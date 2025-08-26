Экономика

«Дневной дозор»: Убьют ли маркетплейсы розничную торговлю?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Убьют ли маркетплейсы розничную торговлю?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

На протяжении всего постсоветского времени в России модель взаимодействия между людьми и бизнесом менялась. Вначале на смену советским магазинам пришла улично-рыночная торговля, ее сменили ларьки, потом павильоны и минимаркеты, далее появились супер- и гепермаркеты. Сейчас же началась эпоха маркетплейсов. Сегодня многие потенциальные покупатели больше не видят смысла тратить время на дорогу до магазина, обходить огромные площади торговых центров в поисках того или иного товара, предпочтение отдается маркетплейсам, на просторах которых можно найти все, что только душе угодно, от зарядных устройств для телефона и масляных фильтров для автомобиля до бытовой техники и мебели. Благодаря чему «Озон» и «Вайлдберриз» постепенно завоевывают мир.

Если вспомнить, то еще лет 10 назад только продвинутые пользователи могли заказывать импортные товары через, например, Amazon или eBay, сегодня же любой подросток или пенсионерка могут оформить заказ на «Озоне»» при наличии банковской карточки. Более того, маркетплейсы приобрели массовый характер, пункты выдачи товаров имеются чуть ли не в каждом доме, что тоже имеет свой плюс для покупателей, так «Озон» и «Вайлдберриз» стали привычными элементами инфраструктуры города. Для потребителей это удобно, спору нет, но есть риск, что вскоре маркетплейсы смогут вытеснить супер- и гипермаркеты с торговой арены.

По мнению Ассоциации компаний розничной торговли, в среднесрочной перспективе маркетплейсы могут вытеснить с рынка мелкий и средний офлайн-ритейлы, торговые центры и гипермаркеты. Это связано с политикой маркетплейсов по установлению крупных скидок. Онлайн-площадки за свой счёт устанавливают дисконт на товары других продавцов, в то время как у традиционных розничных сетей нет возможности делать такие крупные скидки.

Заменят ли маркетплейсы розничную торговлю, в первую очередь рыночную? Как маркетплейсы влияют на арендаторов торговых центров? Действительно ли потребители отдают большее предпочтение покупкам, сидя на диване, или же им привычнее походы в магазин «по старинке»? Какого мнения придерживаются наши эксперты, узнаем в программе «Дневной дозор».

Вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков считает, что, безусловно, маркетплейсы отнимают определенную долю рынка, и торговым сетям, возможно, придется не сладко. Но, с другой стороны, наличие маркетплейсов Александр Братчиков находит правильным, ведь они популярны у пользователей и приходятся им по душе.

«Что такое маркетплейс? Это возможность заказывать товары по сети Интернет. Насколько сильно это может повлиять на торговые центры? Безусловно, они отнимают долю рынка, и это касается не только товаров общего потребления, но и продуктов питания, потому что есть "Самокат" и другие интернет-ресурсы, которые продают и продукты питания тоже. Сказать, хорошо это или плохо, очень тяжело. Но если это востребовано, и наши жители готовы этим пользоваться, значит, это хорошо и правильно. Безусловно, торговым сетям будет тяжелее, но все должны бороться за будущее. Поэтому я считаю, что здоровая конкуренция идёт только на пользу».

Директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий выступает обеими руками «за» развитие маркетплейсов на потребительском рынке. По его мнению, они улучшают качество жизни нашего народа, а запрещать или ограничивать продажу товаров на маркетплейсах - точно не стоит. В противном случае, по мнению Игоря Савицкого, это может привести к ухудшению качества жизни населения.

