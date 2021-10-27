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Юлия Магера Публикаций: 35
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Блоги / Юлия Магера

Мясорубка в горящем танке

27.10.2021 09:02|ПсковКомментариев: 4

Улететь за границу через Минск, чтобы не сдавать ПЦР-тест. Купить справку о вакцинации. Найти врача, который нарисует медотвод. Тысячи ухищрений готовы придумать противники прививок. И они же очень громко возмущаются ограничениями, не замечая связи.

 

Свежие данные от Марины Гаращенко, председателя облздрава. Она вчера приходила на «Эхо Москвы» в Пскове и назвала количество народу, которое нужно прививать каждый день, чтобы остановить распространение ковида. Ежедневно под укол должны вставать 3500 человек. А набирается только 1600. С такими темпами на нерабочих днях нам сидеть еще не единожды. Летнюю кампанию по вакцинации в Псковской области провалили вчистую (должны были привить 60% работников определенных сфер, но выполнили чуть больше половины плана). С обнародованными темпами та же участь постигнет осенний марафон прививок (нужно вакцинировать 80% работников определенных сфер и всех граждан старше 65 лет к 1 декабря).

Объясню, как работает экономика, для тех, кто за полтора года так ничего и не понял. Сегодня ты, продавец из магазина одежды, вопишь о бесполезности прививки. Кривая заболеваемости и смертности растет. Чего бы ей не расти с таким уровнем вакцинации. Президент объявляет нерабочие дни. И завтра ты сидишь вообще без работы. Потому что за время нерабочих дней магазину пришла хана. И соседним тоже, поэтому устроиться тебе некуда. Если ты мелкий клерк в госконторе, тоже не радуйся. Такой надежный в стабильные времена работодатель - государство - сначала перестанет платить премии, потом пустит твою должность под нож. Потому что на твое содержание он брал деньги с налогов магазина, который закрылся.

А вот как работает здравоохранение. Количество врачей, аппаратов ИВЛ и коек конечно. Ковид-бригаду на дом можно вовсе не дождаться. Нагрузка на ограниченный ресурс все увеличивается. Точно хочется внутрь этой мясорубки?

Прямо сейчас в реанимации находятся те, кто в прививку не верили, еще успеют, «переболели весной», «пронесет». Зато верили глупым слухам. Вот, что я сегодня услышала от кондуктора в автобусе. Она с кем-то очень шумно обсуждала заготовки на зиму, переезд родни в Питер и, конечно, прививки. Клянусь, я это не придумала ради красного словца, а передаю слово в слово: «Кондукторша у нас от ковида умерла. Веселая была, все смеялась: "Пройдет". Не прошло. А теперь говорят будто она от прививки умерла. Кто еще придумал? Не прививалась она». И так каждый раз. Начнешь разбираться в этих «у мамы на работе коллега рассказывала», дойдешь до корня, а там оказывается, что человек или вовсе привит не был, или заболел через день после укола, когда иммунитет еще не сформировался, а вирус в организм уже попал.

Поиграем немного в дурку. Встанем на позиции тех, кто отказывается прививаться. Примем за истину их аргумент, что прививка бесполезна для организма. Все равно не получается игнорировать тот факт, что полезна она для общественной жизни. Нельзя больше без прививки сходить в кино или к родственникам на свадьбу, сложнее отправиться в турпоездку.

Так нет же, антиваксеры идут на какие-то немыслимые ухищрения. Например, на заграничные курорты летят через Минск. Знаете почему? Чтобы после возвращения не сдавать ПЦР-тест. Поразительная изворотливость и убийственная безответственность по отношению к себе и окружающим.

Когда падает самолет, полстраны резко становятся экспертами в авиации. Когда проигрывает сборная России по футболу, выясняется, что вся страна, кроме одиннадцати человек, знает, как пинать ногами мяч. Когда Грета Тунберг делает очередное заявление, не отбиться от знатоков в вопросах экологии. Теперь у нас за каждым углом по эксперту в иммунизации. Собственная задница экспертов в этот момент уже дымится в горящем танке.

Беда в том, что в этом танке заперты мы все. Сосед дядя Вася не привился, а ипотечную квартиру за долги отберут у тебя. Потому что власти с таким уровнем заболеваемости не видят другого выхода, кроме объявления нерабочих дней. Они очень, очень больно бьют по экономике. В Псковской области, где скоро и бить-то будет не по чему, понимают это хорошо. Именно поэтому не воспользовались правом объявить еще и региональную нерабочую недельку. Иначе может статься, что выходить уже будет некуда.

Возглавить антипрививочников пытаются личности сомнительные. Про таких еще моя бабушка говорила, что на одном поле с ними бы не села.

То Виктория Боня наращивает подписоту в инсте сказками про чипирование. Знаете, где обнаружилась Боня в нынешнем октябре? В процедурном кабинете, подставляла плечо под укольчик.

То Катя «Муси-Пуси» Лель выскажет свое компетентное мнение о прививках: «Доказали, то, что содержится там, влияет на генетику человека, влияет на деторождение. Это стерилизация - не будет больше нового поколения, понимаете?»

Скажу страшное. Иных, может, и не мешало бы простерилизовать. Не в смысле лишить возможности размножаться. А в смысле вычистить из головы всю дрянь. Пока что такая голова больше похожа на трехлитровую банку. Думать не приспособлена.

И охота в таком ряду стоять? Идти за этими вот людьми? Кстати, лежать, задыхаясь, на аппарате ИВЛ все равно придется индивидуально.

Отдельная категория антипрививочников - те, что уверовали в свое бессмертие. Их знакомые вышли из схватки с ковидом победителями, теперь эти граждане убеждены, что так же будет и с ними. Одна такая в Москве отправилась с двумя дочками в гости к подруге, переносящей модную болезнь в легкой форме. Действительно, заразились. Изобретательная женщина теперь лежит в могиле, одна из девочек прошла через реанимацию.

Коллега Калиниченко в своей недавней колонке предположил, что антипрививочники в школе прогуливали уроки биологии, нюхая клей в подворотне.

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Добавлю: в той же подворотне они провели уроки математики. Почему-то троечник, едва получивший школьный аттестат, считает, что имеет право на свое мнение в вопросе, которым занимаются академики. В Псковской области 90% болеющих не были привиты. Да, привитые тоже болеют. Но подумайте хорошенько, с прививкой или без нее риски выше?

Иммунология - это наука, а не вопрос веры. Как и эпидемиология. Не надо устраивать «Поле чудес» с двумя шкатулками: верю - не верю.

Псковская область уверенно движется к тысяче погибших от коронавируса. Каждый день по пять-семь случаев, а всего умерло 893 человека с начала пандемии. Ухудшение эпидемиологической ситуации влечет за собой ухудшение экономической. Все вокруг хотят снятия ограничений. Так зачем строить лабиринты, если выйти можно в открытую дверь?

Юлия Магера

Теги: #медицина #здравоохранение #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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