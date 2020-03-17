ПсковГУ: Ренессанс или упадок?

В социально-экономическом развитии страны государство возлагает большие надежды на региональные вузы. Федеральный центр сегодня ставит перед регионами конкретную задачу - решить вопрос соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям общества, формированию и внедрению новых инструментов взаимодействия образовательных и научных организаций, органов власти всех уровней и работодателей с целью сохранения и развития интеллектуального потенциала страны.
Не стоит забывать и про майские указы президента, в которых говорится о повышении роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы и реализации стратегии научно-технологического развития государства. Кроме того, в нацпроекте «Образование» заявлено, что к 2024 году именно опорные вузы страны должны превратиться в «центры создания инноваций» и притяжения абитуриентов, а также помочь развитию кадрового потенциала регионов.
В Псковской области в этой связи особое значение имеет состояние дел в Псковском государственном университете - крупнейшем вузе, который должен стать локомотивом для развития и движения вперед. В этом материале мы попробуем разобраться, что сегодня происходит в ПсковГУ, в котором теперь избран новый ректор, и способен ли наш университет реально ответить на все актуальные вызовы.
ПсковГУ имеет очень богатую и насыщенную историю, однако в существующем формате университет можно назвать и достаточно молодым. Напомним, в 2010 году он был образован путем слияния двух высших учебных заведений (Псковского государственного педагогического университета им. С. М. Кирова и Псковского государственного политехнического института) и трех средних профессиональных учебных заведений (Псковского индустриального техникума, Псковского колледжа строительства и экономики и Великолукского строительного колледжа).
Процесс слияния был небесспорным, сложным, но надо признать, что Юрий Демьяненко, назначенный в 2010-м же ректором нового объединенного университета с этой задачей справился. Да, пожалуй, на раскачку потребовалось заметно больше времени, чем планировалось, но у высшей системы образования нашего региона появилась серьезная заявка на светлое будущее. Университет заметно окреп, что подтвердилось в апреле 2017 года, когда вуз получил статус опорного.
После объединения был создан и Попечительский совет Псковского государственного университета, во главе которого стоял губернатор Андрей Турчак. Совет внимательно следил за тем, как развивается псковский вуз, вносил свои предложения, помогал! В него входили самые высокопоставленные чиновники: вице-губернаторы, главы Пскова и Великих Лук, председатель Псковского областного Собрания депутатов… и, конечно, ректор и деканы факультетов ПсковГУ.
Попечительский совет, вероятно, и сейчас формально существует, но только после ухода Юрия Демьяненко с должности ректора он почему-то ни разу не собирался, хотя раньше такие встречи проводились достаточно активно. Неужели нечего обсудить в диалоге с властью? Или эти мероприятия ушли в абсолютно непубличную плоскость?
Когда процесс слияния закончился, в вузе обозначились определенные тренды, сформировалась команда. Далеко не все было идеально, предстояло еще многое сделать, прежде всего, повысить качество самого важного продукта университета - выходящих из его дверей специалистов. Это была серьезная болевая точка вуза - и уровень знаний, и актуальность интеллектуального багажа выпускников зачастую не выдерживали никакой критики. Над этим нужно было работать, но тут грянула смена власти в Псковской области, а вместе с ней начались и кадровые пертурбации в топ-менеджменте ПсковГУ.
Кадровые перестановки топ-менеджмента редко проходят безболезненно, но необходимость притока «свежей крови» тоже со счетов сбрасывать не будем. Знаете, все эти истории про «второе дыхание», «новые страницы», «новую метлу» и «красную строку» нередко приносят свои плоды, пусть не всегда революционные, но в целом позитивные.
Однако в ПсковГУ с позитивом как-то сразу не задалось. После увольнения Юрия Демьяненко по собственному желанию последовала странная череда скандалов с врио ректора Мариной Махотаевой (в этой должности она не отработала и полугода), которую чуть ли не обвиняли в попытках шагать через голову губернатора. Когда «ушли» и ее, весной 2019 года главным лицом псковского вуза назначили, как сейчас модно говорить, «варяга» - Наталью Ильину. Она приехала в нашу область из Ульяновска, где работала проректором по инновационному развитию в местном педагогическом университете.
