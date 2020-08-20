Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
СберМаркет проанализировал покупки псковичей
Вечное движение жизни
Десантный взвод-2020
Собираемся в школу!
Рецепт идеального вечера
Резиновые сапоги: за и против
Здесь будет город-парк
В помощь бизнесу
Новая эра городской среды
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
Медсправки Для водителей
Константин Калиниченко Публикаций: 125
20.08.2020 18:461 Ох, доиграетесь… 13.08.2020 17:0125 Диктатор сорвался с цепи 06.08.2020 19:212 Власть, качающая лодку 30.07.2020 20:5418 Внутренний вандализм 23.07.2020 19:350 Запретительный зуд Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 15.08.2020 19:488 Момент страшного ДТП с пьяным водителем на Рижском проспекте попал на видео 15.08.2020 18:4425 Пьяный водитель сбил двух пешеходов, одного - насмерть, на Рижском проспекте в Пскове 18.08.2020 15:222 Одну из погибших в ДТП великолучанок тракторист «надел на вилы» на глазах у дочери 16.08.2020 14:397 Губернатор рассказал о появлении двух очагов коронавируса 17.08.2020 16:183 Опубликована новая видеозапись резонансного ДТП на Рижском проспекте в Пскове
Блоги / Константин Калиниченко

Ох, доиграетесь…

20.08.2020 18:46|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

От стены до стены вы всё молитесь богу войны, а над всем купол злой тишины – ох, легко доиграться!!

БГ

В понедельник, 17 августа, в Псковской области случилось совершенно неординарное событие, которому, к сожалению, уделили явно недостаточное внимание. Речь о предложении псковского регионального отделения ЛДПР региональным отделениям политических партий заключить соглашение перед выборами.

Смотрите также
17.08.2020 17:361 Псковское отделение ЛДПР предложило другим партиям заключить соглашение перед выборами

«Проект соглашения мы предлагаем не только «Единой России». Мы предлагаем его региональным отделениям партий, которые светятся в политическом поле. Мы хотим, чтобы выборы были честные, легитимные и чтобы каждая партия направляла наблюдателей, следила за ходом голосования… Работа наблюдателей – только одно из направлений возможного сотрудничества. Предложение направлено 8 или 9 региональным отделениям партий, в том числе всем парламентским партиям», – пояснил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей координатор регионального отделения ЛДПР Артем Васильев.

Респект и уважение псковским жириновцам. На фоне эпической фальсификации результатов президентских выборов в Белоруссии и последовавших за этим событий, они сделали то, на что другие политические силы пока, увы, не способны. А именно – первый шаг к политическому компромиссу. К формированию консенсуса и, в конечном итоге, здорового политического климата в регионе. Впрочем, с восторгами придется пока повременить. С даты предложения прошло не очень много времени, возможно, политическим силам просто не получилось оперативно собраться с мыслями и требуется несколько большее время на обдумывание.

Источник: memesmix.net

Но мне кажется, гробовое молчание оппонентов псковских либерал-демократов тут весьма красноречиво. Настолько неожиданной выглядит инициатива, как будто ее породили люди не от мира сего. И то верно, ведь партийно-политический ландшафт Псковской области в последние годы сильно напоминает непрекращающуюся бурю в стакане воды. Идет постоянная какая-то грызня и мышиная возня с не вполне ясными целями. Иногда, судя по всему, не ради конечного результата, а ради процесса и получения какого-то садо-мазохистского удовлетворения от локальных неудач политических противников. В межвыборный период эта провинциальная войнушка стихает, накануне очередных выборов разгорается вновь. Весьма напоминает замкнутый круг, из которого участники и рады бы вырваться, да совершенно не понимают, как это сделать. Да и не могут остановиться.

Партия власти, с упорством, достойным лучшего применения, занимается снятием неудобных кандидатов с предвыборной гонки. Несмотря на отдельные неудачи, в принципе, руку в этом деле набили там неплохо. Вот и в этот раз стоило только на выборах главы Себежского района появиться более-менее сносным конкурентам действующему главе, как их тут же выпилили по каким-то формальным основаниям. В результате единственным соперником (скорее, спарринг-партнером) Леонида Курсенкова остается участник примерно всех выборов в регионе, знаменитый укротитель борщевика Игорь Романов. И случись что с одним из кандидатов, выборы придется отменять. Зачем вообще так поступать – хоть убейте, не понимаю. Чтобы кандидат от партии власти набрал на выборах примерно 100% голосов? Хотелось бы понять, что это дает в современном мире. Вон, «картофельный фельдмаршал» в Белоруссии по официальным данным 80% набрал, и как это ему помогло? Мечется сегодня по предприятиям и дурака включает, но все без толку.

