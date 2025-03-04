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Без базара

Когда-то на рынках было не протолкнуться, а к ларькам тянулись длинные очереди из желающих купить дешевые товары, причём не всегда легально. Не секрет, что алкоголь, сигареты и прочая продукция в таких местах была доступна всем желающим, в том числе несовершеннолетним. К счастью, сегодня большая часть подобных площадок ушли в небытие. Города активно развиваются, избавляясь от всего, что уродует их облик своей беспорядочностью, притягивает маргиналов и функционирует в обход закона. На смену серым киоскам и палаткам с сомнительного качества изделиями приходят крупные магазины, специализированные торговые места и уютные общественные пространства. По такому пути сегодня идёт Псков, который с каждым годом становится всё более современным, красивым и безопасным. Лишь местами виднеются отголоски прошлого в виде хлипких павильонов, но и те, вероятно, вскоре исчезнут.

За последние годы Псков сильно преобразился. Благоустроенная набережная, новые парки и скверы, современные детские площадки, отремонтированные дороги, обновленные в соответствии с дизайн-кодом вывески - это лишь малая часть того, что сделано за прошедшее десятилетие. Радует и то, что город не только идёт по пути развития и появления свежих локаций, но и активно избавляется от старых, объективно устаревших и безобразящих лицо областного центра. Речь, конечно же, о рынках, ларьках и прочих порождениях лихих 90-х, необходимость в существовании которых давно отпала.

Подобные места, безусловно, были актуальны в конце прошлого века. За неимением альтернативы туда ходили абсолютно все, кто хотел приобрести одежду, обувь и провиант по доступным ценам. В какой-то момент центральные площади многих городов превратились в стихийные рынки, где можно было купить всё, что угодно. Нормой стали бабушки, торгующие вязаными носками на автобусной остановке, торговцы шлёпок на импровизированной «ярмарке» возле входа в метро. Покупатели привыкли примерять джинсы, стоя на картонной коробке за импровизированной ширмой, и не обращать внимания на тех, с кем приходится стоять в очереди за дефицитным товаром. Никого не интересовал ни внешний вид ларьков, ни их санитарное состояние. И это понятно: людям надо было как-то выживать, что-то есть, во что-то одеваться. Но в XXI веке такой подход к торговым площадям устарел.

У нас нет потребности в покупке носков и шлёпок на улице, всё это можно найти на маркетплейсе, причём значительно дешевле. Если не хочется ждать доставки, можно отправиться в один из торговых центров, который изобилует уютными отделами с товарами на любой вкус и кошелёк. Ассортимент там гораздо шире, чем в каком-нибудь небольшом павильоне, а качество в подавляющем большинстве случаев лучше. Да и примерять одежду в тёплой изолированной кабинке, будь то пункт выдачи или магазин, гораздо приятнее, чем на свежем воздухе или в тесноте за ширмой из занавески.

Буквально в каждом микрорайоне есть крупные продуктовые магазины, на полках сетевых супермаркетов представлено всё самое необходимое и даже больше. Нет желания выходить из дома - можно заказать доставку. Отпала нужда ходить за провиантом в ларёк, где есть риск повстречать не самых приятных личностей. Старые киоски и павильоны не только не соответствуют эпохе и портят внешний облик городов, но и стабильно притягивают маргиналов, а заодно являются источниками антисанитарии. В таких помещениях часто продают алкоголь, в том числе во внеурочное время, в результате чего вокруг скапливаются любители выпить со всеми вытекающими.

Подобные местечки не могут не вызывать раздражения у порядочных жителей и гостей города. И власти Пскова, к счастью, это вовремя осознали, решив раз и навсегда избавиться от объектов, доставляющих дискомфорт горожанам и отталкивающих туристов. В отличие от Смоленска, Твери и других областных центров, где до сих пор сохраняются следы 90-х, Псков стремится быть современным.

На радость прогрессивных псковичей время ларьков и рынков, уродующих город и несущих прямую угрозу безопасности, ушло. Исчезли павильоны на площади Ленина, которым там явно было не место (к слову, торговавшим в них предпринимателям в качестве компенсации предоставили новые точки).

Давно нет ветхих конструкций вблизи автовокзала, после затаривания в которых ни одно поколение пассажиров заработало проблемы с кишечником. Уже сегодня в здании автовокзала можно подкрепиться продукцией от проверенных точек общепита и употребить её в тепле и чистоте, а не на улице в компании асоциальных элементов.

Аналогичная участь ждёт ларьки на остановке у железнодорожного вокзала в Пскове. Объекты, территория за которыми превратилась в «общественный туалет», демонтируют. После этого будет произведена масштабная реконструкция, которая предполагает организацию современного пространства с объединением двух транспортных узлов, железнодорожного и авто, как это делается во всех цивилизованных странах.

