В облздраве заявили о необходимости прививать от коронавируса 3,5 тысячи человек в сутки

3 500 человек необходимо ежесуточно вакцинировать в Псковской области для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
По ее словам, наименьший пик нагрузки на пункты вакцинации в области отмечается в выходные дни. «В выходные темпы ниже. Мы понимаем, что люди ходят отдохнуть, но сделать прививку все же надо», - отметила председатель профильного комитета.
Марина Гаращенко призвала жителей Псковской области записываться на вакцинацию любым удобным способом и добавила, что на данным момент в регионе имеются все четыре вида вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».