Общество

ПсковГУ: Ренессанс или упадок?

В социально-экономическом развитии страны государство возлагает большие надежды на региональные вузы. Федеральный центр сегодня ставит перед регионами конкретную задачу - решить вопрос соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям общества, формированию и внедрению новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.

Не стоит забывать и про майские указы президента, в которых говорится о повышении роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы и реализации стратегии научно-технологического развития государства. Кроме того, в нацпроекте «Образование» заявлено, что к 2024 году именно опорные вузы страны должны превратиться в «центры создания инноваций» и притяжения абитуриентов, а также помочь развитию кадрового потенциала регионов.

В Псковской области в этой связи особое значение имеет состояние дел в Псковском государственном университете - крупнейшем вузе, который должен стать локомотивом для развития и движения вперед. В этом материале мы попробуем разобраться, что сегодня происходит в ПсковГУ, в котором теперь избран новый ректор, и способен ли наш университет реально ответить на все актуальные вызовы.





А вуз - такой молодой….

ПсковГУ имеет очень богатую и насыщенную историю, однако в существующем формате университет можно назвать и достаточно молодым. Напомним, в 2010 году он был образован путем слияния двух высших учебных заведений (Псковского государственного педагогического университета им. С. М. Кирова и Псковского государственного политехнического института) и трех средних профессиональных учебных заведений (Псковского индустриального техникума, Псковского колледжа строительства и экономики и Великолукского строительного колледжа).

Процесс слияния был небесспорным, сложным, но надо признать, что Юрий Демьяненко, назначенный в 2010-м же ректором нового объединенного университета с этой задачей справился. Да, пожалуй, на раскачку потребовалось заметно больше времени, чем планировалось, но у высшей системы образования нашего региона появилась серьезная заявка на светлое будущее. Университет заметно окреп, что подтвердилось в апреле 2017 года, когда вуз получил статус опорного.

После объединения был создан и Попечительский совет Псковского государственного университета, во главе которого стоял губернатор Андрей Турчак. Совет внимательно следил за тем, как развивается псковский вуз, вносил свои предложения, помогал! В него входили самые высокопоставленные чиновники: вице-губернаторы, главы Пскова и Великих Лук, председатель Псковского областного Собрания депутатов… и, конечно, ректор и деканы факультетов ПсковГУ.

Попечительский совет, вероятно, и сейчас формально существует, но только после ухода Юрия Демьяненко с должности ректора он почему-то ни разу не собирался, хотя раньше такие встречи проводились достаточно активно. Неужели нечего обсудить в диалоге с властью? Или эти мероприятия ушли в абсолютно непубличную плоскость?

Когда процесс слияния закончился, в вузе обозначились определенные тренды, сформировалась команда. Далеко не все было идеально, предстояло еще многое сделать, прежде всего, повысить качество самого важного продукта университета - выходящих из его дверей специалистов. Это была серьезная болевая точка вуза - и уровень знаний, и актуальность интеллектуального багажа выпускников зачастую не выдерживали никакой критики. Над этим нужно было работать, но тут грянула смена власти в Псковской области, а вместе с ней начались и кадровые пертурбации в топ-менеджменте ПсковГУ.

Свято место пусто не бывает

Кадровые перестановки топ-менеджмента редко проходят безболезненно, но необходимость притока «свежей крови» тоже со счетов сбрасывать не будем. Знаете, все эти истории про «второе дыхание», «новые страницы», «новую метлу» и «красную строку» нередко приносят свои плоды, пусть не всегда революционные, но в целом позитивные.

Однако в ПсковГУ с позитивом как-то сразу не задалось. После увольнения Юрия Демьяненко по собственному желанию последовала странная череда скандалов с врио ректора Мариной Махотаевой (в этой должности она не отработала и полугода), которую чуть ли не обвиняли в попытках шагать через голову губернатора. Когда «ушли» и ее, весной 2019 года главным лицом псковского вуза назначили, как сейчас модно говорить, «варяга» - Наталью Ильину. Она приехала в нашу область из Ульяновска, где работала проректором по инновационному развитию в местном педагогическом университете.

