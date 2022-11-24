Экономика

Эксперт предположил, сколько продлится экономический кризис в России

Экономический кризис, который переживает в настоящее время Россия, продлится примерно полтора года. Об заявил директор Института народнохозяйственного прогнозирования Российской Академии Наук Александр Широв.

«По нашим оценкам, кризис, переживаемый сейчас экономикой России, продлится примерно полтора года», - цитирует его РИА Новости.

Отсчет кризису, подчеркнул эксперт, пошел со второго квартала нынешнего года.

«Именно тогда начался спад. Но произошел он не в одночасье. Кризисная ситуация развивалась плавно. Понимаете, нельзя "на раз-два-три" обвалить экономику такой огромной страны, как Россия, занимающей шестую часть земли», - подчеркнул он.

«Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и антикризисную политику, которая проводится правительством», - добавил эксперт.

Сейчас, по его словам, пиковый период кризиса.

При этом он обратил внимание на то, что, так как экономика России достаточно плавно входила в кризис, соответственно, и плавно она будет из него выходить. «Без социально-экономических катаклизмов – без резкого роста безработицы, резкого падения доходов населения», - заключил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН.