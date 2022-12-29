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Блоги / Константин Калиниченко

2022-й — гори в аду

29.12.2022 17:35|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Человек обязан оставаться человеком, независимо от целей и конечного результата».

Джеймс Дэшнер «Бегущий в лабиринте»

Завершается 2022 год. У серьезных авторов полагается в таких случаях делать очень серьезное, многозначительное лицо и начинать подводить итоги. Что ж, не будем и мы выбиваться из мейнстрима.

Источник: pexels.com

Год был противоречивым. Один мой хороший знакомый сравнил его с разбитыми старыми советскими качелями в убогом дворе, до которого все никак не доберется программа реновации. Такой небезопасный аттракцион, на котором не надо раскачиваться, потому что падение будет крайне болезненным, но больше ничего во дворе нет. Другой сравнил с плаванием на лодке по бурному морю — кажется, что следующая волна будет последней, лодка наша перевернется и пойдет ко дну. Но нет, пока живы и плывем, хотя не всегда понятно куда и зачем.

Начиналось ведь все вполне оптимистично. В начале года мы поняли, что пандемия, укравшая у всех нас два года, наконец, отступает. Вместе с ненавистной фармократией, ставившей на человечестве эксперимент по выживанию в обществе запретов и ограничений. Мы начали строить планы по возвращению к прежней жизни. Тут-то все и случилось.

 
Спецоперация раскроила мир на до и после. Люди очень быстро и как-то легко разделились на «красных» и «белых», как в старой пионерской игре «Зарница». Одни стали яростно поддерживать спецоперацию на Украине, другие резко отторгали. Российское общество в очередной раз подтвердило прописную истину, что в любой непонятной ситуации наши граждане впадают в крайности. Мир становится черно-белым, без малейших оттенков спектра, силы добра сражаются с силами зла. Нет никакого «Средиземья», есть только «Мордор» и «Ривенделл». Излишне говорить, что каждая из противоборствующих сторон безапелляционно уверена в своей правоте как в оперативном, так и в историческом смысле.

Многие вещи стали лично для меня откровением, как правило неприятным. Было неожиданно увидеть русофобию значительной части западного общества. Ок, можно не принимать позицию России во всей этой истории. Но, по-моему, совершенно нелогично и нечестно обвинять во всем российский народ. Тема моральной ответственности общества возникла практически в первые же дни. Ряд западных лидеров, радостно потирая ручонками, ринулись лепить из русских новых варваров, которых нужно отлучить на веки от благ европейской цивилизации, пока они не разрушили очередной «Рим». Более других на данном направлении, как легко догадаться, усердствуют многие из уехавших за границу россиян. Некоторые бывшие коллеги прямо-таки выпрыгивают из штанов, демонстрируя внезапно обретенные навыки русофобии. Я, в общем, с грустью отношусь к подобным явлениям, но, одновременно, с пониманием — новые хозяева просто так кормить и содержать не будут, а жить, так или иначе, всем хочется. Но сам тренд стигматизации русских, совершенно очевидно, целенаправленный и насквозь фальшивый. Это не что иное, как попытка переложить с больной головы на здоровую. Стремление привязать ответственность не только под гражданство, но и к факту проживания в России. Те, кто стоят за этим, к сожалению, не понимают, что формирование общества морально ответственных — опасный путь. Шейминг нации, подавление и унижение национальной идентичности комплексом вины — это тупик. Как бы ни сложились карты в итоге, нация никогда не согласится признать себя виновной. А значит любая попытка приклеить русским ярлык морально ответственных способна лишь озлобить общество и повлечь за собой новые конфликты.

 
Что еще было важного в 2022 году? Состояние тревожности. Сейчас все эти ФОМы и ВЦИОМы проводят опросы, какое главное слово уходящего года? Каждый, вероятно, по-своему ответит. Для меня главное слово 2022 года — тревожность. Это состояние к нам пришло в холодные февральские дни, с ним мы прожили уходящий год и уходим в наступающий. Очень много триггеров напряженности. Весной мы не понимали, какими будут последствия новых санкций, как мы вообще будем жить, когда нас буквально отцепляли от цивилизованного мира, как отцепляют горящий вагон от поезда. Затем была внезапная мобилизация, свалившаяся как снег на голову, к которой никто оказался не готов. Ближе к концу года для многих стало шоком осознание того, что СВО — это не легкая туристическая прогулка, которая завершается парадом на Крещатике. Выяснилось, что российская армия может отступать, но это еще полбеды. До многих начало доходить, что картинка, старательно рисуемая федеральными телеканалами, имеет мало общего с реальностью.

