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В очередь за настроением

До Нового года остаются считанные дни, и народ приступил к штурму супермаркетов. Даже те, кто в иные периоды склонны сетовать на нехватку денег, выстроились в очереди за икрой, яйцами и другими продуктами для праздничного стола. И, как бы ни старались сети удовлетворить повышенный спрос жаждущих вкусно встретить 2024-й россиян, товары на полках имеют свойство заканчиваться. Зачастую сотрудники магазинов просто физически не успевают доставать из закромов самые популярные в декабре позиции. В итоге в некоторых универмагах сейчас не то, что мандаринов, даже морковки днём с огнём не сыщешь. Когда уже к людям придёт осознание, что не надо закупаться на одну ночь, как на всю оставшуюся жизнь?

Новогодний апокалипсис

В минувшее воскресенье озадачилась очень важным продовольственным вопросом: где взять морковку, чтобы сварить суп? Оказалось, что в предновогодние выходные это один из самых дефицитных овощей в магазинах, которые с переменным успехом справляются с потоком покупателей, мечущихся в поисках ингредиентов для праздничных блюд.

Так сложилось, что я уже несколько лет подряд не готовлю «ночное» застолье в традиционном его понимании. Оливье, сельдь под шубой, мимозу периодически стругаю на ужин вне зависимости от времени года и не в промышленных масштабах. Накануне 1 января тоже порой хочется чего-то подобного, но с учётом тенденции отмечать праздник вне дома необходимость дневного бдения у плиты отпадает. Как и приобретения огромного количества продуктов для приготовлений. Подарки всегда покупаю заранее и преимущественно на маркетплейсах, так что от предновогодней суеты, очередей и чуть ли не драк за остатки мандаринов немного отвыкла. Посему не ожидала увидеть очередь длиной метров двести в крупном супермаркете, где всё же посчастливилось найти заветную морковь.

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Тут-то и вспомнила, что поход в продуктовый или любой другой магазин накануне Нового года - это отдельный вид прекрасного. Я понимаю, что праздник всеми любим, и только единицы его вообще никак не отмечают. Даже те, кто не устраивают пышное застолье, не упускают возможности порадовать себя чем-нибудь вкусненьким, и для этого, как ни крути, нужно сходить в универмаг. Вместе с теми, кто затариваются продовольствием с нездоровым рвением, будто 1 января случится апокалипсис, и все магазины закроются навсегда. В результате образуются навевающие тоску очереди.

Не знаю, сколько нервов и времени там оставляют люди, пришедшие за продуктами без привязки к предстоящему празднику. Тем, кто просто хотели купить недостающий для обеда или ужина ингредиент, вероятно, грустнее всего стоять в толпе любителей поесть в новогоднюю ночь. Я решила не испытывать судьбу, и, оценив объёмы содержимого в тележках покупателей передо мной, покинула магазин без морковки. Попробовала заглянуть в пару супермаркетов поменьше, подобного столпотворения там не наблюдалось. Впрочем, как и нужного мне овоща. Ну да ладно, авось подвезут на днях. А вот на здоровые потребительские настроения надежды мало.

Проверка на жадность

В такие моменты возникает стойкое ощущение, что разумных людей среди нас немного. В декабре из супермаркетов тащат всё, что не приколочено. К традиционному продуктовому набору и подаркам прилипает масса сопутствующего хлама, без которого вполне можно было бы обойтись. И одна небольшая тележка с продуктами, рассчитанными для застолья на 3-5 человек, мифическим образом превращается в несколько тяжелых пакетов, набитых доверху вёдрами майонеза, тонной овощей и фруктов, десятком консервных банок, звенящих бутылок и прочей снеди.

Здесь играет роль масса факторов, в том числе стадный рефлекс и желание сэкономить (спойлер - не получится). Ритейлеры знают, что на праздниках можно неплохо заработать, и делают для этого всё максимально возможное. Нехитрые уловки вроде акций, распродаж и «атмосферы волшебства» способствуют росту спроса лучше, чем оправданные ожидания дальнейшего роста цен. Видя более-менее адекватную стоимость, люди запасаются продуктами впрок, кладут в корзину то, что на самом деле вовсе не пригодится. При этом товар может быть дороже обычного, либо скидка совсем мизерная, но это уже не важно. Манящие акционные таблички становятся своеобразной проверкой на жадность, которую проходят далеко не все.

Покупки совершаются на автомате и в приподнятом настроении. Когда вокруг царит предпраздничная эйфория, отдавать деньги гораздо легче.

По той же причине нет отбоя от покупателей в непродовольственных магазинах. В канун праздников многие расслабляются и позволяют себе всё то, от чего отказывались прежде. Почему бы не порадовать себя новеньким телевизором, раз уж на икру разорились? Праздник ведь!

Любое торжество ныне связано с культом потребления и торговли. Есть у нас определённые даты, когда принято изо всех сил радоваться самому и радовать близких путём изрядных вложений в экономику. Но никакие 8 марта, 14 и 23 февраля рядом не стояли с тем, что творится накануне Нового года. Наших сограждан хлебом не корми, но дай потратить кровные на тазик оливье и ящик игристого. Традиция же.

И вот, как бы ни было грустно в кошельке, как бы ни шокировали цены на яйца, люди идут затариваться, порой хватая с полок всё подряд. Купить только нужные вещи в такой суете не каждому под силу.

Возможно, живы ещё и продуктовые привычки советских времён. Мало того, что многие составляющие праздничного стола были в дефиците, так и ещё и магазины на новогодних каникулах не работали. Потому и приходилось думать о недельном пропитании заранее. Сегодня такой необходимости нет. Даже в самом глухом провинциальном городке 1 января найдётся захудалая лавка, в которой можно купить палку колбасы, пачку макарон и антипохмельный набор.

Гастрономический экстаз

Накануне главного праздника года россияне закупаются, будто в последний раз, а в новогоднюю ночь едят, словно завтра весь провиант исчезнет. Щедро приправляя трапезу алкоголем. Уже совсем скоро соцсети запестрят фотографиями столов, по которым весьма сложно будет сказать, что народ живёт плохо. Миф о повальной нищете и недоступных ценах на яйца развенчают все те, кто наскребут денег на тарелку шубы, тазик оливье, холодец, икру. И ещё что-нибудь, чтобы всем домочадцам и гостям хватило.

Каким мы представляем новогодний стол? Этакая скатерть-самобранка, которая изобилует праздничными яствами. Пара-тройка салатов, как минимум, два вида горячего, гарнир, закуски, бутерброды с маслом, икрой и шпротами, соленья, фрукты и, конечно же, десерт. Всё это обязательно нужно попробовать, иначе зачем готовили? Что не будет съедено ночью, придётся доедать в первые дни января - выкидывать-то жалко.

О последствиях пышных трапез регулярно напоминают специалисты. В лучшем случае обилие пищи, большая часть которой слишком жирная, приведёт к тяжести в животе и неприятным цифрам на весах. В худшем может грозить пищевое отравление. «Царём» новогоднего застолья традиционно является майонез, приправленные которым салаты хранятся слишком недолго. К удару по пищеварительной системе может добавиться алкогольная интоксикация.

Оптимистичные прогнозы касаемо того, что становится больше людей, вступающих в очередной календарный год без подобных последствий, всё же есть. Не зря ведь псковичи отправляются на пробежку утром 1 января. Хочется верить, что в забеге участвуют лишь те, кто не объедались и не занимались возлияниями всю ночь. В противном случае нагрузку на организм представить страшно.

Однако по-прежнему довольно популярным сценарием первого январского дня является коматозное лежание в кровати с перерывом на тарелочку оливье и рассол. Как только тело приходит в относительную норму, застолье продолжается и обычно длится несколько дней.

Так уж вышло, что праздник у русского человека ассоциируется с обильно накрытым столом. И для кого-то чуть ли не единственная радость в жизни - это вкусно поесть и побольше попить. Ну не умеет большинство из нас праздновать по-другому. Тем более, унылая действительность за окном этому способствует. На улице хтонь, от новостей подташнивает, массовых гуляний в новогоднюю ночь не предвидится. Вот люди и вознамерились сидеть дома в кругу семьи и плотно трапезничать на протяжении всех каникул, судя по очередям в магазинах и размерам выносимых оттуда пакетов.

К тому же, все знают - как Новый год встретишь, так его и проведёшь. А кто не хочет обеспечить себе продовольственную безопасность на предстоящие 366 дней? Иметь богатый стол каждый день, полный холодильник и запас продуктов по «старым» ценам. Да заодно арсенал бутылочек, которые после будут предательски дзынькать на весь подъезд, но прежде поднимут настроение, с которым нынче как-то не задалось. Других способов радоваться многие уже не видят, к сожалению.

Между тем, альтернатива существует. И даже високосный год, окутанный мистикой и суевериями, может оказаться весьма благополучным, если начать его с изменений к лучшему. Сделать это можно уже сейчас, не дожидаясь заветной ночи, - к примеру, исключив хаос из подготовки к празднику и пересмотрев меню новогоднего стола.

Ульяна Лаблюк

Иллюстрации сгенерированы с помощью нейросети Kandinsky 3.0