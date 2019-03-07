Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Детская обувь для слякоти
Шоу Авербуха в Ледовом дворце
Скандалы, интриги, расследования
Телефон прямого эфира 56-73-72
Чувство обманутого налогоплательщика
Мариинка: впервые в Пскове
Трэш и трепет!
Необычная акция псковских «эсеров»
Константин Калиниченко Публикаций: 55
07.03.2019 15:430 Круги на воде 01.03.2019 09:4246 Как выглядит «переход через ноль» в политике 21.02.2019 19:3862 Мусорная реформа: пока не очень… 07.02.2019 20:00131 Выбор молодежи – уезжать из России 01.02.2019 11:0039 Уроборос* Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 04.03.2019 19:214 Змею нашел житель островской деревни в газовой плите. ФОТО 04.03.2019 10:2614 «Это свинство, а не уборка»: Иван Цецерский проехал по улицам Пскова 04.03.2019 09:004 Скандалы, интриги, расследования 06.03.2019 14:098 Губернатор: Когда погодные условия позволят, будем делать карточный ремонт псковских дорог 05.03.2019 22:080 В Псковской области мужчина подозревается в совершении действий сексуального характера, в результате которых потерпевшая скончалась
Блоги / Константин Калиниченко

Круги на воде

07.03.2019 15:43|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная передача, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

Существует всего один способ
избавиться от воображаемых чудовищ - посмотреть им в лицо.
Ю.Несбё «Жажда»

На протяжении примерно месяца мы наблюдаем интересную ситуацию. Главное темой общественно-политической жизни Пскова стал завод «Титан-Полимер».

Сегодня в это непросто поверить, но полгода назад, когда было заявлено о строительстве завода на территории ОЭЗ «Моглино, эта тема мало кого волновала. Ну, резидент и резидент. Затем было 4-5 месяцев полнейшей тишины в медиапространстве, до тех пор, пока ее не нарушил Игорь Савицкий. Он же и «разогрел» вопрос до такого градуса, когда не подхватить знамя протеста было просто невозможно.

Генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий

И вот уже тема в топе новостных агрегаторов, лидеры оппозиции выстраиваются в очередь, чтобы записаться в стройные ряды организаторов протестных акций, а простые граждане готовы ложиться на пути строительной техники.

В прошлое воскресенье в псковском гайд-парке прошел митинг против строительства на территории ОЭЗ «Моглино» химического комбината «Титан-Полимер». Собственно про митинг сказано уже достаточно, мне добавить нечего. Однако, образно говоря, «круги по воде» пошли приличные. Событие имело внушительный резонанс, и это необходимо подробно проанализировать.

На мероприятие, как мы знаем, собралось небывалое для Пскова число людей. По разным данным - 700-800 человек. Последний раз столько народу выходило митинговать против монетизации льгот 15 января 2005 года - 14 лет назад. С тех пор ничего подобного не было. Лет десять митинговая активность в Пскове активно стремилась к нулю.

Пару лет назад массовые акции протеста вернулись в нашу жизнь. Но мы уже стали привыкать к стандартному среднестатистическому псковскому митингу. Это когда у мероприятия одни и те же организаторы, число участников стабильно и не превышает полторы-две сотни человек, а состав спикеров-ораторов идентичен на 95%. Причем все это совершенно не зависит от повода: за свободу слова, судьбу политических заключенных и в честь 25-летия Конституции говорит и митингует один и тот же состав участников.

В это воскресенье, кроме того, что численность участников увеличилась в 4-5 раз против обычного, наблюдатели отмечали и качественное изменение социального состава. Многие, несомненно, впервые пришли на подобное мероприятие, притом сделали это совершенно осознанно. Немало было тех, кто пришел на митинг всей семьей, с маленьким детьми.

Вот, оказывается, каков рецепт действительно массового и репрезентативного протестного мероприятия в Пскове. Высокие материи, слезы о смерти гражданского общества и общечеловеческие проблемы мало кого тревожат. А вот когда проблема вполне реальна и ее, что называется, можно потрогать руками, псковичи оказались вполне легкие на подъем. И есть ощущение, что этот процесс только набирает обороты. Власть сегодня играет с огнем, и неправильная реакция с ее стороны может повлечь тяжелые последствия.

