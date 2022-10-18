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Думали, дно. Но снизу постучали

Инфляция в Псковской области снизилась до 13,76% - такая новость, видимо, должна была порадовать и обнадёжить жителей региона. К тому же, по данным Росстата, некоторые продукты стали дешевле. Тот же сахар, на который недавно фиксировался нездоровый ажиотаж, продаётся по вполне приемлемым ценам и с полок никуда не исчез.

Но поводов для грусти, как водится, гораздо больше. На многие товары и услуги цены продолжаются расти, да и стоимость жизни в целом дорожает с каждым годом. Стабильно низкими остаются лишь зарплаты.

Инфляция снижается, цены растут

Многие не понимают, что кроется за словом «инфляция», которая снижается, а цены почему-то всё равно растут. Это понятие всегда подразумевает увеличение стоимости товаров и услуг, обесценивание денег, снижение их покупательской способности. Отдельные товары могут заметно дорожать, другие — дешеветь, а третьи — вообще не меняться в цене. При этом общий уровень вырастет или упадёт незначительно.

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В России инфляцию измеряют так же, как и в большинстве стран мира. Берут всем известную потребительскую корзину, куда входит набор продуктов, товаров и услуг, регулярно необходимых для жизнедеятельности человека. В список входят более 100 наименований, среди которых продукты, одежда, коммунальные услуги, бытовая техника, транспорт.

Важно понимать, что потребительская корзина отражает лишь среднее потребление всеми жителями страны. Не каждый человек ежедневно ест мясо и ездит на автомобиле. Кто-то употребляет больше овощей, другие отдают предпочтение рыбе. Это как со средней зарплатой — одни получают миллионы, другие довольствуются парой десятков тысяч рублей в месяц. А в среднем у каждого по два пирожка. Статистика - вещь упрямая.

Стоимость условной потребительской корзины не стоит на месте, она каждый месяц меняется. Эти подвижки и называют инфляцией. При низкой - цены идут вверх очень медленно, при высокой - потребительская корзина дорожает быстрее.

Если же цены снижаются, говорят о дефляции. Она периодически фиксируется в месячном выражении. К примеру, в августе потребительские цены на товары и услуги в среднем по России опустились на 0,52% относительно уровня июля. Ценники потихоньку ползли вниз на протяжении всего лета, чего еще не было в современной истории страны, отмечают аналитики. Эксперты связывали тенденцию с укреплением рубля, сезонными факторами и слабым внутренним спросом.

Осенью ситуация не слишком изменилась. Например, по данным Псковстата, цены на сахар в Псковской области в сентябре по сравнению с августом снизились на 5%. Немного подешевели овощи и фрукты, какао, мороженая рыба нелососевых пород.

Одновременно на ряд продовольственных товаров наблюдался рост цен. Наиболее подорожали свежие огурцы - на 17,6%, апельсины - на 10,1%, мясные консервы - на 9,1%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 6,6%, свежая зелень - на 5,8%, мягкие глазированные шоколадом конфеты - на 5,6%, сухофрукты - на 5,5%.

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Изменились цены и на непродовольственные товары. К примеру, подешевел «Валидол» - на целых 6,1%. Самое время сбегать за ним в аптеку, заодно прикупив «Глицин» и «Ибупрофен», так как цена на них тоже упала. По пути забегите за туалетной водой и миксером - когда еще будет падение цен на 4,9% и на 2,7% соответственно.

А вот витамин Д3 и «Левомеколь» нынче подорожали, как и бумажные салфетки, дезинфицирующие средства, хозяйственное мыло и туалетная бумага. Наибольшее снижение цен в сентябре наблюдалось только на зубную пасту - на 3,8%, туалетное мыло, стиральный порошок - на 3,2%, детские подгузники - на 1,6%.

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Копить нельзя, потратить

Заголовки о подешевевших товарах и услугах неплохо смотрятся на страницах СМИ и могут вселять оптимизм. «Услуги железнодорожного транспорта подешевели в Псковской области» - айда все на вокзал. Наибольшее снижение цен и тарифов отмечено на поездку в Белоруссию - самое время запланировать путешествие в соседнюю страну.

Правда, если сэкономите на чём-то другом. Фактически представленные Псковстатом данные - капля в море, так как львиная доля всего, чем мы пользуемся в повседневной жизни, с каждым месяцем становится дороже.

Я не ем сахар, но люблю апельсины, и они выросли в цене. А отправиться в путешествие мешает масса ежемесячных трат, в том числе на кошачий корм. Люди, у которых есть какие-либо животные, меня точно поймут, так как расходы на питомцев сейчас выросли в разы. Речь не только о питании, но и о необходимых ветеринарных препаратах. Весь импорт сейчас в лучшем случае сильно подорожал, в худшем - исчез. А отечественные корма и вакцины пока оставляют желать лучшего.