Смотрите также
14.08.2020 18:160 С выборов главы Себежского района сняли двух кандидатов

Ну хорошо, бог с ними с выборами. Там полный «алягер ком алягер» до полного уничтожения противника часто считается признаком хорошего тона. Но ведь и в повседневной политической жизни сложились ровным счетом такие же отношения. Будни насыщены непрекращающимися медиавойнами. Принципиально никто не воспринимает критику от оппонентов, даже когда она носит совершенно конструктивный и предметный характер. Подчас кажется, что это уже не политическая борьба, а что-то личное, из разряда животной злобы и ненависти к оппоненту.

Причем этим в последние годы отличаются как представители власти, так и оппозиция. Гнобят друг дружку так, что любо дорого смотреть – вот только не понятно, что вы все там такое делите-то на узеньком политическом пятачке Псковской области? Не раз замечал – стоит в рядах несистемной оппозиции кому-то заговорить с умеренной позиции, о том, что вообще-то немало есть общих мест и точек соприкосновения, что ради решения задачи можно бы поступиться идеологическими принципами, как тут же на него, подобно своре сорвавшихся с цепи собак, набрасываются «соратники» и клеймят его последними словами, как вероотступника и предателя.

Источник: memepedia.ru

Аналогично устроен политический мирок и в партии власти: едва кто-то выскажется за диалог с политическими противниками, тут же подвергается остаркизму всей мощи партийно-властной машины. И кстати, если уж кого-то начинают «нагибать», то делают это со вкусом и по полной. Как на зоне, ей богу…

Как результат, на псковском политическом ландшафте все друг с другом воюют, а любой оппортунизм незамедлительно выжигается каленым железом. Уже никто не помнит, из-за чего те или иные политики ненавидят друг друга, но одно не подлежит сомнению – на одном гектаре присесть им просто не судьба.

Пару лет назад Псковская Лента Новостей организовала в Пскове политический дискуссионный клуб. Тогда лично мне это казалось отличной идеей и прекрасным проектом с хорошей долгоиграющей перспективой. Просуществовало это все едва ли полгода. Да и в этот период истории гостей и участников приходилось чуть ли не под конвоем приводить. Довольно быстро выяснилось, что тот или иной лидер общественного мнения в принципе готов прийти и выступить, но при условии, что там не будет того, этого, и вот того из его политических противников. Статусные политики зачастую с ходу отказывались, понимая, что придется сидеть на одной территории с оппонентами. Проект в итоге пришлось закрыть, что называется, по техническим причинам – нам просто надоело уговаривать псковских политиков собраться в одном месте и конструктивно поговорить по актуальной повестке.

А ведь давно доказано и не вызывает никаких сомнений, что диалог с оппонентами – это признак политической нормы и здорового гражданского общества. Изоляционизм же в политике наоборот – путь в никуда, в направлении политического кладбища. Посмотрите, во что превратилась партия «Яблоко» под «мудрым» руководством Григория Явлинского, который всю сознательную политическую жизнь потратил на то, чтобы отсеять всех возможных союзников в борьбе. В итоге остался, в политическом смысле, у разбитого корыта, а партия «Яблоко» давно напоминает какую-то альтернативную партячейку с невнятными номинальными руководителями, за спиной которых постоянно маячит тень стареющего кукловода.

Смотрите также
30.07.2020 15:125 Лев Шлосберг назвал провокацией утверждения «Независимой газеты» о расколе в «Яблоке»

В таких условиях я совершенно не удивлюсь, если здравая инициатива псковских либерал-демократов так и останется без серьезного внимания и анализа. Похоже, крупные игроки даже не восприняли ее всерьез. В Псковской области давно идет «холодная война» между всеми политическими силами, которые, судя по всему, просто не понимают, что может быть как-то по-другому.