Об ульяновском докторе биологических наук на Псковщине, разумеется, тогда почти никто ничего не знал. Из открытых источников удалось узнать, что родилась Наталья Ильина 23 декабря 1977 года в поселке Красный Гуляй Сенгилеевского района Ульяновской области. В 2000-м закончила Ульяновский государственный педагогический университет по специальности «Биология. Психология» и квалификации «Учитель биологии, психолог-педагог». Написала почти две сотни научных трудов с достаточно широким тематическим разбросом - об экологии микроорганизмов, биотехнологии восстановления почв, проектном управлении и развитии системы образования и науки. Даже получила три патента на изобретение. Известна как автор диссертации «Микробиоценоз кишечника человека при бластоцистной инвазии и воздействие Blastocystis hominis на макроорганизм», за что и получила докторскую степень.

Ну что ж, замечательное резюме. Правда, научное сообщество «Диссернет» включило Наталью Ильину в антирейтинг недобросовестных ректоров: из 122 уличенных она заняла 108-е место. Авторы рейтинга обозначили, что она относилась к «красочной» защите кандидатской диссертации Натальи Касаткиной, которая сейчас возглавляет управление научно-исследовательской и инновационной деятельности Ульяновского госуниверситета, то есть дала своей подопечной негласное добро на использование своей диссертации с нарушением порядка заимствования материала.

В том же «Диссернете» считают, что куда серьезнее проштрафился брат Натальи Ильиной - Алексей. Эксперты посчитали, что тот вообще не писал свою кандидатскую диссертацию, а почти подчистую скопирайтил. В Ульяновске в 2017 году в местных СМИ появлялись публикации с названиями типа «Новый декан факультета права, экономики и управления УлГПУ оказался псевдоученым».

Тогда же местная пресса писала, что на сайте Ульяновского государственного педагогического университета долго скрывался факт о новом декане, и предположила, что так происходит, потому, что он близкий родственник проректора УлГПУ Натальи Ильиной.

В тех же СМИ сообщалось, что фамилии сестры и брата Ильиных фигурируют в документах, связанных с получением грантов. «Много претензий и к системе выделения грантов. Их распределение координирует проректор по научной работе, доктор биологических наук Наталья Ильина. Достаточно сказать, что частый получатель таких грантов - ее родной брат, кандидат юридических наук Алексей Ильин», - это цитата из ульяновского еженедельника «Школа общественного контроля».

Конечно, такой информационный флер едва ли украсил факт приезда Натальи Ильиной в Псковскую область. Но не будем цепляться к сомнительным заимствованиям и потворствованию плагиаторам. Тем более, что саму врио ректора ПсковГУ на копирайтерстве за руку пока не ловили. Человека, профессионала своего дела, ученого нужно же судить по его делам?

Не секрет, что и глава региона Михаил Ведерников выдал Наталье Ильиной не только щедрый кредит доверия, но и карт-бланш, а ее приезд сопровождался такой информационной шумихой, что на миг показалось, что у псковского вуза наконец-то появилась надежда стать чем-то большим, чем универом, в который поступают от безысходности - те, кто по тем или иным причинам не смогли поступить в более престижные и котируемые вузы.

А 17 марта Наталья Ильина и вовсе избавилась от приставки врио и стала полноценным главой университета. Сомневаться, что это произойдет, не приходилось, поскольку университетский ученый совет был очень кстати к началу конкурсной процедуры обновлен.

Впрочем, ученый совет и не понадобился. Выборы проводились на какой-то странной конференции выборщиков из работников и обучающихся в условиях информационного карантина, при полном молчании и неучастии общественных институтов и СМИ. Любопытно, что, несмотря на то, что другие кандидаты на ректорство были откровенными спойлерами, то есть по сути реальной борьбы не было, они набрали довольно много голосов: Наталья Ильина получила 75 голосов, начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев - 42, а проректор по учебной работе Ольга Серова -14.