Об ульяновском докторе биологических наук на Псковщине, разумеется, тогда почти никто ничего не знал. Из открытых источников удалось узнать, что родилась Наталья Ильина 23 декабря 1977 года в поселке Красный Гуляй Сенгилеевского района Ульяновской области. В 2000-м закончила Ульяновский государственный педагогический университет по специальности «Биология. Психология» и квалификации «Учитель биологии, психолог-педагог». Написала почти две сотни научных трудов с достаточно широким тематическим разбросом - об экологии микроорганизмов, биотехнологии восстановления почв, проектном управлении и развитии системы образования и науки. Даже получила три патента на изобретение. Известна как автор диссертации «Микробиоценоз кишечника человека при бластоцистной инвазии и воздействие Blastocystis hominis на макроорганизм», за что и получила докторскую степень.
Ну что ж, замечательное резюме. Правда, научное сообщество «Диссернет» включило Наталью Ильину в антирейтинг недобросовестных ректоров: из 122 уличенных она заняла 108-е место. Авторы рейтинга обозначили, что она относилась к «красочной» защите кандидатской диссертации Натальи Касаткиной, которая сейчас возглавляет управление научно-исследовательской и инновационной деятельности Ульяновского госуниверситета, то есть дала своей подопечной негласное добро на использование своей диссертации с нарушением порядка заимствования материала.
В том же «Диссернете» считают, что куда серьезнее проштрафился брат Натальи Ильиной - Алексей. Эксперты посчитали, что тот вообще не писал свою кандидатскую диссертацию, а почти подчистую скопирайтил. В Ульяновске в 2017 году в местных СМИ появлялись публикации с названиями типа «Новый декан факультета права, экономики и управления УлГПУ оказался псевдоученым».
Тогда же местная пресса писала, что на сайте Ульяновского государственного педагогического университета долго скрывался факт о новом декане, и предположила, что так происходит, потому, что он близкий родственник проректора УлГПУ Натальи Ильиной.
В тех же СМИ сообщалось, что фамилии сестры и брата Ильиных фигурируют в документах, связанных с получением грантов. «Много претензий и к системе выделения грантов. Их распределение координирует проректор по научной работе, доктор биологических наук Наталья Ильина. Достаточно сказать, что частый получатель таких грантов - ее родной брат, кандидат юридических наук Алексей Ильин», - это цитата из ульяновского еженедельника «Школа общественного контроля».
Конечно, такой информационный флер едва ли украсил факт приезда Натальи Ильиной в Псковскую область. Но не будем цепляться к сомнительным заимствованиям и потворствованию плагиаторам. Тем более, что саму врио ректора ПсковГУ на копирайтерстве за руку пока не ловили. Человека, профессионала своего дела, ученого нужно же судить по его делам?
Не секрет, что и глава региона Михаил Ведерников выдал Наталье Ильиной не только щедрый кредит доверия, но и карт-бланш, а ее приезд сопровождался такой информационной шумихой, что на миг показалось, что у псковского вуза наконец-то появилась надежда стать чем-то большим, чем универом, в который поступают от безысходности - те, кто по тем или иным причинам не смогли поступить в более престижные и котируемые вузы.
Впрочем, ученый совет и не понадобился. Выборы проводились на какой-то странной конференции выборщиков из работников и обучающихся в условиях информационного карантина, при полном молчании и неучастии общественных институтов и СМИ. Любопытно, что, несмотря на то, что другие кандидаты на ректорство были откровенными спойлерами, то есть по сути реальной борьбы не было, они набрали довольно много голосов: Наталья Ильина получила 75 голосов, начальник управления научно-исследовательской деятельности Владимир Дмитриев - 42, а проректор по учебной работе Ольга Серова -14.
Тем интереснее разобраться в том, что этим «выборам» предшествовало.
Фото: ytimg.com
Как мы уже отмечали, после создания университета в 2011 году было заметное и уверенное движение вверх. Университет успешно развивался, сохранялись не только прежние специальности и квалификации, но и постепенно добавлялись новые. Развивалась инфраструктура вуза, в частности, появились бассейн «Универсант» и Центр студенческих инициатив. Расширялись и связи с российскими и зарубежными учебными и научными учреждениями.
К сожалению, приходится констатировать, что после смены ректора развитие университета остановилось. Большинство стратегических решений руководства носят волюнтаристский, если не деструктивный характер. К примеру, в одночасье разрушили классическую структуру университета в угоду модным веяниям.
