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Блоги / Константин Калиниченко

Хроника пикирующего бомбардировщика

20.10.2022 17:41|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Десятки раз я попадал в аварии на трассе Формулы-1.

Однажды я почти сгорел заживо.

Но все ничто, по сравнению с гибелью моего Boeing 767 в Данчанге.

223 жизни на моей совести. Это худшее, что я видел».

Ники Лауда, экс-пилот Формулы-1, бывший владелец авиакомпании Lauda Air

 

Предлагаю сегодня без долгой прелюдии сразу перейти к сути проблемы. Вечером 17 октября в Ейске во двор жилого 7-этажного дома упал российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34. Военный самолет взлетел с расположенного неподалеку аэродрома, и сразу что-то пошло не так. Поскольку интернет тут же наполнился многочисленными видео как самой авиакатастрофы, так и ее полыхающих последствий, диванные аналитики ринулись наперегонки строить версии, рассуждать о причинах и всеми способами демонстрировать наличие экспертных знаний и дедуктивных навыков. Пару дней спустя появится основная версия про стаю птиц, чей маршрут в неподходящее время пересекся с траекторией взлета истребителя. В общем, обошлось без сонма конспирологических версий, которые казались совершенно неизбежными, учитывая близость Ейска к месту проведения специальной военной операции на Украине. И мы бы, вероятно, к середине недели уже закрыли бы тему — как ни крути, а самолеты время от времени падают, история авиации — это, в том числе, история авиакатастроф. А в этом сюжете пилоты успели катапультироваться, теоретически могло вообще обойтись без жертв. Если бы самолет не упал на 7-этажный жилой дом. Вот тут, мне кажется, эта история очень уверенно экстраполируется на псковскую реальность.

Авиакатастрофа в Ейске 17 октября 2022 года. Фото очевидца из социальных сетей

А история довольно неприятная. Конечно, любая авиакатастрофа — следствие трагического стечения множества обстоятельств. Но вот я собрал буквально все, что доподлинно известно о падении Су-34 в Ейске, и мне, знаете ли, тревожно. Не от самой катастрофы, а от того, как легко и буднично все произошло. Оставим за скобками тот факт, что причиной инцидента, вероятно, стали птицы — такое случается вообще довольно часто. Самый известный прецедент — это т.н. «Чудо на Гудзоне» (Hudson Miracle), аварийная посадка гражданского самолета A-320 на реку Гудзон 15 января 2009 года, после того как полностью отказали оба двигателя, вследствие столкновения со стаей птиц. Классический shit happens. Тогда получилось не только увести неуправляемый борт от мегаполиса, но и вовсе обойтись без жертв.

Я не являюсь диванным экспертом по падениям самолетов. Поэтому не буду уподобляться тем горе-специалистам, которые вину за произошедшее сходу возложили на пилотов, мол, почему катапультировались, а не попытались увести самолет подальше от жилой зоны. Во-первых, уверен, что летчики действовали по инструкции. Во-вторых, если уж кому интересно, то очень легко выяснить в интернете, что военный истребитель без работающих двигателей — это практически неуправляемый кусок металла и полимеров, на котором невозможно спланировать, как на том же гражданском «Боинге» или «Эйрбасе». Так что оставим пилотов в покое.

Вопрос к тем, кто планирует все эти тренировочные полеты. Ведь что мы знаем сегодня: самолет летел по своему привычному маршруту, который в солнечном Ейске пролегает над городом. В результате, когда случилась нештатная ситуация, падение на жилой сектор доверху заполненного авиакеросином борта оказалось неизбежным. Таким образом, сегодня одни сокрушаются, что самолет снес жилой дом, погибло 15 человек, куча народу осталась без крыши над головой, не говоря о психологической травме. А другие говорят, еще повезло — в паре сотен метров от места падения расположена школа, где в этот момент находились порядка 600 учеников, жертв могло быть кратно больше. В общем, правы и те, и эти.

Повезло или не повезло, пусть спорят в соцсетях. Главный вопрос, который нужно задать сегодня — а можно ли было всего этого избежать? И ответ, как вы понимаете, лежит на поверхности — конечно, можно. Нужно всего ничего — немножко умерить военную спесь и гордыню, избавиться от совершенно безосновательного чувства собственной исключительности и богоизбранности и подумать о людях. Ну, или еще проще — перестать летать над городом. Ведь если бы маршрут злополучного Су-34 пролегал за пределами Ейска, история была бы исчерпана рутинной потерей боевой машины. Если вы посмотрите на глобус, от увидите, что Ейск — это очень маленький город, раза в три меньше Пскова. Я не думаю, что существует неразрешимая проблема как-то так формировать маршрут взлета-посадки самолетов, чтобы не подвергать жителей небольшого города каждодневному стрессу.

