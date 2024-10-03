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Блоги / Ульяна Лаблюк

Школа экспериментов

03.10.2024 10:09|ПсковКомментариев: 0

Система образования последние годы богата на «инновации». Как её только не реформировали, корректируя учебный и воспитательный процессы, вводя новые учебники и дополнительные курсы, необходимость которых до сих пор под сомнением. В вузах на смену бакалавриату пришёл старый добрый специалитет, вернее, что-то отдалённо на него похожее. Пандемия успела внести свой вклад в виде дистанционного обучения - тот ещё эксперимент получился. И, судя по количеству креативных идей у власть имущих, нас ждут очередные перемены.

 

Не успели школьники, студенты и педагоги свыкнуться с нововведениями текущего года, которых немало, как в воздухе повисла перспектива новых «улучшений», в случае их реализации весьма ощутимых для всех участников образовательного процесса.

Свежая инициатива прозвучала из уст многоуважаемого человека, помощника президента России Владимира Мединского, который назвал обучение в школе в течение 11 лет непозволительной роскошью и предложил сократить этот срок, дабы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку.

Получит ли его идея воплощение в жизнь, время покажет. Думаю, никто из нас не в силах повлиять на конечный результат. Хотя, возможно, и будет услышан глас народа, который воспринял предложение в штыки.

Судя по комментариям в соцсетях, противников больше, чем сторонников. Многие отмечают высочайшую нагрузку на школьников, которая и на 11 лет с трудом распределяется, а также неспособность современных подростков к принятию важных решений сразу после окончания школы. Мол, дети ещё, и к 11-му классу не знают, куда идти дальше, а вы их хотите отправить во взрослую жизнь ещё раньше. Всё чаще в соцсетях стали мелькать уничижительные упоминания о церковно-приходских школах с их парой-тройкой классов, лаптях и прочих дореволюционных «прелестях», но мы утрировать не будем.

Обратимся к результатам официального опроса Superjob: 6 из 10 псковичей против идеи товарища Мединского. Аргументы созвучны с мнением пользователей соцсетей: 17-летние подростки не знают, чего хотят, не готовы к взрослой жизни, и «чем больше учатся, тем умнее будут».

Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования оказалось по 29% среди опрошенного экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся. Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние»; «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой».

Согласившихся с идеей Мединского немало и на просторах всемирной паутины, большинство из них ностальгируют по советскому образованию, которое было «самым лучшим в мире», и в целом некоторые индивидуумы не прочь вернуться к былым временам.

Есть и те, кто воздерживается от оценочных высказываний и держит нейтралитет, полагая, что очередная реформа образования не принесет реальных результатов, а лишь «заберёт у ребёнка год детства».

С последним утверждением можно поспорить: 11-классники, все-таки, уже не дети малые. Некоторые государственные деятели даже считают 18-летие хорошим поводом для начала построения крепкой ячейки общества — какое уж тут детство? Хотя в данном свете идея «подрезать» школьную программу звучит как довольно предсказуемая. Нечего просиживать штаны за партой, когда пора заниматься решением демографических проблем страны.

Но помощник президента вёл речь несколько о другом. По его мнению, образование стоит «спрессовать» для того, чтобы молодые люди могли раньше вступать в сферу профподготовки.

Здравое зерно в этом, безусловно, есть. Даже в думских кабинетах не отрицают, что последний год учёбы ребята всё равно тратят на занятия с репетиторами, а не на учёбу, поэтому от 11-го класса можно безболезненно отказаться. Смогли ведь как-то впихнуть программу специалитета в бакалавриат. Не без потерь, конечно же, но проблемы современной высшей школы тянутся гораздо глубже, чем загребущие руки Болонской системы. Есть подозрение, что и качество школьного образования едва ли сильно ухудшится (куда уж хуже, подумали сейчас некоторые), если уменьшить программу обучения на год, например, сократив часы по некоторым предметам.

Однако особого смысла я в этом не вижу. Кто не желает проводить лишние пару лет в школе, уходит оттуда после 9-го класса - и зачастую приобретает гораздо больше, чем теряет. В колледжах первый год осваивают именно предметы 10-11 классов, параллельно начинаются профессиональные дисциплины. И пока те, кто решил учиться в школе до победного, только начинают постигать азы профессионального мастерства в душных аудиториях, выпускники средних профессиональных заведений уже могут заявить о себе, как о молодых специалистах. С учётом кадрового голода работодатели ждут их с распростёртыми объятьями. Таким образом, выбор у школьников есть уже сегодня, и очередной эксперимент над ними только всё усложнит и запутает.