При этом ПсковГУ, несмотря на все открывшиеся перспективы, щедро питаемые чаяния и забрезжившие на горизонте надежды, все еще не соответствует требованиям, предъявляемым к современному учреждению высшего профессионального образования. Более того, даже с натяжкой нельзя сказать, что он отвечает требованиям статуса опорного вуза. Главная лакмусовая бумажка - его выпускники - по-прежнему не востребованы на рынке труда и крайне редко идут работать по специальности.
Здание бывшего индустриального техникума в аварийном состоянии. Спортзалы и вся инфраструктура спорта в ПсковГУ также находится в убитом состоянии, да и спортивного инвентаря нормального нет. Все, что еще хоть как-то работает, - это достижения прежних эпох, новая пока ничего, кроме громких прокламаций, не принесла.
Даже открывшийся недавно Инжиниринговый центр при ПсковГУ - это плоды работы прежней команды. На открытие учреждения вуз получил господдержку в 2018 году, когда о Наталье Ильиной в регионе еще никто ничего не знал. Ну, и для сравнения. В 2017 году опорный вуз региона открыл восемь (!) региональных центров, среди которых и центр технических инноваций, и центр языкового тестирования, и центр по развитию системы комплексного сопровождения детей с интеллектуальными нарушениями, и научно-образовательный центр внешнеэкономической деятельности, и научно-образовательный центр экологических исследований, и ресурсный центр подготовки кадров для промышленности и социальной сферы, и центр социологии и региональной политики. Последний, к слову, благополучно «похоронили» как раз при Наталье Ильиной.
Комфортные условия, современные образовательные технологии, актуальные форматы - все это есть в других вузах, но так и не появилось в ПсковГУ. Наш университет так и не соответствует требованиям, предъявляемым к современному высшему образованию. К тому же он никак не участвует в социально-экономическом развитии региона, хотя сама Наталья Ильина только и говорит о том, что современный, а тем более опорный вуз просто обязан это делать.
Судя по всему, предвосхищение закончилось на создании вместо факультетов институтов и слиянии кафедр. Зачем? Говорят, чтобы соответствовать европейским стандартам. Но большинство преподавателей видят в этом только неудобство и экономию на сотрудниках. Шило поменяли на мыло, потратили деньги на смену табличек и печатей, сидим теперь и ждем прорыва?
Вот только никакого анонсированного прорыва так и не произошло. Губернатор вузу помогает, но толку маловато. Один бюрократический аппарат сменился на другой - из лояльных подвижников, родственников и друзей высшего руководства. Модель с институтами внедрена исключительно для демонстрации новомодных схем, но для образовательного процесса никакой практической пользы не несет. Если это и помогает развивать регион, то явно не наш.
Эксперты указывают, что институтская модель возможна только в том случае, если в университете развита фундаментальная и прикладная наука. В ПсковГУ в полной мере нет ни того, ни другого. До этой модели университет еще просто не дорос.
Еще одно новомодное явление, с которым ворвалась Наталья Ильина в жизнь университа, - это гранты. Чуть ли не с первого дня своего пребывания в ПсковГУ она стала настойчиво о них говорить. По всем факультетам прошлась и уведомила новоиспеченных подчиненных, что теперь каждый будет оцениваться по тому, сколько грантов он принесет в университет. Практически преподавателям транслировалось, что их задача - не преподавать, а получать гранты и занимать высокие места в рейтингах. То есть все, что делалось раньше, - упор на работу со студентами, образование, взращивание специалистов - отправили в топку как устаревшую модель и сделали упор на пустопорожние проекты, федеральные тусовки и бесполезные грантовые конкурсы.
Сведена на нет и работа по взаимодействию с Псковской епархией. Если при Юрии Демьяненко очень много внимания уделялось и духовному развитию студентов, то сегодня это направление оказалось не востребовано. Никто при этом не покушался на светскость вуза, однако проводились интересные образовательные мероприятия, в первую очередь, Александро-Невские чтения, социальные акции, реализовывались совместные экскурсионные проекты. Все вычеркнуто.
Пока такое мы видим лишь в прожектах...
Большие надежды возлагались и на кампус ПсковГУ. В определенный момент показалось, что это проклятое место наконец-то оживет, станет важным центром не только студенческой, но и в целом общественной жизни города и региона. Сегодня мы понимаем, что усилиями руководства ПсковГУ он снова превращается в долгострой.
