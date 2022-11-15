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Остановите конвейер смерти!

В Госдуме наконец-то прозвучала здравая идея - стерилизовать бездомных животных за счёт регионов. Авторы инициативы уверены, что местные власти от этого только выиграют, так как им не придётся тратить деньги на отлов бродячих собак. Жаль, что от предложения до его реализации путь долгий, тернистый и порой ведёт в никуда.

Дешевле и проще

Люди порой путают стерилизацию с кастрацией. В сознании обывателя первую операцию проводят самкам, а вторую — самцам. Но это не так. Обе процедуры применимы к животным обоих полов. Разница лишь к том, что при стерилизации четвероногим не удаляют репродуктивные органы, а перевязывают. В таком случае выработка половых гормонов не прекращается, то есть у кошки, к примеру, сохраняется течка, но нет возможности забеременеть. Для удобства в данной статье я буду чаще использовать термин «стерилизация», так как он привычнее. Но речь пойдет о кастрации , в результате которой половые железы полностью удаляют — и самкам, и самцам.

Именно эту процедуру, скорее всего, имел в виду глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, предложив очередной способ решения проблем братьев меньших. Он напомнил прописные истины: большая часть домашних животных не стерилизованы, особенно в небольших городах и деревнях. Мало того, питомцы зачастую находятся на самовыгуле и свободно оплодотворяют друг друга. Результат их плотской любви пополняет армию бездомных животных.

«Льготная стерилизация необходима, я считаю, что ей должны заниматься регионы и муниципалитеты. Для регионов это вообще выгодно, потому что дешевле и проще стерилизовать одно животное, чем бегать и отлавливать шесть-семь его потомков. Губернаторы и мэры должны осознать свою выгоду от этого процесса», - уверен Владимир Бурматов.

Он совершенно верно заметил, что многим людям не по карману обращаться в ветклиники. Особенно в сложившейся экономической ситуации, когда лишних денег нет даже на своих питомцев, не говоря уже о бездомных. Поэтому депутат предложил субсидировать стерилизацию за счет местных бюджетов и обратил внимание, что в некоторых регионах уже работает программа льготной стерилизации.

Стерилизованные бездомные кошки в Пскове. Фото Юлии Риттер

Правда, зачастую она не финансируется государством, как, например, в Ленинградской области. Там управление ветеринарии организует дни льготной кастрации собак и кошек. В Псковской области такой практики не было и нет, ежегодно выделяются только деньги на отлов и временное содержание собак. В начале этого года озвучивалась сумма более 4 млн рублей, чего должно было хватить на 500 животных — их отлов, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и временное содержание в приютах.

Организацией этой деятельности традиционно занимаются местные власти. Но есть одно но: большая часть средств остаётся не освоенной, так как ловить собак попросту некому. Ловцов в регионе можно пересчитать по пальцам одной руки, да и те не всегда готовы проходить бюрократические круги для заключения контрактов. У некоторых муниципалитетов есть договорённости с приютами - их в регионе всего 11, и ни один не является государственным. Все они созданы и содержатся волонтёрами, лишь единицы из них могут справиться с отловом бродячих животных. Да и сажать новых собак особо некуда — приюты заполнены до отказа.

Льготно, а не бесплатно

В Пскове реализацией программы ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск в среду обитания) занимается общественная организация «Шанс» по контракту с городской администрацией. Волонтёры уже много лет забирают с улиц собак, причем не всегда возвращают их обратно. Сейчас в небольшом волонтёрском пункте передержке живут 254 особи (!) Не трудно догадаться, что денег на содержание всей этой своры катастрофически не хватает — ни бюджетных, ни пожертвованных.

Помимо этого, «Шанс» проводит льготную стерилизацию домашних питомцев. Именно льготную, а не бесплатную — средства необходимы, чтобы оплатить минимальный набор нужных для операции препаратов и расходных материалов.

Аналогичные услуги более 10 лет оказывает псковская «Зоозащита» - волонтерская организация, не имеющая никакого финансирования, кроме пожертвований. Она содержит небольшой приют «Лесопилка», в котором постоянно находятся от 100 до 140 бездомных животных, в том числе кошки. «Зоозащита» не работает по системе ОСВВ, так как сотрудники против возвращения животных на улицы, но тоже проводит льготные стерилизации — не только собак, но и кошек. Для тех хозяев, которые взяли щенка или котенка в приюте «Лесопилка», операции бесплатны. Остальных животных стерилизуют по льготной цене - «Зоозащита» закупает все комплектующие, расходники, остаётся только оплатить работу врача. Порой зоозащитники берут на себя и эти расходы, если человек часто привозит на операции бездомных животных.

Также в Пскове есть пункт льготной стерилизации, который с 1 ноября переехал с улицы Советской на Первомайскую, 31. Он создан для того, чтобы каждый, кто ограничен в средствах, мог кастрировать своё животное и внести вклад в сокращение численности бездомных. Оплата операций производится по той же схеме: за домашнюю кошку платит хозяин, за бездомное — благотворители.

В среднем льготная стерилизация бездомной кошки в Пскове стоит около 1000 рублей, за домашнюю могут взять немного больше. Собак оперируют чуть дороже, всё зависит от веса и размера.

Операции по аналогичной стоимости проводятся и в частном порядке, но здесь есть риск нарваться на неквалифицированного специалиста. Поэтому перед тем, как обращаться к частнопрактикующему ветеринару, соберите максимум информации о нём, поговорите со знакомыми зоозащитниками. Особенно это касается тех, кто своими силами сокращает поголовье бездомышей, стерилизуя живущих во дворах кошках.

