Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейдерский захват
Новый язык с нуля
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
ТОП-11 детских секций в Пскове
господдержка бизнеса и инвесторов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
как стать завучем
Предупреждают Только раз
концерт Артура Руденко
Константин Калиниченко Публикаций: 186
23.09.2021 17:330 До следующего «колумбайна» — 2 16.09.2021 16:484 Все на выборы, даже если кандидаты — … 09.09.2021 16:210 О загрязнении мозгов 02.09.2021 19:2514 Эпитафия протесту 26.08.2021 19:351 Частный случай раздвоения личности Все публикации
Блоги других авторов
 
 
 
 
Самое популярное 20.09.2021 11:2818 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 18.09.2021 14:160 Названа причина возгорания автомобиля, в котором погибла псковичка 20.09.2021 11:584 Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам 21.09.2021 14:0013 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте
Блоги / Константин Калиниченко

До следующего «колумбайна» — 2

23.09.2021 17:33|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«В будущем каждый сможет стать всемирно известным на 15 минут »

Энди Уорхол

Когда в мае писал текст по мотивам школьного побоища в Казани, не сомневался, что рано или поздно этот сюжет повторится. Не потому, что я такой умный, а, потому что «колумбайны» — это повторяющийся сюжет. Несмотря на то, что специалисты в таких случаях разводят руками и говорят, что предугадать подобное совершенно невозможно, у «колумбайна» есть достаточно четкая логика.

«Пермский стрелок Тимур Бекмансуров» (фото из соцсетей)

В принципе, сегодня есть два подхода к анализу явления. Оба, на мой взгляд, не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга. Первый заключается в том, что «шутинг» априори непредсказуем. Как подчас невозможно проанализировать логику рассуждений маньяка, так рационально мыслящий человек не в состоянии понять, что движет особью, однажды явившейся в учебное заведение с дробовиком. Мозг человека для науки, по большому счету, - по-прежнему терра инкогнита. Что-то в нем однажды встает под неправильным углом — и вот перед нами совершенно другой человек, с донельзя искаженным восприятием действительности.

Если придерживаться этой точки зрения, то можно тему закрывать, ограничившись сухой фактурой. В очередном ничем не примечательном российском городе у ничем не выдающейся особи мужского пола поехала крыша, после чего он возомнил себя сверхчеловеком и задумал уничтожить, по собственному выражению, «биологический мусор», в чем, отчасти, и преуспел. В тот раз Казань, в этот — Пермь, далее — где угодно.

Эта мысль звучит в крайней степени цинично, но, к сожалению, она не лишена основания. Без сомнения, любой подобный «массшутинг» — следствие психического расстройства. Я не психиатр, но думаю, что любой человек может сойти с ума. Многие исследователи проблемы пытались выявить какие-то социально-экономические причины подобных историй. Увы, никакой видимой взаимосвязи между особенностями развития общества и фактами «колумбайнов» не обнаружено.

В середине 2000-х была весьма популярна точка зрения, что школьный «шутинг» — признак высокоразвитого общества. Чисто статистически для того были основания. Эпизоды расстрела одноклассников и учителей случались в основном в США, Канаде, Финляндии, Австрии. На основании этого было выдвинуто предположение, что главным триггером тут является прогрессирующий социальный инфантилизм. Другими словами, скучающие подростки, живущие в обществе благоденствия, не обремененные традиционными проблемами, такими как трудоустройство и поиск заработка, оказываются не готовы к вызовам современного общества. Психология человека поколениями выстраивалась таким образом, что примерно к 16-18 годам он начинал активно думать о своем будущем. Но высокоразвитое общество предлагает такой уровень социального обеспечения, что волнения за будущее лишены смысла. В результате образуется своего рода «творческий вакуум» — подросток в период активного взросления просто не понимает, для чего ему нужны традиционные практики, закрепленные на генетическом уровне. Зачем получать образование, если вполне можно прожить без него? Зачем искать работу, если государство нормально обеспечивает безработных? Зачем тебе социализация, если ты испытываешь антипатию к современному обществу? Вот где-то в этот момент у отдельных особей что-то ломается.

Логика тут присутствует. Во всяком случае, мне не доводилось слышать о школьном «шутинге» где-нибудь в Габоне или на Филиппинах, хотя доступ к оружию в этих странах получить намного легче, чем в США или Финляндии, да и меры безопасности в образовательных учреждениях, понятное дело, несопоставимы. Понятно, что африканским подросткам некогда страдать инфантилизмом и размышлять над проблемой «почему мои одноклассники и учителя должны сдохнуть». Потому как элементарное выживание в странах третьего мира само по себе является занимательным квестом.

