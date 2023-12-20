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Блоги / Ульяна Лаблюк

Время приспосабливаться

20.12.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Никогда такого не было - и вот опять! Декабрь отметился традиционной волной подорожаний в части продуктового набора для новогоднего стола. Только в уходящем году цены на некоторые позиции взлетели настолько высоко, что даже главе государства пришлось извиняться. Народ извинения принял, но грустить не перестал - предпраздничные хлопоты сильно бьют по кошельку, и без того уже дырявому. Всё больше денег нужно на покупку хороших продуктов, всё менее доступны другие блага. А есть ли хоть что-то, что стало дешевле? Вопрос то ли риторический, то ли подразумевает ответ «нет». Даже успокоить расшатанные бесконечной инфляцией нервы теперь дороже, ведь аптеки всеобщая тенденция не обошла стороной.

 

«Не трогай, это на Новый год»

Под конец года страну взбудоражили яйца, подорожавшие до немыслимых пределов. В Псковской области, по официальным данным, в ноябре распространённый источник белка подскочил в цене сразу на 22,8%.

Похожая ситуация сложилась по всей России, что вызвало справедливое роптание жителей. Власти объяснили случившееся ростом спроса при сохранившихся объёмах производства, а также сбоем в работе правительства, которое вовремя не открыло импорт. Сразу после обсуждения «яичной» истории во время ежегодной пресс-конференции президента, объединённой с прямой линией, профильный министр пообещал, что через пару-тройку недель всё наладится - на помощь придут турецкие производители.

Что ж, посмотрим, помогут ли зарубежные несушки скорректировать цены хотя бы до октябрьских значений. Есть подозрение, что курицы не в силах справиться в одиночку, так как не являются первопричиной подорожания продукта. К примеру, рост цен на мясо и яйца в Псковской области связали ещё и с увеличением зарплат в этой отрасли. Будем надеяться, что работники птицефабрик после такого заявления не станут козлами отпущения.

Как показывает практика, с каждым годом дорожает абсолютно всё, не только яйца, а вот тенденции к удешевлению не наблюдается. Какие бы меры ни принимало правительство, Центробанк (о его сомнительных решениях чуть ниже), антимонопольная служба, никаких существенных изменений в сторону снижения стоимости товаров и услуг не происходит. Каждый декабрь мы читаем новости о том, насколько больше придётся потратить, чтобы достойно накормить семью и друзей. В этом году аналитики посчитали стоимость новогоднего стола из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Сейчас заливная рыба, шпроты, ростбиф, оливье, апельсины, яйца под майонезом, селедка под шубой и алкогольные напитки, показанные в кинокартине, обойдутся почти в 8,5 тысяч рублей.

Если вы не фанат таких блюд и хотите накрыть менее «богатый» стол, потратите примерно столько же. Пару салатиков, горячее, гарнир, легкие закуски, фрукты и овощи, игристое - вуаля, треть зарплаты среднестатистического бюджетника ушла в фонд продуктовых магнатов.

Думаю, каждая семья и без праздников ощутила рост трат на привычные продукты. Меня пару месяцев назад огорчила курица, неплохо набравшая в цене. Другие товары из личной потребительской корзины тоже демонстрируют плавный, но заметный рост - мясо, рыба, молоко, овощи, фрукты.

Просели по всем фронтам

Росстат ежемесячно публикует данные о ситуации на рынке продовольственных и иных товаров. Большая часть съедобного и несъедобного, необходимого для нормального существования среднестатистического человека, постоянно дорожает. Порой на десятую долю процента, но и это ощущается в итоговом чеке.

Порой некоторые позиции становятся дешевле. В ноябре в список подешевевших попали апельсины, яблоки, лимоны, овощные консервы и сухие смеси для детского питания, черный чай, вермишель, сметана и пшено. Всё это стало немного доступнее, но вряд ли популярнее - таким набором прокормиться весьма сложно. Рано или поздно всё равно захочется продуктов из перечня подорожавших.

Особенно «радуют» заголовки о рекордном снижении цен на отдельные категории. Так, в конце осени СМИ писали о падении стоимости икры. «Счастье-то какое!» - подумала я и другие люди, которые её не едят. А те, кому дорог деликатес, вряд ли будут потреблять его на завтрак, обед и ужин.

По данным Псковстата, в ноябре 2023 года цены выросли на 0,8% (по России в целом – на 1,1%). Больше всего подорожали продовольственные товары – на 1,4%, цены на непродовольственные товары тоже стали выше - на 0,5%. Стоимость услуг выросла на 0,1%. Годовая инфляция в регионе, уточнили в Центробанке, в ноябре 2023 года увеличилась до 6,25%.