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Тем интереснее разобраться в том, что этим «выборам» предшествовало.



Фото: ytimg.com

Движение вниз

Как мы уже отмечали, после создания университета в 2011 году было заметное и уверенное движение вверх. Университет успешно развивался, сохранялись не только прежние специальности и квалификации, но и постепенно добавлялись новые. Развивалась инфраструктура вуза, в частности, появились бассейн «Универсант» и Центр студенческих инициатив. Расширялись и связи с российскими и зарубежными учебными и научными учреждениями.

К сожалению, приходится констатировать, что после смены ректора развитие университета остановилось. Большинство стратегических решений руководства носят волюнтаристский, если не деструктивный характер. К примеру, в одночасье разрушили классическую структуру университета в угоду модным веяниям.

При этом ПсковГУ, несмотря на все открывшиеся перспективы, щедро питаемые чаяния и забрезжившие на горизонте надежды, все еще не соответствует требованиям, предъявляемым к современному учреждению высшего профессионального образования. Более того, даже с натяжкой нельзя сказать, что он отвечает требованиям статуса опорного вуза. Главная лакмусовая бумажка - его выпускники - по-прежнему не востребованы на рынке труда и крайне редко идут работать по специальности.

Да и общее состояние материально-технической базы удручающее. Оборудование вуза - это позавчерашний день. В общежитиях - разруха. Аудиторный фонд застрял в 90-х.

Здание бывшего индустриального техникума в аварийном состоянии. Спортзалы и вся инфраструктура спорта в ПсковГУ также находится в убитом состоянии, да и спортивного инвентаря нормального нет. Все, что еще хоть как-то работает, - это достижения прежних эпох, новая пока ничего, кроме громких прокламаций, не принесла.

Даже открывшийся недавно Инжиниринговый центр при ПсковГУ - это плоды работы прежней команды. На открытие учреждения вуз получил господдержку в 2018 году, когда о Наталье Ильиной в регионе еще никто ничего не знал. Ну, и для сравнения. В 2017 году опорный вуз региона открыл восемь (!) региональных центров, среди которых и центр технических инноваций, и центр языкового тестирования, и центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, и научно-образовательный центр внешнеэкономической деятельности, и научно-образовательный центр экологических исследований, и ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы, и центр социологии и региональной политики. Последний, к слову, благополучно «похоронили» как раз при Наталье Ильиной.

Комфортные условия, современные образовательные технологии, актуальные форматы - все это есть в других вузах, но так и не появилось в ПсковГУ. Наш университет так и не соответствует требованиям, предъявляемым к современному высшему образованию. К тому же он никак не участвует в социально-экономическом развитии региона, хотя сама Наталья Ильина только и говорит о том, что современный, а тем более опорный вуз просто обязан это делать.

«Сегодня университету поставлена абсолютно внятная миссия - университеты должны стать ресурсами для развития своих регионов. А чтобы стать развитием для своего региона, нужно предвосхищать. Предвосхищать, какие экономические отрасли должны быть, какие ценности, символы должны быть сегодня у завтрашнего специалиста», - вот что декламировала Наталья Ильина.

Судя по всему, предвосхищение закончилось на создании вместо факультетов институтов и слиянии кафедр. Зачем? Говорят, чтобы соответствовать европейским стандартам. Но большинство преподавателей видят в этом только неудобство и экономию на сотрудниках. Шило поменяли на мыло, потратили деньги на смену табличек и печатей, сидим теперь и ждем прорыва?

Вот только никакого анонсированного прорыва так и не произошло. Губернатор вузу помогает, но толку маловато. Один бюрократический аппарат сменился на другой - из лояльных подвижников, родственников и друзей высшего руководства. Модель с институтами внедрена исключительно для демонстрации новомодных схем, но для образовательного процесса никакой практической пользы не несет. Если это и помогает развивать регион, то явно не наш.