Вот такая версия, но в последние годы она подвергается сомнению. Дело в том, что подорвано главное обоснование — «колумбайны» стали случаться, в том числе, в экономически слаборазвитых странах. И наша страна тут, к сожалению, в первых рядах. Керченский стрелок, Казань, теперь вот Пермь — обстоятельства каждой из этих трагедий не укладываются в вышеприведенную схему.

Поэтому ряд ученых склоняются сегодня к тому, что триггером современных «колумбайнов» является постинформационное общество. Поток информации постоянно увеличивается в геометрической прогрессии и, в конечном счете, многие из простых потребителей превращаются в ее рабов. Более того, с некоторых пор появилась возможность не только потреблять, но и производить контент. Сегодня каждый второй представитель «школоты» гордо называет себя блогером, потому что у него есть аккаунт в инстаграме. Современные одноклассники на переменах меряются количеством лайков в соцсетях, а отнюдь не тем, чем мерились мы буквально пару десятков лет назад. В нашем обществе появился примерно миллион поводов для социальной дискриминации и буллинга. Собираешь мало лайков в контакте? Унылый аккаунт в инсте? Давно не обновлял? Не можешь набрать тысячу подписчиков в ТикТоке? У тебя нет Apple Watch? Пользуешься устаревшим Айфоном? Это лишь те поводы для травли и дискриминации, которые лежат на поверхности.

У современного взрослеющего организма, следует признать, огромное количество формальных поводов возненавидеть этот мир. Особенно, если родители не могут поддерживать бешеные ритмы гаджетомании современного общества.

Кстати, и обществу этому следует поставить очень жирный дизлайк. Многие, наверно, обратили внимание, что «скулшутинги» последнего времени имеют колоссальное медийное сопровождение. СМИ тиражируют мельчайшие подробности и обстоятельства произошедшего. Телеграм-каналы смакуют и репостят видео с камер наблюдения. Массовый убийца становится «героем нашего времени» — да, с негативным оттенком, но вряд ли парня, который утром выходит из дома с дробовиком, это волнует. Самый последний «задрот», которого в повседневной жизни в лучшем случае не замечали, в худшем — гнобили и травили, становится центром мироздания и «звездой экрана». Вот так мы сегодня воплощаем в жизнь гениальную мысль Уорхола про «15 минут славы».

Эрик Харрис и Дилон Клиболд 20.04.1999 г., в день массового убийства в школе «Колумбайн»

И, опять же, обратите внимание: «колумбайны» теперь вдоль и поперек сопровождаются месседжами и посланиями самих «шутеров». Каждый такой подонок с дробовиком считает своим долгом поведать городу и миру, что он собирается делать и почему. Пофиг, что скудоумие не позволяет даже связно формулировать мысли, которые сливаются в банальный набор шаблонных фашистских формулировок про превосходство одних над другими и несовершенство мира. «Поциент» полагает, что он собирается вознестись над обывательщиной, поэтому его должны выслушать, понять его мотивацию.

Тут надо понимать, что практически любой маньяк-социопат ненавидит окружающий мир, но жаждет с его стороны внимания и признания. Вероятно, так было всегда — достаточно вспомнить историю Джека-потрошителя, который разными способами подогревал интерес к своей персоне, вплоть до того, что лично сообщал прессе о готовящемся очередном зверском убийстве. Есть множество других примеров, подтверждающих, что социопат-убийца — это человек весьма скромных, посредственных способностей, но с чрезвычайно гипертрофированным эго.

Письмо «Из ада» - название, данное письму, отправленному в 1888 году человеком, который, как считается, мог быть Джеком-потрошителем

«Ты считаешь себя сверхчеловеком, но окружающие считают тебя говном». Это сказал культовый австрийский писатель Петер Хандке в 2002 году, после того как типичный школьный лузер Роберт Штайнхойзер устроил бойню в школе в Эрфурте. Психика человека приходит в когнитивный диссонанс с объективной реальностью и в какой-то момент не справляется…

