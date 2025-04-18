«Дневной дозор»: Есть ли в псковской политике место для «варягов»?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «политических варягов». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Подготовка к выборам стартовала в Псковской области. Помимо нескольких кампаний, в ходе которых жители целого ряда муниципальных округов изберут депутатов в местные Собрания, псковичам, проживающим на территории избирательного округа №3, предстоит выбрать себе нового депутата. Напомним, мандат стал вакантным после того, как экс-депутат Иван Мешков возглавил Гдовский район.
Как обычно, первыми в избирательную гонку вступили единороссы. Партия власти запустила уже ставшую за последние годы привычной процедуру праймериз - отбор кандидатов в кандидаты. Уже на старте этого внутрипартийного голосования появилась небольшая сенсация.
На праймериз в Пскове заявилось два кандидата. Один из них — студент-активист, а вот второй — персона на политическом поле областного центра новая и мало кому известная - 46-летний заместитель директора петербургской компании «ЕвроСол» Антон Мороз.
Чем заинтересовало кресло Псковской городской Думы крупного бизнесмена и мецената? Ответ на это вопрос в своем материале «Мороз по прогнозу» искал главный редактор Псковской Ленты Новостей, политический обозреватель Александр Савенко. Всех интересующихся деталями и мотивами этого неожиданного политического «дауншифтинга» адресуем к этой публикации. Вкратце скажем лишь, что по одной из версий появление на выборах Антона Мороза связано с планами и перспективами на более высокий уровень власти.
Такое явление, как «электоральный туризм», для Псковской области не новое. Ранее в регион достаточно часто приезжали «политические варяги» - люди, которые использовали область для старта своей политической карьеры. Радиослушатели постарше помнят, как такие «варяжские гости» становились даже депутатами Госдумы от Псковской области, но после получения мандата напрочь забывали про регион.
Мы решили узнать мнение представителей региональных отделений политических партий. Как они относятся к такой практике? С какими целями варяги, претендующие на значки депутатов разных уровней, приезжают в регион? Могут ли такие люди приносить пользу своим избирателям? При каких условиях? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор»
Депутату Государственной Думы, заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александру Борисову, к слову, уроженцу Куньинского района, эта ситуация кажется достаточно прозрачной. По его мнению, политики из больших городов едут в провинцию набираться опыта. Здесь и конкуренция меньше, и политический статус получить проще. Он считает, что иногда это приносит пользу региону. На примере двух исторических личностей председатель реготделения Российского военно-исторического общества доказал, что «политические варяги» - это не всегда плохо.
А вот экс-депутат Государственной Думы, председатель Координационного совета всероссийского движения «Русский Лад» Владимир Никитин негативно относится к «политическим дауншифтерам». Он считает, что люди из больших городов в большей степени впитали западные ценности, им присуще обожествление денег. Такие люди не смогут понять и сохранить традиционные ценности, характерные именно для Псковской области.
У разных политических деятелей - разные цели, все зависит от партии, уровня выборов и от самого человека, который в них участвует, поделился своими соображениями о «политических варягах» депутат областного Собрания от ЛДПР, координатор регионального отделения либерально-демократической партии Антон Минаков. Также он добавил, что не видит ничего плохого в приезжих политиках.
Партия «Яблоко» традиционно выступает против «политварягов», делая ставку на местные кадры. Не удивительно, что руководитель реготделения этой партии Артур Гайдук отмечает, что в современной российской политической реальности действительно распространена практика, при которой политики меняют регионы, чтобы получить «трамплин» для карьерного роста. Вместе с тем, по мнению лидера псковских «яблочников», в политике, с точки зрения избирателей, лучше работает принцип «где родился, там и пригодился».
Депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак солидарен с мнением своего коллеги по парламенту Артура Гайдука (что бывает, кстати, крайне редко). Псковский эсэр считает, что наиболее эффективно выстроить работу на территории может только тот человек, который на этой земле родился и вырос.
Глава фракции «Новые люди» в областном Собрании Андрей Маковский решил посмотреть на вопрос «электорального дауншифтинга» под другим углом. А что должен делать политик для того, чтобы люди хотели за него проголосовать?
Андрей Маковский отметил два важных момента, на которые стоит обращать внимание избирателям при голосовании — это желание претендента на депутатство вкладывать свои ресурсы в территорию, от которой он избирается, и команда, которая его поддерживает.
Достаточно осторожно и сдержано к политическим «варягам» относится политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. По мнению заслуженного работника СМИ Псковской области, местные жители тоже настороженно относятся к выходцам из других регионов, которые претендуют на кресло в местных парламентах. И для того, чтобы изменить их представление, нужно многое сделать. Для начала о таком, так сказать, «понаехавшем», псковичи должны просто узнать, увидеть его на встречах и в СМИ, понять, что это за человек.
В истории Псковской области были случаи, когда политики приезжали, баллотировались, получали электоральную поддержку и исчезали «с радаров» жителей региона. Никто их больше не видел. Можно привести и обратные примеры, о которых говорили наши респонденты, когда человек, у которого в графе «место рождения» указана не Псковская область — завоевывал доверие избирателей, получал мандат в парламенте и скрупулезно годами трудился на пользу псковичей. Дискуссия о «варягах» и местных кадрах идет в региональной политике не первый год. Посмотрим, как отнесется к новому кандидату избиратель.
Александра Братчикова