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Шерстяной балласт

Третью неделю в России продолжается частичная мобилизация, и все разговоры нынче только о ней. Одни провожают на фронт родных и близких, другие экстренно собирают вещи и уезжают куда подальше. А третьи пытаются разобраться с «наследством» тех, кого призвали на службу, и сбежавших от неё.

За последнее время в зооприютах по всей стране фиксируется наплыв животных, от которых отказываются мобилизованные или переезжающие россияне. Многие из них просто бросают своих питомцев на произвол судьбы, даже не попробовав найти место четвероногому в приюте или у родственников.

«Счастье можно найти даже в самые темные времена. Просто не забывайте зажечь свет»

«Забирайте или усыпим»

«Забирайте или усыпим, билеты на самолёт ждать не будут», - хозяева не гнушаются шантажировать зоозащитников. Частичная мобилизация и последовавшее за ней паническое бегство некоторых категорий граждан доставили массу проблем волонтёрам из многих регионов. Мало того, что размеры пожертвований уменьшились из-за происходящего в мире (людям просто не до этого), так еще и выросло число выброшенных животных.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов назвал предателями тех, кто оставил на произвол судьбы своих кошек и собак. По его мнению, для таких людей нет разницы - предавать страну или тех, кого они считали друзьями и членами семьи.

Наверное, он прав. Как еще относиться к таким людям? Даже если с неба начнут падать бомбы, я никуда не уйду без своих питомцев. Бежать, прятаться — только вместе. А придётся переехать, так соберу все нужные справки, чипирую, куплю комфортные переноски и отправимся, куда глаза глядят.

Уверена, что так поступят в случае необходимости все ответственные хозяева, которые и раньше не допускали мысли о расставании со своими четвероногими друзьями. Ведь все должны понимать, что животных выбрасывали и до 21 сентября. Стаи бездомных появились на улицах задолго до этого, причём они не упали с неба. Большая часть этих зверей когда-то были домашними. Многие остались без крыши над головой именно по причине смены места жительства хозяина.

По данным опроса СДЭК и службы выгула собак «Гульдог», почти половина россиян готовы при переезде в другой город или страну оставить своего питомца, отдав близким, усыпив или бросив на улице. Радует лишь то, что большинство опрошенных всё же выбирают вариант передачи животного в добрые руки, а не кардинальные способы решения проблемы.

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Причин отказа от хвостатых друзей масса — от появления аллергии у членов семьи до «не сошлись характерами» с новорожденным ребенком. Из самых абсурдных вариантов - 39% респондентов готовы бросить питомца, если тот станет портить мебель; 7% — если животное заболеет, и его лечение будет слишком дорогим.

«Отдам с приданным»

Сайты объявлений тенденцию подтверждают. В Псковской области животных чаще всего отдают в добрые руки в связи с переездом/аллергией/рождением ребёнка. Частичную мобилизацию в качестве причины отказа пока никто не указал.

«Алиса не любит маленьких детей, в связи с этим мы вынуждены искать ей новый дом», - пишет автор объявления с Запсковья.

«В связи с переездом отдам в добрые, надежные руки самых добрых и умных котиков. Котята мальчики, один кастрирован, второго пока не успели. Будут преданными друзьями вам», - пишет пользователь с Завеличья и обещает отдать в качестве приданного лоток, миски. И даже разрешает дать животным новые имена, так как они будут «не против».

«Чёрный котёнок, девочка, 2,5 месяца. Ходит в лоток, кушает хорошо и сухой корм для котят и влажный. Обработана от глистов и блох. Игривая, красивая. Отдаю в связи с переездом. Вместе с котёнком отдам оставшиеся наполнитель, лоток, корм и ее любимые игрушки», - написал другой пскович.

«Отдам в добрые руки собаку, 2,5 года, кобель, добрый, ласковый, игривый, отдается в связи с переездом, возможности забрать собаку в квартиру, к сожалению, нет, отдается только для уличного содержания», - мотивирует свой отказ следующий автор.

