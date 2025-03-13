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Черта оседлости

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«Диплом очень коварная вещь. Он создает иллюзию, что у тебя вообще нет проблем, внушая тебе ложное чувство превосходства над людьми без высшего образования и лишая чувства реальности. Начинает казаться, что все получается, что завтра ты пойдешь в гору и сможешь решить любую проблему, но это только иллюзия»

Джон Рокфеллер, американский бизнесмен, филантроп

Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что следует сократить набор в столичные вузы абитуриентов из регионов. Трудно пройти мимо, когда инициативу изрекает, формально, третье лицо в иерархии российского государства. А ведь то, что предлагает г-жа Матвиенко – не что иное, как образовательный феодализм. Деление общества на столичную «белую кость» и провинциальную «чернь». Первым, надо полагать, открыты все двери и карьерные лифты, вторым надлежит развиваться в рамках «черты оседлости». Хотите высшее образование, уважаемые провинциалы, как бы спрашивает Валентина Ивановна. Не самый очевидный путь, многим за глаза хватит среднего, а в войсках можно служить и после церковно-приходской школы. Но раз уж тянет вас в высшую школу, то, будьте добры, поступайте в свой местный университет. У нас же в каждом регионе есть хоть какой-то универ, вот там и грызите этот ваш гранит наук. А в столицы вам, мальчики и девочки из регионов, ехать совсем не нужно, столицы не резиновые, тут и без вас хорошо.

Ну, это я немного утрировал, конечно. И поскольку в медиа идет активное обсуждение, что конкретно имела в виду спикер СовФеда, пресс-служба Матвиенко попыталась объясниться в том смысле, что речь была только о «невостребованных» в реальном секторе специальностях, я принципиально буду оперировать сухими цитатами. Вот первая из них.

«В Москве учится миллион [студентов], в Санкт-Петербурге почти 500 [тысяч студентов]… Со всей страны крупные города собирают молодежь для получения высшего образования. А зачем? Есть прогноз по экономическому развитию, по трудовым ресурсам. Планирование набора студентов должно соответствовать этим прогнозам».

Обращаюсь к выпускникам школ, а также их родителям: вы, когда выбираете вуз и планируете поступление, на что опираетесь, какие аргументы своего выбора приводите? А вот Валентина Матвиенко предлагает опираться на какие-то прогнозы по трудовым ресурсам. Не поленился, не без труда нашел эти прогнозы. Что вам сказать? Стране нужны строители, главным образом, очень их не хватает. Также родине требуются специалисты в сфере ЖКХ, инженеры, учителя. Невооруженным глазом видна довольно неприятная закономерность – наиболее востребованы специалисты низкооплачиваемых профессий. Так может не устраивать танцы с бубном вокруг планов набора в вузы, а просто начать нормально платить инженерам, учителям и строителям?

Цитата №2. «Столичные вузы штампуют специалистов по профессиям, которые не нужны. И, вместо истории успеха, получаются истории неудачников, которые, после получения образования, идут работать менеджерами торговых сетей».

Что ж, это абсолютно верное суждение. Действительно, множество выпускников, получив диплом, отправляются работать «менеджерами Пятерочки». Но тут есть ряд нюансов. Во-первых, идут потому, что в торговых сетях зарплата, порой, выше, чем по «востребованной» специальности. Разве выпускник виноват, что инженеру платят меньше, чем продавцу? Если не ошибаюсь, это государство еще в лихие 90-е устроило такой расклад. С тех пор мы несколько раз встали с колен, заставили себя уважать, вот только инженер, во многих случаях, по-прежнему получает меньше продавца.

А во-вторых, «менеджеры Пятерочки» – это, скорее, не про столичные, а как раз про региональные вузы. Именно они штампуют пачками выпускников, которые после выпускного стройными рядами штурмуют HR-отделы торговых сетей. Я думаю, спикер Совета Федерации витает очень высоко в государственных облаках, поэтому о провинциальных вузах у нее не совсем точное представление.

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Цитата №3. «Эти выпускники [столичных вузов] домой уже не вернутся – как же, в Москве ведь учился. А [должно быть] где родился, там и пригодился».