По всем признакам, архитекторы политического процесса из областной администрации пребывают в ступоре. В здании на Некрасова, 23 явно не ожидали такой широты протеста. Вероятно, полагали увидеть стандартное топтание в гайд-парке кучки дежурных оппозиционеров, которые толкнут свои не раз повторенные речи и тихо разбредутся по своим делам. Вместо этого - огромная толпа людей, не склонных к компромиссу.

Подобная ситуация, видимо, не описана в унылых методичках ответственных чиновников. Поэтому они вынуждены брать паузу и многозначительно молчать, пытаясь, с одной стороны, делать вид, что вообще ничего особенного не произошло, а с другой - в очередной раз имитировать умное лицо и сообщать окружающим, что ситуация под контролем.

Между тем время, кажется, упущено. Тактика «авось как-нибудь проскочит» себя не оправдала. И, надо сказать, подобный исход было легко предположить. То, что граждане крайне остро и негативно отреагируют на словосочетание «химический комбинат», было очевидно. Не было сомнений и в том, что все мрачные эпизоды из 30-летней биографии концерна всплывут на поверхность. Как планировали на это реагировать? Сегодня это уже риторический вопрос.

А ответ лежит на поверхности. Всем известна формула: «не можешь противостоять - значит надо возглавить». Ничего не мешало политическим демиургам из «желтого дома» организовать системное экологическое сопровождение проекта. Показать жителям города, что власть видит и понимает потенциальные риски и не позволит «Титану» причинить вред экологии. Способов и ресурсов все это организовать у администрации области более чем достаточно. Но этого не сделали, и сегодня им не остается ничего, кроме как делать хорошую мину при плохой игре. Добавлю, что власть еще легко отделалась. Если бы у организаторов митинга нашлись серьезные спонсоры, то мероприятие могло собрать значительно большее число людей.

При таких эпических провалах, по идее, должны бы следовать оргвыводы, но это решать - дело не наше, а губернатора области…

Видя беспомощность чиновников политико-медийного блока администрации области, в Псков экстренно прибыл руководитель этого самого химкомбината «Титан-Полимер» и главный эксперт - технический консультант проекта. Не теряя времени, они отправились в прямой эфир радио «Эхо Москвы» в Пскове, дабы попытаться убедить псковичей, что те заблуждаются на предмет экологии. Таких людей в обычных обстоятельствах затащить в прямой эфир возможно разве что под усиленным конвоем. Перемещаясь по Пскову со скоростью молекул полиэтилентерефталата, директор «Титана» днем позже уже убеждал в безопасности своего предприятия районных депутатов. Параллельно компания предлагает организовать пресс-тур для журналистов на головное предприятие группы «Титан», а через неделю ожидается визит в регион и самого Михаила Сутягинского.

Но вот какое дело - ложка хороша к обеду. Всю эту работу надо было начинать еще в августе 2018 года. Сегодня все эти представители ГК «Титан» на общем фоне смотрятся «адвокатами дьявола».

Тем не менее, такой подход лично у меня вызывает уважение. Попав в непростую ситуацию, предприятие пытается спасти то, что еще можно спасти. С этой целью оно пробуют выстроить диалог с обществом, а не ломает его об колено. Эту работу должны были вообще-то делать соответствующие чиновники региональной администрации и ОЭЗ «Моглино», но по каким-то причинам они не осилили этот фронт работ.

Однако, несмотря на эти усилия руководства «Титан-Полимера», до перелома в общественном мнении далеко. Оппозиция (возможно, неожиданно для себя) «поймала волну». Все сегодня понимают, что далее нет смысла митинговать «за все хорошее, против всего плохого». А вот за конкретную и близкую тему люди пойдут. И таких тем у нас достаточно широкий набор. Здесь и разбитые дороги, и недееспособный мусорный регоператор. Да и против «Титана», думаю, не раз еще выйдут. И хорошо, если не дальше гайд-парка…

Генеральный директор ООО «Псковского завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко

Другое дело, что в прежние годы у псковских оппозиционеров никогда не получалось развить успех. Локальные победы случались и прежде, но дальше громких заявлений дело не шло. А хайп, как известно, со временем неизбежно сходит на нет.

