следовать оргвыводы, но это решать - дело не наше, а губернатора области…

Видя беспомощность чиновников политико-медийного блока администрации области, в Псков экстренно прибыл руководитель этого самого химкомбината «Титан-Полимер» и главный эксперт - технический консультант проекта. Не теряя времени, они отправились в прямой эфир радио «Эхо Москвы» в Пскове, дабы попытаться убедить псковичей, что те заблуждаются на предмет экологии. Таких людей в обычных обстоятельствах затащить в прямой эфир возможно разве что под усиленным конвоем. Перемещаясь по Пскову со скоростью молекул полиэтилентерефталата, директор «Титана» днем позже уже убеждал в безопасности своего предприятия районных депутатов. Параллельно компания предлагает организовать пресс-тур для журналистов на головное предприятие группы «Титан», а через неделю ожидается визит в регион и самого Михаила Сутягинского.

Но вот какое дело - ложка хороша к обеду. Всю эту работу надо было начинать еще в августе 2018 года. Сегодня все эти представители ГК «Титан» на общем фоне смотрятся «адвокатами дьявола».

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Тем не менее, такой подход лично у меня вызывает уважение. Попав в непростую ситуацию, предприятие пытается спасти то, что еще можно спасти. С этой целью оно пробуют выстроить диалог с обществом, а не ломает его об колено. Эту работу должны были вообще-то делать соответствующие чиновники региональной администрации и ОЭЗ «Моглино», но по каким-то причинам они не осилили этот фронт работ.

Однако, несмотря на эти усилия руководства «Титан-Полимера», до перелома в общественном мнении далеко. Оппозиция (возможно, неожиданно для себя) «поймала волну». Все сегодня понимают, что далее нет смысла митинговать «за все хорошее, против всего плохого». А вот за конкретную и близкую тему люди пойдут. И таких тем у нас достаточно широкий набор. Здесь и разбитые дороги, и недееспособный мусорный регоператор. Да и против «Титана», думаю, не раз еще выйдут. И хорошо, если не дальше гайд-парка…

Генеральный директор ООО «Псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко

Другое дело, что в прежние годы у псковских оппозиционеров никогда не получалось развить успех. Локальные победы случались и прежде, но дальше громких заявлений дело не шло. А хайп, как известно, со временем неизбежно сходит на нет.

У победы всегда много отцов. И сегодня оппозиция имеет все основания праздновать успех. Власть недвусмысленно подставилась под удар. Оппозиция этим грамотно воспользовалась. Под влиянием неожиданного успеха, предлагается создавать народные комитеты, проводить референдумы. Наблюдается небывалое единение в стане противников власти, системной и несистемной оппозиции. Под знамена протеста встали едва ли не все, кого даже с большой натяжкой можно считать оппонентами областной администрации. Из известных персон так или иначе не примкнули к акции протеста, пожалуй, только Олег Брячак и Константин Вилков.

Вот тут больше всего интересует вопрос: понимают ли протестующие, что им делать дальше? Смогут ли сделать качественный шаг вперед и не рассориться при этом, как уже не раз бывало? Слишком старые и непримиримые противоречия имеются у участников регаты. Как долго, например, «яблочники» простоят в одном строю с коммунистами, которые при каждом удобном случае начинают восхвалять Сталина? Наша региональная оппозиция - это «банка с пауками». Мирное сосуществование в ней, если вообще возможно, то лишь в короткий период времени. Сегодня локальная цель достигнута. Окажутся ли «концессионеры» способными усмирить амбиции и продолжить сотрудничество? Пока этого никто не знает…

Отдельно нужно сказать о реакции местных СМИ. То, как основные региональные масс-медиа отреагировали на митинг, вполне объективно отражает сложившуюся ситуацию.

Тотальное молчание государственных СМИ было вполне красноречивым и абсолютно предсказуемым. Поскольку кураторы в «желтом доме» впали в ступор, наивно было ожидать какой-либо активности от подконтрольных медиа-ресурсов.

Псковская Лента Новостей по традиции освещает событие с разных точек зрения. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове на этой неделе были как сторонники, так и противники «Титан-Полимера».

Немного удивила позиция «Псковской Губернии», журналисты которой постоянно акцентируют внимание на собственной возвышенности и нравственности и регулярно пытаются учить другие СМИ, как надо работать. Но в этот раз случилась странная метаморфоза. Сегодня «Губерния» и «МК в Пскове» пытаются чуть ли не возглавить протест в медиапространстве. В этом, вероятно, не было бы ничего удивительного, если бы буквально пару месяцев назад оба издания не придерживались диаметрально противоположной позиции.

«Псковская губерния», так и вовсе не стесняясь, прямым текстом «топила за Титан». Вот цитата из телеграм-канала издания от 3 сентября 2018 года: «Несмотря на критику со стороны оппозиции, «Моглино» смогло переломить стереотип пожирателя бюджетных денег. И 2018 год здесь стал переломным, тут власть должна сказать спасибо экспортной ориентации ГК «Титан» на европейский рынок сбыта. Судя по вниманию экологов и оппозиции, за «Титан-полимером» они будут следить, так что тут мы не беспокоимся…».

Есть в канале и другие, не менее показательные публикации. Это, наверно, может показаться странным и, как минимум, непоследовательным. Однако можно вспомнить, что на следующий день, после снятия Ольги Торбич с поста гендиректора ОЭЗ «Моглино» по обвинению в превышении полномочий выяснилось, что официальный телеграм-канал «Моглино» предположительно вел главный редактор «Псковской губернии». И тут все становится на свои места. Что ж, мы с пониманием относимся к подобной диалектике сидения на двух стульях. Жизнь - штука сложная. Только просим впредь не учить нас морали и нравственности в редакционной политике…

В завершении замечу, что вся эта история вокруг строительства химкомбината «Титан-Полимер» только начала разворачиваться. Руководство предприятия пробует организовать диалог с общественностью. Власть, похоже, совершенно не понимает, как ей вести себя и выбраться из того положения, в которое сама себя поставила. Оппозиция, надо полагать, планирует развивать успех. Так что садимся поудобнее и делаем ставки - чья в этот раз возьмет…

На этом сегодня прощаюсь. Надеюсь, до следующего четверга…

Константин Калиниченко