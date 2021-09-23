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До следующего «колумбайна» — 2

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В будущем каждый сможет стать всемирно известным на 15 минут »

Энди Уорхол

Когда в мае писал текст по мотивам школьного побоища в Казани, не сомневался, что рано или поздно этот сюжет повторится. Не потому, что я такой умный, а, потому что «колумбайны» — это повторяющийся сюжет. Несмотря на то, что специалисты в таких случаях разводят руками и говорят, что предугадать подобное совершенно невозможно, у «колумбайна» есть достаточно четкая логика.

«Пермский стрелок Тимур Бекмансуров» (фото из соцсетей)

В принципе, сегодня есть два подхода к анализу явления. Оба, на мой взгляд, не противоречат, а, скорее, дополняют друг друга. Первый заключается в том, что «шутинг» априори непредсказуем. Как подчас невозможно проанализировать логику рассуждений маньяка, так рационально мыслящий человек не в состоянии понять, что движет особью, однажды явившейся в учебное заведение с дробовиком. Мозг человека для науки, по большому счету, - по-прежнему терра инкогнита. Что-то в нем однажды встает под неправильным углом — и вот перед нами совершенно другой человек, с донельзя искаженным восприятием действительности.

Если придерживаться этой точки зрения, то можно тему закрывать, ограничившись сухой фактурой. В очередном ничем не примечательном российском городе у ничем не выдающейся особи мужского пола поехала крыша, после чего он возомнил себя сверхчеловеком и задумал уничтожить, по собственному выражению, «биологический мусор», в чем, отчасти, и преуспел. В тот раз Казань, в этот — Пермь, далее — где угодно.

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Эта мысль звучит в крайней степени цинично, но, к сожалению, она не лишена основания. Без сомнения, любой подобный «массшутинг» — следствие психического расстройства. Я не психиатр, но думаю, что любой человек может сойти с ума. Многие исследователи проблемы пытались выявить какие-то социально-экономические причины подобных историй. Увы, никакой видимой взаимосвязи между особенностями развития общества и фактами «колумбайнов» не обнаружено.

В середине 2000-х была весьма популярна точка зрения, что школьный «шутинг» — признак высокоразвитого общества. Чисто статистически для того были основания. Эпизоды расстрела одноклассников и учителей случались в основном в США, Канаде, Финляндии, Австрии. На основании этого было выдвинуто предположение, что главным триггером тут является прогрессирующий социальный инфантилизм. Другими словами, скучающие подростки, живущие в обществе благоденствия, не обремененные традиционными проблемами, такими как трудоустройство и поиск заработка, оказываются не готовы к вызовам современного общества. Психология человека поколениями выстраивалась таким образом, что примерно к 16-18 годам он начинал активно думать о своем будущем. Но высокоразвитое общество предлагает такой уровень социального обеспечения, что волнения за будущее лишены смысла. В результате образуется своего рода «творческий вакуум» — подросток в период активного взросления просто не понимает, для чего ему нужны традиционные практики, закрепленные на генетическом уровне. Зачем получать образование, если вполне можно прожить без него? Зачем искать работу, если государство нормально обеспечивает безработных? Зачем тебе социализация, если ты испытываешь антипатию к современному обществу? Вот где-то в этот момент у отдельных особей что-то ломается.

Логика тут присутствует. Во всяком случае, мне не доводилось слышать о школьном «шутинге» где-нибудь в Габоне или на Филиппинах, хотя доступ к оружию в этих странах получить намного легче, чем в США или Финляндии, да и меры безопасности в образовательных учреждениях, понятное дело, несопоставимы. Понятно, что африканским подросткам некогда страдать инфантилизмом и размышлять над проблемой «почему мои одноклассники и учителя должны сдохнуть». Потому как элементарное выживание в странах третьего мира само по себе является занимательным квестом.

Вот такая версия, но в последние годы она подвергается сомнению. Дело в том, что подорвано главное обоснование — «колумбайны» стали случаться, в том числе, в экономически слаборазвитых странах. И наша страна тут, к сожалению, в первых рядах. Керченский стрелок, Казань, теперь вот Пермь — обстоятельства каждой из этих трагедий не укладываются в вышеприведенную схему.

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Поэтому ряд ученых склоняются сегодня к тому, что триггером современных «колумбайнов» является постинформационное общество. Поток информации постоянно увеличивается в геометрической прогрессии и, в конечном счете, многие из простых потребителей превращаются в ее рабов. Более того, с некоторых пор появилась возможность не только потреблять, но и производить контент. Сегодня каждый второй представитель «школоты» гордо называет себя блогером, потому что у него есть аккаунт в инстаграме. Современные одноклассники на переменах меряются количеством лайков в соцсетях, а отнюдь не тем, чем мерились мы буквально пару десятков лет назад. В нашем обществе появился примерно миллион поводов для социальной дискриминации и буллинга. Собираешь мало лайков в контакте? Унылый аккаунт в инсте? Давно не обновлял? Не можешь набрать тысячу подписчиков в ТикТоке? У тебя нет Apple Watch? Пользуешься устаревшим Айфоном? Это лишь те поводы для травли и дискриминации, которые лежат на поверхности.