«Опыты» над школой и последующими ступенями образования продолжаются не первый десяток лет, и это вполне понятно. Жизнь не стоит на месте и диктует новые условия, образовательный процесс должен идти в ногу со временем. Но, мне кажется, в переменах нуждается его качество и наполнение, а вот сроки большой роли не играют.

Мои родители учились по 10-летней программе, когда школу можно было покинуть после 8-го класса и пойти в техникум. Я вскользь застала времена, когда срок обучения повысили до 11 лет, при этом можно было «перепрыгнуть» четвёртый класс и из третьего пойти сразу в пятый. Меня эта участь не постигла, но, сколько себя помню, на нас тоже ставили «эксперименты». В детском саду в райцентре откуда-то взялся уклон на изучение английского языка, песни на котором мы пели на музыкальных занятиях. В школе наш класс с ходу назвали «экспериментальным» и выдали какие-то диковинные учебники математики, отличные от других, по которым учились сверстники.

После 9-го класса тех, кто не ушёл (а поступавших в техникумы в те годы было крайне мало), перетасовали и отправили в гуманитарный, математический и общий классы в зависимости от пожеланий и способностей. Отличия в учебном процессе заключались в количестве часов по разным предметам - у нас, гуманитариев, было гораздо больше русского языка и литературы, чем у математиков. Те, в свою очередь, в большем объёме изучали точные науки. В «общий» класс «А» пошли ребята послабее, не блиставшие ни по одному из предметов, и учителя их сильно не мучили. Никто даже не скрывал, что главная цель - выпустить «ашников» из 11-го класса хоть с каким-то аттестатом.

Примечательно, что почти все мы, выпускники трёх классов разной направленности, поступили в вузы. Меня новая ступень обучения встретила отменой специалитета, на смену которому пришёл заморский зверь по кличке «бакалавриат» с максимально непонятной системой оценок. После школьной 5-балльной адаптироваться к 100-бальной оказалось весьма непросто. Чтобы заслужить хотя бы тройку, нужно было каким-то образом заработать энное количество баллов, и многие первокурсники, в том числе я, зачастую просто не понимали, где их брать. Преподаватели тоже с трудом перестраивались «с колёс». В итоге к экзамену бывшие школьные хорошисты и отличники вышли чуть ли не с двойками, а повысить оценку можно было всего на один балл, даже если рассказал билет на отлично - таковы были правила, непонятно кем установленные.

После первой сессии мы более-менее разобрались, что к чему. Но спустя 4 года обучения я так и не поняла до конца, что это было, и до сих пор счастлива, что этот увлекательный аттракцион позади. После всех мытарств, связанных с максимально непонятной системой «зарабатывания» оценок, о магистратуре не могло быть и речи. Уже на третьем курсе я понимала, что дальше просиживать штаны ни к чему, сразу после получения диплома можно выходить на работу, что благополучно и сделала.

Знаю, что многие однокурсники решили задержаться на очном/заочном отделении магистратуры, но большинства из них хватило максимум на год. Они поняли, что в дополнительном образовании нет никакого смысла, и забросили его.

Возможно, есть какая-то ценность в дополнительной «двухлетке» для людей определённых профессий - к примеру, знакомые педагоги-однокашники говорили, что таким образом повышали квалификацию. Были и те, кто благодаря магистратуре смог получить дополнительную специальность, и к корочкам филолога добавились юридические. Других плюсов я не вижу. Ни одного из моих работодателей впоследствии не интересовало, бакалавр я или магистр, какие оценки стоят в дипломе и какого он цвета - есть, и славно.

Сейчас система вузовского образования трансформировалась в что-то среднее между специалитетом и Болонской системой. Сроки обучения варьируются от 4 до 6 лет по «базовому высшему» и от 1 до 3 лет по «специализированному». Не слишком понятно, что поменялось, кроме отказа от западных словечек. С учётом того, что Мединский допустил и сокращение срока обучения в вузах, основные перемены ещё могут быть впереди.

В целом же стремление улучшать, модернизировать и совершенствовать понятно и похвально, тем более, что качество подготовки учащихся, особенно в вузах, сегодня оставляет желать лучшего. Только направить бы энергию всех этих деятелей в более продуктивное русло, ведь во всех трёх ступенях образования есть гораздо более насущные вопросы, чем количество времени, которое учащиеся проводят за партой.

Ульяна Лаблюк

Теги: #школа #вуз #законопроект #выпускники
Источник: Псковская Лента Новостей
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