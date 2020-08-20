Блоги / Константин Калиниченко

Ох, доиграетесь…

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

От стены до стены вы всё молитесь богу войны, а над всем купол злой тишины – ох, легко доиграться!!

БГ

В понедельник, 17 августа, в Псковской области случилось совершенно неординарное событие, которому, к сожалению, уделили явно недостаточное внимание. Речь о предложении псковского регионального отделения ЛДПР региональным отделениям политических партий заключить соглашение перед выборами.

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«Проект соглашения мы предлагаем не только «Единой России». Мы предлагаем его региональным отделениям партий, которые светятся в политическом поле. Мы хотим, чтобы выборы были честные, легитимные и чтобы каждая партия направляла наблюдателей, следила за ходом голосования… Работа наблюдателей – только одно из направлений возможного сотрудничества. Предложение направлено 8 или 9 региональным отделениям партий, в том числе всем парламентским партиям», – пояснил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей координатор регионального отделения ЛДПР Артем Васильев.

Респект и уважение псковским жириновцам. На фоне эпической фальсификации результатов президентских выборов в Белоруссии и последовавших за этим событий, они сделали то, на что другие политические силы пока, увы, не способны. А именно – первый шаг к политическому компромиссу. К формированию консенсуса и, в конечном итоге, здорового политического климата в регионе. Впрочем, с восторгами придется пока повременить. С даты предложения прошло не очень много времени, возможно, политическим силам просто не получилось оперативно собраться с мыслями и требуется несколько большее время на обдумывание.

Источник: memesmix.net

Но мне кажется, гробовое молчание оппонентов псковских либерал-демократов тут весьма красноречиво. Настолько неожиданной выглядит инициатива, как будто ее породили люди не от мира сего. И то верно, ведь партийно-политический ландшафт Псковской области в последние годы сильно напоминает непрекращающуюся бурю в стакане воды. Идет постоянная какая-то грызня и мышиная возня с не вполне ясными целями. Иногда, судя по всему, не ради конечного результата, а ради процесса и получения какого-то садо-мазохистского удовлетворения от локальных неудач политических противников. В межвыборный период эта провинциальная войнушка стихает, накануне очередных выборов разгорается вновь. Весьма напоминает замкнутый круг, из которого участники и рады бы вырваться, да совершенно не понимают, как это сделать. Да и не могут остановиться.

Партия власти, с упорством, достойным лучшего применения, занимается снятием неудобных кандидатов с предвыборной гонки. Несмотря на отдельные неудачи, в принципе, руку в этом деле набили там неплохо. Вот и в этот раз стоило только на выборах главы Себежского района появиться более-менее сносным конкурентам действующему главе, как их тут же выпилили по каким-то формальным основаниям. В результате единственным соперником (скорее, спарринг-партнером) Леонида Курсенкова остается участник примерно всех выборов в регионе, знаменитый укротитель борщевика Игорь Романов. И случись что с одним из кандидатов, выборы придется отменять. Зачем вообще так поступать – хоть убейте, не понимаю. Чтобы кандидат от партии власти набрал на выборах примерно 100% голосов? Хотелось бы понять, что это дает в современном мире. Вон, «картофельный фельдмаршал» в Белоруссии по официальным данным 80% набрал, и как это ему помогло? Мечется сегодня по предприятиям и дурака включает, но все без толку.

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Ну хорошо, бог с ними с выборами. Там полный «алягер ком алягер» до полного уничтожения противника часто считается признаком хорошего тона. Но ведь и в повседневной политической жизни сложились ровным счетом такие же отношения. Будни насыщены непрекращающимися медиавойнами. Принципиально никто не воспринимает критику от оппонентов, даже когда она носит совершенно конструктивный и предметный характер. Подчас кажется, что это уже не политическая борьба, а что-то личное, из разряда животной злобы и ненависти к оппоненту.

Причем этим в последние годы отличаются как представители власти, так и оппозиция. Гнобят друг дружку так, что любо дорого смотреть – вот только не понятно, что вы все там такое делите-то на узеньком политическом пятачке Псковской области? Не раз замечал – стоит в рядах несистемной оппозиции кому-то заговорить с умеренной позиции, о том, что вообще-то немало есть общих мест и точек соприкосновения, что ради решения задачи можно бы поступиться идеологическими принципами, как тут же на него, подобно своре сорвавшихся с цепи собак, набрасываются «соратники» и клеймят его последними словами, как вероотступника и предателя.

Источник: memepedia.ru

Аналогично устроен политический мирок и в партии власти: едва кто-то выскажется за диалог с политическими противниками, тут же подвергается остаркизму всей мощи партийно-властной машины. И кстати, если уж кого-то начинают «нагибать», то делают это со вкусом и по полной. Как на зоне, ей богу…

Как результат, на псковском политическом ландшафте все друг с другом воюют, а любой оппортунизм незамедлительно выжигается каленым железом. Уже никто не помнит, из-за чего те или иные политики ненавидят друг друга, но одно не подлежит сомнению – на одном гектаре присесть им просто не судьба.

Пару лет назад Псковская Лента Новостей организовала в Пскове политический дискуссионный клуб. Тогда лично мне это казалось отличной идеей и прекрасным проектом с хорошей долгоиграющей перспективой. Просуществовало это все едва ли полгода. Да и в этот период истории гостей и участников приходилось чуть ли не под конвоем приводить. Довольно быстро выяснилось, что тот или иной лидер общественного мнения в принципе готов прийти и выступить, но при условии, что там не будет того, этого, и вот того из его политических противников. Статусные политики зачастую с ходу отказывались, понимая, что придется сидеть на одной территории с оппонентами. Проект в итоге пришлось закрыть, что называется, по техническим причинам – нам просто надоело уговаривать псковских политиков собраться в одном месте и конструктивно поговорить по актуальной повестке.

А ведь давно доказано и не вызывает никаких сомнений, что диалог с оппонентами – это признак политической нормы и здорового гражданского общества. Изоляционизм же в политике наоборот – путь в никуда, в направлении политического кладбища. Посмотрите, во что превратилась партия «Яблоко» под «мудрым» руководством Григория Явлинского, который всю сознательную политическую жизнь потратил на то, чтобы отсеять всех возможных союзников в борьбе. В итоге остался, в политическом смысле, у разбитого корыта, а партия «Яблоко» давно напоминает какую-то альтернативную партячейку с невнятными номинальными руководителями, за спиной которых постоянно маячит тень стареющего кукловода.

В таких условиях я совершенно не удивлюсь, если здравая инициатива псковских либерал-демократов так и останется без серьезного внимания и анализа. Похоже, крупные игроки даже не восприняли ее всерьез. В Псковской области давно идет «холодная война» между всеми политическими силами, которые, судя по всему, просто не понимают, что может быть как-то по-другому.

Единственный плюс – что все это пока не переросло в войну настоящую. Как показала белорусская общественно-историческая практика, перерастает совершенно легко и непринужденно. Основные участники даже не успевают понять, что произошло, когда граждане, окончательно разобравшись, что в этой политической конструкции нет хороших и плохих, а есть только лишь инородные тела, выходят на улицу и настоятельно требуют перемен. И тогда уже поздно садиться за стол переговоров, обещать политические изменения и пытаться выстроить какой-то консенсус, потому что поздно «пить Боржоми», когда почки отвалились.

Но, как мне кажется, наши политические игроки и демиурги думают, что у них все хорошо и ситуация под контролем. Ну да, один усатый диктатор так тоже думал. Поэтому закончу словами из песни Бориса Гребенщикова:

«Ох, доиграетесь…»

Константин Калиниченко