У победы всегда много отцов. И сегодня оппозиция имеет все основания праздновать успех. Власть недвусмысленно подставилась под удар. Оппозиция этим грамотно воспользовалась. Под влиянием неожиданного успеха, предлагается создавать народные комитеты, проводить референдумы. Наблюдается небывалое единение в стане противников власти, системной и несистемной оппозиции. Под знамена протеста встали едва ли не все, кого даже с большой натяжкой можно считать оппонентами областной администрации. Из известных персон так или иначе не примкнули к акции протеста, пожалуй, только Олег Брячак и Константин Вилков.

Вот тут больше всего интересует вопрос: понимают ли протестующие, что им делать дальше? Смогут ли сделать качественный шаг вперед и не рассориться при этом, как уже не раз бывало? Слишком старые и непримиримые противоречия имеются у участников регаты. Как долго, например, «яблочники» простоят в одном строю с коммунистами, которые при каждом удобном случае начинают восхвалять Сталина? Наша региональная оппозиция - это «банка с пауками». Мирное сосуществование в ней, если вообще возможно, то лишь в короткий период времени. Сегодня локальная цель достигнута. Окажутся ли «концессионеры» способными усмирить амбиции и продолжить сотрудничество? Пока этого никто не знает…

Отдельно нужно сказать о реакции местных СМИ. То, как основные региональные масс-медиа отреагировали на митинг, вполне объективно отражает сложившуюся ситуацию.

Тотальное молчание государственных СМИ было вполне красноречивым и абсолютно предсказуемым. Поскольку кураторы в «желтом доме» впали в ступор, наивно было ожидать какой-либо активности от подконтрольных медиа-ресурсов.

Псковская Лента Новостей по традиции освещает событие с разных точек зрения. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове на этой неделе были как сторонники, так и противники «Титан-Полимера».

Немного удивила позиция «Псковской Губернии», журналисты которой постоянно акцентируют внимание на собственной возвышенности и нравственности и регулярно пытаются учить другие СМИ, как надо работать. Но в этот раз случилась странная метаморфоза. Сегодня «Губерния» и «МК в Пскове» пытаются чуть ли не возглавить протест в медиапространстве. В этом, вероятно, не было бы ничего удивительного, если бы буквально пару месяцев назад оба издания не придерживались диаметрально противоположной позиции.

«Псковская губерния», так и вовсе не стесняясь, прямым текстом «топила за Титан». Вот цитата из телеграм-канала издания от 3 сентября 2018 года: «Несмотря на критику со стороны оппозиции, «Моглино» смогло переломить стереотип пожирателя бюджетных денег. И 2018 год здесь стал переломным, тут власть должна сказать спасибо экспортной ориентации ГК «Титан» на европейский рынок сбыта. Судя по вниманию экологов и оппозиции, за «Титан-полимером» они будут следить, так что тут мы не беспокоимся…».

Есть в канале и другие, не менее показательные публикации. Это, наверно, может показаться странным и, как минимум, непоследовательным. Однако можно вспомнить, что на следующий день, после снятия Ольги Торбич с поста гендиректора ОЭЗ «Моглино» по обвинению в превышении полномочий выяснилось, что официальный телеграм-канал «Моглино» предположительно вел главный редактор «Псковской губернии». И тут все становится на свои места. Что ж, мы с пониманием относимся к подобной диалектике сидения на двух стульях. Жизнь - штука сложная. Только просим впредь не учить нас морали и нравственности в редакционной политике…

В завершении замечу, что вся эта история вокруг строительства химкомбината «Титан-Полимер» только начала разворачиваться. Руководство предприятия пробует организовать диалог с общественностью. Власть, похоже, совершенно не понимает, как ей вести себя и выбраться из того положения, в которое сама себя поставила. Оппозиция, надо полагать, планирует развивать успех. Так что садимся поудобнее и делаем ставки - чья в этот раз возьмет…