Как не справляется и современное общество. Вчера в первой половине дня Псков был взбудоражен сообщениями о якобы готовящемся теракте в одной из школ города. Поводом стало насквозь фейковое сообщение малолетнего дебила, который, как водится, «заскучал в Айфоне» и решил слегка похайпиться. Для чего завел переписку соответствующего содержания с фейкового аккаунта. Скорее всего, дело тем бы и закончилось, что в целом понятно по реакции тех, кому он писал. Но тут кто-то слил переписку в телеграм. Далее она попала в родительские чаты — возможно, самое большое зло нашего времени, а там уже начался массовый психоз. Вместо «одной школы» шла речь уже о нескольких, по одной из них разгуливал «человек с ружьем», ну и т. д. Обезумевшие «предки» на ходу изобретали все новые подробности, странно, что никто не написал про штурм и гору трупов. Истерия паникеров в чатиках длилась несколько часов. С грехом пополам это все смогли прекратить только после публикации в официальных СМИ комментариев ответственных чиновников…

В общем, все свидетельствует о том, что мир наш окончательно сходит с ума. Люди не в состоянии справиться с вызовами современного общества. Информационный поток, который валится на наши головы, явно превышает человеческие возможности. Современные тренды, чтобы за ними поспевать, требуют колоссальных усилий и значительных инвестиций. Ты должен быть модным. Ты должен быть в тренде. Ты должен соответствовать. Ты должен, должен, должен… В таком обществе далеко не каждая психика выдержит. И общество, как мы видим, не только не помогает, а, скорее, подталкивает к краю пропасти.

А это значит только одно — до следующего колумбайна.

