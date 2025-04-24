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Как нам реорганизовать ПсковГУ?

24.04.2025 17:55|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Нет ничего дороже, чем болезнь и ее игнорирование»

Зигмунд Фрейд

В коротком промежутке времени совпали 2 события. В США приступили к ликвидации Министерства образования, проанализировав ситуацию и придя к такому выводу, что американский Минобр — совершенно лишняя бюрократическая надстройка, никоим образом не способствующая прогрессу системы образования. А в Псковской области случился «казус ректора Ильиной». Эти сюжеты заставили многих задуматься, каково реальное положение дел в системе высшего образования в России?

На минувшей неделе Псковская Лента Новостей провела опрос на тему: «Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса»? Вуз после задержания и последующего водворения в СИЗО бывшего теперь уже ректора Натальи Ильиной оказался в «трудной жизненной ситуации». Можно было бы даже плюнуть на «казус Ильиной» – неприятно, но не смертельно, будет в универе новый ректор. Но, как часто бывает, эта история, что называется, открыла шлюзы. На свет божий один за другим стали выползать нелицеприятные факты, раз за разом доказывающие, что за яркой вывеской скрывается огромный клубок проблем. От банального отсутствия преподавателей на парах по неизвестным причинам, до замены качественной профессуры посредственностями, которые способны лишь надувать щеки и расстилаться в «чего изволите» перед руководством. Некоторые сравнивают сегодня ПсковГУ с онкобольным на ранней стадии – внешне вроде как ничего, бодрится, врачебной помощи избегает, а внутри, скрытые натянутой улыбкой, по всему организму распространяются метастазы.

Ну хорошо, пациент довольно тяжело болен, но пока еще скорее жив, чем мертв. Что можно сделать, пока не поздно, чтобы университет не превратился в одну сплошную раковую опухоль, когда помочь сможет только эвтаназия?

Обратимся к гласу народа. Большинство (фактически каждый третий) полагают, что надо вернуть уволенных в эпоху ректора Ильиной преподавателей. Прекрасная мысль, жаль, что она никак не поможет вузу в нынешней ситуации. Во-первых, я знаю нескольких таких уволившихся, все они хорошо трудоустроились – в частном секторе, в университетах других городов. Черта с два они вернутся в ПсковГУ. Но это, в общем, не главное. Главное то, что современный вузовский препод, с точки зрения руководства – случайный винтик в системе. Рутинно заменяемый элемент. От нас ушел профессор, доктор наук? Ничего страшного, лекции и семинары проведет кто-нибудь другой. Да хоть бы вот этот ассистент, год назад сам получивший диплом.

Самое парадоксальное, что так думает не только руководство (оно, порой, не может иначе думать, ему надо вакансии закрывать), а и сами преподаватели. Мне тут скинули почитать размышления сотрудника ПсковГУ, которая, судя по всему, на полном серьезе рассуждает, что половина студентов выпускного курса педагогических отделений уже работает в школах, тем самым, вуз решает кадровый вопрос региона с учителями. Это, по-моему, катастрофа, а она этим гордится. Такого препода нужно бы пинком гнать и к студентам на пушечный выстрел не подпускать, потому что страшен и опасен преподаватель, не понимающий смысла педагогической деятельности и подменяющий ее количественными показателями. Чтобы было более понятно, просто представьте, что студенты выпускного курса медфака ПсковГУ начнут работать врачами – хирургами, невропатологами и т.д. Вы будете лечиться у такого врача?

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Еще 20% псковичей считают, что нужно заменить всю управленческую команду ПсковГУ. Бинго, это вообще наш любимый вариант – ничто так не радует простого смертного на Руси, как усекновение головы начальства. Наверное, это даже можно сделать, хотя бы на потеху публике и ради ротации кадров. Но и это кадровое гильотинирование университету не поможет. Потому что руководство во главе с ректором – такие же винтики, разве что более ответственные и высокооплачиваемые. В главном они столь же бесправны и беспомощны, как любой рядовой сотрудник учебного заведения.

Как же так? А вот так. Высшие учебные заведения России существуют в рамках «образовательной вертикали». Если ее не разрушить, можно менять ректоров хоть раз в месяц или оставить вуз вовсе без такового – не изменится ровным счетом ничего.

Я работал в системе высшего профессионального образования с начала 2000-х и застал процесс зарождения этой глубоко порочной модели. Суть ее, если коротко, в полном отказе от вузовской автономии и превращении университета в комбайн по выдаче дипломов и присвоению специальности. Унылая модульная конструкция, качество работы которой в принципе не имеет значение. Она должна лишь стабильно и регулярно выдавать обозначенное заказчиком количество специалистов. Системе совершенно не интересно, кто и как их готовит. Образование, чуть ранее ставшее «услугой», сегодня окончательно превратилось в «товар». Его и отгружают по количеству и объему, как картошку и свеклу на овощебазе – столько-то теории, столько-то практических занятий.

Почему из вуза ушло множество профессоров? Во-первых, конечно, потому, что не все готовы опускаться до такого уровня, не каждый профессор готов быть «заменимым модулем». Во-вторых, при таком подходе дорогостоящая профессура – это роскошь. Она требовательна и разборчива, часто строптива, легко и непринужденно называет вещи своими именами, не держится зубами за свое место. Намного проще, когда лекции и семинары ведет кто-то, умело смотрящий в рот начальству и своевременно кланяющийся в пояс. А если он в предмете ни черта не смыслит? Ну, что ж, это несущественно, издержки, не стоит и внимание обращать. По итогу выпускники получают дипломы и специальность, вуз «отгрузил на рынок труда» положенное количество товара. А про качество образования в дипломах ничего ведь не сказано.