Годовалую кошку отдаёт бабушка, внук которой «вернулся после службы по контракту, и у него аллергия началась. Врач сказал, на шерсть кошки. Вынуждены отдать в добрые руки». Аллергия и переезд — самые популярные причины. Видимо, брать с собой или принимать лекарства в голову не приходит.

Среди кошек и собак, которые становятся ненужными, есть и двортерьеры, и породистые. Шотландский кот, который «добрый и ласковый, но может сходить мимо лотка», попал в немилость «в связи с рождением ребёнка». Даже потраченные на покупку дорогостоящего питомца деньги не останавливают людей, желающих от него избавиться.

Все эти люди стараются найти себе оправдание. К примеру, переезжающие часто говорят, что не хотят подвергать животное стрессу. Кроме того, порой нет определенности с жильём, работой, деньгами — и «котику будет лучше в приюте, пока мы не освоимся на новом месте». Правда, чаще всего жизнь владельцев налаживается, а их бывший питомец так и остаётся до конца своих дней ждать хозяина в холодной конуре. Или пополняет армию бездомных. Думаете, в таком случае он переживает гораздо меньше, чем по пути к вашему новому дому?

Мужской поступок

Счастливых историй, когда владельцы возвращаются за оставленными в приюте или у родственников животными, единицы. В псковском зооприюте «Лесопилка» в чудеса верят всё меньше, но они иногда случаются. В сентябре туда пришёл молодой человек с собакой. Он не рассказывал историй о переезде или аллергии, всё оказалось трагичнее. Хозяин Моники — собаки с человеческими глазами — отправился в командировку и не вернулся. Всё это время она жила у его друга, который и привёл животное в приют. Потому что и ему следовало уехать защищать Родину.

«Надо было видеть глаза - и собачьи, и парнишкины, и наши. Холеная, любимая, домашняя - в уличный холодный вольер с будкой», - вспоминают волонтёры. Они в слезах вели собаку к вольеру, Моника упиралась, затаскивать пришлось на руках. В глазах животного было абсолютное непонимание происходящего, горе, страх, паника. А зоозащитники не понимали, как научить диванную собаку, не знающую ужаса колючей зимы и проливных многодневных дождей, спать на досках и залезать в будку.

Но Монике улыбнулась удача. В тот же день в приют приехали постоянные помощники и почему-то пошли в сторону её вольера. «Всего одного взгляда хватило , чтобы жизнь этих людей и собаки разделилась на до и после. Безоговорочно. Просто за секунду. Не сговариваясь. Наталья и Евгений понимают - собаку надо забирать домой», - рассказали в приюте. И внезапно осиротевшая Моника отправилась на новый диван к игрушкам, к ванне, в которой обожает купаться.

Повезло и ещё одной подопечной «Лесопилки» Катушке, которую совсем недавно увёз солдат, выполнивший свой воинский долг. Эту собачонку знали все постоянные посетители приюта и его группы «ВКонтакте». Катушка когда-то жила в воинской части, но обстоятельства заставили привезти собаку в приют. Там она провела несколько месяцев и наконец-то дождалась своего человека. Парень из той самой части получил серьезное ранение, и как только смог ходить, ещё хромая, пришел и забрал Катушку домой.

«Отслужили они. Теперь в Воронеже едят у мамки блины и радуются жизни. И вот это ответственность. Настоящая. Мужская», - сообщила нам радостную весть руководитель Псковской областной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова.

Забрали из приюта и двух попугаев, которых на время командировки оставлял офицер. Пернатые жили на кухне «Лесопилки» и радовали сотрудников своим пением.

«Звонят мамы, жёны...»

