Общество

Самолет над городом

«У нас две проблемы: Минобороны и пуговица.

Пуговицу мы найти можем? Чисто теоретически?

Можем. А с Минобороны… ничего».

х/ф «День радио»

Просыпаетесь не с петухами, а с самолетами, вскакивая с постели от рева авиационных движков? Опасаетесь, что военный «Кукурузник», не дай бог, зацепит вашу высотку? Что ж, поздравляем, вы живете в Пскове. А если быть точнее - по соседству с 76-й дивизией ВДВ и аэродромом.

За десятилетия проблема шумных и чудом летающих «стариков» Ан-2 над жилыми домами ни разу не потеряла своей актуальности. Свою лепту вносят и военно-транспортные Ил-76.

Псковская Лента Новостей выяснила, как сильно это дело пахнет керосином сейчас.

Военная пытка

В редакцию поступает масса жалоб от жителей микрорайона Завеличье и ряда других пригородных районов за рекой Великой на шумные пролеты военных «Кукурузников» над их домами. И знаете, после прочтения этих сообщений людей хочется обнять, укрыть теплым пледиком и пожалеть.

Из года в год люди переживают пытку - издаваемый самолетом Ан-2 шум часто становится постоянным спутником с 6:00-7:00 до полудня. Именно в эти часы военные «Аннушки» поочередно наяривают круги над домами. Ладно бы просто пролетели мимо, но нет: каждый пилот в течение 3-5 минут покружит над жилым сектором. Топлива в избытке? Часы срочно нужно налетать? Или что у вас там происходит, товарищи?

При этом асы за штурвалом направляют «Кукурузники» на крайне низкие высоты. Очевидцы отмечают - самолеты проносились и на высоте около 100 метров от земли. Не надо быть специалистом, чтобы с уверенностью сказать - такие маневры, тем более на морально устаревшей технике, несут реальную угрозу для гражданских, для тех, кого вы, господа летчики, поклялись когда-то защищать.

А при попытке узнать количество Ан-2 и Ил-76 в Пскове, их года выпуска, военные структуры ссылаются на «военную тайну». Только вот эта «тайна», покрытая ржавчиной, почему-то летает над нашим городом.

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Пока российское законодательство не располагает инструментами, чтобы махом расчистить небо над городами от низколетящих военных самолетов. В ряде российских городов, между прочим, предпринимались попытки запретить полеты военной авиации над домами. Бодаться с военными, например, пытались в Челябинске. Но тщетно. В Твери, кстати, этим летом общественники собирали подписи.

И что самое невероятное, Роспотребнадзор и МЧС уже как десять лет продолжают опускать руки. Жаловаться некому.

Поврежденная военной техникой дорога Евахново - Мелетово - Трубниково

Военным не все дозволено. Но в Пскове почему-то повелось иначе. За примерами далеко ходить не надо. Вспомним разбитые военной техникой дороги Соловьи - Туховик и Евахново - Мелетово - Трубниково в Псковском районе, учения вблизи деревни Олохово Палкинского района, известные тем, что в 20-30 метрах от жилых домов проезжали военные машины и танки.

И если военные, не дай бог, в очередной раз «накосячат», мы будем об этом писать. Всегда.

«Наплевательское отношение военных»

Опрошенные Псковской Лентой Новостей псковичи едва сдерживают мат и эмоции. «Давно уже пора принять закон о запрете полетов военной авиации над жилыми домами!» - справедливо замечает Светлана, живущая на улице Генерала Маргелова.

Как только начинаются учения, отметила она, возникает ощущение, что началась война. «Окна дребезжат каждые 15 минут, кот орет. Я живу в мирное время, а чувство, что нахожусь в эпицентре боевых действий. Невозможно отдохнуть, расслабиться, когда над головой дикий гул», - сказала псковичка.

«Просто хамское, наплевательское отношение военных к гражданам, - подчеркнула женщина. - Им до лампочки, что мы страдаем, что страдают дети и пожилые, которым нужен покой, а не ощущение, что они вернулись во времена Второй мировой войны».

«Шум мне мешает, - рассказала жительница одного из домов на улице Юбилейной Светлана. - Мой дом расположен как раз в зоне их полетов, и я просыпаюсь из-за шума авиации. К тому же, был «Десантный взвод», и они все активизировались».

