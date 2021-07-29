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Баня. С блэкджеком или без?

29.07.2021 17:18|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.


 

«Баня — это место, где царствуют свобода, равенство и братство»

А. П. Чехов

Симптоматичная история разворачивается на наших глазах. Грустная и смешная одновременно. Глядя на весь этот балаган, невозможно понять: это у нас еще фарс творится или уже трагедия. Я который год не перестаю удивляться, как в этой стране могут вполне гармонично сосуществовать практики космического века и первобытного мира.

Стоит только помыслить, что мы сегодня где-то в 21 веке — вот тут электромобили рассекают по дорогам, здесь космический туризм набирает обороты. Из уст даже самых отсталых чиновников, слабо владеющих русским языком, все чаще слышим такие слова, как нейросеть и big data. И, кажется, что вечные темные века все же остались где-то позади, а впереди нас ждет всеобщее процветание в идеальном цифровом обществе, где все будет подчинено логике и разуму. И мы, наконец, исполним влажную фантазию Марии Захаровой — поставим проклятую Америку на колени, а сами встанем перед ней в полный рост и …

Но тут этот сказочный сон обрывается, приходится возвращаться в объективную реальность. А что тут у нас? А вот — кажется, нейросеть дает сбой, а в нетканой канве цифрового общества протерлась ощутимая такая дырка. И ладно бы просто дырка. Но сквозь нее тут же начинает бесцеремонно лезть сермяжная правда жизни. Стоит приглядеться к тому, что пролезло на свет божий. Думаете, нейросеть на новом витке цивилизационного развития? Черта с два. Это псковские муниципальные бани недвусмысленно намекают, что хватит витать в облаках — пора спуститься с небес на землю.

Ханс Бок «Общественные бани», 1597 год

Так вот, значит, муниципальные бани. Как-то так вышло, что в 2021 году эти бани являются в Пскове объектом стратегического назначения. Судя по жарким дебатам в среду во время публичных слушаний, для Пскова муниципальные бани столь же важны, как 76-я дивизия ВДВ и вся система противовоздушной обороны. «Не будет бань — не будет России», — читалось в глазах многих, пришедших в этот теплый летний вечер в Городской культурный центр. И место, и присутствие первых лиц не оставляло сомнений — обсуждается вопрос государственной важности.

Ну и, как в таких случаях принято, мнения разделились. Причем, впервые за долгое время, выяснилось, что «в товарищах согласья нет». Две ветви муниципальной власти не смогли прийти к общему знаменателю.

Городская администрация, на чьем балансе муниципальные бани и находятся, ответственно заявила, что надо с этими банями что-то делать. Потому что от них в нынешнем состоянии сплошные убытки, а местами так еще и эстетический позор. Без участия бизнеса никак не обойтись. Уж кто-кто, а предприниматели хорошо разбираются, как могут выглядеть правильные бани, с блэкджеком и прочими радостями высококультурной жизни. Можно, например, передать бани в концессию. Тем более, что и концессионер уже есть — надо только дать согласие на сделку и оформить документы.

Вроде, все логично — действительно, муниципальные бани давно пребывают в моральном и физическом упадке. Что-то в последние годы получалось модернизировать, но, как ни крути, все одно — прошлый век. Годами существующая модель объективно не позволяет псковские бани сделать хотя бы безубыточными. А тупо поднять цену услуг до точки рентабельности при таком сервисе просто рука не поднимается. Муниципалитет испробовал разные варианты, но результата это не принесло — бани генерируют долги.

Тут бы и выйти на авансцену ловкому концессионеру и рассказать, как убыточный псковский банный комплекс превратится в современное процветающее помывочное предприятие. И он таки вышел. Хотя, наверно, лучше бы не выходил. Потому что собравшаяся общественность была уже порядком разогрета и готовилась выплеснуть на понаехавшего невесть откуда буржуя весь накопленный годами негатив. Выяснилось, что представитель концессионера — человек, наверно, хороший, но как бы не совсем по части бань. То есть в парилку в своей жизни, наверно, ходил, а вот как выводить насквозь депрессивное муниципальное учреждение из многомиллионных долгов, понятия не имеет. Но очень хочет попробовать.

Такой подход к социально значимому делу только раззадорил набившихся в ГКЦ псковичей и городских депутатов. Представитель концессионера выслушал многое и о себе лично, и об организации. От такого напора даже оторопел. А когда с трибуны выступила глава Пскова Елена Полонская с яркой обличительной речью, уже сильно напоминал другого известного концессионера Ипполита Матвеевича Воробьянинова после неудачного аукциона со стульями. Стало понятно, что на этих публичных слушаниях сделка одобрения не получит. Но все это лирика и эмоции. Давайте посмотрим, что у нас в сухом остатке.

