Блоги / Константин Калиниченко

Беспощадный нейминг

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Что бы нам не подвалило - талант или технология, - мы всегда найдём способ всё обосрать».

Чак Паланик

В пятницу, 25 ноября, депутаты Псковской гордумы соберутся на очередную сессию. В повестке больше 20 вопросов, в разной степени касающихся повседневной жизни Пскова. Лишь один из них вызвал легкую волну ажиотажа - городские депутаты намерены присвоить новому парку на дальнем Завеличье название в честь 300-летия прокуратуры.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Я так думаю, что, какой бы вариант названия сегодня не предлагали, любой вызвал бы споры и разногласия. Разумеется, мимо «300-летия ока государева» пройти смогли не все, по поводу чего в Интернете снова разгораются баталии.

Что касается споров о названии, я не вижу тут большой проблемы. Граждане имеют право выражать несогласие, Конституция, как говорится, не запрещает. И власть должна граждан слушать и слышать, это аксиома. Удивляют меня и немного огорчают два принципиальных момента.

Первый - тот факт, что дискуссию о важном псковичи часто подменяют диванными баттлами о совершенно второстепенном. Вот смотрите, как говорится, на пальцах. Имеем то, что в густонаселенном, активно разрастающемся районе толком нет нормального общественного пространства. Так сложилось, что в районе «Акваполиса» образовались каменные джунгли, а я бы сказал, что и каменное гетто. Дома, магазины, какие-то услуги, все закатано в асфальт и тротуарную плитку. Дворы давно и уверенно превращены в сплошную парковку, а утренний выезд по улице Владимирской напоминает выезд с пит-лэйна трассы американских гонок NASCAR. Гулять во дворах тут примерно так же опасно, как бродить ночью в мини-юбке по арабскому кварталу в Берлине. Я не говорю о том, что район активно заселяют молодые пары, неизбежно появляются дети, и встает вопрос - где гулять мамочкам с колясками? Сегодня он остается без ответа, если, конечно, у мамочки нет желания прогуляться с коляской до центра города. Поэтому вопрос о парке в районе улиц Никольская и Владимирская - архиважный и давно назревший.

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Тут бы гражданам порассуждать на тему того, каким должен быть парк, что там нужно, а чего быть не должно. Проявить гражданскую сознательность, инициативу и, как модно сейчас говорить, партиципаторный подход. Но нет. Горожане решили активно подискутировать за название. Достойна ли 300-летняя российская прокуратура быть увековеченной в названии парка в Борисовичах? Все очень напоминает знаменитую карикатуру, где к планете летит астероид, а трое мужиков спорят, успеют они выпить еще по одной или нет.

Я не стану тут агитировать за название или против него - по-моему, на название нужно обращать внимание в последнюю очередь. Если парк получится плохой, а мы назовем его, к примеру, «Парк мира и дружбы», лучше он от этого вряд ли станет. Равно как и обратный эффект: самое бестолковое название никак не расстроит мамочек с колясками или великовозрастную школоту, увлеченную «рампой», если пространство организуют по всем законам современного паркового фэн-шуя. Тогда для чего эти битвы в соцсетях за кошерность и халяльность наименования? Не лучше ли подумать о наполнении нового общественного пространства?

Второй момент - подобные споры у нас, как правило, происходят уже постфактум. Самая активная фаза махания кулаками случается задолго после драки. Какой смысл обсуждать вопрос, когда принципиальное решение принято? Так было, например, с самой известной псковской инсталляцией «Россия начинается здесь». Дебаты разгорелись уже после установки конструкции на набережной под Кремлем. Более того, апогей протеста случился, когда псковичи и гости города активно «селфились» у «России» и выкладывали в тогда легальный, а ныне запрещенный и признанный экстремистским Инстаграм*.