Но и это не главная статья моих расходов. Как и большая часть населения Псковской области, я имею долговые обязательства. Ходят слухи, что 15-летнюю ипотеку можно закрыть за пару-тройку лет. Но я пока не поняла, как это сделать, не посадив себя и животных на хлеб с водой. Хотя и они не бесплатные.

Уверена, что в такой же ситуации находятся большинство людей, выплачивающие различные кредиты. А потом мы удивляемся, почему у половины россиян нет сбережений - такие данные накануне привел ВЦИОМ. А откуда взяться накоплениям, если вы получаете среднестатистическую зарплату? Её однозначно не хватит, чтобы накопить ни на автомобиль, ни на квартиру.

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Купить что-то в кредит в нынешних условиях очень тяжело, так как коммерческие банки решили резко повысить проценты по вкладам и кредитам, несмотря на снижение ключевой ставки до 7,5%. Очевидно, что займы дорожают на фоне принятия законов в начале осени.

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Я смутно представляю, на что сейчас живут люди среднего достатка, оформившие ипотеку. Одна из федеральных компаний, занимающихся недвижимостью, недавно опубликовала такие данные: платёж по ипотеке в России за два года вырос до 75%. В начале 2020 года при покупке небольшой квартиры в новостройке с первоначальным взносом 20% и сроком кредитования 20 лет (средняя ставка 8,4%) ежемесячный платёж по кредиту составлял около 15,6 тысячи рублей. Примерно в ту же сумму обходился и жилищный кредит на вторичку со ставкой в 9,2%.

Сейчас при покупке квартиры на тех же условиях кредитования, но с нынешними ставками ежемесячный платёж по ипотеке на вторичном рынке составляет более 25,4 тысячи рублей, в новостройках — более 20,6 тысячи рублей.

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Население по уши погрязло в долгах, но банкам всё мало. Кредитные организации активизировались в целях привлечения новых заёмщиков, видимо, из-за оттока клиентов после известных событий. За последние пару недель мне позвонили почти из всех известных банков с предложением оформить «выгодный» кредит. А те, от кого я пропустила звонок, не взяв трубку с очередного незнакомого номера, прислали письмо на почту.

За границей бедности

В России огромное количество людей едва сводят концы с концами. Кто-то причисляет себя к бедным, кто-то к нищим. Разница здесь весьма условная. Принято считать бедностью ситуацию, когда человек с трудом удовлетворяет свои необходимые потребности. А нищетой - крайнюю бедность. Если достаток в семье ниже среднего, уже говорят о нахождении не на пороге бедности, но у её границ.

Президент России Владимир Путин неоднократно называл борьбу с бедностью безусловным приоритетом. 17 октября мир отмечал Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Об этом постоянно говорят, за это борются, местами даже что-то делают. Существует масса мер соцподдержки для нуждающихся, оказывается помощь семьям с детьми и другим льготным категориям граждан. Только нищеты почему-то меньше не становится.

По данным Росстата, в I квартале 2022 года в стране насчитывалось 20,9 млн человек, имеющих доходы ниже границы бедности. 14,3% жителей России зарабатывали меньше 12 тыс. 916 рублей - именно такой установлена эта граница.

Нехитрые подсчёты и опрос жителей районов Псковской области покажут, что большинство из них смело могут причислить себя к нищим. По официальным данным, средняя зарплата в регионе превышает 30 тысяч рублей, но в действительности немногие могут похвастаться таким уровнем доходов. Особенно, жители отдалённых муниципалитетов, где работать в принципе негде.

Это подтверждают многочисленные рейтинги, в которых регион стабильно занимает не самые выгодные места. Из последнего - Псковская область оказалась на 64-м месте в рейтинге субъектов по материальному благополучию населения.

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А авторы другого исследования пришли к неожиданному результату: псковичи бедные из-за того, что ленятся искать работу с достойным заработком. Аналитики SuperJob выяснили, что трудоустройству псковичей мешают их домашние дела, усталость, мессенджеры и соцсети.

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6% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя - это уже ближе к истине. В Пскове сложновато найти вакансию со средней по России зарплатой - 66 757 рублей. А ведь семье без детей этого вполне хватило бы для жизни в нашем городе. Пускай, без излишеств, но не в нищете.

А хуже всех, как обычно, приходится пенсионерам, которым уж точно не стало легче после снижения темпов инфляции. Сейчас средний размер пенсии неработающих пожилых граждан составляет по стране 18 521 рубль. Как и все средние показатели, эта цифра далека от реальности. Загляните вечером на автовокзал, где ежедневно кормят нуждающихся, и всё поймёте сами.

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Инфляция - это всегда плохо. Прежде всего, для обычных граждан, не имеющих никаких преференций от государства или доходного бизнеса. Правительство принимает меры по стабилизации стоимости жизненно важных продуктов, сдерживает цены на бензин и считает свой долг выполненным. Но бензин, к сожалению, нельзя есть. Да и одним сахаром сыт не будешь.

Ульяна Ловыгина