Сухие цифры оживают во время очередного похода в магазин, когда кассир озвучивает сумму покупок. И человеку, стоящему у кассы с удивлённым лицом, можно сколько угодно объяснять, с чем это связано. Ни издержки производителей, ни рост курса доллара, ни что-либо ещё конечного потребителя не интересуют. Он задаётся лишь вопросом, на чём в следующий раз сэкономить, чтобы на всё хватило.

Понятно, что голодная смерть из-за яиц по 140 рублей или медленно, но верно ползущих вверх цен на курицу мало кому грозит. Но вот снижение качества питания - вполне вероятная перспектива. Особенно это касается незащищённых слоёв населения вроде пенсионеров, для которых очередной поход за продуктами может оказаться разорительным.

Экономически активным людям тоже приходится непросто. Если с пропитанием они худо-бедно могут разобраться, то покупка авто или жилья — теперь недоступная роскошь для абсолютного большинства.

В середине декабря ЦБ РФ в очередной раз поднял размер ключевой ставки — до 16%. Это всегда тянет за собой изменения в кредитных программах, без которых редкий россиянин может обзавестись машиной или квартирой. Стоимость и тех, и других бессовестно подросла, и повышение ставок по кредитам поставило жирную точку на планах многих людей.

Аналитики предрекают застой на рынке недвижимости, причем как первичной, так и вторичной. По сути, он уже начался. Это касается и автомобильной отрасли. Похожая ситуация сложилась после февраля 2022 года, когда ключевую ставку подняли до рекордных 20 процентов. Предыдущий максимум был в 2014-м году - 17%.

После каждого повышения ставки фиксировалось её падение, и популярность кредитных программ возвращалась. В данном случае перспективы туманны, ясно лишь то, что в новый, 2024-й год мы войдём со ставками под 17–20% по ипотеке на вторичку и непосильными для многих условиями покупки жилья на первичном рынке. Напомню, желающим заехать в новостройку для начала нужно накопить как минимум 30% от её общей стоимости.

Учимся расставлять приоритеты

Складывается впечатление, что где-то там наверху решили: население уже достаточно улучшило свои жилищные условия, закупилось техникой и пропитанием «на случай чего», а кто не успел — сам виноват. В ЦБ тем временем уверяют, что принимаемые решения нужны для поддержания финансовой стабильности и защиты сбережений россиян. Да только где их брать, эти сбережения? Если всё заработанное уходит на поддержание привычного уровня жизни.

Очевидно, что российская экономика переживает не лучшие времена. Как ни крути, но санкции и ухудшение отношений с западными странами сыграли свою злую шутку и отразились на нас, простых гражданах. Приведу пример: за минувший год импортный корм, который я покупаю для своих животных, дорожал несколько раз — с 2100 рублей в январе до 3000 в октябре. К счастью, пока что остановился на последней отметке, но всё равно получилось дороговато. Нашла хорошего производителя из другой страны, корм которого стоит немного дешевле. Спустя месяц ввоз этой марки в Россию запретили. Встал вопрос, как быть - возвращаться к прежнему или искать альтернативу на российском рынке (а достойной у нас попросту нет, причём ни за какие деньги). Остаётся скупать остатки и ждать, что запрещённому производителю включат «зелёный» свет. В противном случае придётся кормить зверей, как раньше, и думать, где брать на это дополнительные деньги.

В подобной ситуации оказались многие люди, даже не имеющие животных. С учётом удорожания стоимости жизни в целом многие вынуждены отказываться от чего-то привычного в пользу необходимого. Времена такие — приходится расставлять приоритеты и искать замену тому, что стало недоступным.

Не стоит тешить себя мыслью, что цены начнут падать. До нужных нам значений они всё равно не упадут. К тому же, если одни товары будут дешеветь, другие подорожают. И в сухом остатке уровень благосостояния останется прежним, в лучшем случае.

Нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. Самый оптимальный вариант - пытаться зарабатывать больше, чтобы хотя бы не менять свои потребительские привычки. Придерживаться экономии в разумных пределах, не впадая в крайности. И, конечно же, верить в светлое безбедное будущее с яйцами по 80, доступной ипотекой и машинами дешевле миллиона - вдруг, оно когда-нибудь наступит. Без оптимизма нынче никуда.

Ульяна Лаблюк

Теги: #деньги #инфляция #экономика #Рост цен #экономия
Источник: Псковская Лента Новостей
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