Животных, которых пытаются сдать в приют, как вещь, гораздо больше, чем тех, кто вытягивает счастливый билет. И этот поток увеличивается с каждым днем. «Самое страшное, что звонят мамы, родственники, жёны военнослужащих и мобилизованных. То есть те, кто обязан сам позаботиться о своих членах семьи, - поделилась Вера Короткова. - Это не одинокие люди, не сироты, не живущие очень далеко от родных». По её мнению, ситуация крайне неправильная, но она не редкость. Многие под шумок пытаются решить свои проблемы — избавиться от кота или собаки. Это непорядочно и мерзко.

Но ещё более непорядочно возложить ответственность брать этих животных на тех, кто по уши погряз в брошенных животных и еле сводит концы с концами. «Своих домашних животных призванные в рамках частичной мобилизации могут оставить в специализированном приюте», - такая информация появилась на сайте Объясняем.рф на прошлой неделе. Позже публикацию удалили, так как представители столичных приютов забили тревогу: мол, нас никто не предупреждал, мест не хватает.

В Псковской области произошла аналогичная история: комитет по ветеринарии разместил в сети перечень адресов и контактов приютов для животных, куда мобилизованные граждане могли сдать своих подопечных. В список попали 9 волонтёрских приютов, существующих исключительно на пожертвования. Их сотрудники тоже оказались не в курсе такого аттракциона неслыханной щедрости. Волонтёры не скупились на красочные и не всегда цензурные эпитеты, комментируя ситуацию корреспонденту ПЛН.

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В пресс-службе правительства региона в свою очередь пояснили, что приютам отправили письма почтой, которые, на момент публикации информации, возможно, еще не успели дойти до руководителей. «Список приютов был подготовлен комитетом по ветеринарии региона в рамках информирования граждан о вопросах мобилизации. В силу того, что в Псковской области отсутствуют государственные приюты, гражданам предоставили номера и адреса частных приютов, куда можно обратиться», - заявили в пресс-службе правительства.

Как водится, выделения денег в помощь приютам, куда хлынул поток желающих сдать кошек и собак, не последовало. Хотя из уст Владимира Бурматова звучала весьма здравая мысль о том, что зоогостиницы, приюты и волонтёры, вызвавшиеся приютить четвероногих на время спецоперации, должны получать помощь от региона, обеспечиваться кормами, медикаментами. «Бойцы должны быть уверены, что их любимцы под присмотром и опекой в нормальных условиях, живые и здоровые ждут их домой», - сообщил он в своём Telegram-канале.

Конечно же, в приютах не рады неожиданному пополнению, но куда деваться — порой приходится брать четвероногих. Ведь всегда есть исключения, волонтёры просто не могут не пойти навстречу, если ситуация критическая. Например, как в случае с Моникой. В «Зоозащите» твёрдо намерены детально разбирать каждую историю, чтобы не увеличивать количество безнадзорных животных на улицах. Но это не исключает факта, что помещать домашних животных с дивана на уличное содержание в приют — это жестоко.

«Должны быть исключительные обстоятельства. Учитывая, что все приюты переполнены, а на освободившиеся места стоит немалая очередь из тех, за спиной у которых нет никого, объявлять, что приюты готовы брать от всех мобилизующихся, - крайне необдуманное и даже пагубное для бездомных животных, заявление», - уверена Вера Короткова.

Она подчеркнула, что приюты могут, но не обязаны забирать животных по каждому звонку родственников людей, отправившихся воевать. На попечении волонтёров и без того много несчастных, которые каждую секунду хотят лишь одного: дождаться своего хозяина, живого и невредимого, и уехать обратно домой.

Даже в самые тяжелые времена нужно оставаться Человеком. Если ваш близкий вынужден отправиться в зону боевых действий, самое лучшее, что вы можете сделать для его питомца — окружить заботой и любовью. А он в ответ прижмётся к вашей ноге, лизнёт в нос, промурчит что-то на ушко. Ведь так ждать солдата гораздо легче, не правда ли?

Ульяна Ловыгина