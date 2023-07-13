Экономика

Сахар вновь подскочил в цене в Псковской области

Сахар подскочил в цене на 8,1% в Псковской области в июне по сравнению с маем, за полгода его стоимость выросла на 11,34%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

В июне по сравнению с маем индекс потребительских цен составил 100,48%, по сравнению с концом 2022 года – вырос на 1,97%.

Как отметили статистики, основное влияние на его значение оказал рост цен и тарифов на услуги, которые увеличились за месяц на 0,6%.

Помимо сахара, среди продовольственных товаров за месяц наиболее подорожали сливочное масло (на 3,7%), мясо и птица (на 3,0%). Наиболее подешевели подсолнечное масло (на 4,1%), макаронные изделия (на 1,7%).

Стоимость плодоовощной продукции, включая картофель, за месяц выросла незначительно – на 0,68%. Но по сравнению с декабрем 2022 года – на 15,35%.

В июне из непродовольственных товаров более всего выросли цены на автомобильный бензин (на 1,4%).

В группе услуг значительно увеличились цены на услуги зарубежного туризма (на 7,7%), санаторно-оздоровительные услуги (на 5,0%), услуги гостиниц и прочих мест проживания (на 2,3%).

Напомним, в прошлом году цены на сахар выросли на 50%.

Смотрите также Соль и сахар подорожали почти на 50% в Псковской области

Позднее его стоимость снизилась.