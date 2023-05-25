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Блоги / Ульяна Ловыгина

Дивный трезвый мир

25.05.2023 15:02|ПсковКомментариев: 1

Питейные заведения давно не дают покоя лучшим умам. Борьба с «наливайками» и алкоголизацией населения в целом ведётся много лет с переменным успехом, но результаты пока оставляют желать лучшего. Законодатели продолжают наступать на одни и те же грабли, пытаясь победить «зло» всевозможными запретами. Но ни возрастные, ни временные, ни иные ограничения не способны остановить человека, который вознамерился пропустить стаканчик-другой.

 

Одна из последних инициатив касается точек продажи алкоголя в зоне жилой застройки. В народе такие места именуют «наливайками», которые продолжают работать даже после введения запрета на продажу горячительных напитков в многоквартирных домах и пристройках к ним.

Рюмочные и пивные прикидываются общепитом, на который ограничения не распространяются. Для регистрации в качестве заведения общественного питания псевдобары устанавливают стол и, возможно, даже стул, добавляют в «меню» орешки. И спокойно продают слабый алкоголь на розлив.

При этом, во избежание нарушения закона, бутылки откупоривают перед отпуском покупателю. Это нужно для мнимой видимости того, что посетитель употребляет алкоголь здесь и сейчас, а не приобретает его навынос. Но мы-то с вами знаем, как это обычно происходит: люди забирают покупку и выпивают в другом месте. Иногда прямо на пороге того самого заведения.

«Наливайки» традиционно являются точкой притяжения асоциального контингента. Именно поведение нетрезвых посетителей, а не их физическое и психическое здоровье, больше всего беспокоит жителей окрестных домов. Мало кому приятно каждый день наблюдать под окнами толпы неприятно выглядящих, пахнущих и нецензурно выражающихся людей. Они шумят, устраивают беспорядки, пугают добропорядочных граждан. Полиция реагирует на обращения по этому поводу, но возле каждой рюмочной участкового не поставишь. Потому проблема остаётся.

Для её решения придумали новый способ: разрешить регионам устанавливать дополнительное время запрета на продажу алкоголя в точках общепита в жилых домах. Такой законопроект подготовил зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов («Единая Россия») по итогам поручения спикера ГД Вячеслава Володина. По мнению автора инициативы, нужно исключить реализацию спиртного в «наливайках» в ночное время. К примеру, по аналогии с единым временем запрета на продажу алкоголя в магазинах, которое отличается в разных регионах. Нововведения не планируют распространять на «добросовестные» рестораны и кафе, к которым претензий не имеется.

Напомним, в Псковской области розничная продажа алкоголя запрещена с 22:00 до 10:00. Также спиртное не продают в отдельные дни, установленные правительством региона. Ограничения не касаются организаций общественного питания.

Ни для кого не секрет, что одними запретами мало какие проблемы решаются. К тому же, запретный плод всегда сладок, и при желании можно найти лазейки. Те же самые пабы, «наливайки» и прочие питейные заведения расцвели пышным цветом именно после того, как магазины перестали круглосуточно торговать алкоголем.

Безусловно, некоторые успехи проделанной работы присутствуют, и у свежей инициативы тоже есть перспективы. Как минимум, запрет на ночную продажу спиртного в «наливайках» отвадит от них асоциальных личностей. В жилых кварталах станет тише, уютнее и безопаснее. Но в глобальном смысле это не поможет решить проблему.

Человек, которому нужно выпить, достанет заветную бутылку где угодно, как бы это ни запрещали. Купит заранее в той же самой «наливайке» и употребит сразу, как выйдет за дверь. Или оставит на потом, чтобы «расслабиться» в другом дворе.

К примеру, у нас в районе «наливаек» нет. А вот контингент, который так раздражает жильцов домов, расположенных вблизи питейных заведений, присутствует. Правда, наши местные алкоголики ведут себя довольно тихо и даже претендуют на звание приличных. Перестают материться при виде проходящей мимо девушки, вежливо извиняются за нецензурщину. Редко оставляют после себя мусор, не собираются по ночам, ничего не ломают, не портят. Просто тихонько попивают где-нибудь на лавочке. Как вы думаете, их беспокоит ночной запрет на продажу спиртного? Вряд ли. Они успеют всё купить днём.

