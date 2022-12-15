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Время непубличных

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

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Псковская Лента Новостей опубликовала ежегодный рейтинг самых влиятельных «100 самых влиятельных псковичей — 2022». Давайте внимательно его изучим, порадуемся за тех, чья влиятельность в уходящем году росла как на дрожжах, помянем, образно, конечно же, выпавших из рейтинга. А главное — поговорим о тенденциях, которые отличают список 2022 года, да и наше время в целом.

Первое, что хотелось бы отметить, это преобладание на верхних строках представителей властной вертикали или, как принято сейчас говорить, «единой системы публичной власти». Губернатор, высшие чиновники, руководители из числа депутатского корпуса. Что ж, не открою здесь секрета — власть в России синоним влиятельности. Вероятно, как и в любой другой стране, но в нашей власть сакральна даже на уровне главы района. Чем выше уровень власти, тем больше сакральности. Где-то в подсознании, в генетической памяти глубинного народа крепко засела древняя максима, что любая власть — от бога. К власти подчас диаметральное отношение: одни уважают, другие молча ненавидят, третьи злобно критикуют. Но всех объединяет святая вера в могущество власти, которая, возможно, дороги где-то не отремонтирует или деньги вовремя не выплатит, но человечка в бараний рог скрутит легко и непринужденно.

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Обратим внимание на главную тенденцию рейтинга. Невооруженным глазом в нем заметно преобладание непубличных деятелей эпохи. Это касается прежде всего, конечно же, силовиков, но также относится к чиновникам, политикам, депутатам. С руководителями силовых структур все понятно — они обладают реальными рычагами приведения решений в исполнение, а также аппаратом принуждения. Именно они сегодня внимательно контролируют «температуру» общества. Что касается чиновников, политиков и депутатов, то тут есть нюансы. С одной стороны, в рейтинге доминируют т.н. назначенцы. Трудно уже и вспомнить, когда на верхних строчках располагался политик, добившийся успеха благодаря ораторскому искусству и мастерству публичной полемики. С другой, нужно признать, что в топе влиятельных псковичей находятся те, кто, как говорится, умеют в пиар, грамотно используют возможности региональных СМИ и соцсетей, т.е. не ограничиваются стенами своего кабинета и активно коммуницируют с обществом. Важно, что рост влияния наблюдается как у чиновников и политиков, так и представителей силовых структур, которые в уходящем году не стеснялись публичной активности, участвовали в пресс-конференциях и прямых эфирах псковских медиа. Это дает нам надежду, что политика когда-нибудь вернется в публичную плоскость.

Но надежда эта очень робкая. Выскажу здесь свое, оценочное, мнение. Лично меня описанная тенденция огорчает и кажется неполезной для здоровья общества. В современном социуме в лидерах должны быть публичные политики и общественные лидеры, в т.ч. от оппозиции. К огромному сожалению, публичная политика в России деморализована, деградировала и практически полностью уничтожена. Да и как не быть уничтоженной, когда обновленное на минувшей неделе законодательство о митингах, по гамбургскому счету, выводит публичные акции за пределы правового поля. На кухне у себя митингуйте, как бы говорит нам Система.

Публичная политика уступила место непубличной — кулуарной и кабинетной. Общественно значимые решения сегодня принимаются за закрытыми дверями, гражданам их, в большинстве случаев, сообщают в императивной форме как свершившийся факт. Народу надлежит не принимать участие в формулировании законов и норм общественной жизни, а принять эти нормы к сведению и неукоснительно исполнять. Неисполнение чревато — вероятно, вы станете легкой добычей силовых, прошу прощения, правоохранительных структур.

Обратите внимание, что оставшиеся еще публичные политики, лидеры оппозиции утрачивают влияние и в целом находятся не на первых ролях. Штучно представлены в рейтинге влияния деятели культуры, образования, представители местного самоуправления, не вхожие по статусу в «вертикаль». По всему выходит так, что роль политики, ориентированной на широкое общественное мнение, продолжает снижаться, а влияние кулуарной наоборот растет.

