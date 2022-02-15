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Блоги / Константин Калиниченко

Реплика Константина Калиниченко: НЕгетто

15.02.2022 18:03|ПсковКомментариев: 2

В Пскове активно обсуждают новую стратегию, которая призвана решить проблемы нехватки квартир для детей-сирот. Актуальная проблема. Едва ли не каждую неделю на сайт губернатора области поступают вопросы от сирот, сильно напоминающие гнев и возмущение, мол, когда же это прекрасное государство обеспечит меня отдельным благоустроенным жильем, как это положено по закону.

 

Источник: riakursk.ru

И, действительно, ведь положено — федеральное и региональное законодательство однозначно говорит, что по достижении совершеннолетия лицам из числа детей-сирот полагается отдельная квартира. До этого момента все хорошо — социальное государство выглядит насквозь социальным, не оставляет молодежь один на один с нашим жестоким миром.

Дальше — хуже. Не будем впадать в лирику и эмоции, ограничимся общей сухой фактурой. Очередь сирот на квартиры составляет плюс-минус 2000 человек. Регион может позволить себе приобретать примерно 150-170 квартир в год — возможности бюджета, увы, не безграничны. Добавим, что каждый год в свободное плавание выпускают новых сирот, таким образом, протяженность очереди принципиально не сокращается.

Еще один немаловажный момент. Очередь, формально, общеобластная, т. е. в ней более-менее равномерно распределены сироты из всех муниципалитетов области. Но они хоть и сироты, а ведь не дураки — естественно, по мере приближения 18-летнего возраста практически все задумываются, как бы получить положенное жилье не в родных Новосокольниках, а в областном центре. Закон в принципе позволяет — если ты поступил в учебное заведение Пскова, то приобретаешь право для получения жилья в региональной столице.

И вишенка на торте — судебная практика. Многие, устав ждать в бесконечной очереди у моря погоды и потеряв терпение, обращаются лично или через прокуратуру в суд с требованием незамедлительного исполнения закона, т. е. внеочередного предоставления положенной жилплощади. Практика на этот счет уже сформировалась, суды выносят решения в пользу сирот. Чиновники вынуждены исполнять, в связи с чем ты можешь быть едва ли не первым в очереди на получение, но так и будешь в ней прозябать до лучших времен, потому что условно «твоя» квартира уйдет более оборотистому сироте, который воспользовался неотвратимой мощью судебной системы и получил жилье в приоритетном порядке.

И еще. Многие в прошлом году активно возмущались тем, что город вынужден был вернуть сколько-то миллионов в бюджет, потому что чиновники не смогли купить жилье сиротам. Между тем вины чиновников по факту нет — они оказались заложниками реальной ситуации на рынке недвижимости. Мы же помним, что государство одарило электорат льготной ипотекой, цены на жилье начали резко расти, потому что все, что у нас строят, скупалось натурально на стадии котлована. И тут надо учитывать, что закон не позволяет чиновникам покупать неготовые квартиры. В итоге на момент ввода дома в эксплуатацию в нем просто нет непроданных квартир. И привет — можно установить вполне рыночную цену квадратного метра, но какой в этом смысл, если на рынке полностью отсутствует предложение?

В общем ситуация крайне тяжелая, с какой стороны ни посмотри.

В этой ситуации городская администрация, отдадим ей должное, не сидит сложа руки. Точнее, не разводит ими безнадежно, мол, что мы можем сделать — несовершенство закона всему виной. Найден нестандартный вариант… Нет, не решить проблему, но, как минимум, сдвинуть ее с нынешней, довольно тупиковой точки. А именно — начать строить дома, квартиры, которые будут предназначены исключительно для детей-сирот. Важно понимать, что от традиционной практики покупки квартир в обычных многоквартирных домах город не отказывается.

Что за дома? Дома небольшие, 8-квартирные, пока определено место под строительство 5 таких домов.

Скептики тут же схватились за голову — что же это творится, чиновники собрались строить настоящие сиротские гетто. Оставлю за скобками тот факт, что подобные комментарии звучат оскорбительно для лиц соответствующей категории. Объясню, почему опасения в целом беспочвенны.

Во-первых, современные сироты к своим 18 годам вполне себе социализированные личности. Не нужно их демонизировать и вешать ярлыки криминальной субкультуры. В социальных учреждениях их неплохо готовят к самостоятельной жизни, современные методики воспитания акцентированы на том, чтобы они не повторили чужих ошибок молодости. Не нужно думать, что сироты, в силу происхождения или социальных факторов, склонны к самодеструкции. Многие заводят свои семьи и строят свою жизнь. Истории про «сиротские гетто», страшилки про криминальные наклонности выпускников социальных учреждений — это стереотип, который потерял актуальность в последние годы.

Во-вторых, далеко не все планируют жить в предоставленном жилье. Многие рассматривают полученную от государства квартиру как стартовый капитал и инвестицию во взрослую жизнь. Такие квартиры часто, через разрешенное законом время, продаются. Сироты — не домоседы, многие отправляются устраивать жизнь в другие регионы. Гетто, таким образом, не формируется и по объективным причинам.

В-третьих, реалии таковы, что в этой очереди на получение жилья многие годами ждут, когда же подойдет их черед. И когда этот счастливый момент наступает, многим уже ближе к 30-ти, у них семья, дети, работа. Так или иначе, не создается ситуации, когда в дом вселяется группа подростков со схожими представлениями о жизни и прекрасном. Это совершенно разные люди, у которых общее только то, что в далеком прошлом они потеряли родительское попечение.

И последнее. Любое решение, вероятно, можно критиковать, при желании найти в нем «черную метку». Но вот такое дело, что мы имеем «многокилометровую» очередь из детей-сирот, некоторые ждут положенного жилья годами. Объективных возможностей решить проблему единовременно или хотя бы в ближайшие годы нет — это аксиома, нет смысла с этим спорить. Как ее решить? Объективно, быстрого решения этой проблемы сегодня нет. И масштабы ее таковы, что тут все средства хороши. Надо сказать, администрация Пскова выбрала далеко не худшие.

Константин Калиниченко

Теги: #псков #жилье для сирот
Источник: Псковская Лента Новостей
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