Константин Калиниченко

Теги: #убийство #стрельба #школы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удовлетворены ли вы результатами выборов?
В опросе приняло участие 605 человек
23.09.2021, 19:000 Ситуацию с аварийностью на дорогах Псковской области обсудят в пресс-центре ПЛН 23.09.2021, 18:401 Глава пермского управления СК покончил с собой 23.09.2021, 18:261 Псковичи могут присоединиться к экологической викторине и получить призы 23.09.2021, 18:140 ДТП произошло на пересечении проспекта Энтузиастов и улицы Белинского в Пскове
23.09.2021, 18:100 В Красногородске водитель въехал в жилой дом 23.09.2021, 18:041 Псковичка стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков 23.09.2021, 17:594 Ремонтные работы на площади Ленина спровоцировали пробки в Пскове 23.09.2021, 17:510 Премьер-министр Великобритании предложил переименовать себя в бога Борея
23.09.2021, 17:460 Имущественные налоги станут темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 23.09.2021, 17:420 В СК поддержали идею наказания за призывы к нападениям на учебные заведения 23.09.2021, 17:330 До следующего «колумбайна» — 2 23.09.2021, 17:250 Для реставрации храма в Бельском Устье установили трансформаторную подстанцию
23.09.2021, 17:170 Пскович отправится в колонию на пять лет за продажу наркотиков 23.09.2021, 17:020 Субботник в формате экопикника провели в Любятово. ВИДЕО 23.09.2021, 17:020 В Писковичах не справляются с заявками на развоздушивание систем отопления 23.09.2021, 16:540 В авиакатастрофе в Хабаровском крае погиб пилот Михаил Симонов из Великих Лук
23.09.2021, 16:460 Юным великолучанам напомнили о важности ношения светоотражателей 23.09.2021, 16:412 Почти 15 млрд рублей составила прибыль организаций в Псковской области в 2020 году 23.09.2021, 16:351 В Псковском районе подвели промежуточные итоги по сбору урожая 23.09.2021, 16:270 На федеральной трассе в Псковской области введут реверсивное движение
23.09.2021, 16:090 Псковский отдел областного комитета по соцзащите переехал 23.09.2021, 16:021 Кто заплатит за старость? 23.09.2021, 15:590 Пассажирки пострадали в результате столкновения «Рено» и «Ниссана» в Пскове 23.09.2021, 15:530 Депутаты Псковской гордумы соберутся на сессию 28 сентября
23.09.2021, 15:500 Дополнительная полоса для движения транспорта появится на Рижском проспекте в Пскове 23.09.2021, 15:421 Андрей Маковский: «Умное голосование» очень помогло «Новым людям» 23.09.2021, 15:371 «Планка Фитнес» дарит скидки на клубные карты в рамках федерального проекта «Сила спорта» 23.09.2021, 15:342 Время работы пунктов вакцинации в ТЦ изменилось в Псковской области
23.09.2021, 15:281 Болельщикам разрешили посещать футбольные матчи в Пскове 23.09.2021, 15:160 Учащихся двух классов куньинской школы отправили на карантин 23.09.2021, 15:064 Россия начала подготовку к высадке человека на Луну 23.09.2021, 15:020 Для псковичей подготовили экскурсии и беспроигрышную лотерею в День туризма
23.09.2021, 14:350 ВТБ нарастил портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса на 15% 23.09.2021, 14:332 В Пскове откроется выставка, приуроченная к 80-летию битвы за Москву 23.09.2021, 14:280 «Сообразим на троих»: итоги выборов и обновление политической системы. ВИДЕО 23.09.2021, 14:250 Товары и услуги от Билайн появились на Яндекс.Маркете
23.09.2021, 14:240 Григорий Стороненков: Как подсуетишься сейчас, так и сложится следующий год 23.09.2021, 14:220 Подрядчик заплатит за срыв сроков ремонта дороги Псков — Паклино 23.09.2021, 14:100 Пикник-акция стартовала в магазинах «Деревня Соловьи» 23.09.2021, 13:590 Сильный ветер и дождь ожидаются в Псковской области ночью 24 сентября
23.09.2021, 13:561 В Эстонии прошла вакцинация диких животных недалеко от границы с Псковской областью 23.09.2021, 13:482 Мозаика советской эпохи исчезла с проходной Домостроительного комбината в Пскове 23.09.2021, 13:450 Интернет-пользователи обсуждают псковскую кибершколу в вековом деревянном здании 23.09.2021, 13:380 Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим россиянам
23.09.2021, 13:250 Григорий Стороненков: Территория стадиона у школы №3 превращается в рисовое поле 23.09.2021, 13:151 Обещать - значит избраться 23.09.2021, 13:100 Порхович принес в банк фальшивку и стал фигурантом уголовного дела 23.09.2021, 13:070 Россияне назвали артхаусом видео МВД о мошенниках
23.09.2021, 13:040 Завершена реконструкция моста через реку Ашевку в Бежаницком районе 23.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 23.09.2021, 13:010 Безработные сдали на металлолом крышки люков с улиц Порхова и Печор 23.09.2021, 12:550 Обновленный семейный внедорожник скоро будет доступен в Пскове
23.09.2021, 12:530 Набережную приводят в порядок в Палкино 23.09.2021, 12:491 Псковичам рассказали, когда налоговое уведомление не направляется по почте 23.09.2021, 12:396 В Псковской области отменили ярмарку «Осень - 2021» 23.09.2021, 12:311 Кафе «Барка» - атмосферное место для истинных гурманов
23.09.2021, 12:210 В Пскове определен подрядчик по благоустройству парка имени Гагарина 23.09.2021, 12:160 Условный срок получил пскович за кражу ювелирных украшений 23.09.2021, 12:120 Некоторых военнослужащих освобождают от налога на президентские выплаты 23.09.2021, 12:050 Почти 20 млн рублей направят на разработку проекта реконструкции школы в Смуравьево-2
23.09.2021, 12:030 Невельский суд отправил в колонию иностранца за незаконное пересечение госграницы 23.09.2021, 12:010 Женщина и ребенок пострадали в ДТП на Северном обходе Пскова 23.09.2021, 11:570 Главам районов Псковской области разъяснят механизм, позволяющий не тормозить строительство по нацпроектам 23.09.2021, 11:520 Среди псковских росгвардейцев прошли соревнования по стрельбе из пистолета. ВИДЕО
23.09.2021, 11:500 Еще четыре человека умерли от коронавируса в Псковской области 23.09.2021, 11:490 Порядок повышения пенсий в течение года разъяснили псковичам 23.09.2021, 11:362 Дополнительные средства направят на усиление безопасности в школах Пскова 23.09.2021, 11:290 «Сообразим на троих»: итоги выборов и обновление политической системы
23.09.2021, 11:280 Студент колледжа ПсковГУ совершил наезд на ребенка в Пскове 23.09.2021, 11:190 Приставы запустили повышающий удобство обращения к ним сервис 23.09.2021, 11:150 Гдовский волонтерский центр показал маршрут полета аистов в Африку 23.09.2021, 11:110 На ЗСД Петербурга перестали штрафовать за превышение средней скорости
23.09.2021, 11:091 96-летняя псковичка передала пожертвования зооприюту 23.09.2021, 11:010 Псковичей приглашают на показы фильмов о Бродском, Довлатове и Мандельштаме 23.09.2021, 10:570 Строительство парковочной зоны возле Троицкого собора в Острове закончат до 15 октября 23.09.2021, 10:320 Областные соревнования по туризму среди учащихся пройдут в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.