Давайте теперь ближе к Пскову. У нас ситуация немного другая, но потенциально мы в любой момент можем испытать ровно те же чувства, что испытывают в эти дни жители Ейска. Псков — тоже не очень большой город. Это в XVI веке его сравнивали с Парижем, а сегодня, увы, впору, с Ейском сравнивать. Еще и потому, что трасса учебно-тренировочных полетов точно также пролегает прямо над городом. Ну, кто не знает, самолеты летают по утвержденному маршруту, который определен точками, эшелонами, траверсами и прочими ориентирами. И я бы очень хотел посмотреть в глаза тому умнику, который расчертил небосклон под маршруты псковской военно-транспортной авиации. Думаю, псковичи прекрасно знают и неоднократно видели, как огромные 4-моторные Ил-76 с Т-образным хвостовым оперением заходят на город с севера, пересекают его над двумя самыми густонаселенными районами — Запсковьем и дальним Завеличьем — после чего разворачивают на новый круг. К тому же, делают это на весьма незначительной высоте, которая, в случае форс-мажора, сокращает пространство для маневра. Со слов знакомого пилота, бывает, что на эшелоне 600 метров над городом. Где уж тут отвернуть, если что-то случилось?

Более того, с недавних пор над городом начали летать «кукурузники» Ан-2. Потенциальной беды от них, наверное, меньше, однако же летают они в районе дальнего Завеличья натурально над домами. Из верхних этажей можно высунуться и дать прикурить пилоту. Я уж молчу, что все эти самолеты помнят еще Леонида Ильича Брежнева, а возраст, как известно, технике не идет на пользу.

Ил-76

Ничего не имею против авиации, сам очень люблю летать на самолетах, к пилотам отношусь как к небожителям. Но у меня один лишь вопрос: какого черта вся эта распрекрасная военно-транспортная авиация изо дня в день барражирует над густонаселенными жилыми кварталами Пскова? Медом у нас тут что ли намазано? Или летчикам Ил-76 крайне скучно летать над полями и равнинами, им интересно глазеть сверху на город через уникальное нижнее остекление? А может быть просто негде больше летать? Я как-то читал, что в Чикаго, Токио и Гонконге самолеты вынуждены взлетать над жилыми кварталами. Так ведь Псков, кажется, не Токио, не Гонконг и даже не Чикаго.

Ну ведь дождемся. Я не хотел бы накликать, но, простите, чисто статистически, шансы на беду отнюдь не призрачные. Многие в Пскове знают про «экипаж Гудина» — в 1993 году, ценой собственных жизней, удалось не уронить многотонную машину на город — едва сумели дотянуть до окраины. Но в следующий раз может и не повезти.

Есть ли какие-то рациональные объяснения, почему тренировочный маршрут военно-транспортной авиации пролегает через город? Очевидно, что таких объяснений нет и быть не может. Гражданские самолеты, как легко заметить, взлетая ровно с той же взлетной полосы, тут же уходят от города, независимо от направления полета. А военным — никак, им после взлета позарез надо взять направление на Псков, пролететь над Рокоссами, будто они их бомбить собираются.

И есть же нормативный акт, запрещающий любые полеты над городом, кроме малой санитарной авиации. Этот запрет — не душная инициатива бюрократов-законотворцев, а опять же следствие истории мировой авиации, пережившей немало авиакатастроф с падением самолетов на жилые районы. Но военным это не указ — им вообще ничто и никто не указ, в чем мы не раз могли убедиться в последнее время. Почему-то наше общество так устроено, что военные важнее гражданских. Если военные решили, что они хотят летать над городом, то их желание отменяет любые запреты, законы и даже здравый смысл.

Есть еще проблема вредного шумового воздействия, вибрации, экологии, хотя это уже мелочи. В конечном счете, тема полетов над Псковом — вопрос нашей безопасности. Можно сколько угодно говорить о надежности и управляемости Ил-76, но статистика нам ясно дает понять — самолеты, увы, падают. В одних случаях пилоты просто беспомощны перед возникшими обстоятельствами, в других им не хватает времени, высоты, каких-то еще параметров. Иногда, как выясняется, пролетающая мимо стая чаек может мгновенно сделать умную машину совершенно неуправляемой.

Падение Ан-124 на жилой дом в Иркутске 6 декабря 1997 года. Фото: Борис Слепнев.

Говорят, что умные люди учатся на чужих ошибках. Мне кажется, сегодня именно тот случай, когда нужно всерьез задуматься и пересмотреть маршруты тренировочных полетов псковской военно-транспортной авиации. Чтобы в один момент беда не повторилась в нашем городе. А мы все не разводили потом руками и не хлопали глазами, глядя друга на друга, как жители Ейска, сокрушаясь, как же так вышло и почему не подумали об этом раньше?

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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