Единственный плюс – что все это пока не переросло в войну настоящую. Как показала белорусская общественно-историческая практика, перерастает совершенно легко и непринужденно. Основные участники даже не успевают понять, что произошло, когда граждане, окончательно разобравшись, что в этой политической конструкции нет хороших и плохих, а есть только лишь инородные тела, выходят на улицу и настоятельно требуют перемен. И тогда уже поздно садиться за стол переговоров, обещать политические изменения и пытаться выстроить какой-то консенсус, потому что поздно «пить Боржоми», когда почки отвалились.

Но, как мне кажется, наши политические игроки и демиурги думают, что у них все хорошо и ситуация под контролем. Ну да, один усатый диктатор так тоже думал. Поэтому закончу словами из песни Бориса Гребенщикова:

«Ох, доиграетесь…»

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Считаете ли вы, что Россия должна вмешаться в ситуацию в Белоруссии?
В опросе приняло участие 412 человек
20.08.2020, 20:100 Суд оштрафовал УГХ Пскова на 100 тыс. рублей из-за отсутствия разметки на Балтийской 20.08.2020, 20:030 Колонию в Себежском районе посетил с проверкой прокурор области 20.08.2020, 19:452 Интерактив: Торговцы арбузами создают аварийную ситуацию на рынке «Нива» 20.08.2020, 19:390 На Запсковье появились олени. ФОТОФАКТ
20.08.2020, 19:240 По псковским улицам с оркестром 20.08.2020, 19:150 Десантники из Конго и Экваториальной Гвинеи впервые примут участие в конкурсе «Десантный взвод» 20.08.2020, 19:042 «Дорого, богато» 20.08.2020, 18:461 Ох, доиграетесь…
20.08.2020, 18:320 В Пскове ликвидируют переход через улицу Горького на перекрестке с Пароменской 20.08.2020, 18:270 Жители Псковской области складируют ветки в контейнеры для ТКО, несмотря на запреты 20.08.2020, 18:200 Александр Козловский: Национальные и партпроекты делают жизнь в районах комфортной 20.08.2020, 18:111 Новейшая дорожная техника поступила в «Псковавтодор»
20.08.2020, 18:020 До +26 градусов ожидается 21 августа в Псковской области 20.08.2020, 18:010 Первоклассникам Пскова рекомендуют носить светоотражатели на рюкзаках 20.08.2020, 17:545 Опубликована инструкция по использованию российской вакцины от коронавируса 20.08.2020, 17:520 В мобильном приложении Сбербанка появилась возможность купить полис ОСАГО
20.08.2020, 17:490 В Пскове автотранспорту разрешат разворот на перекрестке улиц Инженерной и Юности 20.08.2020, 17:451 Половину псковских школ обеспечат спортивными объектами к 2023 году 20.08.2020, 17:301 Псковские единороссы передали в школы экземпляры Конституции с поправками 20.08.2020, 17:180 «Лежачего полицейского» уберут на пересечении улиц Горького и Люксембург в Пскове
20.08.2020, 17:100 В псковском сквере «Кораблик» установили новые скамейки 20.08.2020, 17:010 В Пскове перекроют движение по улице Снятной в районе Чертова ручья 20.08.2020, 16:570 Полицейские помогают псковским семьям собрать детей в школу 20.08.2020, 16:500 Кольцевое пересечение организуют на перекрестке улицы Ижорского батальона и дороги на Писковичи
20.08.2020, 16:471 Мутко заявил, что 40% россиян никогда не смогут взять ипотеку 20.08.2020, 16:400 95% разметки нанесено около школ и детсадов Пскова 20.08.2020, 16:390 Зеленый театр Пскова может стать местом проведения платных концертов 20.08.2020, 16:300 317 школ и детсадов Псковской области заключили договоры на вывоз ТКО
20.08.2020, 16:250 Андрей Козлов об «уникальном» экономическом комитете 20.08.2020, 16:210 Новый пешеходный переход на Звездной в Пскове оборудуют в этом году 20.08.2020, 16:160 Природу заснятых с МКС объектов объяснил эксперт РАН 20.08.2020, 16:110 «Истории петербургского повесы» представят на Пушкинском театральном фестивале
