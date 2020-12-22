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Лавров объяснил реакцию Запада на возвращение Навального в Россию

Реакция западных стран на возвращение в Россию оппозиционера Алексея Навального призвана отвлечь внимание от кризисных явлений на Западе. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции в Москве, передает «Интерфакс».

«Мы видим, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ, прямо чувствуется, с такой радостью идут комментарии, как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития» , - сказал Лавров.

Как сообщалось ранее, прибывший в воскресенье из Германии в РФ Навальный был задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, а до его решения, Навальный будет находиться под стражей.