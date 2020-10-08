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Блоги / Константин Калиниченко

Расходимся, кина не будет. Но это не точно

08.10.2020 18:55|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко

«В России главные государственные решения принимаются тогда, когда их уже никто не ждет. Традиция снова и снова шокировать собственных граждан – это такая своеобразная политическая практика российской власти».

Александр Зиновьев, российский философ, социолог

 

Президент Путин во вторник во время видеоконференции с лидерами думских фракций обозначил, что переноса выборов в 2021 году не будет. Никаких – ни федеральных, ни региональных. Вроде как Единый день голосования крайне удобен всем: взрослым, детям, домашним животным. Но как-то обиняком что ли это сказал. Настолько обтекаемо, что серьезные федеральные СМИ и телеграм-каналы взяли паузу на осмысление и до настоящего времени хранят многозначительное молчание. И это правильно, тут подумать не торопясь не помешает, чтобы снова не попасть пальцем в небо.


Встреча Владимира Путина с руководителями фракций Государственной Думы 6 октября (фото: kremlin.ru)

В связи с чем такое пристальное внимание к этой теме? Надо сказать, что еще пару месяцев назад из высших эшелонов власти, администрации президента поступала более-менее проверенная информация о том, что принято принципиальное решение распустить Государственную думу и провести досрочные выборы. Логика такого решения лежала на поверхности. Страна только что проголосовала за поправки в Конституцию. Сделано это было с таки воодушевлением, что в принципе не понятно, как мы раньше-то жили без этих судьбоносных поправок. В самом начале года в отставку ушло правительство, объясняя этот шаг тем, что у страны сегодня новые задачи, решать которые должен новый кабинет министров. Все лето активно шли разговоры о том, что нас ждет масштабная конституционная реформа, предстоит принять порядка 700 новых федеральных нормативных актов. И было бы логично, чтобы эти законы принимал уже новый состав высшего законодательного органа страны.

Разумеется, вся эта пафосная лирика транслируется для простолюдинов, отчасти для того, чтобы создать видимость государственного реформирования, но в первую очередь, чтобы отвлечь на эту шелуху внимание от реальных общественных запросов.

Истинная же причина досрочных думских выборов цинична и примитивна: те, кто отвечает за принятие политических решений посчитали, что в обществе сложились оптимальные условия для победы партии власти на выборах. И, образно говоря, «надо ковать железо, не отходя от кассы». Пока еще сохраняется эффект от бесчисленных обращений президента к нации по телевизору и коронавирусных выплат различным, прежде всего малообеспеченным слоям населения. Ну и да, пока в стране окончательно не закончились деньги, накопленные в эпоху благоприятной конъюнктуры цен на нефть.

Вот на этом фоне обсуждались две даты досрочных выборов – декабрь 2020 и апрель 2021 года. У каждой была своя внутренняя логика и общая конечная цель – как можно скорее пролонгировать полномочия партии власти, пока для этого остаются благоприятные условия. А дальше – как повезет.

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Так оно бы и случилось, однако жизнь внесла свои коррективы. Как у нас обычно бывает, не обошлось и без кривых рук отдельных ответственных чиновников. Еще летом роспуск и досрочные выборы Государственной думы казались неизбежностью. Сегодня об этом стараются и не вспоминать, делают вид, что не было и в мыслях. И все это потому, что ситуация изменилась до неузнаваемости. Как для страны в целом, так и для партии власти в частности.

Президент в минувший вторник, как я уже сказал, достаточно обтекаемо высказался на тему выборов 2021 года. Но любому, у кого есть голова на плечах, сегодня ясно, что идея досрочных выборов более неактуальна. Решение это, очевидно, принималось в последние дни, на основе развития ситуации в России и в мире. А тут, если смотреть правде в глаза, все предельно грустно и бесперспективно. Смотрите сами.

