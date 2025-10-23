Блоги / Константин Калиниченко

12 классов школы

«Так уж устроена школа. Самая важная вещь, которую мы там узнаем, заключается в том, что все самое важное мы узнаем не там»

Харуки Мураками «О чем я говорю, когда говорю о беге»

В России предложили ввести 12-летнее обучение в школе. Логика простая, как дверца в школьной раздевалке: информации стало больше, знаний — больше, а времени на освоение не хватает. Решение гениальное — добавим ещё один год. Какая, в сущности, разница – где 11, там и 12. Всё как обычно: вместо того чтобы подумать головой, предлагается тупо увеличить количество. Не укладывается программа в 11 лет — давайте 12. Потом 13 – объем информации ведь растет экспоненциально. Далее — вечная нескончаемая школа, где дети будут получать образование и сдавать ЕГЭ до пенсии.

Кстати, подстраховались. Чтобы после многолетней школы юноши успели отдать долг Родине, предлагается идти в 1-й класс не в семь лет, как сейчас, а с шести. Тут невооруженным глазом видна дальнейшая перспектива расширения замкнутого образовательного круга: со временем можно будет отменить ясли, и в начальную школу определять сразу из роддома. Заодно и все проблемы с детскими садами разом разрешатся.

Авторы идеи уверены, что дополнительный год решит проблему перегрузки школьников. Ага, решит. Особенно если за это время им добавят ещё пару-тройку жизненно необходимых новых предметов, вроде «Основ цифрового суверенитета», «Безопасного поведения в метавселенной» и «Разговоров о мессенджере МАХ». Ведь что бы ни происходило, наши реформаторы не ищут лёгких путей и не стесняются лишний раз изобрести велосипед.

Российское образование 35 постсоветских лет напоминает челночный бег. Сначала с выпученными от возбуждения глазами в полной уверенности в избранном пути несемся в одну сторону, затем разворачиваемся на 180 градусов и, не теряя убежденности, мчимся в противоположном направлении. Сокращаем лишь для того, чтобы потом растягивать. Вчера боролись с зубрёжкой, сегодня снова вводим диктанты по орфографии в стиле XIX века. Отменили астрономию – вернули астрономию. Значит, на следующем витке снова отменят. То, что сегодня славят, завтра легко и непринужденно могут признать «продажной девкой капитализма». Сначала говорили, что ЕГЭ — панацея от коррупции, сегодня жалуются, что всё превратилось в тупое натаскивание старшеклассников на сдачу тестов. А теперь — двенадцать лет одиночества… простите, обучения.

И что характерно — ни один из авторов этой гениальной инициативы не может внятно объяснить, что именно дети будут делать на этом двенадцатом году. Повторять пройденное? Изучать основы госслужбы? Осваивать соцсети как инструмент саморазвития? А может, просто еще один год натаскивания на ЕГЭ?

Никому не приходит в голову очевидная мысль: не нужно пытаться впихнуть в школьную программу всё подряд. Тот факт, что объем информации в XXI кратно увеличился, совершенно не означает, что эту информацию нужно засунуть в школьную программу. Я, например, совершенно не против 12-летнего школьного обучения, если высоколобые креаклы Минпросвещения внятно объяснят, как будет выглядеть такая школа. В дополнительном годе, очевидно, может быть смысл. Да чего далеко ходить – в странах Европы учатся 12, а то и 13 лет, но там у каждого этапа обучения свои логика и содержание. У нас же школа превращена в винегрет из дисциплин, где каждый предметник уверен, что без его параграфа №42 Россия не станет великой державой, а ученик не станет достойным членом общества. Я уж не говорю о том, что в современной российской школе главенствует не образование, а делопроизводство и документооборот. Важно не как учитель ведет урок, а как он номенклатурные дела подшивает и заполняет электронно-бумажные журналы. В этом суть борьбы педагога за место под солнцем.

В результате школьники учатся сначала в школе, потом у репетитора, потом поправляют баланс у психолога, а какие-то знания добавляет жизнь. И вся эта прекрасная система все равно заканчивается судорожным натаскиванием на ЕГЭ. Так какой, простите, смысл растягивать этот цирк еще на год?

Хотите бороться с перегрузкой — уберите лишнее. Самое лучшее развитие всегда заключается в упрощении и отсечении избыточного. У нас же снова «свой уникальный путь». Каждый год Минпросвещения рождает новую священную корову. То вводим обязательное программирование с первого класса, то шахматы, то этикет, то военную подготовку. Скоро, глядишь, добавят «уроки стоицизма и благодарности государству».

А теперь небольшой урок истории. Когда-то давно, в первой трети XIX века, великий реформатор граф Уваров придумал формулу: православие, самодержавие, народность. Так вот, нынешние, кратно менее великие реформаторы образования изобрели свою формулу: модернизация, бюрократия, бессмысленность. Но каждый новый образовательный военачальник считает своим долгом «оставить след» — в идеале такой, чтобы потом ещё лет десять разгребали.

Реформа ради реформы — это наше всё. Движение есть, прогресса нет. Процесс важнее результата. Помните, как в 90-х школы массово переводили на «гуманитарные профили»? Потом на «технологические». Потом, за каким-то бесом, снова на «классические». Перманентная революция. Каждый раз, по-базаровски, все надо разрушить, до основания, чтобы новое возводить на обломках с нуля. И каждый раз дети те же, парты те же, информации больше, а практически полезных знаний – всё меньше.

Известный игрок в интеллектуальные игры и депутат Анатолий Вассерман, между прочим, предлагает не растягивать, а сокращать школьную программу. Мол, если грамотно построить методику, отделить мух от котлет, вполне можно уложиться в восемь классов. А дальше — углублённое профильное обучение. Вассерман, надо сказать, порой порет чушь, но в этом случае он мыслит абсолютно логично и здраво. Жаль только, логика все чаще уступает место абсурду и, кажется, выходит из моды.

А главная беда знаете, в чем? В том, что никто толком не понимает, зачем вообще школа. Вроде бы для социализации. Казалось бы, с этим все согласны. Но как-то так вышло, что социализация у нас сводится к тому, чтобы все одинаково боялись ошибок, умели заполнять бланк и проставлять галочки в клеточки.

Может быть, школа должна научить думать? Интересно, но как-то рискованно. Думающий человек слишком самостоятелен, критичен и недостаточно внимательно смотрит федеральные телеканалы.

Тогда, опять же, зачем еще один год протирать штаны на уроках?

И вот, когда логика реформы непонятна самим реформаторам, заходят с козырей: идея подаётся под соусом заботы о детях. Они же устают, им тяжело, надо облегчить. Только облегчить у нас понимают своеобразно: если человек устал бежать и задыхается, ему предлагают бежать дольше.

В итоге получим новое поколение школьников, которые выйдут из системы в 18 лет с осознанием, что они уже никакого образования не хотят, кроме отдыха.

Но нет времени на раскачку, нужно учиться дальше. Добро пожаловать в вуз, и все по новой? Только с более глубоким погружением. А через пару лет такие же реформаторы, только уже из Минобрнауки, начнут бить в колокола — студенты перегружены, давайте удлиним обучение в университетах. Не 5 лет, а 6. Или 7, чтобы дважды не вставать. Ну а там и пенсионную реформу подведём к общему знаменателю — всё логично, в стране, где школьники будут учиться до 20, вуз заканчивать ближе к 30, сам бог велит работать минимум до 70.

Впрочем, зря я, наверное, тут распереживался. Ведь реформировать — это наш национальный вид спорта. Бесконечно менять стандарты и систему оценок, переписывать учебники, совершенно не задумываясь о смысле этой бурной деятельности. Всё идёт по плану, а это значит — ничего принципиально не изменится.

