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Блоги / Константин Калиниченко

Кембридж не сразу строился

28.06.2019 14:59|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую вер-сию очередного выпуска передачи «Резонёр». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

Кембридж не сразу строился...

«…Я подумал, Шотт хочет предложить мне возглавить очередной стартап. Значит снова работать сутками, питаться литрами кофе и энергетиков. Строить организацию с нуля – что может быть прекраснее? Но реальность превзошла ожидания. Не с нуля, а с глубокого безнадежного минуса – вот откуда нужно было начинать. Чтобы начать возводить новое, придется уничтожить много старого, что камнем тянуло нас всех на дно. Плохо было абсолютно все, и к чему ни прикоснись, везде была одна сплошная проблема. Пару дней я просто не понимал, с чего начать... Хотя вру – конечно же знал. Я начал с того, что стал пить больше кофе и реже бывать дома…»

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Любой автор сталкивается с такой проблемой – не всегда знаешь, с чего начать текст. К счастью, жизнь временами сама подкидывает сюжет. Накануне в Пскове стартовали Ганзейские дни Нового времени. Полиция наглухо перекрыла центральную часть города, и часть привычного пути до работы через Ольгинский мост пришлось проделать пешком.

Ожидал я на этом пути увидеть ставший привычным за минувшие лет тридцать пейзаж, а именно постконструктивистский, поросший бурьяном, долгострой бывшей гостиницы «Интурист», которую в последние годы пытались реинкарнировать в виде университетского городка. Однако оптимизм на этот счет оперативно иссяк, потому как очередной подрядчик не осилил объект, а граждане, уже без особых эмоций, в сотый раз махнули рукой – что тут поделаешь, видимо, место действительно проклятое.

К немалому удивлению, площадка заметно преобразилась. Значительный объем проделанной работы был виден невооруженным глазом. Да, сегодня это стройплощадка в натуральную величину с пока не вполне понятными очертаниями.. Самое главное – объект перестал напоминать обломки выброшенного на мель никому не нужного корабля, который медленно умирает под воздействием времени и природы…

Далеко идущие выводы делать пока преждевременно. Но мне совершенно неожиданное преображение главного псковского долгостроя показалось отголоском событий и процессов, которые начались в Псковском государственном университете с приходом нового ректора.

Путь псковского высшего образования достаточно тернистый. Единый университет в Пскове был основан в 2010 году, то есть очень поздно даже по российским меркам. Например, у наших соседей новгородцев университет появился в 1993 году, и сегодня является вполне респектабельным вузом с приличным багажом заслуг и достижений.

В Пскове идея создания университета витала в воздухе с начала 1990-х, но, по разным причинам, не сложилось. Главным образом потому, что личные местечковые амбиции тогдашних руководителей «педа» и «политеха» возобладали над логикой развития системы высшего образования.

Вероятно, практически все нынешние проблемы ПсковГУ корнями уходят в то, как создавался университет. Когда в 2010 году было принято принципиальное решение, этот процесс носил прежде всего политико-административный характер. Речь шла об объединении, но отнюдь не научных школ и образовательных технологий. Скрещивали в буквальном смысле педагогический университет, политехнический институт, индустриальный и строительный колледжи и что-то там еще из Великих Лук. Тут не надо быть Спинозой, чтобы понимать, что из такого образовательного «винегрета» очень непросто получить качественный передовой продукт.

Концепция формирования единого университета априори не могла не породить жесткую конкуренцию за первенство в новом вузе. Думаю, многие псковичи отлично помнят жаркие споры о том, кто должен быть «главнее» и кто более важен для ПсковГУ – педагоги или политехники?