Эксперты указывают, что институтская модель возможна только в том случае, если в университете развита фундаментальная и прикладная наука. В ПсковГУ в полной мере нет ни того, ни другого. До этой модели университет еще просто не дорос.

Еще одно новомодное явление, с которым ворвалась Наталья Ильина в жизнь университа, - это гранты. Чуть ли не с первого дня своего пребывания в ПсковГУ она стала настойчиво о них говорить. По всем факультетам прошлась и уведомила новоиспеченных подчиненных, что теперь каждый будет оцениваться по тому, сколько грантов он принесет в университет. Практически преподавателям транслировалось, что их задача - не преподавать, а получать гранты и занимать высокие места в рейтингах. То есть все, что делалось раньше, - упор на работу со студентами, образование, взращивание специалистов - отправили в топку как устаревшую модель и сделали упор на пустопорожние проекты, федеральные тусовки и бесполезные грантовые конкурсы.

Сведена на нет и работа по взаимодействию с Псковской епархией. Если при Юрии Демьяненко очень много внимания уделялось и духовному развитию студентов, то сегодня это направление оказалось не востребовано. Никто при этом не покушался на светскость вуза, однако проводились интересные образовательные мероприятия, в первую очередь, Александро-Невские чтения, социальные акции, реализовывались совместные экскурсионные проекты. Все вычеркнуто.



Пока такое мы видим лишь в прожектах...

Большие надежды возлагались и на кампус ПсковГУ. В определенный момент показалось, что это проклятое место наконец-то оживет, станет важным центром не только студенческой, но и в целом общественной жизни города и региона. Сегодня мы понимаем, что усилиями руководства ПсковГУ он снова превращается в долгострой.

Важно отметить, что прежнее руководство сделало все, чтобы кампус был. Все деньги из министерства были получены, все конкурсы - разыграны, все средства находились в управлении университета. Новое руководство тему упустило полностью. После Ганзы работы как встали, так и стоят. Кроме того, прежде никогда подрядчиками не выписывались щедрые авансы, оплата производилась только по факту выполненных работ.

Сейчас ситуация поменялась кардинально. Известно, что 6 сентября прошлого года университет подписал договор на достройку кампуса, сумма контракта составила около 259 млн рублей. Был выплачен чуть ли не 99% аванс. Прошло уже полгода, и, если раньше работы велись практически ежедневно, то сейчас снова тишина. Вместо активной стройки - перспектива длительной арбитражной тяжбы с подрядчиком, с которым расторгли контракт в одностороннем порядке, а с новым - так и нет никакой ясности.

Карикатура В. Степанова, bizmrg.com

Диктатура ректората

Отдельная тема для разговора - взаимоотношения, которые выстроила новый ректор ПсковГУ с преподавательским составом вуза, проректорами и деканами. Мы обзвонили десятки сотрудников псковского университета, бывших и ныне работающих. Большинство из них заявили, что обещали никому ничего не рассказывать о положении дел в вузе чуть ли не под угрозой административного воздействия. К сожалению, преподаватели не готовы критиковать руководство в открытую и лишь в режиме «не для записи» говорят, что регулярно подвергаются прессингу и унижениям.

По их словам, в одночасье корифеи и уважаемые профессора превратились в забитых исполнителей, чье мнение не имеет никакого значения. Авторитарный режим управления Натальи Ильиной сначала вызвал волну возмущений, но потом новый руководитель всех «задавила». В основном грубостью и безапелляционностью. Общение - только в директивной форме, диалога нет. Всем, кто имеет свое мнение, предлагают увольняться. И многим действительно пришлось уйти…

При этом коллективу вуза Наталья Ильина изначально пообещала, что не будет производить никаких кардинальных кадровых переменен, а уж тем более «зачисток». Однако через два месяца она свое обещание грубо нарушила. В результате сегодня нет ни одного прежнего декана или проректора.

По сути она применила к вузу принцип «охвостья». Таким уничижительным словом называли парламент Англии в 1648-1652 годах, из которого в результате Прайдовой чистки изгнали всех антиармейски настроенных депутатов-пресвитерианцев. То же самое произошло и с ученым советом в ПсковГУ, одна из задача которого, напомним, переизбирать ректора.