Как тут не взяться тревоге, если даже на самом верху не питают иллюзий на предмет улучшения ситуации в 2023 году. Буквально вчера экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, обитающий теперь в верхних политических чертогах, заявил: «Новый год будет не менее, а более напряженным во всех отношениях». Исчерпывающе.

 
Во всей этой истории меня удивляет то, что власть, кажется, совершенно не опасается негативных последствий сегодняшних событий. Я очень не хотел бы сглазить, но в истории немало примеров, когда тревожность общества трансформировалась в протест. Люди, в массе своей, утратили оптимизм первых недель спецоперации, а главное — очень устали от неопределенности ближайшего будущего.

Пару слов об экономике в 2022 году. Госпропагандисты радостно сообщают, что экономика не рухнула, несмотря на все апокалиптические прогнозы. Я испытываю двоякое чувство. С одной стороны, действительно не рухнула. В том смысле, что мы не помираем массово от голода, а по улицам не носятся банды мародеров. В остальном, поводов для оптимизма не вижу. Мы, против воли, вынуждены сегодня отказаться от многих благ цивилизации. Какие-то покинули Россию вместе с западными кампаниями, другие постепенно становятся не по карману. Прежде банальный ремонт автомобиля в уходящем году превратился в логистический квест по космическим ценам. Цены, что бы там не публиковал Росстат, выросли и продолжают расти. Даже официальная инфляция в 12% угнетает. Скажите, у многих из вас в 2022 году зарплата выросла на 12%? А на 2023 год аналитики в унисон строят прогнозы, один пессимистичнее другого.

 
Но давайте, чтобы не завершать на грустной ноте, попробуем найти что-то положительное в уходящем году. Для меня таким позитивом в 2022 году, к моему огромному удивлению, стал город Псков. На фоне трагических международных событий, в нашем городе происходило много хорошего. Лето запомнилось множеством культурных мероприятий вполне достойного уровня. Наверное, это отчасти следствие того, что многие артисты оказались лишены привычных локаций и вынуждены были открывать для себя такие города, как Псков. Тем не менее в 2022 году в областную столицу пришла системная культурная повестка, а не случайная и спорадическая, как прежде. Областные и городские власти показали, что умеют не только начинать, но и завершать инфраструктурные проекты в срок. Буквально вчера мы снова поехали по Троицкому мосту. Завод «Титан-Полимер», который, с подачи малограмотных паникеров и параноиков, долгое время был главным объектом ненависти псковичей, под занавес года официально открылся, посрамив скептиков.

Кстати, о власти. Псков, наконец-то, избавился от двуглавой модели, чему я несказанно рад. 15 лет развитие города находилось в прямой зависимости от того, насколько гармоничны отношения в тандеме градоначальников, а псковичи, при каждой смене одной из голов, в надежде и тревоге всматривались в новое лицо — как-то сложатся отношения в новой паре. Повезет нам, как, в свое время, повезло, например, с Петром Слепченко или в одном из кресел окажется серое и невнятное нечто, вроде персонажа по фамилии Чередниченко? Этого муниципального «сиамского близнеца» давно надо было умертвить, но благое дело все время откладывали на потом. Очень хорошо, что в 2022 году руки дошли, вредную и бессмысленную схему отправили на свалку истории. А власть сосредоточилась в руках единого градоначальника. Борис Елкин — настоящий мэр Пскова, впервые за долгие годы. Исходя из опыта общения и глядя на результаты его работы считаю, что нам повезло с мэром. Впрочем, постучим по дереву…

 
И вот мы с надеждой смотрим в неизбежно надвигающийся 2023 год. Каким он будет? Главный вопрос — вернемся ли в новом году к прежней, мирной жизни?

Что будет в отношениях России и коллективного Запада? Вернемся мы к нормальному диалогу вменяемых людей или продолжим, уподобляясь варварам древнего мира, грозить друг другу ракетами и полным уничтожением?

Что будет с ценами? Инфляция 2022 года побила все рекорды — временами все очень напоминало лихие 90-е, которые так пугают старшее поколение глубинного народа. В 2022 годы мы стали более бедными, чем прежде, а что нас ждет в 2023-м?

У меня вообще много вопросов и почти нет ответов. Есть робкая и уже традиционно иррациональная надежда на лучшее. И есть абсолютно рациональное ощущение тревоги. Жизнь нас за последние годы приучила, что, какое бы мы ни загадали желание под бой курантов, каждый следующий год обязательно хуже предыдущего. Но, черт побери, куда хуже-то?

Впрочем, любая черная полоса все же когда-то заканчивается. Пусть бы она осталась в 2022 году.

С Новым Годом, дамы и господа. Пусть уходящий 2022 год горит в аду. А наступающий, 2023-й, вернет нас к нормальной жизни.

Константин Калиниченко

Теги: #Резонер
Источник: Псковская Лента Новостей
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