«Когда низко пролетают над жилыми кварталами - это проблема. Особенно летом при открытых окнах», - поддержал девушку пскович Борис.

А другая жительница микрорайона Завеличье считает, что пилоты должны летать на специально отведенных местах, а не над городом.

«Когда низко летят, невольно думаешь, что вот-вот упадет или зацепится за провода, - отметила она. - Опасно! Они, конечно, считают себя асами, но лучше быть осторожнее. Слышала, что было немало случаев, когда они неудачно «приземлялись». Чрезмерная самоуверенность до добра не доводит! Тем более в такой экстремальной среде. Думаю, летать они должны в специально отведенных местах».

Пскович Леонид предполагает, что теперь при внештатной ситуации пилот может не успеть увести самолет на безопасное расстояние в поле, потому что все застроено жилыми домами.

Жалуются на невыносимое соседство с самолетами не только жители Завеличья, но и микрорайона Кресты. «Я уже, честно говоря, дергаюсь каждый раз от звуков самолетов, - рассказала Кристина. - У меня двое маленьких детей, которые просыпаются днем, плачут. Это просто какой-то ад! Мы как будто живем прямо на аэродроме!».

Хуже всего, отметила Кристина, когда начинаются военные учения. «Тогда можно просто съезжать с квартиры. К сожалению, такой возможности нет, и приходится терпеть. За последний год количество авиарейсов выросло, и стало все только хуже. Режим у детей давно сбит, и вряд ли это не отразится на их здоровье», - негодует девушка.

Низкий пролет вертолета в деревне Гоголи Псковского района. Источник: группа «Жесть по-псковски», VK

«У друзей дом в Крестах, недалеко от аэропорта, - рассказала псковичка Мария. - Праздновали день рождения в августе. Не знаю, что происходило, но самолет как будто прогревали: рев стоял такой, что мы друг друга не слышали. Очень сильное шумовое загрязнение».

Есть те, кому самолеты над городом совсем не мешают, но их меньшинство. Например, жительница 12-го микрорайона Марина указала, что летающие над Псковом военные транспортники и «Кукурузники» по издаваемому шуму не сравнятся с реактивными самолетами. «Я проживала в Армавире [Краснодарский край] с 1981 по 1984 год. В то время там располагалось военное летное училище. Соответственно, был военный аэродром, летали реактивные самолеты. Причем они летали так, что у нас дребезжали окна - довольно-таки низко, выполняя групповые упражнения. Поэтому летающие над Псковом военно-транспортные самолеты и Ан-2 ни в какое сравнение с ними не идут», - пояснила она.

«Если дают добро на низкие полеты, значит технически все проверено и безопасно, - сказала проживающая на Дальнем Завеличье Дарья. - Племяшка моя, например, в восторге от того, что может самолеты разглядеть.

«Наверное, военная авиация могла бы построить другой маршрут, облетать город стороной, но кому это надо?» - задается вопросом Алексей.

Тугоухость ближе, чем кажется

Напомним, уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Все, что ниже 30 дБ - тихо. «Нормальный» звук на уровне от 30 до 60 дБ. А все, что шумно - выше 60 дБ.

Санитарная норма по шуму для жилья в ночные часы не должна превышать 45 дБ, а днем - не более 55 дБ.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96

Так вот, низко летящий самолет издает звук на уровне 85-95 дБ. Акустическую травму можно получить при шуме в 120-140 дБ (именно такой диапазон при взлете реактивного самолета).

Псковская Лента Новостей побеседовала с медицинским экспертом, который рассказал, к каким последствиям для здоровья может привести высокое шумовое воздействие.

В первую очередь, страдают наши уши. «Подхватить» нейросенсорную тугоухость можно не только при прослушивании громкой музыки в наушниках, во время работы на «громком» производстве, но и просто живя поблизости от аэродромов.

«Если процесс нейросенсорной тугоухости запущен - это миелинизация, страдание миелиновых волокон, - рассказал эксперт. - Обычно такие процессы необратимы, их можно просто не ухудшать. Но вернуться к исходному состоянию практически нереально, потому что это органическая проблема».

Раздражение и агрессия, пояснил медик, не являются необратимыми процессами. «Эмоции - это функциональное состояние, оно существует здесь и сейчас. Невротические трудности из-за того, что человек раздражается от соседства с аэродромом, к профессиональным деформациям неврологи не относят», - сказал он.