«Интернет-магазины развиваются по всему миру, и потребитель голосует рублём. Если ему выгодно покупать на "Озоне", значит, он будет там покупать. Если выгоднее покупать в гипермаркете, то он будет покупать в гипермаркете. В этом нет ничего страшного. Присутствие таких магазинов, как "Озон" или "Вайлдберриз", повышает уровень жизни нашего народа. И есть такая тенденция, что наши чиновники любят вмешаться: ограничивать, прекращать ввозы. От этих мер маркетплейсам хуже не станет, а народу будет. Это очень неправильно. Рынок сам разберётся. Что касается гипермаркетов и магазинов, там работает дееспособная часть нашего населения, а дел и бизнесов в стране хоть отбавляй. Ничего с этими людьми и магазинами не будет. Если закончат бизнес с гипермаркетами, начнут бизнес где-нибудь в другом месте. Так что я считаю, что надо давать развиваться интернет-площадкам. Это повышает уровень жизни в стране».

Экс-генеральный директор ТЦ «Империал», автор музыкального блога «Поэт и правдоруб» на радио «ПЛН FM» Николай Рассадин убежден, что маркетплейсы - это плод экономической эволюции, и с ними нужно смириться, ведь тот способ приобретения товаров, который предлагают «Озон» и «Вайлдберриз», очень удобен для людей. Он добавил, что если не наступит информационный цифровой апокалипсис, при котором нас всех отключат от интернета, маркетплейсы победят традиционную розничную торговлю.

«Прогресс не отменить и, конечно, сегодня маркетплейсы селекторально вытесняют традиционную торговлю. Я думаю, что со временем они очень серьёзно подвинут традиционную розницу, и это нормально. Это эволюционный процесс, и с этим надо смириться. Маркетплейсы – это удобно для людей, а то, что удобно для людей – это правильно. Сама эволюция заставляет людей подстраиваться под эти реалии. С этим не надо бороться».

Доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев считает, что места на торговой «поляне» хватит всем. Он назвал целый перечень плюсов и минусов торговых розничных сетей по отношению к маркетплейсам.

«Не знаю, осталась ли хоть она крупная федеральная или региональная сеть, которая не осуществляет доставку своей продукции. В том числе самовывозом и конкретно доставка до квартиры, поэтому они пытаются играть на поле конкурентов. Другое дело, что маркетплейсы в меньшей степени ориентированы, наверное, на продукты питания, в отличии от наших традиционных торговых сетей. Плюс маркетплейсов в том, что они работают с различными мелкими продавцами. Да, конечно, ритейлеры - тоже не производители, а лишь посредники между производителем и потребителем, но проблема в том, что какой-нибудь "Магнит" или X5 не может работать с относительно мелким или даже средним производителем, потому что у них вся Россия и объем огромный. А маркетплейсы могут работать с каким-то ИП, и нет проблем от того, что в какой-то момент у него закончились товары. То есть, если товары закончатся в "Пятерочке", это будет беда. Они занимают разные ниши, но тем не менее стараются работать и друг у друга забирать часть аудитории. Понятное дело, что у офлайна онлайн-торговля и маркетплейсы отняли достаточно приличную часть, но они, с другой стороны, и расширили некоторый сегмент. Остались 3−4 крупных ритейлера, но мы видим, что укрупнение продолжает осуществляться, в частности, группа, которая работает под маркой "Лента", сейчас активно расширяется. Вполне возможно, что она еще и "Рив Гош" приобретет уже после того, как купила "Улыбку радуги" и так далее. На этом рынке оставаться мелким очень сложно, наверное, выживут только наиболее крупные продавцы и игроки».

Экс-председатель регионального отделения «Опоры России» Валерий Лесников отмечает, что угроза от маркетплейсов по отношению к офлайн-ритейлерам, несомненно, есть. По его мнению, маркетплейсы отрицательно сказываются на экономике и малом бизнесе. Валерий Лесников не может дать точного «рецепта», как победить маркетплейсы, но высказал мысль о том, как можно снизить их негативное влияние на розничную торговлю.