Важно отметить, что прежнее руководство сделало все, чтобы кампус был. Все деньги из министерства были получены, все конкурсы - разыграны, все средства находились в управлении университета. Новое руководство тему упустило полностью. После Ганзы работы как встали, так и стоят. Кроме того, прежде никогда подрядчиками не выписывались щедрые авансы, оплата производилась только по факту выполненных работ.
Сейчас ситуация поменялась кардинально. Известно, что 6 сентября прошлого года университет подписал договор на достройку кампуса, сумма контракта составила около 259 млн рублей. Был выплачен чуть ли не 99% аванс. Прошло уже полгода, и, если раньше работы велись практически ежедневно, то сейчас снова тишина. Вместо активной стройки - перспектива длительной арбитражной тяжбы с подрядчиком, с которым расторгли контракт в одностороннем порядке, а с новым - так и нет никакой ясности.
Карикатура В. Степанова, bizmrg.com
Отдельная тема для разговора - взаимоотношения, которые выстроила новый ректор ПсковГУ с преподавательским составом вуза, проректорами и деканами. Мы обзвонили десятки сотрудников псковского университета, бывших и ныне работающих. Большинство из них заявили, что обещали никому ничего не рассказывать о положении дел в вузе чуть ли не под угрозой административного воздействия. К сожалению, преподаватели не готовы критиковать руководство в открытую и лишь в режиме «не для записи» говорят, что регулярно подвергаются прессингу и унижениям.
По их словам, в одночасье корифеи и уважаемые профессора превратились в забитых исполнителей, чье мнение не имеет никакого значения. Авторитарный режим управления Натальи Ильиной сначала вызвал волну возмущений, но потом новый руководитель всех «задавила». В основном грубостью и безапелляционностью. Общение - только в директивной форме, диалога нет. Всем, кто имеет свое мнение, предлагают увольняться. И многим действительно пришлось уйти…
По сути она применила к вузу принцип «охвостья». Таким уничижительным словом называли парламент Англии в 1648-1652 годах, из которого в результате Прайдовой чистки изгнали всех антиармейски настроенных депутатов-пресвитерианцев. То же самое произошло и с ученым советом в ПсковГУ, одна из задача которого, напомним, переизбирать ректора.
Как говорят педагоги, новый ректор вуза даже с коллективом толком не знакомилась. Зачем тратить время на запоминание тех, кого все равно увольняют одним росчерком? На этом фоне - полная замена руководящего состава университета иногородними кадрами. Это временщики с сомнительной квалификацией, единственное достоинство которых - личное знакомство с ректором Ильиной, говорят сотрудники вуза. Привозя из других регионов собственные кадры и подыскивая им «хлебные» должности в штатном расписании, она решала судьбу псковских простым вопросом: «А что этот дядя здесь делает?». За это в вузовских кругах ее окрестили «тетей».
Некоторые даже по-своему восхищаются такой напористости - «это ж надо людей и все ими наработанное так легко об колено ломать», но тут же добавляют: «посмотрим, какие результаты все это принесет для вуза». Находятся и те, кто метафорично связывают свойства ее характера с другим выходцем из Ульяновска, тем, что сейчас украшает площадь перед ПсковГУ.
Но какие бы оценки преподаватели не давали новому руководству, в сухом остатке видно, что они деморализованы и практически лишены мотивации бороться за честь псковского вуза - многие понижены в должностях, лишились возможности подработки, существенно потеряли в заработной плате. По большей части они замучены бесконечным бессмысленным документооборотом и погрязли в бумажной волоките. Поэтому преподавательский состав в целом давно не интересуется ни новыми методиками, ни технологиями.
Получается серьезный разрыв: студенты активно пользуются всеми цифровыми благами эпохи, они ими живут, а преподаватели и вуз - нет. В образовательный процесс практически не внедряются новые информационные технологии. Не считать же покупку экрана в актовый зал серьезным прогрессом? В XXI веке в «опорном вузе» нет даже своей электронной библиотеки, а аудитории выглядят так же, как и полвека назад.