На этом сегодня прощаюсь. Надеюсь, до следующего четверга…

Константин Калиниченко

Теги: #эхо москвы в пскове #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Как вы относитесь к реформе обращения с твердыми коммунальными отходами в Псковской области?
В опросе приняло участие 1334 человека
07.03.2019, 16:190 Последствия аварии на газопроводе на улице Владимирской устранены 07.03.2019, 16:180 Депутаты Псковского областного Собрания выражают соболезнования родным и близким экс-главы Красногородского района Ивана Брилева 07.03.2019, 16:150 В 2018 году экономическая эффективность от всех форм правозащитной работы инспекции труда Псковского облсовпрофа составила более 5,4 млн рублей 07.03.2019, 16:050 Власти Пскова поддержит проекты австрийской благотворительной организации «Маленькие сердца»
07.03.2019, 15:530 8 марта в аквапарке пройдет праздничная весенняя программа «SPAсибо милые дамы!» 07.03.2019, 15:510 Новый выпуск новостей студенческого телевидения «ТВ ПсковГУ» 07.03.2019, 15:450 Включить материнство в трудовой стаж предложила омбудсмен Москалькова 07.03.2019, 15:430 Круги на воде
07.03.2019, 15:211 Администрация Пскова отчиталась о недельной работе по содержанию дорог 07.03.2019, 15:130 Временные посты по предупреждению рыбаков будут организованы в Псковском районе 07.03.2019, 15:050 Куда хоронить будем? 07.03.2019, 14:520 Скончался экс-глава Красногородского района Иван Брилев
07.03.2019, 14:310 В России по итогам 2018 года выросла доля убыточных организаций 07.03.2019, 14:290 ПсковГУ предлагает стать студентом на один день 07.03.2019, 14:270 Митрополит Тихон анонсировал выход новой книги о жизненном пути известных христиан 07.03.2019, 14:220 Псковская городская поликлиника проводит мартовскую диспансеризацию
07.03.2019, 14:103 В течение недели в Псковской области лишь 1 человек погиб в ДТП 07.03.2019, 13:480 Состоялось 20-е внеочередное заседание Великолукской городской Думы 07.03.2019, 13:360 26 марта состоится детский концерт «Сказки Пушкина» 07.03.2019, 13:271 Призыв в российскую армию станет справедливее
07.03.2019, 13:180 Алексей Немов и Михаил Ведерников встретились со спортивной общественностью в Пскове 07.03.2019, 13:110 Оксана Федорова: 9 марта проект «Музыка любви» в Пскове объединит музыку, любовь и красоту 07.03.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 07.03.2019, 12:580 Видеоролик о сотрудницах Росгвардии подготовлен в преддверии 8 Марта
07.03.2019, 12:460 Кинолог со спаниелем Джесси пришли «на разведку» в Псковский филиал Академии ФСИН 07.03.2019, 12:361 Росреестр напоминает псковичам об электронных услугах ведомства 07.03.2019, 12:241 Стартовал открытый конкурс проектов музыки к гимну Псковской области 07.03.2019, 12:170 В Пыталовском районе 8 марта танцоры из Псковской области и Латвии устроят «Праздник танца»
07.03.2019, 12:140 В Псковской области за сутки не произошло ни одного ДТП с пострадавшими 07.03.2019, 12:130 Объявлен аукцион на продолжение реконструкции и переоснащение Псковской областной библиотеки 07.03.2019, 12:090 Новгородская область потратится на уточнение границы с Псковской областью 07.03.2019, 12:060 В Ассоциации юристов России начала работу юридическая клиника Псковского филиала Академии ФСИН
07.03.2019, 12:050 Для строительства «Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова» в Пскове будут привлекать частных партнеров 07.03.2019, 11:550 Областной комитет по образованию и профсоюзная организация работников образования договорились о дальнейшем сотрудничестве 07.03.2019, 11:542 Александр Котов о возмущениях вокруг реформы ТКО и контроле за строительством завода «Титан-Полимер» 07.03.2019, 11:530 В преддверии 8 марта в музее колледжа искусств открылась выставка «Весенние фантазии»
