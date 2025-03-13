Черта оседлости

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.
«Диплом очень коварная вещь. Он создает иллюзию, что у тебя вообще нет проблем, внушая тебе ложное чувство превосходства над людьми без высшего образования и лишая чувства реальности. Начинает казаться, что все получается, что завтра ты пойдешь в гору и сможешь решить любую проблему, но это только иллюзия»
Джон Рокфеллер, американский бизнесмен, филантроп
Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что следует сократить набор в столичные вузы абитуриентов из регионов. Трудно пройти мимо, когда инициативу изрекает, формально, третье лицо в иерархии российского государства. А ведь то, что предлагает г-жа Матвиенко – не что иное, как образовательный феодализм. Деление общества на столичную «белую кость» и провинциальную «чернь». Первым, надо полагать, открыты все двери и карьерные лифты, вторым надлежит развиваться в рамках «черты оседлости». Хотите высшее образование, уважаемые провинциалы, как бы спрашивает Валентина Ивановна. Не самый очевидный путь, многим за глаза хватит среднего, а в войсках можно служить и после церковно-приходской школы. Но раз уж тянет вас в высшую школу, то, будьте добры, поступайте в свой местный университет. У нас же в каждом регионе есть хоть какой-то универ, вот там и грызите этот ваш гранит наук. А в столицы вам, мальчики и девочки из регионов, ехать совсем не нужно, столицы не резиновые, тут и без вас хорошо.
Ну, это я немного утрировал, конечно. И поскольку в медиа идет активное обсуждение, что конкретно имела в виду спикер СовФеда, пресс-служба Матвиенко попыталась объясниться в том смысле, что речь была только о «невостребованных» в реальном секторе специальностях, я принципиально буду оперировать сухими цитатами. Вот первая из них.
«В Москве учится миллион [студентов], в Санкт-Петербурге почти 500 [тысяч студентов]… Со всей страны крупные города собирают молодежь для получения высшего образования. А зачем? Есть прогноз по экономическому развитию, по трудовым ресурсам. Планирование набора студентов должно соответствовать этим прогнозам».
Обращаюсь к выпускникам школ, а также их родителям: вы, когда выбираете вуз и планируете поступление, на что опираетесь, какие аргументы своего выбора приводите? А вот Валентина Матвиенко предлагает опираться на какие-то прогнозы по трудовым ресурсам. Не поленился, не без труда нашел эти прогнозы. Что вам сказать? Стране нужны строители, главным образом, очень их не хватает. Также родине требуются специалисты в сфере ЖКХ, инженеры, учителя. Невооруженным глазом видна довольно неприятная закономерность – наиболее востребованы специалисты низкооплачиваемых профессий. Так может не устраивать танцы с бубном вокруг планов набора в вузы, а просто начать нормально платить инженерам, учителям и строителям?
Цитата №2. «Столичные вузы штампуют специалистов по профессиям, которые не нужны. И, вместо истории успеха, получаются истории неудачников, которые, после получения образования, идут работать менеджерами торговых сетей».
Что ж, это абсолютно верное суждение. Действительно, множество выпускников, получив диплом, отправляются работать «менеджерами Пятерочки». Но тут есть ряд нюансов. Во-первых, идут потому, что в торговых сетях зарплата, порой, выше, чем по «востребованной» специальности. Разве выпускник виноват, что инженеру платят меньше, чем продавцу? Если не ошибаюсь, это государство еще в лихие 90-е устроило такой расклад. С тех пор мы несколько раз встали с колен, заставили себя уважать, вот только инженер, во многих случаях, по-прежнему получает меньше продавца.
А во-вторых, «менеджеры Пятерочки» – это, скорее, не про столичные, а как раз про региональные вузы. Именно они штампуют пачками выпускников, которые после выпускного стройными рядами штурмуют HR-отделы торговых сетей. Я думаю, спикер Совета Федерации витает очень высоко в государственных облаках, поэтому о провинциальных вузах у нее не совсем точное представление.
Мне трудно представить, что Матвиенко не понимает, чем Москва и СПб притягивают молодежь. Понятно же, что дело не в столичном образовании – тут как раз Москва не является синонимом качества. Столицы притягивают более высоким уровнем жизни, большим спектром возможностей для карьерного развития. Согласитесь, это логичная и совершенно здоровая мотивация. А третье лицо государства нам говорит: не нужно вам это, оставайтесь в своем «мухосранске», Москва без вас прекрасно обойдется.
Оставим за скобками тот факт, что ее мысль противоречит Конституции. Здесь важен контекст социального размежевания. Москва для москвичей, людей Первого сословия. Остальные здесь проездом. Приехал из провинции? Так не задерживайся, где твой обратный билет? Хорошо еще, что про «101-й километр» не прозвучало. А вот аналогия с «чертой оседлости», по-моему, совершенно очевидна.