Ректоры сегодня – настоящие заложники ситуации. Сверху постоянно спускают модные KPI, которые прежде всего невыполнимые, а главное – совершенно бессмысленные. Об этом очень хорошо на днях сказал наш земляк, экс-директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов, описывая положение современных руководителей учреждений науки и образования.

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Чтобы не быть голословным, вот вам пример. Несколько лет назад, кажется, в 2012 году, Минобрнауки РФ придумал такой аккредитационный показатель как количество иностранных студентов в вузе. Звучит красиво, но эти чиновники в Москве совершенно не понимают, чем живет российский провинциальный универ. Какие, блин, иностранные студенты? Здесь вам что – Оксфорд, Гейдельберг, Сорбонна? В итоге провинциальные университеты берут тех, кто просто готов сюда приехать. Конечно же, из стран третьего мира, а может быть, даже четвертого. Я ничего не имею против иностранных студентов, но не вижу обоснованных причин, по которым, например, ПсковГУ стал кузницей кадров для солнечной Индии и ряда других государств. Единственное, почему они здесь учатся – аккредитационный показатель, выдуманный каким-то чиновником Минобрнауки.

Много упрекают криминального ректора Ильину, что она подсадила ПсковГУ на грантовую деятельность. В результате чего, преподы, вместо образовательного процесса, занимаются бесконечным написанием грантов и их последующей отработкой. Где уж тут до передачи знаний студентам. Но ведь и эту тему не Ильина придумала – так уже не первый год велят работать с министерского верха. Уровень вуза теперь определяется по степени его вовлеченности в бесконечные «проекты», гранты, конкурсы и прочие пляски с бубном у давно потухшего костра, которые к высшему образованию имеют самое косвенное отношение.

Да, правы те, кто говорит, что Минобрнауки специально и подбирает таких ректоров вузов, чтобы они радостно следовали политике министерства, и, надо полагать, Наталья Ильина именно поэтому попала в кадровый резерв и стала ректором ПсковГУ. К тому же, в стройном ряду ректоров, попавшихся на коррупции, она ведь не первая и даже не десятая. И не последняя. Преступление невозможно без созданных для него условий. Так вот система создала возможность, взрастила эту «коллективную Ильину». Не конкретный вуз болен, а сама система.

И это лишь доказывает, что без полного изменения государственной политики в сфере высшего профессионального образования, задача не может быть решена. Любой ректор будет продолжать начатое дело, исполнять команды из Москвы. И мы сможем их отличать друг от друга лишь по тому, присел он в итоге за коррупционные преступления или оказался честным человеком.

Выход из создавшегося положения только один – университетская автономия. Никакое Минобрнауки и прочие чиновничье структуры не должны определять политику вуза. Не потому, что я так считаю – мировая практика это доказывает уже лет 170 примерно.

Это касается, в т.ч., выборов ректора. Только Ученый совет и из своих — без присланных из какого-то там резерва эффективных менеджеров. Не должен случайный прохвост становится ректором вуза, потому что так порешали в профильном министерстве. Ректора должны выбирать профессорско-преподавательским составом. Тогда вуз будет самостоятельным явлением в регионе, оперативно реагировать на ситуацию, генерить востребованные рынком кадры, а не унылым звеном в вертикали для производства «менеджеров Пятерочки», курьеров и чиновников, но с четким выполнением спущенных сверху KPI.

Вот только как этого достичь? Лучшие мировые вузы давно и успешно работают, будучи автономными от государства. Никакому министру образования в Германии, Франции или Англии и в голову не придет указывать ректорам университетов, как им руководить Гейдельбергом, Сорбонной или Оксфордом. В России такое сегодня почти невозможно представить.

Следует признать, стремление государства везде создать «вертикаль» и все заточить под эту конструкцию, при известных плюсах такого подхода, обернулось серьезными проблемами. Когда не инородные тела, а вполне себе органические элементы вертикали стали превращаться в «раковую опухоль».

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Но выход есть. Нужно просто ликвидировать Минобрнауки. Вообще – просто взять и закрыть, на входную дверь повесить амбарный замок, чиновников распределить в народное хозяйство и другие ведомства. Поверьте, ничего не рухнет, а система высшего образования только вздохнет с облегчением, избавившись от бессмысленной бюрократии.

Потому что на местах люди лучше этих мудрых министерских голов понимают, что востребовано на рынке труда, какие специалисты нужны, как их следует готовить к профессии. Уже одно только избавление от тонн отчетности освободит гигантское количество работочасов преподавателей для их непосредственной деятельности. Заодно, как страшный сон, можно будет забыть притянутые за уши аккредитационные показатели и пресловутые KPI.

Почему в США ликвидируют Министерство образования и передают его функции на уровень штатов? Потому что ведомство оказалось бюрократической надстройкой, которая на ровном месте изобретает KPI по инклюзивности, гендерной идентичности и прочую ересь. Чем только вредит здоровому течению образовательного процесса. А что у нас? Да, по сути, тоже самое. Только KPI другие — у них инклюзивность, у нас традиционные ценности. Может, это и нужно, вот только причем тут Минобрнауки?

Кстати, первые отзывы из американской высшей школы о реформе высшего образования исключительно позитивные. И раз уж у нас случился внезапный конфетно-букетный период с Америкой, неплохо бы воспользоваться ее передовым опытом.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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