Как говорят педагоги, новый ректор вуза даже с коллективом толком не знакомилась. Зачем тратить время на запоминание тех, кого все равно увольняют одним росчерком? На этом фоне - полная замена руководящего состава университета иногородними кадрами. Это временщики с сомнительной квалификацией, единственное достоинство которых - личное знакомство с ректором Ильиной, говорят сотрудники вуза. Привозя из других регионов собственные кадры и подыскивая им «хлебные» должности в штатном расписании, она решала судьбу псковских простым вопросом: «А что этот дядя здесь делает?». За это в вузовских кругах ее окрестили «тетей».

Некоторые даже по-своему восхищаются такой напористости - «это ж надо людей и все ими наработанное так легко об колено ломать», но тут же добавляют: «посмотрим, какие результаты все это принесет для вуза». Находятся и те, кто метафорично связывают свойства ее характера с другим выходцем из Ульяновска, тем, что сейчас украшает площадь перед ПсковГУ.

Но какие бы оценки преподаватели не давали новому руководству, в сухом остатке видно, что они деморализованы и практически лишены мотивации бороться за честь псковского вуза - многие понижены в должностях, лишились возможности подработки, существенно потеряли в заработной плате. По большей части они замучены бесконечным бессмысленным документооборотом и погрязли в бумажной волоките. Поэтому преподавательский состав в целом давно не интересуется ни новыми методиками, ни технологиями.

Получается серьезный разрыв: студенты активно пользуются всеми цифровыми благами эпохи, они ими живут, а преподаватели и вуз - нет. В образовательный процесс практически не внедряются новые информационные технологии. Не считать же покупку экрана в актовый зал серьезным прогрессом? В XXI веке в «опорном вузе» нет даже своей электронной библиотеки, а аудитории выглядят так же, как и полвека назад.

Права студентов тем более урезаны и ограничены. Сами обучающиеся считают, что новые порядки не имеют ничего общего с нормальными требованиями и продиктованы либо самодурством, либо желанием нажиться даже на экономически незащищенных студентах. Ликвидируются даже такие важные достижения прежнего руководства ПсковГУ, как студенческая активность и самодеятельность. Нет больше в псковском вузе ни ТВ ПсковГУ, ни «Ахтеатра» - отпущены на вольные хлеба. Да и самоуправление студентов - пустой звук для руководства вуза. Зато учащихся активно привлекают как бесплатную волонтерскую силу. И попробуй откажись!

Дьявол кроется в мелочах. Раньше в День студента Юрий Демьяненко вместе со студентами отмечал Татьянин день. Это была особая атмосфера, особая связь ректора со студентами, которым он лично, не скупясь разливал в честь праздника медовуху. Наталья Ильина никому ничего не разливала. В этом году она просто проигнорировала ключевое событие студенческой жизни. Да и былой атмосферы на нем уже не было - День студента провели исключительно по принципу «для галочки». Ведь грант под такое не дадут…

А вы друзья, как ни садитесь, а… вуз и ныне там

Беда еще и в том, что выпускники псковского вуза зачастую некомпетентны, так как уровень их подготовки крайне низок. Вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов отмечает, что выходцы ПсковГУ еще и могут быть крайне опасны! Он в самых нелицеприятных красках, если не сказать с ужасом, говорит о том, кто и как готовит, к примеру, в стенах университета будущих псковских медиков.

Еще в 2016 году Виктор Антонов выступил против подготовки медиков в ПсковГУ с открытым письмом в адрес вуза. «В 2020-м оно остается полностью актуальным», - говорит он сейчас. Парламентарий отмечает, что многие его коллеги-врачи обеспокоены тем, что в последние годы качество подготовки медиков значительно ухудшилось даже в классических вузах, имеющих огромный опыт обучения, традиции, свою «школу». Что уж говорить о тех, кто начал готовить специалистов недавно - с кондачка. «А ведь некачественно подготовленные медицинские кадры - это угроза для здоровья, а может, и жизни пациентов», - подчеркивает парламентарий.

