Блоги / Константин Калиниченко

Л(Н)окдаун!?

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

«В современном мире государство существует, по большому счету, с одной целью. Оно должно уметь решить проблему, которую граждане самостоятельно решить не могут. Таких ситуаций немного, но они повторяющиеся и возникают периодически. Как правило, это проблемы, по которым общество не может найти консенсус. Скорее всего, просто нет «точки» консенсуса. Вот тут государство должно вмешаться и разрешить спор в чью-то пользу. Решение в любом случае будет непопулярное — это надо принять как аксиому».

Стивен Уолт, американский политолог, автор концепции «баланса угроз»



Вчера президент Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. «Нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы устанавливаются в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья граждан РФ». Указом предусматривается, что главы регионов вправе продлить нерабочие дни после 7 ноября с сохранением заработной платы. Такова сухая фактура.

Разговоры о том, что будет новый этап ограничений, начались во вторник, притом совершенно внезапно. Сначала вице-премьер Голикова, лихо поправив салонную завивку в стиле «Синди Кроуфорд — мисс сентябрь-1995», сообщила, что в стране все плохо: коронавирус свирепствует, коечный фонд на исходе. Далее включился премьер Мишустин, заявив с нотками обиды в голосе, что народ российский натурально саботирует кампанию вакцинации. С последним не поспоришь. Привито чуть более 30%. Ну что сказать — цифры смешные, особенно на фоне цивилизованных стран, где привито уже +-70% граждан. Даже в Латвии, где тоже вчера ввели суровый локдаун, процент вакцинированных приближается к 50. А мы все топчемся на месте. При этом у России есть собственная нормальная рабочая вакцина. Хоть стой, хоть падай.

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Вообще у нас, конечно, совершенное парадоксальное государство. Его действия подчас совершенно не поддаются логике. Например, оно постоянно норовит демонстрировать силу и размеры своего авторитета, но одновременно боится идти на непопулярные меры. Закатать в бетон оппозиционного журналиста или грозить с трибуны ООН Соединенным Штатам — это сколько угодно. А когда понадобилось сделать полезное дело и определить в стойло безумного антипрививочника — тут у государства ручки опустились и авторитет скукожился на глазах изумленной публики до неприлично малого размера.

Давно уже стало понятно, что своим умом русский народ не сумел дойти до понимания необходимости вакцинации. Чем больше ученые-инфекционисты, вакцинологи убеждали в безопасности вакцины, тем больше росло сопротивление.

На минувших выходных вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что государство провалило информационную кампанию о вакцинации. Мол, не сумело внятно объяснить нашему народу, зачем тому необходимо прививаться от COVID-19. Я, честно говоря, сильно удивлен такой постановкой вопроса. Такое впечатление, что на дворе 16 век, а государство — это своего рода Парацельс, который должен всеми способами убеждать людей перестать лечить все болезни кровопусканием и уринотерапией, а прибегнуть к более прогрессивным и научно обоснованным методам. Каким бы богоспасаемым ни был русский народ, государство ему ничего не обязано объяснять. Что такое вакцины, в чем их смысл, изучают на уроках биологии в средней школе. Если вы вместо того, чтобы внимательно слушать учителя, в это время нюхали клей в подворотне или еще каким интересным делом занимались, то это, простите, не проблема государства.

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Наше государство, к сожалению, превратно понимает принцип гуманизма. Суть его проста: «делай, что должно и будь, что будет». У меня очень много вопросов к российскому государству, но, пожалуй, в истории с вакциной нет вообще никаких. Вакцину сделали, вакцина, согласно консолидированному экспертному мнению, не уступает мировым аналогам. Кстати, тех, кто цепляется за последнюю соломинку, апеллируя к тому, что российскую вакцину не признаЮт за рубежом, вынужден огорчить. Буквально вчера вечером официальный представитель Всемирной организации здравоохранения сделал заявление, что рассмотрение «Спутник V» входит в финальную стадию, группа инспекторов вскоре посетит Россию для оформления регистрационных документов. Вакцина, повторюсь, функциональна и доступна. Вот на этом миссия государства заканчивается — дальше граждане должны были сами решать, какой вариант выбрать. Вариант №1 — привиться и жить спокойно, рискуя в худшем случае переболеть в легкой форме. Вариант №2 — рисковать своим здоровьем, жизнью, читать ежедневную статистику смертности, но не прививаться. Получается, многие выбирают второй вариант. Но разве государство виновато в этом? Современный Homo Sapiens претендует называться человеком разумным. Если он сознательно выбирает путь к смерти, то зачем ему препятствовать?

Давайте от философии к реальности вернемся. Вчерашний указ президента крайне неоднозначный. Отрицательных моментов в нем, на мой взгляд, больше, чем положительных. Что мы в итоге имеем.