07.03.2019, 11:490 Представительницы псковского ведомства принимают участие в конкурсе «Краса Росгвардии» 07.03.2019, 11:470 Министерство спорта поддержит открытие Центра спортивной гимнастики имени Алексея Немова в Пскове 07.03.2019, 11:370 Волонтеры школы «Молодая Ганза» готовятся к сдаче финального теста 07.03.2019, 11:360 «Сообразим на троих»: Актуальные события региональной политической жизни
07.03.2019, 11:280 Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о «фейковых» новостях 07.03.2019, 11:250 Опубликован график по восстановлению подачи газа после аварии на улице Владимирской 07.03.2019, 11:161 Юлия Ярышкина назначена и.о. главы администрации города Великие Луки 07.03.2019, 11:080 Псковские депутаты поддержали проект федерального закона, устраняющий несправедливый порядок индексации пенсий
07.03.2019, 11:010 Девочке из Великих Лук сделали операцию по восстановлению слуха 07.03.2019, 11:001 Необычную акцию провели в канун 8 Марта «справедливороссы» на улицах Пскова 07.03.2019, 10:540 Спасатели отвезли продукты на остров им. Залита. ФОТО 07.03.2019, 10:460 Дарите дамам путешествия: компания «Славянский тур» поздравила прекрасных псковичек с 8 Марта
07.03.2019, 10:430 В Великих Луках завершен прием заявок на конкурс «Студент года-2019» 07.03.2019, 10:350 «Разговоры запишем и о работе отчитаемся» - помогут ли новые законы улучшить работу АДС? 07.03.2019, 10:280 9 марта в проектном офисе «Команды 2018» поговорят о космосе 07.03.2019, 10:120 В Изборском музее-заповеднике проходит мастер-класс «Изборская набойка»
07.03.2019, 10:020 В Псковской области 8 марта семь долгожительниц отметят двойной праздник 07.03.2019, 09:572 Третий день больше двух тысяч человек остаются без газа в Пскове 07.03.2019, 09:520 Мемориальный музей-усадьба Мусоргского отметит 180 лет со дня рождения композитора 07.03.2019, 09:390 Конференция «Долгий путь к Аввакуму» состоится в псковском Центре народного творчества 9 марта
07.03.2019, 09:321 Прокуратура обязала опочецкие школы установить систему непрерывного видеонаблюдения 07.03.2019, 09:200 Поджог стал причиной возгорания в квартире в поселке Хилово 07.03.2019, 09:190 21-летний житель Невеля осужден за ДТП со смертельным исходом 07.03.2019, 09:190 В Великих Луках из лежащей на тротуаре сумочки украли телефон
07.03.2019, 08:560 Персональная выставка мастера Надежды Макухи «Вышитые истории» открылась в администрации Псковской области 07.03.2019, 08:550 Из-за поджога сгорели два автомобиля в великолукской деревне Рыканово 07.03.2019, 08:400 Центр народного творчества приглашает псковичей на Масленичную вечерку 07.03.2019, 08:330 Законопроект о фейковой информации пройдет окончательное чтение в Госдуме
07.03.2019, 08:260 Предпраздничный рабочий день перед 8 Марта сокращен на час 07.03.2019, 08:070 Генетики рассказали о еще одном способе размножения людей 07.03.2019, 07:580 В России назвали пять регионов-лидеров по продажам алкоголя 06.03.2019, 22:263 Коммунальные платежи при раздельном сборе мусора могут стать ниже
06.03.2019, 21:570 На «Блинный поединок» приглашают псковичей и гостей города 10 марта 06.03.2019, 21:320 Путин рассказал о разоблачении почти 600 иностранных шпионов за год 06.03.2019, 21:133 Великолукская гордума рассмотрит завтра отставку главы администрации Игоря Чевжика 06.03.2019, 21:090 К 34-м Кикоинским чтениям в Пскове приведут в порядок бюст выдающегося ученого и прилегающую территорию
06.03.2019, 20:430 Михаил Ведерников указал на необходимость пересмотра отношений с «дорожными» подрядчиками 06.03.2019, 20:250 Иван Цецерский в преддверии 8 марта вручил сертификаты на получение материнского капитала 06.03.2019, 20:070 Эксперт рассказал псковичам, как бороться с холодными батареями 06.03.2019, 19:490 Из студентов - в следователи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.