Он напомнил, что президент недавно говорил о вузах-пустышках, и добавил, что надо было бы говорить и про факультеты-пустышки тоже. «Например, медицинский факультет ПсковГУ не решит кадровую проблему нашей области. Я в этом уверен на 100%. И такая же ситуация у нас с учителями - только 10% приступает к работе по профилю образования. И мы уже ощущаем острую нехватку преподавателей в районах», - добавил Виктор Антонов.

Действительно, если уж говорить про сложившуюся «школу» и опыт обучения, то в ПсковГУ - это педагогическое направление. Однако и выпускаемые вузом учителя, к сожалению, нередко - образовательный брак. Преподаватели сами рассказывают анекдотические случаи, когда, к примеру, выпускники филологического факультета делали серьезные грамматические ошибки в заявлениях(!) о приеме на работу в школу. То есть сразу, с порога, обозначали свою профнепригодность.

К «технарям» тоже есть вопросы. Напичканных теорией студентов, но лишенных актуальной практики, приходится обучать практически с нуля на предприятиях. Так что, известная расхожая поговорка, которая когда-то прилипла к политеху - входит дуб, выходит липа - похоже, так и не потеряла актуальности. Самое интересное, что разговоров о сотрудничестве с промышленниками тоже было очень много. Устраивали встречи, подписывали соглашения, убедительно говорили о необходимости интеграции образовательного процесса и действующих производств, выезжали на конкретные площадки… Но, как отмечает известный псковский промышленник Игорь Савицкий, дальше разговоров дело так и не дошло.

В свое время на базе технопарка при ПЗМП он предлагал ПсковГУ и современные аудитории, и конференц-залы, и свои цеха для освоения производства на месте, приезжала вузовская делегация осматривать помещения, удовлетворенно кивала головами, но… так и не срослось. А можно было бы даже на базе «Зубчатки» кафедру открыть, и такой вариант рассматривался.

«Но пока я не вижу у псковской высшей школы заинтересованности в кооперации с производственными предприятиями, - отмечает Игорь Савицкий. - Разговоров много, а действий конкретных нет».

Обращает внимание он и на тот факт, что слишком мало выпускников ПсковГУ стремятся пойти работать по специальности после окончания вуза на псковские предприятия. Потому что все выстроено по схеме «диплом ради диплома» - поступающие в университет с самого начала понимают, что «корочки» им нужны только для подтверждения факта наличия высшего образования, и, по большому счету, даже не важно какого профиля.

Красноречивы и отзывы о ПсковГУ на местных форумах и в соцсетях непосредственно от потребителей образовательных услуг: «Связи между большинством вузов и хорошей работой мало. Учатся ради корочки, которую потом кладут в шкаф. Потом учатся работать», «Дочка пошла в 10 класс, говорю ей: будешь учиться плохо, пойдешь как дура в ПсковГУ, от испуга сдала все экзамены на отлично», «Если тебе нужен уровень образования, знаний, то в ПсковГУ ты их не получишь. Если тебе нужен просто диплом, который будет работать из принципа «лишним не бывает», то можешь, конечно, и поступать»…

Ректор сказал, ректор… не сделал

Давайте посмотрим правде в глаза - ПсковГУ сегодня проигрывает конкурентам, потому что не способен предложить качественный образовательный продукт. По большей части сюда приходят учиться те, кто не может позволить себе получить образование в нормальном вузе РФ или зарубежья. Это место для выдачи дипломов и выполнения контрольных показателей, а не получения образования, которому позавидуют. Ну, еще, у нас активно получают дипломы о высшем образовании по разным специальностям граждане, едва говорящие по-русски. И это тоже выдается за достижение.

Особенно курьезно выглядит платное обучение в ПсковГУ. Его стоимость сопоставима с ценой действительно хороших столичных вузов, но конкурировать по качеству образовательного продукта с ними он просто не в состоянии. А сколько было разговоров про цифровизацию образовательного процесса! Ну и где он? Там же, где и кампус!