Оплатить операции для всего прайда в одиночку очень тяжело, даже льготные. Ведь речь зачастую идёт на об одном животном, а о десятках. Которых, к тому же, надо как-то поймать, а услуги ловца стоят небольших, но всё же денег. Поэтому неравнодушные горожане всегда ищут единомышленников и способ сэкономить.

Не против природы

Но даже если получилось найти деньги на стерилизацию бездомных животных и хорошего врача, усилия могут свести на нет безответственные люди, которые бесконтрольно плодят своих питомцев. За свою жизнь я слышала сотни лишенных хоть какого-то смысла оправданий отказа от стерилизации: «Это же против природы», «Это большой грех», «Нельзя лишать кошку радости материнства», «Мы всегда находим дом для щенков и котят», «После кастрации кот станет неполноценным» и другая несусветная чушь.

Те, кто поддерживает мифы о стерилизации, очевидно живут в каменном веке. Нет, самке не нужно родить перед операцией хотя бы один раз. Наоборот, если стерилизовать её заранее, можно избежать множества проблем со здоровьем, в том числе злокачественных новообразований. Бездомное животное может попросту не разродиться или погибнуть при родах. А если у него есть хронические заболевания, они обязательно обострятся.

Стерилизованные бездомные кошки на передержке. Фото Юлии Риттер

Некоторые предпочитают пичкать кошек и собак противозачаточными средствами, якобы, это гораздо проще и дешевле. Но вы глубоко заблуждаетесь: гормональные препараты вредят здоровью животного, меняют гормональный фон и способствуют развитию опухолей. Поверьте: кастрация намного дешевле, чем лечение больного питомца.

Всё еще считаете, что оперировать животных негуманно, особенно, беременных? Даже если самка останется в живых после родов, велика вероятность, что погибнет её потомство. В подвале, на чердаке, под забором, под колёсами машин. Или в услужливо приготовленном вами ведре с водой. «Счастливчики», у которых получится выжить, обязательно обзаведутся потомством - будущими смертниками. И так по кругу.

А тем, кто надеется пристроить котят или щенков, пусть даже от породистого питомца, советую быть менее самоуверенными. Мало того, что вы забираете шанс найти дом у бездомных животных, поиски нового владельца в какой-то момент могут не увенчаться успехом. Пристраивать каждый новый помет будет всё сложнее, желающие рано или поздно закончатся. Либо добрые руки окажутся не такими уж добрыми и однажды выкинут животное на помойку. Перед этим, конечно же, не стерилизовав его — и вот у нас еще 20 никому ненужных котят ежегодно.

Бездомные кошки на Завокзалье. Фото Анастасии Пименовой

Что касается разговоров об опасности стерилизации, то животному ничего не грозит, если вы обратитесь к хорошему ветеринару. И нет, ваш питомец не потолстеет, не станет ленивым, его характер не станет скверным — нужно всего лишь обеспечить ему сбалансированное питание, регулярно с ним играть. А пакостить четвероногие могут как раз во время течки.

Не кнутом, а пряником

Так почему же у нас до сих пор так много противников стерилизации? Потому что требуется вмешательство и пристальное внимание к этой проблеме со стороны государства. Только начать в этот раз нужно не с кнута, а с пряника. Запрет на продажу кошек и собак в зоомагазинах, штрафы за выброшенных питомцев, поголовное чипирование — всё это хорошо, но после. Сначала нужно решить вопрос с кастрацией.

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И самый простой способ — сделать её доступной. Выделять деньги ветклиникам и зоозащитным организациям, чтобы люди могли кастрировать там своих и чужих животных как можно дешевле. Или даже бесплатно, хотя бы на первых порах. Народ обязательно клюнет на этот бесплатный сыр, если он будет не из мышеловки.

Бездомные кошки на Завокзалье. Котёнок скончался от инфекции

Очень важно, чтобы этой работой занимались именно профессионалы и люди, заинтересованные в сокращении численности бездомных животных. Тогда и подход к работе будет соответствующий. Опытные волонтёры знают, как организовать процесс грамотно, без вреда для животного и недорого — ведь они привыкли экономить каждую копейку и жить во благо братьев меньших.

Обязательно нужно организовать выезды ветеринаров в районы, этакие ветклиники на колёсах, ведь только единицы готовы возить животных на операции в областной центр. А кошек и собак в деревнях еще больше.

Нехитрые подсчёты станут тому подтверждением. Собака, не имеющая хозяина, готова щениться каждые 6 месяцев, в одном помете она приносит 3–8 щенков. Итого до 80 новых бездомышей за 5 лет. Бездомная кошка может иметь потомство до пяти раз в год, за раз - по 4-6 котят. Если взять среднюю цифру — 20 котят в год — то за свою недолгую жизнь дворовая кошка наплодит больше сотни последователей. Домашние обычно живут подольше и, соответственно, будут еще более плодовитыми.

Так что же более экономически выгодно для государства? Содержать и отлавливать сотни особей или предотвратить их появление? Конечно же, второе - Владимир Бурматов абсолютно прав. Реализация программы льготной стерилизации хотя бы в течение года позволит решить массу проблем, в том числе муниципалитетов, которым не придётся бесконечно возвращать неосвоенные средства.

Общественность справедливо опасается, что выделенные деньги осядут в карманах чиновников в регионах. Поэтому нужен тотальный контроль, чтобы исключить случаи нецелевого расходования этих средств. Предлагаю поручить следить за финансовыми потоками зоозащитникам. Зайдите на страницу любой волонтёрской организации или частника, спасающего бездомных животных, и посмотрите, как они отчитываются за собранные и потраченные деньги. Слугам народа однозначно есть, чему поучиться у этих людей.

Ульяна Ловыгина