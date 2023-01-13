Блоги / Ульяна Ловыгина

Мутанты XXI века

Порой возникает ощущение, что природа всё-таки хочет нас убить. Каждый год появляются всё новые болезни и возвращаются старые, казалось бы, уже давно побеждённые. Причём зараза мутирует и приспосабливается к долгой жизни в человеческой популяции, заставляя учёных ломать головы и придумывать очередные средства борьбы с вирусами. Иногда это получается.

В мире регулярно регистрируются вспышки болезней, о которых все давно забыли и не хотели бы вспоминать. Холера, сибирская язва, чума, полиомиелит, оспа обезьян — всё это не дела минувших дней, а суровая реальность. Борьба с опасными болезнями продолжается.

ОРВИ и грипп тоже никуда не исчезают, а обзаводятся мутациями и ежегодно уносят жизни большого количества людей. Хотя многие до сих пор не придают большого значения этим заболеваниям, считая их обычной простудой и уповая на «само пройдёт».

Я отношусь к категории людей, которые собрали все болячки на свете и болеют по несколько раз в год. Лишь коронавирус, к счастью, обошёл меня стороной, либо прошёл бессимптомно - ни разу с начала пандемии я не теряла ни вкуса, ни обоняния. Простуды я обычно переношу на ногах, не прибегая к помощи врачей. А накануне Нового года меня уложила в кровать какая-то неведомая зараза, очень напоминающая свиной грипп. Утром появилось незначительное першение в горле, а уже к вечеру я свалилась с высокой температурой. В последующие пару дней к ней добавились насморк, кашель, ломота в суставах и абсолютная невозможность что-либо делать, кроме как лежать.

С аналогичными симптомами слегла моя соседка по кабинету - получается, я была заразной. И именно высокая контагиозность отличает бушующий в этом сезоне вирус H1N1, иначе - свиной грипп. Впервые он пришёл в Россию в 2009 году, тогда болезнь также сопровождалась высокой температурой, общими симптомами интоксикации, выраженной слабостью, болью в мышцах.

В 2022 году вспышки свиного гриппа в России стали фиксироваться в начале зимы, причинами назывались сезонный фактор и, как ни странно, пандемия коронавируса. Мол, за этот период организм отвык от борьбы с традиционными возбудителями, поэтому перестал должным образом вырабатывать иммунитет.

Свиной грипп сейчас звучит даже страшнее, чем COVID-19. Коронавирус всем уже изрядно надоел и постепенно переходит в разряд сезонных заболеваний. С марта 2020 года, когда Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, ковид обзавёлся десятками новых вариаций. Им обычно дают громкие названия - «альфа», «бета», «гамма», «дельта», «омикрон». Сейчас по миру бодро шагает субвариант последнего, имя ему «кракен».

В России пока выявили всего один случай мутировавшего коронавируса. Он сразил женщину из Пензенской области, которая утверждает, что никуда не летала и с больными не контактировала.

По данным ВОЗ, новый штамм намного более заразный, однако заболевшие переносят его сравнительно легко. Ранее уже говорилось о том, что омикрон гораздо менее опасен, чем его предшественники, унёсшие жизни многих заболевших. Поэтому можно с осторожностью говорить о том, что пандемия подходит к концу, но возвращаются другие сезонные болячки.

В конце года по всей стране был резкий скачок заболеваемости различными вирусами. С начала 2023 года фиксируется небольшой спад, в том числе в Псковской области. Так, за первую неделю января заболевших ОРВИ и гриппом в регионе стало меньше почти на 60%. Возможно, это связано с морозной погодой на новогодних каникулах. По данным экспертов, низкие температуры препятствуют распространению вирусов.

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Однако вероятность новых вспышек сохраняется, особенно учитывая переменчивость погоды и способность вирусов быстро мутировать. Они всё время «маскируются», чтобы пробить защитные барьеры нашей иммунной системы. Причём перемены наблюдаются в сторону увеличения заразности, а не способности убивать. По мнению учёных, это не слишком хорошие новости: мутации позволяют вирусу выжить в условиях коллективного иммунитета.

Это не умаляет важности вакцинации, но свидетельствует о том, что покончить с вирусами вряд ли удастся. Медики уверяют, что существующие вакцины от ковида по-прежнему эффективны и прививаться нужно, но мутировавший омикрон способен поражать и привитых. Остаётся уповать на лёгкое течение болезни и отсутствие осложнений — именно это обещают тем, кто не пренебрегает вакцинацией.

Правда, теперь бежать за заветным уколом поздно, делать прививку следовало еще осенью. Конечно же, это не повод впадать в истерику и запирать двери изнутри. Вы не сможете полностью отгородиться от социума, да это и не разумно. Поэтому риск заражения остаётся: инфекция может подстерегать в лифте, в автобусе, в магазине и даже внутри вас.

Что делать? Укреплять иммунитет и соблюдать простейшие меры личной санитарной безопасности. Речь о регулярном мытье рук, ношении масок в местах скопления людей. Врачи советуют держаться подальше от тех, кто кашляет и шмыгает носом. А если всё же пришлось провести время в таком обществе — промывать нос соляными спреями и как можно скорее начать прием противовирусных препаратов. В списке рекомендаций значатся ведение здорового образа жизни, сбалансированное питание, проветривание помещений, прогулки. Всё это давно известно, не является панацеей, но помнить об этом стоит.

Как и о том, что в случае недомогания не нужно насиловать организм и переносить болезнь на ногах. Вы навредите не только себе, но и окружающим. В идеале при ухудшении состояния следует обращаться к врачу, но зачастую это не представляется возможным. И не потому, что люди безответственно относятся к своему здоровью. Причина в нежелании связываться с первичным звеном здравоохранения. Ни для кого не секрет, что оно всегда перегружено, в поликлиниках очереди, скорую век не дождёшься. Вот и приходится лечиться при помощи гугла и бабушкиных рецептов. По крайней мере, пока дело не запахло жареным, точнее, температурой под 40.

Люди порой отказываются от медицинской помощи не только из-за нежелания сидеть в очередях, но и из-за недоверия тем, кто трудится в системе. Периодически всплывают истории о неверно поставленном диагнозе, ошибочно сделанной прививке или неправильно назначенном лечении, которое лишь усугубило ситуацию. После такого невольно уверуешь в силу интернета. Но самолечение может обернуться бедой.

Мы сами наносим ущерб своему здоровью, бесконтрольно употребляя антибиотики. А ведь они абсолютно бесполезны в лечении вирусных заболеваний. Зато помогают бактериям вырабатывать устойчивость к препаратам. И когда антибиотики всё же потребуются, они могут оказаться бесполезными.

Пора смириться с тем, что мы не сможем раз и навсегда распрощаться с инфекциями. И учиться бороться, не поддаваясь панике и не впадая в крайности. Испанский грипп, эпидемия СПИДа унесли гораздо больше жизней, чем коронавирус. Но почему-то именно последний обострил ряд проблем в здравоохранении, экономике, политике и обществе в целом.

Пандемия стала настоящим испытанием для каждого из нас и заставила пересмотреть приоритеты, сместить ориентиры в сторону семейных ценностей. Быть терпимее к окружающим и задуматься о здоровом образе жизни.

В сети мне повстречался шуточный секрет долголетия: ешьте больше фруктов и меньше — друг друга. Но мы же знаем, что в этом есть доля правды.

Ульяна Ловыгина