«Угроза, однозначно, есть. К сожалению, электронное развитие и электронные коммуникации мы назад откатить не сможем, но это отрицательно сказывается на экономическом развитии малого бизнеса, в том числе. Крупные ритейлеры тоже от этого страдают. Как сделать между ними какой-то консенсус – это трудно сказать. Например, ритейл не может забрать более 25% рынка в регионе. Может, и маркетплейсы нужно направить по этому пути. Маркетплейсы предлагают только купить, но люди должны что-то производить, где-то работать и зарабатывать деньги. Поэтому роботы нас где-то потихоньку вытесняют, в том числе маркетплейсы вытесняют торговлю. Может быть, надо это со стороны государства регулировать. Это чуть-чуть отрицательно сказывается на экономике, я думаю».

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, директор завода «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин считает, что маркетплейсы паразитируют на теле экономики нашей страны за счет того, что никаких товаров они не производят, а только занимают арендованные под свои склады площади. Как сообщил Юрий Сорокин, объем производства его предприятия снизился на 40% по вине маркетплейсов. Страдают и другие российские производители.

«В нашей стране упустили момент, когда они захватили практически весь розничный рынок, и в ближайшее время маркетплейсы станут теми, кто будет тормозить развитие экономики, потому что в таких условиях производители продукции испытывают колоссальные затруднения, потому что не могут реализовывать свою продукцию. Они привязаны к маркетплейсу и разучились продавать. Ранее были оптовики, частные магазины и торговые центры, которые заключали договоры и планово закупали у производителей продукцию. Можно было планировать производство. А сейчас мы сталкиваемся с проблемами планирования производства, непониманием, какая будет реализация в тот или другой сезон. Предприниматель думает: рисковать не буду. Производить в нужном количестве опасно, потому что всё надо отдать либо "Озону", либо "Вайлдберриз", и реализация только через них. Они выплачивают деньги только по проданному товару. Когда у них случаются большие остатки непроданного товара, они его просто возвращают тебе обратно. Предприниматель должен платить либо штрафные санкции, либо за хранение на полке на складах маркетплейсов. Это большая проблема для всех. Убивается целое подразделение оффлайн-бизнеса, закрываются мелкие и средние магазины. Торговля продуктами питания продолжается, а вот с товарами народного потребления мы испытываем колоссальные проблемы. Маркетплейсы фактически паразитируют на теле экономики, потому что они ничего не создают, а только продают и являются промежуточным звеном между производителем и гражданами, у которых есть деньги. Конкурировать мы просто не можем. Они каждые полгода увеличивают расценки и комиссии. У них комиссии - просто грабеж. Комиссии от 30 до 50%. Они просто озолачиваются. Сейчас они объединились с рекламным агентством и выкручивают руки на рекламу. А отказаться от рекламы ты не можешь. Скажешь: "Мне реклама не нужна" - комиссия будет 50%. Заплатишь за рекламу, комиссия станет 40%. Еще больше заплатишь - 38%. Это односторонняя игра. Те, кто производят продукцию и может торговать на маркетплейсах, испытывают колоссальные проблемы. Объем производства нашего предприятия снизился на 40% из-за маркетплейсов. Хлынула импортная продукция, а им все равно, производят в России или куплено это в Китае, во Вьетнаме или еще где-то. Им главное, чтобы у них были товары на складах, им главное - продавать. А российская экономика страдает. Мы не можем работать в условиях, когда рынки перенасыщены. Производство не может планировать, развиваться, брать дополнительное оборудование, увеличивать производственные мощности».

В сегодняшней программе некоторые эксперты отметили плюсы маркетплейсов. По их мнению, такие площадки улучшают качество жизни граждан нашей страны и просто удобны для потребителя. Но большая часть опрошенных отмечает, что у этой медали есть и оборотная сторона. Маркетплейсы переигрывают торговые розничные сети, страдают отечественные производители и экономика нашей страны в целом. Если представить, что в обозримом будущем маркетплейсы полностью заместят офлайн-ритейлеров, огромные площади магазинов и торговых центров опустеют, а многие предприятия обанкротятся, не выдержав конкуренции.

