Общество

Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев

Временно исполняющим обязанности ректора Псковского государственного университета назначен Сергей Николаев, сообщили в Telegram-канале университета.

Фото: ПсковГУ

Сергей Николаев в 2003 году окончил Академию права и управления по специальности «Юриспруденция». Имеет ученую степень доктора педагогических наук и ученое звание доцента, автор более 120 научных работ.

С 2019 года занимал должность директора Института образования и социальных наук ПсковГУ.

Напомним, 8 апреля бывшего ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца. Сегодня, 18 апреля, Псковский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на меру пресечения, сторона защиты просит перевести Ильину под домашний арест.

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Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.