Права студентов тем более урезаны и ограничены. Сами обучающиеся считают, что новые порядки не имеют ничего общего с нормальными требованиями и продиктованы либо самодурством, либо желанием нажиться даже на экономически незащищенных студентах. Ликвидируются даже такие важные достижения прежнего руководства ПсковГУ, как студенческая активность и самодеятельность. Нет больше в псковском вузе ни ТВ ПсковГУ, ни «Ахтеатра» - отпущены на вольные хлеба. Да и самоуправление студентов - пустой звук для руководства вуза. Зато учащихся активно привлекают как бесплатную волонтерскую силу. И попробуй откажись!
Дьявол кроется в мелочах. Раньше в День студента Юрий Демьяненко вместе со студентами отмечал Татьянин день. Это была особая атмосфера, особая связь ректора со студентами, которым он лично, не скупясь разливал в честь праздника медовуху. Наталья Ильина никому ничего не разливала. В этом году она просто проигнорировала ключевое событие студенческой жизни. Да и былой атмосферы на нем уже не было - День студента провели исключительно по принципу «для галочки». Ведь грант под такое не дадут…
Беда еще и в том, что выпускники псковского вуза зачастую некомпетентны, так как уровень их подготовки крайне низок. Вице-спикер областного Собрания Виктор Антонов отмечает, что выходцы ПсковГУ еще и могут быть крайне опасны! Он в самых нелицеприятных красках, если не сказать с ужасом, говорит о том, кто и как готовит, к примеру, в стенах университета будущих псковских медиков.
Еще в 2016 году Виктор Антонов выступил против подготовки медиков в ПсковГУ с открытым письмом в адрес вуза. «В 2020-м оно остается полностью актуальным», - говорит он сейчас. Парламентарий отмечает, что многие его коллеги-врачи обеспокоены тем, что в последние годы качество подготовки медиков значительно ухудшилось даже в классических вузах, имеющих огромный опыт обучения, традиции, свою «школу». Что уж говорить о тех, кто начал готовить специалистов недавно - с кондачка. «А ведь некачественно подготовленные медицинские кадры - это угроза для здоровья, а может, и жизни пациентов», - подчеркивает парламентарий.
Он напомнил, что президент недавно говорил о вузах-пустышках, и добавил, что надо было бы говорить и про факультеты-пустышки тоже. «Например, медицинский факультет ПсковГУ не решит кадровую проблему нашей области. Я в этом уверен на 100%. И такая же ситуация у нас с учителями - только 10% приступает к работе по профилю образования. И мы уже ощущаем острую нехватку преподавателей в районах», - добавил Виктор Антонов.
Действительно, если уж говорить про сложившуюся «школу» и опыт обучения, то в ПсковГУ - это педагогическое направление. Однако и выпускаемые вузом учителя, к сожалению, нередко - образовательный брак. Преподаватели сами рассказывают анекдотические случаи, когда, к примеру, выпускники филологического факультета делали серьезные грамматические ошибки в заявлениях(!) о приеме на работу в школу. То есть сразу, с порога, обозначали свою профнепригодность.
К «технарям» тоже есть вопросы. Напичканных теорией студентов, но лишенных актуальной практики, приходится обучать практически с нуля на предприятиях. Так что, известная расхожая поговорка, которая когда-то прилипла к политеху - входит дуб, выходит липа - похоже, так и не потеряла актуальности. Самое интересное, что разговоров о сотрудничестве с промышленниками тоже было очень много. Устраивали встречи, подписывали соглашения, убедительно говорили о необходимости интеграции образовательного процесса и действующих производств, выезжали на конкретные площадки… Но, как отмечает известный псковский промышленник Игорь Савицкий, дальше разговоров дело так и не дошло.
В свое время на базе технопарка при ПЗМП он предлагал ПсковГУ и современные аудитории, и конференц-залы, и свои цеха для освоения производства на месте, приезжала вузовская делегация осматривать помещения, удовлетворенно кивала головами, но… так и не срослось. А можно было бы даже на базе «Зубчатки» кафедру открыть, и такой вариант рассматривался.
Обращает внимание он и на тот факт, что слишком мало выпускников ПсковГУ стремятся пойти работать по специальности после окончания вуза на псковские предприятия. Потому что все выстроено по схеме «диплом ради диплома» - поступающие в университет с самого начала понимают, что «корочки» им нужны только для подтверждения факта наличия высшего образования, и, по большому счету, даже не важно какого профиля.
