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Продуктовые инновации

15.02.2024 15:43|ПсковКомментариев: 1

Россиянам могут разрешить есть продукты в магазинах до их оплаты — такой законопроект родился в недрах Госдумы. В случае его принятия самые нетерпеливые покупатели, например, желающие утолить жажду, смогут откупорить заветную бутылочку прямо у прилавка. Но только при условии наличия упаковки, фиксированного ценника и намерения рассчитаться за товар. Есть подозрение, что имеющие острую необходимость перекусить и так пробуют на зубок всё, что не приколочено к стеллажам. Либо пытаются утащить домой за пазухой, минуя кассу. Нововведение может обернуться ростом количества магазинных краж, а также появлением на полках бывшего в употреблении провианта. На фоне роста цен на некоторые популярные позиции вроде яиц и неясной судьбы бананов, которые вскоре могут исчезнуть, перспектива удручающая.

 

Выпил, закусил, расплатился

На несправедливость по отношению к покупателям обратил глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он уверяет, что «взаимодействие между потребителем и продавцом всегда имеет характер потенциального конфликта, поэтому так важно устранять любые пробелы и коллизии в законодательстве». Один из таких пробелов, по мнению депутата, заключается в отсутствии официального разрешения употреблять продукты в торговом зале до оплаты на кассе.

Впрочем, и чёткого запрета на подобные действия нет. По факту сейчас каждый продавец сам решает, что делать с человеком, который попробовал товар, не рассчитавшись за него. В результате могут возникать спорные ситуации, которые, впрочем, благополучно разрешаются, если покупатель вносит деньги за «б/у» продукцию. В некоторых случаях, утверждает законодатель, конфликт может закончиться потасовкой, возбуждением административного дела, «не говоря уже об испорченном настроении».

Первая мысль, которая возникла при прочтении инициативы - «ну всё, теперь точно заживем». Вторая — а кто и как будет контролировать? К каждому покупателю охранника не приставишь. Получится ли отследить путь всех, кто отпил воды на территории магазина? Где гарантия, что человек не поставит бутылку на место и не возьмёт вместо неё закупоренную? Очевидно, что провожать до кассы всех страждущих будет некому. Да, большинство сетевых супермаркетов оснащены видеонаблюдением, но, как показывает практика, оно не уберегает от воровства и недостачи, которая ложится на плечи сотрудников.

Есть опасение, что в магазины хлынут полчища маргиналов, которым теперь будет официально разрешено выпить и закусить. Только с оплатой этого аттракциона щедрости могут возникнуть проблемы.

По статистике воруют люди всех возрастов — и пожилые, и молодые, и подростки. Тащат не только съестное, но и непродовольственные товары. Дополнительная возможность продегустировать продукт по пути на кассу может простимулировать людей, склонных к воровству и имеющих непреодолимый соблазн утолить голод сию секунду. Поедят на халяву прямо в магазине, спрячут упаковку между стеллажей и возьмут другой товар, с которым гордо проследуют на кассу.

Штучный товар

На мой взгляд, законодателям давно пора подумать о более важных проблемах потребительского рынка. Допустим, разрешите вы есть мороженое и шоколадку до их оплаты, что с того? Разве станут они доступнее для населения, которое добросовестно проводит все свои покупки через кассу?

Сегодня обычный визит в магазин оборачивается крупной суммой даже при условии полупустой сумки на выходе. Самый простой продуктовый набор для семьи их двух человек стоит не менее тысячи рублей, и купленного едва ли хватит на пару-тройку дней. Особенно если вы привыкли питаться полезно и разнообразно.

Инфляция — вещь упрямая, с каждым годом цены всё больше растут, этого не заметил лишь ленивый. И большинство людей с этим давно смирились. Лишь порой возникает недоумение относительно некоторых позиций. Речь, конечно же, о яйцах, которые взбудоражили всю страну под конец 2023-го года.

«Потребительские цены на товары и услуги в Псковской области выросли на 6%», - отчитался Псковстат по итогам декабря. Куриные яйца в минувшем году подорожали больше остальных позиций - на 79,6%.

Чиновники клятвенно заверяли, что после Нового года цены поползут вниз. Но не тут-то было. Думаю, каждый, кто посещает супермаркеты, заметил, что ситуация не изменилась от слова совсем. Казалось бы, праздничный ажиотаж спал, да и турецкие яйца должны были подъехать. Только вот на полках я вижу исключительно наши, отечественные, и стоят они не очень социально. По-прежнему продаются поштучно для тех, кто не может позволить себе сразу десяток. Кстати, единичный товар подорожал, по сравнению с декабрём, стоимость одного яйца выросла почти на два рубля. 