При этом ректор Наталья Ильина очень любит говорить про рейтинги. «Сегодня невозможно готовить специалистов или вести исследования, если ты не представлен в мировых рейтингах», - считает она. Вот и тянут из студентов и преподавателей последние жилы, чтобы попасть в какой-нибудь топ. Выхлоп для образовательного процесса от этого не просто нулевой, он - отрицательный!

Зато как красиво потом можно вещать.

«Нас поставили на первое место, когда мы показали отчет по программе развития и новый формат этой программы развития. Это было в присутствии директора департамента, эту группу возглавлял замминистра, там были эксперты трех ведущих экспертных организаций из Сколково, Национальный фонд подготовки кадров. То есть все экспертные группы подтвердили, что тот формат изменений, который мы приняли, отвечает сегодняшнему запросу нацпроекта. Это глобальная конкурентоспособность и развитие гармоничной личности. Мы защитили три тренда. Первый тренд - это кооперация, то есть создание сетевых образовательных программ с ведущими вузами Российской Федерации и зарубежными университетами. И это запустилось. Мы точно можем сказать, что у нас будут двойные дипломы с зарубежными вузами и российскими университетами. И второй тренд - это сетевые зеркальные лаборатории. Еще мы говорили о том, что помимо кооперации у нас должна быть международная конкурентоспособность», - заявила в эфире одной из псковских радиостанций Наталья Ильина.

Допустим, нас где-то по головке и погладили за прожектерство. Но где все эти заявленные тренды? Где сетевые образовательные программы, зеркальные лаборатории и прочий Версаль? Каков фактический итог этого велеречивого потока?

Новому ректору действительно не откажешь в умении говорить красивыми словами. Концепция, стратегии, вызовы, цифровизация… Однако за ее «концептуальными разговорами» нет реального содержания. Вместо конкретной и нужной для развития вуза работы - лишь пространные разговоры и имитация бурной деятельности. К примеру, она очень много говорила об интеграции вуза в мировое образовательное пространство, где нас, видимо, очень заждались. Однако ничего реального в этом направлении не делается. Не считать же интеграцией в международное образовательное пространство налаженный поток студентов из южных стран бывшего СССР? Такой же пустой звук и академическая мобильность в ПсковГУ - эта так и несбывшаяся история про возможность получать образование за рубежом.

И напоследок, хочется вспомнить еще одну цитату Натальи Ильиной. «Университет должен быть востребованным, потому что он сегодня - кузница кадров». И вот здесь, как нам кажется, новый руководитель университета потерпела свое главное фиаско. Псковский вуз невостребован, а кадры кует явно не по назначению. Студентов ПсковГУ по-прежнему с распростертыми руками ждут лишь в ресторанах и магазинах в качестве официантов, продавцов и охранников. Если повезет, то можно устроиться менеджером или стать офисным планктоном.

Получил корочку - и пошел в «Пятерочку»!

С момента смены руководства в ПсковГУ прошел почти год, и нет-нет, да приходится слышать, что в опорном вузе произошли за это время чуть ли не кардинальные изменения. Но какие? Преподаватели разбежались, а оставшиеся забиты и не смеют слова молвить. Академическая часть практически разрушена в угоду соискания грантов. Структура университета непонятна. Многие перспективные и интересные проекты уничтожены. А главное, псковский вуз так и не пользуется ни популярностью, ни уважением. Этих ли изменений мы ждали, на это ли надеялись?

Мы не рассчитываем на то, что на нашу статью сразу отреагируют и примут меры. Тут важно другое. Всем, прежде всего ученому совету, обратить внимание на перечисленные факты, проанализировать их, задуматься. От того, насколько оперативно и грамотно будет проведена работа, зависит будущее и университета, и во многом развитие региона, перед которым поставлены амбициозные цели.

Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за развитием ситуации и посвятит теме ПсковГУ серию публикаций.

Алексей Овчинников