Наконец-то ликвидировали безобразные конструкции, порочащие лицо города, на Четырёх углах. Бывший рынок «Фавор» окончательно исчез прошлой осенью после сноса крытого ангара. На его месте пока что пусто, но есть надежда, что вскоре там появится что-то стильное, аккуратное и притягательное для горожан и туристов. Свет на будущее территории пролил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая на форуме старшеклассников «Голос молодежи» в ноябре минувшего года: на участке хотят построить большой культурно-торговой комплекс, который станет многофункциональным пространством. В нём горожане смогут не только совершать покупки, но и проводить время с семьей и друзьями, заниматься спортом. С учётом расположения объекта он должен стать притягательным и для туристов.

То же самое касается площадки между улицами Ленина и Карла Маркса. Территорию, где ранее располагался «Белорусский» рынок, намерены облагородить в соответствии с новыми веяниями. До лета 2024 года там функционировала городская вещевая ярмарка, представлявшая довольно печальное зрелище. На когда-то многолюдной площадке остались единицы торговцев, большинство павильонов пустовали на протяжении нескольких лет. За одеждой и шторами туда заходил редкий пскович, большая часть горожан пробегала мимоходом, в целях сократить путь.

Сейчас перспективы территории в самом центре города многообещающие: инвестор намерен построить фермерский рынок, который поможет хозяйствам региона продвигать свои товары. Место хорошо известно жителям города как торговая площадка, вблизи расположено большое количество туристических объектов - значит, отбоя от покупателей не будет. К тому же, помимо точек продажи будет организован общепит, вероятно, с местной экопродукцией, на которую в настоящее время наблюдается повышенный спрос.

Часть территории предполагается приспособить под культурно-молодежное пространство: построить детскую игровую площадку, летнюю террасу и зону отдыха, организовать локацию для проведения культурно-массовых и деловых мероприятий. Ну разве не красота? На смену невзрачному вещевому рынку, услугами которого почти никто не пользовался, придёт именно то, в чём сегодня нуждается потребитель - экологически чистая продукция, благоустроенная территория, на которой приятно находиться, и активный досуг.

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По сути, последним бельмом на глазу города остается «Магеллан» на Рижском проспекте. Конструкция, которую в народе прозвали «конюшней», изначально создавалась как временная. Нестационарный объект много раз хотели снести, дабы не портил вид главной городской артерии, но он благополучно стоит на месте более 20 лет. С учётом того, что разрешение на размещение выдано до 1 марта 2025 года, есть надежда, что вместо него появится ещё одно современное пространство, в котором нуждаются горожане. Например, прогулочная зона со скамейками и дорожками, или большая парковка, которой в этом микрорайоне и в городе в целом явно не хватает.

А вот мест под коммерцию хоть отбавляй. Есть крупные торговые центры, где сдаются места в аренду, для продажи непродовольственных товаров они больше подходят хотя бы потому, что проходимость там выше. Кроме того, существуют специально отведенные места, где можно организованно продавать пищевую продукцию, например, на «Ниве». «Дачный рынок» в её составе открыт для всех желающих продать свои овощи, фрукты, ягоды и прочее, причем совершенно безвозмездно. Платить за торговое место не надо, при этом специально обученные люди постоянно поддерживают его в чистоте и порядке. Вероятно, будут бесплатные места и на фермерском рынке, который хотят открыть в центре города.

Ничего не имею против малого предпринимательства и бабушек, продающих излишки своей продукции. Более того, у последних сама порой покупаю свежие огурцы, помидоры, клюкву и другие дары природы, которые не выращиваю и не собираю. А вот одежду и обувь, всё же, предпочитаю заказывать удалённо, потому что это удобнее и позволяет сэкономить время, либо покупать в крупных ТЦ, где всегда сухо, тепло и комфортно. До сих пор помню, как в детстве ходила с родителями на базар (именно так называли вещевой рынок в райцентре, где я родилась) с целью обновить гардероб. Раздеваться до нижнего белья в лютый мороз - то ещё «удовольствие». Да еще и на глазах у мимо проходящих людей, от взоров которых импровизированная «ширма» из куртки не спасала.

Многие были вынуждены так делать, но жизнь не стоит на месте. Возможно, кто-то нуждается в небольших торговых объектах, где можно приобрести конкретные виды товаров, будь то хлеб, молоко, вязаные носки или брюки. Такие точки имеют право на жизнь, но они должны быть организованы в соответствии с требованиями времени, в том числе санитарными, и иметь подобающий внешний вид, дабы не сводить на нет усилия огромного количества людей, причастных к благоустройству.

На мой взгляд, отказ от захламления городских территорий ларьками, никому ненужными рынками и прочими непонятными «коровниками» - это путь в светлое, комфортное, цивилизованное и безопасное будущее. И покупателям, и продавцам от этого сплошная выгода. Доказательство тому: очереди, выстраивающиеся к фермерам на официальных ярмарках и спрос на продукцию предпринимателей в крупных ТЦ. Очевидно ведь, что торговать гораздо приятнее в чистом и уютном пространстве. Да и к товарам в таких локациях больше доверия (а значит, и спрос выше), нежели к ассортименту в сомнительных объектах, возле которых постоянно скапливаются подозрительные личности, а продукция может не отвечать простейшим требованиям безопасности.

Ульяна Лаблюк, фото из архива ПЛН