Фото слева сделано в декабре, справа - 15 февраля

В министерских кабинетах это объясняют тем, что россияне стали потреблять больше доступного белка. Что, впрочем, неудивительно, если взглянуть на стоимость других источников питательных веществ — рыбы, мяса, сыра, творога, орехов.

А в Росптицесоюзе и вовсе назвали цены в 110-125 рублей (по наблюдениям — гораздо выше) за десяток «абсолютно нормальными, справедливыми и адекватными». И ждать их падения не стоит даже на фоне поставок из-за рубежа.

Между тем, Росстат гордо сообщил о том, что в начале февраля продукт, резкое подорожание которого вызывает шквал негодования, подешевел аж на 0,73%. С начала года стоимость яиц снизилась на 2,58%. Думаю, никому не надо объяснять, что корректировка настолько мизерная, что на кошельке конечного потребителя никак не отразится. Особенно с учётом статистики, озвученной по итогам прошлого года — смотрим выше и сопоставляем.

Стоимость яиц в одном из сетевых супермаркетов в Псковской области по состоянию на 15 февраля

Чем не угодил Эквадор?

Некоторые эксперты предрекают, что вскоре россиян ждёт ещё одна беда — с прилавков могут исчезнуть бананы. Дело в том, что основным поставщиком желтых фруктов, являющихся настоящим кладезем витаминов и необходимых для организма микроэлементов, являлся Эквадор. Теперь поставки из республики, омываемой Тихим океаном, оказались под запретом по решению Россельхознадзора. Якобы, в последних партиях плодов нашли муху-горбатку, являющуюся переносчиком холеры.

Эквадорская сторона попыталась опровергнуть обвинения и даже предоставила подтверждающие безопасность продукции документы, но российские контролирующие органы оказались непреклонны. К тому же, уже обратили взоры в сторону Индии, которая выразила готовность полностью закрыть потребность россиян в бананах, а заодно наполнить отечественный рынок другими экзотическими фруктами. При этом новые поставщики обещают не накручивать цены. Что ж, посмотрим.

Действительно ли эквадорские бананы были заражены или не угодили чем-то другим — вопрос дискуссионный и, по сути, не имеющий значения для конечного потребителя. Нас, обычных граждан, больше беспокоит наличие фрукта на полках и его доступность. Чиновники уверяют, что дефицита не будет, так как Россия намерена наращивать поставки из других стран, в которых бананы ничем не хуже. Однако определённые опасения всё же есть, тем более, что такое мы уже проходили.

В качестве примера можно привести ситуацию с импортными кормами для животных. Россельхознадзор с завидной регулярностью запрещает ввоз продукции из разных стран, объясняя это вопросами к составу, в котором, якобы, выявляют ГМО и другие незаявленные компоненты. В связи с чем безопасность и качество провианта для питомцев вызывает сомнения.

Возможно, вскоре придётся переходить на сезонные фрукты отечественного производства

Государства, у которых получается договориться с российским ведомством, иногда возобновляют поставки на радость владельцам домашних животных. Более того, сейчас из каждой табуретки говорится об импортозамещении и о том, что отечественных кормов в достатке и они не уступают импортным. Официальная позиция такова: ситуация на рынке стабильна, дефицита еды для четвероногих нет и не предвидится.

На самом же деле всё не совсем так. Запрет сильно ударил по лечебным, специфическим и диетическим продуктам, аналогов которым в России нет, а производители из других стран, которые пока не попали в немилость, не всегда в силах заменить отсутствующую на рынке продукцию. В итоге люди вынуждены переводить своих кошек и собак на что-то более-менее похожее, зачастую более дорогое, при этом менее подходящее четвероногому. И уповать на то, что в дальнейшем новый корм не окажет негативного воздействия на здоровье питомца.

Не случится ли так, что свойства и цена человеческих продуктов, а соответственно и качество питания людей тоже будут меняться в худшую сторону? От яиц некоторые уже отказались, пересмотрев свой рацион в пользу более доступных, но менее полезных составляющих. Не придётся ли переходить на сезонные фрукты и овощи отечественного производства, заменив бананы, которые в нашей стране выращивать нереально, на яблоки? В целом, потеря не велика, вряд ли кто-то умрёт с голода, отказавшись от экзотических фруктов. Но по общественным настроениям это способно ударить не меньше, чем подорожавшие яйца. А заодно и по здоровью людей, питание которых и так нельзя назвать правильным. Именно об этом стоит подумать власть имущим, а не о возможности поесть, не выходя из магазина.

Ульяна Лаблюк

Теги: #продукты #экономика #Рост цен #яйца
Источник: Псковская Лента Новостей
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