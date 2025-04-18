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Политика

«Дневной дозор»: Есть ли в псковской политике место для «варягов»?

18.04.2025 13:50|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему «политических варягов». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Подготовка к выборам стартовала в Псковской области. Помимо нескольких кампаний, в ходе которых жители целого ряда муниципальных округов изберут депутатов в местные Собрания, псковичам, проживающим на территории избирательного округа №3, предстоит выбрать себе нового депутата. Напомним, мандат стал вакантным после того, как экс-депутат Иван Мешков возглавил Гдовский район.

Как обычно, первыми в избирательную гонку вступили единороссы. Партия власти запустила уже ставшую за последние годы привычной процедуру праймериз - отбор кандидатов в кандидаты. Уже на старте этого внутрипартийного голосования появилась небольшая сенсация.

На праймериз в Пскове заявилось два кандидата. Один из них — студент-активист, а вот второй — персона на политическом поле областного центра новая и мало кому известная - 46-летний заместитель директора петербургской компании «ЕвроСол» Антон Мороз.

Чем заинтересовало кресло Псковской городской Думы крупного бизнесмена и мецената? Ответ на это вопрос в своем материале «Мороз по прогнозу» искал главный редактор Псковской Ленты Новостей, политический обозреватель Александр Савенко. Всех интересующихся деталями и мотивами этого неожиданного политического «дауншифтинга» адресуем к этой публикации. Вкратце скажем лишь, что по одной из версий появление на выборах Антона Мороза связано с планами и перспективами на более высокий уровень власти.

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Такое явление, как «электоральный туризм», для Псковской области не новое. Ранее в регион достаточно часто приезжали «политические варяги» - люди, которые использовали область для старта своей политической карьеры. Радиослушатели постарше помнят, как такие «варяжские гости» становились даже депутатами Госдумы от Псковской области, но после получения мандата напрочь забывали про регион.

Мы решили узнать мнение представителей региональных отделений политических партий. Как они относятся к такой практике? С какими целями варяги, претендующие на значки депутатов разных уровней, приезжают в регион? Могут ли такие люди приносить пользу своим избирателям? При каких условиях? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор»

Депутату Государственной Думы, заместителю руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александру Борисову, к слову, уроженцу Куньинского района, эта ситуация кажется достаточно прозрачной. По его мнению, политики из больших городов едут в провинцию набираться опыта. Здесь и конкуренция меньше, и политический статус получить проще. Он считает, что иногда это приносит пользу региону. На примере двух исторических личностей председатель реготделения Российского военно-исторического общества доказал, что «политические варяги» - это не всегда плохо.

«Большая часть моей политической карьеры связана с моим товарищем Андреем Анатольевичем Турчаком (экс-губернатором Псковской области - ред.). Его в Пскове тоже многие воспринимали, как "варяга". Тем не менее, на мой взгляд, он добросовестно работал на благо Псковской области. Отчасти Михаил Юрьевич Ведерников (действующий губернатор - ред.) не является выходцем из нашего региона, но тоже добросовестно работает в интересах жителей Псковской области. Примеры на поверхности».

А вот экс-депутат Государственной Думы, председатель Координационного совета всероссийского движения «Русский Лад» Владимир Никитин негативно относится к «политическим дауншифтерам». Он считает, что люди из больших городов в большей степени впитали западные ценности, им присуще обожествление денег. Такие люди не смогут понять и сохранить традиционные ценности, характерные именно для Псковской области.

«Нам закачивают сюда на Псковщину "политических варягов", которые будут ломать русское мировоззрение и искоренять русский дух. И это уже более 30 лет у нас продолжается. К нам сюда засылают "политических варягов" и в науку, и в образование, и в культуру. Пытаются внедрить нам этих чуждых людей. Посмотрите, раньше у нас был Псковский педагогический институт. Это был духовный центр, где воспитывали на факультетах русского языка и литературы, истории - любовь к нашей истории, к малой родине, к большой родине и так далее. Поменяли руководителей, и что мы видим? Сейчас у нас нет факультета русского языка и литературы, а есть один — по лингвистике. Специально сделано, чтобы объединить факультет иностранных языков и русского языка и литературы, чтобы уничтожить вот эту русскость. То же самое и по другим делам».

У разных политических деятелей - разные цели, все зависит от партии, уровня выборов и от самого человека, который в них участвует, поделился своими соображениями о «политических варягах» депутат областного Собрания от ЛДПР, координатор регионального отделения либерально-демократической партии Антон Минаков. Также он добавил, что не видит ничего плохого в приезжих политиках.

«Если человек приезжает к нам в регион, приносит пользу Псковской области, приносит пользу нашим гражданам, то мне неважно, откуда он приехал: с Сахалина, Камчатки или даже с Африки. Один из явных примеров, который сейчас можно привести, это Михаил Юрьевич Верников, он очень профессиональный губернатор, который буквально за два срока очень много сделал для нашего региона».