Красноречивы и отзывы о ПсковГУ на местных форумах и в соцсетях непосредственно от потребителей образовательных услуг: «Связи между большинством вузов и хорошей работой мало. Учатся ради корочки, которую потом кладут в шкаф. Потом учатся работать», «Дочка пошла в 10 класс, говорю ей: будешь учиться плохо, пойдешь как дура в ПсковГУ, от испуга сдала все экзамены на отлично», «Если тебе нужен уровень образования, знаний, то в ПсковГУ ты их не получишь. Если тебе нужен просто диплом, который будет работать из принципа «лишним не бывает», то можешь, конечно, и поступать»…
Давайте посмотрим правде в глаза - ПсковГУ сегодня проигрывает конкурентам, потому что не способен предложить качественный образовательный продукт. По большей части сюда приходят учиться те, кто не может позволить себе получить образование в нормальном вузе РФ или зарубежья. Это место для выдачи дипломов и выполнения контрольных показателей, а не получения образования, которому позавидуют. Ну, еще, у нас активно получают дипломы о высшем образовании по разным специальностям граждане, едва говорящие по-русски. И это тоже выдается за достижение.
Особенно курьезно выглядит платное обучение в ПсковГУ. Его стоимость сопоставима с ценой действительно хороших столичных вузов, но конкурировать по качеству образовательного продукта с ними он просто не в состоянии. А сколько было разговоров про цифровизацию образовательного процесса! Ну и где он? Там же, где и кампус!
При этом ректор Наталья Ильина очень любит говорить про рейтинги. «Сегодня невозможно готовить специалистов или вести исследования, если ты не представлен в мировых рейтингах», - считает она. Вот и тянут из студентов и преподавателей последние жилы, чтобы попасть в какой-нибудь топ. Выхлоп для образовательного процесса от этого не просто нулевой, он - отрицательный!
Зато как красиво потом можно вещать.
Допустим, нас где-то по головке и погладили за прожектерство. Но где все эти заявленные тренды? Где сетевые образовательные программы, зеркальные лаборатории и прочий Версаль? Каков фактический итог этого велеречивого потока?
Новому ректору действительно не откажешь в умении говорить красивыми словами. Концепция, стратегии, вызовы, цифровизация… Однако за ее «концептуальными разговорами» нет реального содержания. Вместо конкретной и нужной для развития вуза работы - лишь пространные разговоры и имитация бурной деятельности. К примеру, она очень много говорила об интеграции вуза в мировое образовательное пространство, где нас, видимо, очень заждались. Однако ничего реального в этом направлении не делается. Не считать же интеграцией в международное образовательное пространство налаженный поток студентов из южных стран бывшего СССР? Такой же пустой звук и академическая мобильность в ПсковГУ - эта так и несбывшаяся история про возможность получать образование за рубежом.
И напоследок, хочется вспомнить еще одну цитату Натальи Ильиной. «Университет должен быть востребованным, потому что он сегодня - кузница кадров». И вот здесь, как нам кажется, новый руководитель университета потерпела свое главное фиаско. Псковский вуз невостребован, а кадры кует явно не по назначению. Студентов ПсковГУ по-прежнему с распростертыми руками ждут лишь в ресторанах и магазинах в качестве официантов, продавцов и охранников. Если повезет, то можно устроиться менеджером или стать офисным планктоном.
Получил корочку - и пошел в «Пятерочку»!
С момента смены руководства в ПсковГУ прошел почти год, и нет-нет, да приходится слышать, что в опорном вузе произошли за это время чуть ли не кардинальные изменения. Но какие? Преподаватели разбежались, а оставшиеся забиты и не смеют слова молвить. Академическая часть практически разрушена в угоду соискания грантов. Структура университета непонятна. Многие перспективные и интересные проекты уничтожены. А главное, псковский вуз так и не пользуется ни популярностью, ни уважением. Этих ли изменений мы ждали, на это ли надеялись?
Мы не рассчитываем на то, что на нашу статью сразу отреагируют и примут меры. Тут важно другое. Всем, прежде всего ученому совету, обратить внимание на перечисленные факты, проанализировать их, задуматься. От того, насколько оперативно и грамотно будет проведена работа, зависит будущее и университета, и во многом развитие региона, перед которым поставлены амбициозные цели.
Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за развитием ситуации и посвятит теме ПсковГУ серию публикаций.
Алексей Овчинников