Во-первых, Россия буквально за пару месяцев впоролась в войну на несколько фронтов. С этим сегодня бесполезно спорить. Ударная работа российского МИДа и всяких Россотрудничеств привела к тому, что мы имеем горячую точку в Белоруссии, локальную войну на границе Армении и Азербайджана и предчувствие гражданской войны в Киргизии. Плюс у нас «все сложно» с Турцией. Да и с кем у нас не сложно? Даже от выборов президента США не ждем уже ничего хорошего, вроде как «ихний» старик Байден побеждает «нашего» старика Трампа. С Даниэлем Ортегой разве что полное взаимопонимание, Асадом, Мадурой и прочими пациентами геополитического дурдома, которым мы зачем-то дали денег в долг и теперь думаем, что со всем этим делать. А делать нечего, потому что рано или поздно этих негодяев собственный народ скинет к чертовой матери и поставит к стенке, а на их место придет новая власть, которая пошлет Россию предельно далеко и никаких долгов выплачивать, разумеется, не будет. Мы ведь на эти грабли уже наступали, когда СССР давал в долг всяким африканским «национальным лидерам», которые при первом удобном случае показывали нашей стране голый зад и средний палец. Итог всегда один: у страны нет нормальных союзников, и деньги где-то просажены без малейшего эффекта.

Во-вторых, экономика страны, мягко сказать, далеко не в лучшем состоянии. Весьма похожем на предсмертное. Даже официальные статданные по основным экономическим параметрам заставляют морщить и потирать лбы. Тем более, что прогнозы по энергоносителям в целом безрадостные. Нефть в лучшем случае будет стоить 40 долларов за баррель, а это цена, при которой мы едва сводим концы с концами. Инвестиции, опять же по официальным данным Росстата, сократились за этот год в два раза. Зато отток капитала никуда не сократился, а только ускорился. Ну, не удивительно, конечно.

В-третьих, отдельно от экономики упомянем национальную валюту. «Деревянный» в очередной раз «отвязался» и ушел в крутое пике. Мы так-то давно привыкли, что на рубль нет никакой надежды, и он всегда найдет повод обвалиться. Но в прежние годы мы хотя бы понимали логику и причины очередного обвала. А в этот раз, судя по всему, даже в Центробанке перестали понимать, от чего зависят колебания рубля. Очень показательно, что полторы недели назад, когда евро перемахнул через 90 рублей, один высокопоставленный чиновник Центробанка объяснил очередную взятую рублем «высоту» обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Боюсь даже предположить, что будет, если обострится конфликт на границе Гондураса и Сальвадора.

Самое смешное… простите… тревожное, что рубль даже на колебания нефтяных котировок перестал нормально реагировать и в целом напоминает поведение шизофреника осенью. Многие прогнозируют, что зимой-весной может психологическую отметку в 100 рублей за евро (а то и за доллар) преодолеть. Ну какие могут быть вообще выборы при таких вводных?


Источник: rosbalt.ru

И в-четвертых, COVID-19. Понятно, что на него как раз не стали бы внимание обращать. Все эти пляски в масках и перчатках никак не помешали же голосовать по поправкам в Конституцию, так что потерпели бы при необходимости. В нужный момент Роспотребнадзор зафиксировал бы «снижение заболеваемости» и «улучшение эпидемиологической обстановки». Да и в целом люди в повседневной жизни давно уже плюнули на этот «ковид» и надевают маски лишь потому, что без них не пускают в магазин. Но как номинальный аргумент, который «все объясняет», коронавирус подходит идеально. В принципе любое, даже запредельно идиотское решение, сегодня легко и непринужденно можно обосновать пандемией. И на вопрос, «почему» ответ один – «потому что коронавирус».

Вот в этих условиях устраивать досрочные парламентские и региональные выборы – все равно, что играть со спичками над бочкой с порохом. Есть стойкое ощущение, что нас ждут крайне непростые зима и весна. Бизнес едва ли встанет с колен. Рубль пробьет такое дно, которое нам и не снилось. Ну а что бывает с государствами, которые ведут войну сразу на несколько фронтов, думаю, все отлично помнят из истории. Тут не то что досрочные – вообще не до выборов, как бы и сентябрьские не отменили.

Конечно, к осени ситуация может еще ухудшиться. Ведь реально нет никаких оснований ждать улучшений в экономике и внешней политике страны. Но когда еще будет эта осень. Дожить бы до нее, а там видно будет.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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