Это констатация очевидного, и я повторю — в обществе так быть не должно. Потому что оппозиционер и публичный политик — главный контролер и сдерживающий фактор, не допускающий узурпации и перегибов власти. Увы, оппозиция сегодня не является реальным контролером, а служит, по большому счету, для имитации гражданского общества. Наша политика с некоторых пор напоминает футбольный матч сборных Испании и Коста-Рики, минуте так на 70-й, когда результат понятен абсолютно всем, но правила футбола и приличия требуют провести на поле эти никому не нужные оставшиеся 20 минут. Вот в Псковской области в 2023 году состоятся губернаторские выборы. Пройдут еще только в сентябре, а победитель известен уже сегодня — вопрос только с каким счетом будут разгромлены оппоненты.

Нам говорят — время нынче такое, непростое, оно требует не демократии на площадях и плюрализма мнений, а точных, выверенных и быстрых решений. Возможно и так, тут судить не берусь — история рассудит, насколько наше время было непростым и какие решения на самом деле требовались. Но в любом деле должен быть независимый контролер, потому что, как говорил британский политик XIX века Джон Дальберг-Актон, «Власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно».

Вот тут нужно, по логике, перейти к другим институтам гражданского общества. Заглянем снова в рейтинг самых влиятельных псковичей в поисках волонтеров и общественников. Отыскать непросто — в списке всего 5 представителей «третьего сектора». Трое из них — омбудсмены, которых я бы причислил, объективности ради, к чиновникам. Двое остальных — члены Общественной палаты. Думаю, разговоры о том, могут ли они в данном контексте быть важным звеном системы сдержек и противовесов, совершенно излишни.

Таким образом, мы сталкиваемся с самой большой проблемой российского гражданского общества, и Псковская область здесь не исключение. Как и публичная политика, третий сектор умелыми руками закулисных кукловодов превращен в симулякр — этот термин лучше всего характеризует состояние гражданского общества на современном этапе. Наши общественники давно у меня вызывают ассоциацию с североамериканскими индейцами, которых загнали в резервацию, где они живут в относительно комфортных условиях и напоминают о себе лишь тогда, когда подходит время раздачи каких-то плюшек. Время от времени они даже могут покачать права, но аккуратно, вполголоса, опасливо оглядываясь по сторонам и задавая друг другу вопрос, не слишком ли громко мы подали голос, а то как бы лодку не раскачать. Они априори не могут быть контролером температуры общества, потому что хорошо понимают, что кормящая рука в любой момент может обратиться в руку карающую.

Функцию социального барометра мог бы выполнять бизнес. Такая модель неплохо работала в западном мире, хотя, надо признать, неоднократно давала сбои. В 1920-е это привело к «Великой депрессии», в наши дни кажется, что эта модель полностью уходит в прошлое, уступая место довольно безумной и обреченной леворадикальной концепции устройства общества. Но это их дела. В нашем случае о какой-то общественной роли бизнеса говорить не приходится. Бизнес-сообщество напоминает черепаху — не ту, что быстро бегает на левом фланге нападения за сборную Франции, а самую настоящую, которая в любой непонятной ситуации прячет голову под панцирь. Псковский бизнес давно уже под ним, откуда высовывается только в случае крайней необходимости. Либо, если есть возможность работать с госконтрактами, что во все времена и в любой стране мгновенно превращает частный сектор в государственный капитализм. В результате ты либо гребешь в одной лодке с госчиновниками, либо не высовываешься из под панциря.

Вот так получается, что на одной чаше весов мы имеем глубоко сакрализированную российскую власть, доминирование кулуарной политики и растущее могущество силовиков. А на другой — простой народ с набором бесполезных симулякров гражданского общества. Глядя на эти весы, довольно сложно увидеть баланс и систему сдержек и противовесов. Уж простите, но так решил не я, а многочисленные эксперты, по оценкам которых подготовлен рейтинг «100 самых влиятельных псковичей 2022 года».

Константин Калиниченко