У современного взрослеющего организма, следует признать, огромное количество формальных поводов возненавидеть этот мир. Особенно, если родители не могут поддерживать бешеные ритмы гаджетомании современного общества.

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Кстати, и обществу этому следует поставить очень жирный дизлайк. Многие, наверно, обратили внимание, что «скулшутинги» последнего времени имеют колоссальное медийное сопровождение. СМИ тиражируют мельчайшие подробности и обстоятельства произошедшего. Телеграм-каналы смакуют и репостят видео с камер наблюдения. Массовый убийца становится «героем нашего времени» — да, с негативным оттенком, но вряд ли парня, который утром выходит из дома с дробовиком, это волнует. Самый последний «задрот», которого в повседневной жизни в лучшем случае не замечали, в худшем — гнобили и травили, становится центром мироздания и «звездой экрана». Вот так мы сегодня воплощаем в жизнь гениальную мысль Уорхола про «15 минут славы».

Эрик Харрис и Дилон Клиболд 20.04.1999 г., в день массового убийства в школе «Колумбайн»

И, опять же, обратите внимание: «колумбайны» теперь вдоль и поперек сопровождаются месседжами и посланиями самих «шутеров». Каждый такой подонок с дробовиком считает своим долгом поведать городу и миру, что он собирается делать и почему. Пофиг, что скудоумие не позволяет даже связно формулировать мысли, которые сливаются в банальный набор шаблонных фашистских формулировок про превосходство одних над другими и несовершенство мира. «Поциент» полагает, что он собирается вознестись над обывательщиной, поэтому его должны выслушать, понять его мотивацию.

Тут надо понимать, что практически любой маньяк-социопат ненавидит окружающий мир, но жаждет с его стороны внимания и признания. Вероятно, так было всегда — достаточно вспомнить историю Джека-потрошителя, который разными способами подогревал интерес к своей персоне, вплоть до того, что лично сообщал прессе о готовящемся очередном зверском убийстве. Есть множество других примеров, подтверждающих, что социопат-убийца — это человек весьма скромных, посредственных способностей, но с чрезвычайно гипертрофированным эго.

Письмо «Из ада» - название, данное письму, отправленному в 1888 году человеком, который, как считается, мог быть Джеком-потрошителем

«Ты считаешь себя сверхчеловеком, но окружающие считают тебя говном». Это сказал культовый австрийский писатель Петер Хандке в 2002 году, после того как типичный школьный лузер Роберт Штайнхойзер устроил бойню в школе в Эрфурте. Психика человека приходит в когнитивный диссонанс с объективной реальностью и в какой-то момент не справляется…

Как не справляется и современное общество. Вчера в первой половине дня Псков был взбудоражен сообщениями о якобы готовящемся теракте в одной из школ города. Поводом стало насквозь фейковое сообщение малолетнего дебила, который, как водится, «заскучал в Айфоне» и решил слегка похайпиться. Для чего завел переписку соответствующего содержания с фейкового аккаунта. Скорее всего, дело тем бы и закончилось, что в целом понятно по реакции тех, кому он писал. Но тут кто-то слил переписку в телеграм. Далее она попала в родительские чаты — возможно, самое большое зло нашего времени, а там уже начался массовый психоз. Вместо «одной школы» шла речь уже о нескольких, по одной из них разгуливал «человек с ружьем», ну и т. д. Обезумевшие «предки» на ходу изобретали все новые подробности, странно, что никто не написал про штурм и гору трупов. Истерия паникеров в чатиках длилась несколько часов. С грехом пополам это все смогли прекратить только после публикации в официальных СМИ комментариев ответственных чиновников…

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В общем, все свидетельствует о том, что мир наш окончательно сходит с ума. Люди не в состоянии справиться с вызовами современного общества. Информационный поток, который валится на наши головы, явно превышает человеческие возможности. Современные тренды, чтобы за ними поспевать, требуют колоссальных усилий и значительных инвестиций. Ты должен быть модным. Ты должен быть в тренде. Ты должен соответствовать. Ты должен, должен, должен… В таком обществе далеко не каждая психика выдержит. И общество, как мы видим, не только не помогает, а, скорее, подталкивает к краю пропасти.

А это значит только одно — до следующего колумбайна.

Константин Калиниченко