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Гражданское участие в жизни города - это, без сомнения, правильно и полезно. Но есть два нюанса. Во-первых, участие должно быть своевременным. Если мы против, например, спила деревьев, нет смысла заламывать руки и лить крокодиловы слезы после того, как дерево уже распилено на дрова. Если нас не устраивает название, нужно это артикулировать до принципиального принятия решения, когда что-то еще можно изменить. Название нового парка на дальнем Завеличье - свершившийся факт, давайте честно это признаем, и совершенно неважно, нравится оно кому-то или нет.

Вот здесь, по-хорошему, нужно бы абстрагироваться от конкретного сюжета и рассмотреть вопрос в перспективе. Псковичам нужно научиться грамотному и полезному для города социальному активизму. Понимать, когда нужно давать понять власти, что жители имеют иное мнение. Какими способами доносить власти свою позицию. И главное - как гражданам научиться взаимовыгодному диалогу с властью. Правильные ответы на эти вопросы принесут городу и жителям большую пользу, но пока, увы, сталкиваемся или с противостоянием или молчаливым недопониманием.

Второй нюанс - склонность общественно активных псковичей политизировать самые рутинные вопросы городской жизни. В определенных кругах на тему происхождения названия нового парка высказывают какие-то дичайшие конспирологические версии, такие, что теории заговора просто отдыхают. Друзья, вспомните старика Фрейда и его эпохальное «иногда банан - это просто банан». Как бы ни назвали объект - это только название, форма. Сражайтесь не за форму, а за содержание, как говорил философ Кант.

К тому же практика, которая лучший критерий истины, уже не раз подтверждала, что споры о названии общественных пространств в Пскове - дело совершенно пустое и бесполезное. Многие помнят, как несколько лет назад, после реконструкции, завязалась дискуссия о названии сквера на Четырех углах. Власти предложили назвать его Сквером искусств. Хорошее название, кажется, споров не должно было возникнуть. Но тут пробудились коммунисты, напомнили, что сквер носит название «60-летия Октября» и негоже его менять в угоду каким-то непонятным и темным искусствам. Даже, если мне память не изменяет, организовали вмешательство в проводимый опрос на эту тему, получили желаемый для себя результат и очень этим гордились. Ну и что? В итоге все равно большинство псковичей говорят «На Четырех углах» - народ в этих вопросах не обманешь.

Смотрите также Реплика Донецкого: Сквер имени Даздрапермы Возвращаясь к нашей теме, можно задаться вопросом, почему выбрано название «Парк 300-летия прокуратуры»? Собственно говоря, а почему нет? Прокуратура, насколько я знаю, участвует в проектировании пространства, инвестирует туда какие-то ресурсы. Митинговать против лишь потому, что это «что-то про государство» - мелко и в принципе неправильно. Государственный нигилизм - плохое свойство человеческой натуры. Можно критиковать различные стороны государственной жизни, но отрицать государство просто неразумно. Вы, наверно, можете не любить прокуратуру, как я, допустим, не люблю манную кашу. Но бессмысленно отрицать, что прокуратура - это важнейший элемент любого государства, так к ней и надо относиться. И не подменять институты гражданского общества циничным и сиюминутным политиканством.

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Ну и чтобы расставить точки над i, предлагаю тем, кто не согласен с названием нового парка, не стесняться и перевести свою неуемную активность в практически полезную плоскость. Бросайте эти бессмысленные бдения в социальных сетях - все равно от них один сплошной нулевой эффект. Вставайте уже с дивана, сбросьте маску Анонимуса, прикупите парковой рассады, берите в руки садовый и шанцевый инструмент. Далее надо отыскать в черте нашего растущего в разных направлениях города неокультуренные пространства и приступить к их облагораживанию. Сажать там хорошие многолетние деревья, делать правильную экологичную инфраструктуру по лучшим заветам великого Хундертвассера. После чего, с чувством выполненного гражданского долга, приступить к самому приятному - выбору названия. Тут все в ваших руках, можно дать полет буйной фантазии - хотите, назовите новый парк в честь самих себя или в честь победы Саудовской Аравии над Аргентиной. Прокуратура уж точно не станет препятствовать и пресекать.

Константин Калиниченко

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