Вот есть эти муниципальные бани. Вроде как пользуются спросом. Но из-за низкой «социальной» стоимости услуг, приносят миллионные убытки. Городская администрация, как может, помогает, но бюджет Пскова не резиновый. Бесконечно вбрасывать деньги в безнадежное предприятие — это, конечно, неправильно.

Здесь важно учесть тот факт, что никто из присутствующих не оспаривал ущербность самой модели хозяйствования. Муниципальные бани — один из последних пережитков советского мироустройства. В 1950-1970-е годы это все было актуально и, в общем, жизненно необходимо. В наши же дни представляется совершеннейшим анахронизмом и динозавром из давно и безвозвратно ушедшей эпохи.

Все понимают, что муниципальные бани в их нынешнем виде не востребованы широкими массами. Туда ходят в основном адепты, для которых поход именно в муниципальную «публичную баню» — своего рода священный ритуал, длинною в жизнь. Компанию им составляют жители домов, все еще лишенных в 21 веке такой радости, как безлимитный доступ к горячей воде. Завершает весь этот фэн-шуй «соцнагрузка» — надо же где-то отмывать социально дезадаптированные слои населения, а попросту говоря бомжей. Тут не надо быть Спинозой, чтобы понимать, что на таком социальном базисе хорошей экономики не построишь.

Платежеспособный клиент желает качества и сервиса. За этим он давно и уверенно идет в частные бани, коих в окрестностях Пскова развелось великое множество и на любой вкус. Именно в частные руки сегодня утекают «банные» деньги.

Какой же выход из ситуации? Тут все предельно ясно. Общепризнано, что существующая банно-прачечная концепция априори работает в убыток. По самым скромным подсчетам, чтобы выходить в ноль, необходимо вливать в это хозяйство примерно 200 тысяч рублей ежемесячно. Это, так сказать, на поддержание штанов. Если желать какой-то модернизации, то речь пойдет о совсем других суммах.

Большие ли это деньги? Во-первых, для скудного городского бюджета все же немалые. Чтобы дать их баням, нужно у кого-то отобрать. Во-вторых, встает вопрос социальной справедливости. Муниципальными банями пользуется все же весьма ограниченный контингент. С какой это стати их прихоть должна финансироваться из бюджета, то есть за счет наших налогов. Многие в жизни не были в этих банях и никогда туда не пойдут — с какой стати этот социальный «банкет» должен реализовываться за их счет?

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Основные опасения передачи бань в ту или иную форму частной собственности связаны с ростом цен. То, что при концессии стоимость услуг вырастет, думаю, понятно каждому. Но гул возмущения в среду в ГКЦ однозначно дает понять — клиенты муниципальных бань не хотят платить больше.

Но и городские власти тоже говорят, что их терпение и возможности исчерпаны. Или передача в концессию, или банкротство муниципального предприятия с непредсказуемыми для банного сектора последствиями. Такая вот дилемма.

Городские депутаты в среду вечером как бы встали на сторону простого народа. Тут не надо питать иллюзий — встали именно «как бы». У многих через год перевыборы, самое время задуматься о диалоге с электоратом. Да и не депутатам ломать голову, откуда брать те самые 200 тысяч ежемесячно. Так что они легко и непринужденно могли себе позволить в этот вечер быть вместе со своим народом.

Удивила позиция псковской т. н. либеральной прессы и общественности. Эти люди, которые так любят на публике заявлять о своей приверженности либеральной экономике и свободному рынку, в вопросе бань, по логике, должны были топить за позицию администрации города и скорейшую передачу муниципального имущества в концессию. Но внезапно повели себя, как убежденные сторонники коммунистического способа хозяйствования, встав грудью на защиту убыточной госсобственности. Каких-то весомых аргументов при этом не приводилось. Надо полагать, просто очень хотелось вогнать «шпильку» городским властям — пусть они и дальше мучаются с этим банно-прачечным неликвидом. Что тут сказать? Какая страна, такие и либералы в ней...

Я, честно говоря, уверен, что псковичи, как принято у нас в подобных ситуациях, из двух зол выберут оба. С пеной у рта будут отстаивать неприкосновенность муниципальных бань. До тех пор, пока эти бани не прекратят свою работу по причине того, что «Горводоканал», «Псковские теплосети», «Псковэнерго» перекроют предприятию кислород. А все напуганные концессионеры, перекрестившись, уйдут в другие регионы.

А псковичи в очередной раз останутся наедине с собой, испытывая гордость за мужество и стойкость, проявленные в борьбе с инвестором и здравым смыслом. Но без общественных бань.

Константин Калиниченко

Теги: #псков #Резонер #бани
Источник: Псковская Лента Новостей
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