20.08.2020, 16:010 Семья Абабковых из Пскова стала победителем всероссийского конкурса 20.08.2020, 15:580 28 тысяч котлеток с пюрешкой: чем накормят малышей в школах Псковской области 20.08.2020, 15:520 Любимые вещи можно застраховать в Сбербанке по фотографии 20.08.2020, 15:470 Общественная приемка обновленной музыкальной школы состоялась в Пскове. ФОТО
20.08.2020, 15:223 Защищать псковский Зеленый театр от вандалов будут с помощью охраны и камер 20.08.2020, 15:170 Около тысячи псковичей воспользовались услугой легкого возврата товара 20.08.2020, 15:120 Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» увидят псковичи в сентябре 20.08.2020, 15:047 Александр Козловский: Некоторые кандидаты разочаровываются в своих партиях и переходят в «Единую Россию»
20.08.2020, 15:001 Бассейн «Барс» откроется в ближайшее время в Пскове 20.08.2020, 14:550 Колония в Середке оштрафована на 70 тысяч рублей за разлив мазута 20.08.2020, 14:440 Себежанин наказан за размещение в интернете ролика с призывом к революции 20.08.2020, 14:431 Мобильные телефоны получили в подарок фронтовики в Псковском и Пыталовском районах
20.08.2020, 14:371 «Дикие» туристы облюбовали декорации фильма «Холоп» 20.08.2020, 14:300 Провал у водопроводной колонки устранен вблизи школы №17 в Пскове 20.08.2020, 14:220 Выставка классика советского фотоискусства открылась в Печорском районе 20.08.2020, 14:061 Сотрудников псковского «Горводоканала» чествовали в Пскове
20.08.2020, 14:012 Первый концерт в Зеленом театре Пскова пройдет 25 сентября 20.08.2020, 13:540 Псковская и Ленинградская области будут сотрудничать по обмену архивными документами 20.08.2020, 13:431 Псковичка стала жертвой подруги-мошенницы 20.08.2020, 13:344 Андрей Турчак с женой побывал на свадьбе экс-супруги Федора Бондарчука
20.08.2020, 13:250 Интерактив: Почему получение документов в больнице зависит от сотрудника с «синдромом вахтера»? 20.08.2020, 13:200 Дни Пушкинский поэзии стали памятником карантину - Николай Хондзинский 20.08.2020, 13:050 Роботизированные ломбарды могут появиться в России 20.08.2020, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
20.08.2020, 12:580 Арест автомобиля побудил псковича оплатить долг 20.08.2020, 12:529 Александр Козловский: Трехдневное голосование на выборах позволит избежать вспышек коронавируса 20.08.2020, 12:460 На фестивале «Музыка на воде» не будет дресс-кода 20.08.2020, 12:390 МТС ускорила мобильный интернет в 11 райцентрах Псковской области
20.08.2020, 12:291 О финансовых затруднениях филармонии рассказала Елизавета Барышникова 20.08.2020, 12:223 Псковичей просят сообщать о сборе денег на антикоронавирусные мероприятия в школах 20.08.2020, 12:188 Александр Козловский: Нужно приложить максимум усилий, чтобы из-за конфликта в Белоруссии не пострадали псковичи 20.08.2020, 12:150 Опочанин горлышком бутылки ранил посетителя кафе
20.08.2020, 12:030 Псковская филармония не готова озвучить точные даты возобновления концертной работы 20.08.2020, 11:572 Пскович зашел на почту и выиграл автомобиль 20.08.2020, 11:544 Отменить транспортный налог с 2021 года предложили в Госдуме 20.08.2020, 11:520 «Сообразим на троих»: Сколько должен зарабатывать чиновник?
20.08.2020, 11:470 Николай Хондзинский: Программа фестиваля «Музыка на воде» гармонирует с Мирожским монастырем 20.08.2020, 11:350 Эксперты назвали разницу в зарплатах медиков в Москве и Псковской области 20.08.2020, 11:290 Около тысячи псковичей посетят фестиваль «Музыка на воде» 20.08.2020, 11:248 Навальный впал в кому после отравления
20.08.2020, 11:190 Псковичей приглашают присоединиться к акции «Собери ребенка в школу» 20.08.2020, 11:090 Паспорт болельщика Евро-2020 будет действовать в России в 2021 году 20.08.2020, 11:030 «Гайд-парк» с Александром Козловским о событиях в Белоруссии и подготовке к выборам 20.08.2020, 10:547 35 человек за сутки заразились коронавирусом в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.