Кроме создания проблем со слухом, сильный шум может повышать артериальное давление, вызывать тиннитус, а также негативно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Соседствовать с глиссадой лучше в берушах, уверен эксперт. И стоит задуматься о повышении шумоизоляции квартиры.

«Не подвергаться воздействию высокого звука - самая лучшая профилактика. Идеально, конечно, поменять квартиру - и неврозы пройдут, и все остальное», - добавил он.

«На шум от самолетов жалуются “больные люди”»

Экс-депутат Псковской городской Думы, бывший командир 334-го Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка, летчик-снайпер Сергей Никифоров, то ли в шутку, то ли всерьез предположил, что на шум от самолетов жалуются «больные люди».

Но при всем уважении к вам, Сергей Иванович, некоторые из названных «больных людей» вполне могут страдать различными заболеваниями. Думаете, дряхлые «Аннушки» пролетают над домами исключительно здоровых людей?

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Собственно, Никифоров подчеркнул, что Ан-2, например, всего лишь «урчит». «Когда парапланерист летит над городом, то создает такой же шум», - уверен Сергей Никифоров.

Обращаем внимание читателей, «урчит» перистальтика желудочно-кишечного тракта, но не 3,5-тонный самолет в воздухе, шум которого превышает те самые комфортные 55 дБ.

Экс-командир авиационного полка рассказал, что у военных есть зона ответственности над аэродромом [а вне его?]. «Командующим Северо-Западного военного округа утверждены правила полетов в этой воздушной зоне. Они учитывают соответствующие уровни шума, которые могут влиять на здоровье», - сообщил Сергей Никифоров.

На начало и окончание полетов, которые могут занимать около девяти часов, влияют много факторов, продолжил он. «Во время стрельб, как правило, самолеты не летают, поскольку пуля может отрикошетить», - рассказал Сергей Никифоров.

А те, кто ссылаются на нарушение закона о тишине, отметил Сергей Никифоров, пусть докажут, что этот шум превышает допустимые нормы. Только вот какое дело: было бы желание Роспотребнадзора взять в одну руку шумомер, а во вторую - интимное место тех пилотов, что кружат над жилыми домами, доказали бы. Но пока санитарная стража в регионе может, к сожалению, только надевать защитные маски на граждан, а заняться воздушной проблемой, которую известно кто создает, кишка тонка.

«Придется людям терпеть, - зрит в корень Сергей Никифоров. - Другого выхода нет». Спасибо, Сергей Иванович, не утешили. Это ненормально. Что ж, полетели дальше.

Несколько высокопоставленных псковских чиновников, имеющих непосредственное отношение к летному делу, также заверили нас в безопасности полетов над городом. Занавес.

«Мы не летаем на предельно малых высотах»

Поговорили и с действующим псковским военным летчиком - Иваном (имя изменено), бодро пославшим читать Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве России. «В них содержатся четкие статьи, в которых указано, на каких высотах эшелонирования мы должны летать», - сказал он.

Так вот, минимальная безопасная высота эшелона - не менее 500-600 метров над городом. «Это совершенно неопасно. На предельно малых высотах - до 200 метров - мы не летаем над городом. С высоты 100 метров девушкам приветы не передаем», - заверил пилот.

При возникновении внештатной ситуации пилот может «вывернуть» даже на высоте 500 метров и приземлить самолет на любую площадку, уточнил Иван. К тому же имеется достаточное количество площадок для вынужденных посадок.

По его мнению, не стоит опасаться, что самолет упадет на город или врежется в дом. «Такое исключено. Категорически исключено», - подчеркнул он. Вот только история знает примеры обратного, о чем мы обязательно поговорим.

Кроме этого, санитарные требования по уровню шума военная авиация в Пскове не нарушает, заверил Иван, сославшись на сертификацию двигателей.

О-па, нарушение

Псковская Лента Новостей попросила областной Роспотребназор провести соответствующую экспертизу и мониторинг по определению загрязнения окружающей природной среды, вредного воздействия, шума и вибрации, влияющих на здоровье жителей.

Приготовьтесь к большому куску чиновничьего текста. Ответ получили интересный. Согласно вводной части документа, полученного из Роспотребнадзора, располагающийся в Крестах аэропорт принадлежит ОАО «Псковавиа», является аэродромом совместного базирования военных и гражданских воздушных судов, находится в ведении командира войсковой части.