Партия «Яблоко» традиционно выступает против «политварягов», делая ставку на местные кадры. Не удивительно, что руководитель реготделения этой партии Артур Гайдук отмечает, что в современной российской политической реальности действительно распространена практика, при которой политики меняют регионы, чтобы получить «трамплин» для карьерного роста. Вместе с тем, по мнению лидера псковских «яблочников», в политике, с точки зрения избирателей, лучше работает принцип «где родился, там и пригодился».

«Я считаю, что люди, которые здесь живут и которые здесь выросли, наверное, более приемлемы в качестве политиков на своей земле».

Депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Олег Брячак солидарен с мнением своего коллеги по парламенту Артура Гайдука (что бывает, кстати, крайне редко). Псковский эсэр считает, что наиболее эффективно выстроить работу на территории может только тот человек, который на этой земле родился и вырос.

«Это касается и депутатов, и представителей органов исполнительной власти. Те люди, которые приезжают в небольшие провинциальные города из Санкт-Петербурга, из Москвы, конечно же, не будут так переживать за свое дело, за людей, за местность, как местные люди. На мой взгляд, те, кто приезжает в наш регион, преследуют цель политического роста. Приобретают какой-то опыт, выслугу лет. Мы с вами можем наблюдать массу таких примеров. А потом эти люди уходят обратно в большие города, там работают. Пример Михаила Юрьевича Ведерникова очень удачный, это эффективный менеджер, который принес пользы для нашего региона больше, чем все предыдущие губернаторы вместе взятые. Поэтому нельзя говорить, что если человек неместный, то он будет на 100% неэффективен, есть и вот такие положительные примеры, как наш губернатор».

Глава фракции «Новые люди» в областном Собрании Андрей Маковский решил посмотреть на вопрос «электорального дауншифтинга» под другим углом. А что должен делать политик для того, чтобы люди хотели за него проголосовать?

«Люди голосуют, первое, за команду. Если человека поддержат те мастодонты, которым люди доверяют в регионе, а такие у нас есть, то, конечно же, доверие, будет оказано, потому что, если ты доверяешь человеку, доверяешь политику, ты доверяешь и человеку из его команды. Во-вторых, голосуют за обещания. Если человек готов вкладываться в наш регион, то мне абсолютно все равно, откуда он: с Питера, с Москвы, с Пскова.. Я хочу, чтобы он ставил детские площадки, ремонтировал дворы, вкладывал денежку непосредственно в город Псков. Если ты готов, значит, тебе это интересно, значит, ты и дальше будешь готов вкладываться. А вот эта вот история, где я хочу, но делать ничего не хочу, конечно, мне не нравится».

Андрей Маковский отметил два важных момента, на которые стоит обращать внимание избирателям при голосовании — это желание претендента на депутатство вкладывать свои ресурсы в территорию, от которой он избирается, и команда, которая его поддерживает.

Достаточно осторожно и сдержано к политическим «варягам» относится политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко. По мнению заслуженного работника СМИ Псковской области, местные жители тоже настороженно относятся к выходцам из других регионов, которые претендуют на кресло в местных парламентах. И для того, чтобы изменить их представление, нужно многое сделать. Для начала о таком, так сказать, «понаехавшем», псковичи должны просто узнать, увидеть его на встречах и в СМИ, понять, что это за человек.

«Да, если человек со временем докажет, что появился здесь не исключительно ради депутатского мандата или высокой должности, если он приносит реальную пользу региону и нашим людям, в этом случае отношение к нему постепенно меняется к лучшему. В истории псковской политики, кстати, было немало примеров, когда "политические варяги" становились здесь своим. С многими из них я хорошо знаком, неоднократно встречался с ними в радиоэфире, писал о них на Псковской Ленте Новостей. Если же это какой-то залетный чечеточник со смутной репутацией, которого тут никто знать не знает, то отношение настороженное, основанное на опыте. Напомню, что уже с 90-х годов псковичи не раз становились свидетелями того, как политики, бизнесмены, скандальные тележурналисты, отставные военные и прочие деятели из Питера, Москвы, других городов приезжали сюда на выборы. В первую очередь на губернаторские и парламентские кампании. Кто-то проигрывал и сразу забывал о регионе. Кто-то остался здесь надолго. В истории были примеры того, как люди из других регионов, приехав "варягами", со временем становились своими, в хорошем смысле слова, оскобаривались, но было и множество тех, кто приезжал исключительно для того, чтобы использовать регион или еще хуже, воспринимал Псковскую область как средство для личного обогащения, вот к таким даже не "варягам", а ворюгам отношение у меня крайне отрицательное».

В истории Псковской области были случаи, когда политики приезжали, баллотировались, получали электоральную поддержку и исчезали «с радаров» жителей региона. Никто их больше не видел. Можно привести и обратные примеры, о которых говорили наши респонденты, когда человек, у которого в графе «место рождения» указана не Псковская область — завоевывал доверие избирателей, получал мандат в парламенте и скрупулезно годами трудился на пользу псковичей. Дискуссия о «варягах» и местных кадрах идет в региональной политике не первый год. Посмотрим, как отнесется к новому кандидату избиратель.

Александра Братчикова 

Источник: Псковская Лента Новостей
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