Собственно именно поэтому первым ректором университета стал Юрий Демьяненко – компромиссная фигура, которая должна была примирить и тех, и этих, С этой задачей Юрий Анатольевич справился на оценку «отлично», тут не может быть двух мнений. При нем университет сделал первые шаги и не оступился. Грандиозных скандалов удалось избежать, а рутинные склоки, что время от времени случаются в любой организации, редко выходили за стены университета. Более того, при всех «болезнях роста», ПсковГУ развивался. Была успешно пройдена аккредитация, а в 2017 году университет получил статус опорного.

Все это прекрасно, но, как обычно, есть нюанс. К сожалению, содержание не успевало за формой. И под вывеской единого государственного вуза в Пскове продолжили тихо и незаметно существовать по факту все те же – «пед» и «политех». Вроде бы какое-то движение было, факультеты и специальности новые открывались, а но в сути вещей это принципиально ничего не меняло. За эффектным фасадом многое продолжало течь по старинке, кафедры и факультеты продолжали давать «путевку в жизнь» специалистам с высшим образованием, которые потом почему-то не могли найти нормальную работу. «Получил «корочку» – устроился в «Пятерочку», грустно шутят выпускники ПсковГУ.

Сегодня за вывеской опорного университета скрывается колоссальный набор системных и структурно-функциональных проблем. Это не повод опускать руки. Просто нужно принять, что организационно-правовой этап становления подошел к концу. После успешной аккредитации 2018 года, университет прочно стоит на ногах. И пора переходить к изменению качества.

В то время как образовательная среда характеризуется высочайшим уровнем конкуренции, ПсковГУ пока не выглядит выигрышно даже на фоне ближайших соседей. Очевидный факт – университет сегодня непопулярен даже в Пскове. Такое положение усугубляется наличием большого количества вузов с хорошим имиджем в соседних регионах (Санкт-Петербург, Новгород, Эстония). Объективно сегодня лучшие выпускники псковских школ не рассматривают ПсковГУ как оптимальный вариант получения высшего образования.

К сказанному необходимо добавить, что один из важнейших критериев для сохранения статуса университета – количество иностранных учащихся – ПсковГУ вынужден выполнять, главным образом, за счет привлечения граждан из республик Средней Азии и Кавказа, уровень образования которых часто не отвечает даже минимальным предъявляемым требованиям.

По большому счету в такой ситуации возможны только две модели поведения. Можно оставить все, как есть, спокойно плыть по течению. Усилия тратить исключительно на выполнение минимальных параметров, установленных Минобрнауки. Требует министерство иностранных студентов – пожалуйста, вот вам три-четыре сотни ребят из солнечного Таджикистана. А что – кто скажет, что это не иностранные студенты? Нужно увеличить объемы научной работы – это тоже ничего, преподы не обломятся и напишут не одну статью в год, а целых две. А то, что выпускники трудоустраиваются, главным образом, в торговые сети и супермаркеты электроники – это ничего, ведь трудоустраиваются же…

Второй путь – брать на вооружение самые современные образовательные технологии, при необходимости пинками выгонять преподавателей из их уютного лампового пространства, заниматься актуальной наукой, а не очковтирательством, и, в конце концов, готовить специалистов, востребованных в реальном секторе, а не на бирже труда.

Наталья Ильина, судя по первым шагам и заявлениям, твердо намерена идти по второму пути и не готова мириться с нынешним плачевным состоянием ПсковГУ.

«Мы для себя четко обозначили, что пойдем по направлению преобразований и трансформаций образования… Зачем нужны такие трансформации? Чтобы выйти за рамки среднестатистического и обеспечить регион, да и в целом страну востребованными кадрами… Сейчас в псковском университете очень много образовательных программ, и студенты как бы размываются по ним, а в идеале нужно сконцентрироваться на передовых и востребованных со стороны работодателей направлениях».

Это очень важная мысль. Пожалуй, впервые зашел серьезный разговор о том, какое должно быть современное высшее образование в Пскове. Столь очевидная, в общем-то, идея, что неплохо бы выпускать востребованных специалистов, конечно, не нова. Но ее реализации на практике всегда мешала традиционная российская боязнь непопулярных мер. Видно, что Наталья Ильина понимает необходимость таких шагов, что бы там ни думало на этот счет университетское сообщество.