Цитата №4. «Необходимо сделать так, чтобы больше абитуриентов хотели получать высшее образование в тех регионах, где они выросли и живут. Там и родить проще. А в Москве они устраивают личную жизнь, дай бог, к 30 годам...».
Oh mein Gott, и сюда рождаемость приплели. Теперь, видимо, любая мысль, изреченная на государственном верху, должна пройти через призму демографии. Но ведь какая причудливая логика суждения. Значит, в столице у москвичей есть моральное право сначала сделать карьеру, после чего, не торопясь, заняться личной жизнью. А провинциалам это не нужно – ну, право же, какая может быть карьера за третьим транспортным кольцом? Преодолели пубертат и вперед, рожайте (
«пока рожалка работает»?). Должен же кто-то восполнять убыль демографическую, пока столичная знать всесторонне развивается и карьеру делает.
Цитата №5. Давайте сделаем акцент на региональные университеты, на региональные высшие учебные заведения. Тем более, есть поручение президента о создании целой серии кампусов. Для чего мы их строим?
Вот это, мне кажется, лучшее и главное из сказанного. Валентина Ивановна под занавес своего искрометного спича вжилась в роль Капитана Очевидность. Действительно, почему бы ни сделать акцент на региональные вузы? Какая свежая мысль, как раньше-то в голову никому не пришла? Да еще и мировая практика говорит в пользу такого подхода. Не секрет, ведущие мировые вузы, как правило, располагаются отнюдь не в столицах и даже не в крупных городах. Кембридж, Оксфорд, Гейдельбергский, Стэнфордский и прочие топ-вузы находятся в маленьких городах, часто являясь, своего рода, градообразующим предприятием. Один из престижнейших в мире Гарвардский университет расположен в городе с населением 118 тысяч человек – как наши Великие Луки.
А в России ровно наоборот. Есть столичные вузы, есть несколько «нормальных» в крупных городах. Остальная необъятная российская провинция – это «сумеречная зона» высшего образования. Давайте смотреть правде в глаза. Можно много и в чем-то аргументированно рассуждать, что региональные университеты способны готовить грамотных специалистов. Но увы, так повелось, что, за редкими исключениями, диплом провинциального вуза попросту не котируется. И номинально «весит» намного меньше, чем «корочка» московской или питерской «вышки».
Так исторически сложилось за последние 20-30 лет, и руку к такому положению вещей более других приложило государство, одно из высших лиц которого предлагает «сделать акцент» на местных универах. В 2025 году, раньше как-то руки не доходили. Я не понаслышке знаю ситуацию, поскольку был тесно связан с высшим образованием с середины 1990-х, сначала студентом, потом аспирантом, затем и преподавателем. Отлично знаю, как выглядел рандомный вуз практически в любом регионе Замкадья – нищая профессура, ушатанные и морально устаревшие аудитории, убогая и допотопная матчасть. Что-то стало выправляться в последние годы, но, во-первых, это происходит медленно, ресурсов все равно не хватает, во-вторых, образовательный разрыв между столицей и провинцией таков, что потребуются десятилетия на его преодоление. И разве вправе кто-то упрекнуть выпускника школы, что он не хочет ждать наступления светлого будущего в родных «палестинах», а стремится к лучшему, что может дать российская высшая школа?
Вот на это следовало бы обратить внимание высшим руководителям, а не сегрегацией набора в столичные вузы заниматься.
Ах да. Валентина Иванна там еще про кампусы сказала как о символе прогресса регионального образования. Тут уж мы, псковичи, готовы поделиться нашим богатым опытом. У нас-то один кампус уже, как известно, построили, не знаем, плакать или смеяться, как и кого благодарить…
Что мешало государству все эти годы инвестировать именно в региональные вузы, делать их свежими, модными и актуальными? Чтобы они не превращались, простите, в «отстойники» для тех, кто, по уровню подготовки или материальному фактору, не потянул столичное образование. Но именно государство создало условия, благодаря которым вузы в регионах давно превратились в «университеты третьего сорта». Черт его знает, реально ли вообще избавиться от этого имиджа. Наверное, реально. Но для этого нужны политическая воля и конкретные действия – финансирование, профессура и качественные образовательные программы. Ничего этого, по крайней мере, в необходимом количестве в провинциальной высшей школе сегодня нет.
И, думаю, не появится. Сильно опасаюсь, что весь пар вообще уйдет в гудок. Поговорим и забудем – первый раз что ли. Либо еще хуже – действительно создадут условия, при которых выпускники из регионов практически утратят возможность поступать в столичные вузы. Запрещать, слава богу, у нас умеют, Госдума примет какой-нибудь закон на этот счет. И пойдут выпускники нестоличных школ, за отсутствием выбора, в свои, местные университеты, пытаясь успокоить себя мыслью, что «где родился, там и пригодился».
Константин Калиниченко