Минимум 9 выходных подряд. Это, если регионы не включат выходные уже с 23 октября и не продлят после 7 ноября, на что они получили право. Ну, ввести длинные выходные — дело нехитрое. Но пока никто сверху не объяснил, что делать-то в эти дни? Дачно-пляжный сезон канул в лету. Предполагать, что псковичи массово отправятся в Турцию, Египет и прочие Арабские Эмираты, довольно странно, учитывая уровень благосостояния псковичей. Да и «эмираты» не резиновые. Стало быть эти принудительные выходные придется провести в основном по домам. Наивно думать, что все рассядутся на ковид-безопасном расстоянии. Люди будут активно коммуницировать — ходить в гости, встречаться в местах досуга и активно обмениваться всем, что наболело, воздушно-капельным путем.

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Кстати, ничего не говорится про формат работы мест досуга. То есть, вроде как, выходные объявлены, но сфера услуг в выходные как раз работает в стахановских темпах. Если все будет работать, то люди, которым просто нечем заняться, станут встречаться на фуд-кортах и в прочих местах «повышенной человековместимости». Тогда в чем смысл «длинных выходных»?

Власть, конечно, рассчитывает на QR-коды. Я, в глубине души, тоже на них рассчитываю. Мы тут не изобретаем колесо. Внимательно наблюдал, как система QR-кодов работала в цивилизованных странах, и должен сказать, что именно QR-коды стали драйвером роста числа вакцинированных граждан в большинстве европейских стран. Самые конченые антипрививочники, поняв, что без QR-кода они элементарно лишаются доступа к благам цивилизации, вынуждены были засунуть свои убеждения в известное место и отправиться на вакцинацию. Это правильная госполитика, но есть нюанс. Вот вы можете поверить, что ни разу не апробированная система сходу начнет работать корректно и без сбоев? QR-коды должны массово заработать в Псковской области с 1 ноября. Но до сих пор толком никто не объяснил, кто, как, при помощи каких устройств будет контролировать соблюдение режима QR-кодов. В теории все, вроде бы, просто — современный смартфон должен считать код. Но когда вообще в России что-то сходу работало нормально? Ок, посмотрим.

Вот тут я отмечу несомненный плюс этого «недолокдауна», совмещенного с QR-кодами. Есть серьезная надежда, что антипрививочники взвоют от 9-дневного «нас никуда не пускают, нам некуда пойти». И таки снимут с головы шапочку из фольги и пойдут чипироваться. В ближайшие недели будет интересно следить за статистикой роста числа привитых граждан и длиной очередей в пунктах COVID-вакцинации.

Да, история выглядит негуманной в отношении определенной группы лиц. Но что поделаешь — общество не должно страдать из-за того, что его малая часть впала в мракобесие и упорствует в своих заблуждениях. Вернусь к тому, что говорил выше: наше государство любит миндальничать там, где нужно сходу применить суровый и безальтернативный метод. Ну, кажется, до государства дошло, что иного пути, кроме как дискриминировать несознательную часть общества, просто не осталось. В противном случае придется не коечный фонд увеличивать, а территорию моргов.

В сухом остатке у нас бизнес, прежде всего, средний и малый. Его как всегда юзнули, не спрашивая мнения и согласия. Опять «каникулы за ваш счет», объявил наш президент. На самом деле, реакция бизнес-сообщества сегодня непредсказуема. Бизнес замер в ожидании и молчит, но это молчание обманчиво. Молчит, потому что ничего не понятно. Выходные объявлены, но что именно касается бизнеса, кому точно нельзя работать, пока не сформулировано. Что именно можно/нельзя, судя по всему, будет решаться в конкретном регионе. Вот когда объявят, кого закроют на эти 9 дней, тогда и поглядим на реакцию.

И, пожалуй, последнее. Дети и система образования. Хороший вопрос: а как эти +-2 недели проведут растущие организмы? Насчет их вакцинации вопрос, как известно, в принципе не решен. Прививать подростков будут, вероятно, с согласия родителей, а тут все печально — почти 75% родителей в той или иной степени против. QR-кодов у подростков, соответственно, нет. То есть никак они не ограничены в передвижениях, и у них примерно 2 недели выходных. Сидеть дома они, естественно, не будут. Будут бессмысленно перемещаться в пространстве, сеять друг в друга разное, в меру своего представления о прекрасном. В том числе и ковидом заражать будут, куда же без этого…

В общем, решение крайне противоречивое. Частный сектор, судя по всему, почти весь будет работать. Молодежь будет рассекать по городу и тусить на фуд-кортах. Отдыхать будут только чиновники и госслужащие, т. е. те, кому не надо зарабатывать деньги. Давайте порадуемся за них. А заодно и за нас, потому что иной чиновник, чем меньше работает, тем меньше наносит вреда обществу.

Таким образом, от длинных выходных пока что имеем единственный заметный плюс — это ненавязчивое принуждение антиваксеров к вакцинации. Ну ок, за неимением другого позитива, давайте будем надеяться, что этот плюс перевесит все имеющиеся минусы.

Константин Калиниченко