Второй, на мой взгляд, важнейший месседж, прозвучавший на брифинге в пресс-центре ПЛН – это необходимость скорейшей интеграции ПсковГУ в международное образовательное пространство. На мой взгляд, именно патологическая боязнь и неприятие современных западных образовательных концепций и методик привели российскую высшую школу к нынешнему совершенно плачевному состоянию. Справедливости ради, старое советское высшее образование, прежде всего техническое, было вполне конкурентным на мировом рынке. О гуманитарном сказать этого, конечно же, нельзя. Однако почивание на лаврах оказалось запредельно долгим.

Но и это не повод посыпать голову пеплом. ПсковГУ здесь находится в достаточно выигрышном положении. Надо только преодолеть узколобый догматизм и избавиться от ложных стереотипов. В своем неприятии западной системы образования некоторые соотечественники впадают в совершеннейшее мракобесие. Но рано или поздно нам пришлось бы принять как факт, что западное образование ушло далеко вперед, и лучшее, что мы можем сделать, это взять от него максимум возможного.

Современное образовательное пространство по факту не имеет границ и полностью лишено каких-либо национальных признаков. Залогом успеха сегодня является максимально глубокая интеграция в международные сетевые программы обучения, такие как Erasmus, DAAD и другие. Эти программы, с одной стороны, позволяют привлекать к преподаванию иностранных специалистов, с другой – открывают возможность российским студентам получать качественное образование, по сути, в любом европейском университете. Такие программы – исторический шанс российской высшей школы. Мы слишком долго варились в собственном изрядно забродившем соку, и откладывать решительные шаги больше нельзя.

«Мы хотим, чтобы после окончания вуза у студента была возможность продолжить обучение там, где он захочет. В том числе, чтобы с нашим дипломом можно было учиться, например, в магистратуре за рубежом», – говорит Наталья Ильина…

Третий стратегический аспект трансформации вуза, озвученный Натальей Ильиной – акцент на проектную деятельность. Тут требуется некоторое пояснение. Основная задача, стоящая перед опорным университетом, заключается в активном содействии развитию региона. Недостаточно просто осваивать бюджетные средства и раз в год вручать дипломы о высшем образовании. Именно реализацию социально-значимых для Пскова и области проектов видит смыслом деятельности университета новый ректор. С этой целью предполагается «покуситься на святое», а именно на выпускные квалификационные работы. «Принято решение трансформировать дипломные работы в реальные проекты, которые впоследствии будут реализованы на территории Псковской области и принесут практическую пользу региону». Кстати, подобный подход давно успешно реализован и доказал состоятельность в европейской системе образования. Пора, как говорится, догонять ушедший поезд…

Это лишь малая часть идей нового ректора университета. Конечно, сегодня это только слова. И очень хочется верить, что они не разойдутся с делом, а жизненно необходимые для ПсковГУ преобразования не станут откладывать в долгий ящик. Многие в это не слишком верят – опасаются, что без сомнения благие и передовые начинания неизбежно натолкнутся на какие-нибудь очередные «стандарты Минобра» и «целевые показатели». Но даже не это самое опасное. Не сомневаюсь, нового ректора ждут объективные трудности, но в первую очередь – оппозиция в лице университетского «лампового сообщества». Люди десятилетиями привыкли существовать по привычной схеме. Вытащить их из зоны комфорта и заставить работать не ради отчетности, а на результат – это будет непросто.

Вероятно, процесс будет долгий и достаточно болезненный. Ну, что ж – Кембридж, Оксфорд и Сорбонна тоже не сразу стали великими. Сегодня у Псковского университета появился шанс начать жить нормальной здоровой полноценной жизнью. Было бы большой ошибкой этим шансом не воспользоваться…

Константин Калиниченко

Теги: #ПсковГУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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