То же самое, кстати, касается ограничений в отдельные дни вроде выпускных, Дня молодёжи и других праздников. «Подготовленные» граждане, зная о предстоящем запрете, всегда идут в магазин накануне. Или бегут, если до обозначенного времени остаётся 10 минут: не раз видела в магазине людей, суетливо хватающих первые попавшиеся бутылочки. В 21:55 покупатели со звенящими корзинами в приоритете, вся очередь пропускает их к кассе — знают же, что может не успеть человек, а ему надо.

Для чего устанавливались все эти ограничения? Чтобы люди стали меньше пить. Но ведь очевидно, что исчезновение круглосуточных магазинов привело лишь к появлению новых форм продажи алкоголя, порой контрафактного, а также к популярности самогоноварения. Именно запреты породили проблему «наливаек», с которой теперь никто не знает, как бороться. Может, пора вернуть магазины, которые будут продавать качественный алкоголь легально в любое время суток?

Нет, такого никто не допустит. Так уж повелось, что в нашей стране принято запрещать, а не разрешать. Вспомним хотя бы «сухой закон», который вводили несколько раз. Все попытки полностью запретить продажу спиртного закончились плачевно. Горбачевские меры борьбы с пьянством обернулись ворохом проблем в экономике и резким ростом количества зависимых людей. Народ стал пить всё подряд, заменять «запрещёнку» не только сомнительными жидкостями, но и снотворными, транквилизаторами и прочими веществами. После свёртывания кампании по борьбе с производством и потреблением алкоголя часть населения вернулась к привычным видам зависимости, но с новой силой. В итоге на рубеже веков смертность резко поползла вверх.

Вероятно, уроки прошлого мы частично усвоили. Тотального запрета на продажу горячительных напитков сейчас нет, и не предвидится. Есть ряд регионов, где действуют более жестокие ограничения, чаще связанные с религиозными соображениями, обычаями.

К примеру, в Дагестане «сухой закон» вводится на время поста и по праздникам, в том числе религиозным. В остальное время алкоголь есть в свободной продаже, но в чуть меньшем количестве, чем в центральных регионах страны. В целом у желающих выпить сложностей не возникает, главное не делать это в общественных местах и не мозолить глаза местным жителям своим фривольным поведением.

В большинстве других субъектов к выпивающим относятся лояльнее, но тема алкоголизации населения с повестки не уходит. Так, Минздрав обеспокоен превышением запланированных показателей по розничным продажам спиртного за 2022-й год, а также ростом зависимости среди сельских жителей. В связи с чем в ведомстве задумались о новых антиалкогольных мерах. Рассматривается возможность запрета на продажу крепких напитков с 20:00 до 11:00, а также увеличение минимального возраста для покупки таких товаров до 21 года.

Есть опасения, что судьба у данной инициативы аналогичная всем предыдущим, предполагающим запреты. Тот, кому требуется приобрести спиртное, всегда найдёт выход из положения. К тому же, непопулярные решения могут посеять недовольство в народных массах, даже среди сторонников здорового образа жизни. Многие люди постоянно живут в состоянии стресса, а тут появится подходящий повод выплеснуть негатив. Ни к чему хорошему это не приведет, как, к слову, и повышение цен на алкогольную продукцию.

В магазинах самогонных аппаратов сейчас наблюдается нездоровый ажиотаж, и их выручка в разы увеличится, если спиртное в магазинах станет недоступным.

Попутно вырастет потребление суррогатов. И в праздники, которые у многих ассоциируются с питием, на столах будут стоять не фужеры с шампанским или кагором, а рюмки с кротовухой или настойкой на тушке какого-нибудь животного.

На мой взгляд, очевидно, что репрессивные меры не работают. Поэтому впору задуматься не о введении новых ограничений, а найти способ повысить уровень общей культуры и благосостояния людей. Не запрещать алкоголь, а сделать так, чтобы люди в нём не нуждались.

От чего пьют? Причин может быть масса, но топ традиционно возглавляют нищета, безработица, депрессивные состояния. Алкоголь помогает временно нейтрализовать негатив, снять напряжение, забыться и уйти от реальности. Вот её-то, эту самую реальность, и нужно менять, тогда многие проблемы отпадут сами собой. Бороться стоит не с алкоголизмом, а с причинами, которые его породили.

 
Ульяна Ловыгина
Теги: #алкоголь #закон #запрет
Источник: Псковская Лента Новостей
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