«В соответствии с постановлением правительства от 2 декабря 2017 года №1460 для сооружений аэродромов разрабатывается проект решения об установлении приаэродромной территории, в том числе обоснование границ седьмой подзоны, включая оценку риска для здоровья, в которой ввиду повышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются с учетом требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», - говорится в документе.

Проект решения об установлении приаэродромной территории должен разрабатываться оператором аэродрома, в данном случае - Министерством обороны России, пояснили в Роспотребнадзоре.

«До настоящего времени границы приаэродромной территории аэродрома «Псков» (Кресты) не установлены», - отметили в ведомстве.

Оказалось, что в областной Роспотребнадзор уже поступало заявление об установлении приаэродромной территории от оператора аэродрома 27 декабря 2018 года. В ходе проведенной экспертизы решения были выявлены нарушения требований санитарного законодательства и в январе 2019 года выдано экспертное заключение о несоответствии проекта решения требованиям:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» (с изменениями);

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Соответствующая информация была направлена оператору аэродрома, добавили в Роспотребнадзоре.

Черт побери, мы не спрашивали про аэродром! Собственно, наша просьба провести экспертизу и мониторинг осталась за бортом. Александр Васильевич, как же так? Напомним, одна из ключевых задач Роспотребнадзора - социально-гигиенический мониторинг, в рамках которого ведомство обязано определять причинно-следственные связи между состоянием здоровья населения и воздействием на него факторов среды обитания человека для принятия мер по устранению вредного воздействия.

И если средство массовой информации просит провести мониторинг - значит, его необходимо сделать. Можем и через прокуратуру попросить. Пришла бы подобная просьба из областной администрации, то, не сомневаемся, сотрудники Роспотребнадзора натянули бы шлемы и реактивные ранцы, чтобы догнать хотя бы одну неуловимую «Аннушку».

Немного истории

За последние почти 30 лет самолеты в Псковской области, к сожалению, падали. Отдельного упоминания стоит катастрофа Ил-76М в 1993 году. Согласно официальным данным, в ходе военно-тренировочного полета в кабине кормового стрелка произошел пожар. Огонь воспламенил боеприпасы, которые взорвались и разрушили тяги руля высоты - самолет потерял управление в продольном направлении.

В итоге воздушное судно упало вблизи псковского аэропорта в Крестах. Погибли все 11 членов экипажа.

Кроме того, в начале 2000-х в Островском районе разбился истребитель четвертого поколения Су-33 (погиб генерал-майор Тимур Апакидзе), а в Плюсском районе - бомбардировщик Су-24.

В феврале 2009 года вблизи Пскова аварийную посадку пережил экипаж самолета Ан-2. Один военнослужащий получил перелом ноги.

Хвост упавшего на жилой дом самолета в Иркутске. Фото Бориса Слепнева (sibreal.org)

Тем не менее, самолеты падали и на жилые дома. Напомним, в 1997 году транспортный самолет Ан-124 во время вылета из Иркутска поднялся на высоту 66 метров, затем потерял управление и упал на жилые дома микрорайона. Погибли 72 человека (49 из них - на земле). У судна отказали три из четырех двигателей.

Су-27 падает на зрителей. Пилоты катапультируются. Фото: Сергей Старостенко (Wikipedia)

Не отличаются безопасностью и авиашоу. Пример тому катастрофа Су-27 в украинском Львове 27 июля 2002 года. Во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель упал на зрителей - погибли 77 человек (из них 28 детей), 543 пострадали.

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Что ж, как ни крути, но разрубить псковский «Гордиев узел» пока явно не получится, чтобы жить как у Христа за пазухой. А переносить аэродромы в медвежий угол или туда, куда Макар телят не гонял, в ближайшем будущем, судя по всему, никто не намерен. Складывается ощущение, что остается как всегда, по-псковски, терпеть.

Не поймите превратно, летчики и десантники, мы любим вас, гордимся вами, наизусть знаем ваши девизы и следим за успехами, относимся к вам с большим уважением. Но взаимоуважения пока, как показывают факты, нет.

И в завершении хочется напомнить слова из военной присяги: «Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации». А помните ли вы, товарищи военные, положения статьи 41 основного закона страны? Каждый имеет право на охрану здоровья, которое, подчеркнем, является высшим неотчуждаемым благом человека.

А сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.

Помните об этом, когда в следующий раз полетите над городом.



Иван Блажкович