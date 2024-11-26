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Праздновать как положено

В России решили создать лабораторию праздников, сотрудники которой будут заниматься «переосмыслением» государственных торжеств и наполнением их содержанием. Наконец-то наверху услышали истинные чаяния народа, совершенно не понимающего, как именно отмечать Новый год или 8 Марта и по привычке шагающих в сторону ближайшего алкомаркета? Идея Министерства счастья не прижилась, россияне так и не узнали, как им стать счастливее. Теперь хоть научатся правильно радоваться в красные дни календаря и осознают их значение.

Новая лаборатория создаётся авторитетными людьми на базе Министерства культуры РФ. В её состав планируется включить представителей федеральных министерств, медиаменеджеров, историков, политологов, социологов и прочих экспертов, которые, якобы, будут трудиться на благо народа на безвозмездной основе.

Несмотря на это, возникает мысль об очередной бесполезной структуре, которая будет заниматься ерундой за бюджетные деньги. Чиновничьи формулировки про «формирование единого концептуального подхода к проведению государственных праздников на базе общего опыта» и перспектива «исследований, фокус-групп, пилотных запусков и мониторинга результатов» оптимизма не добавляют. Всё это больше смахивает на бюрократическую волокиту, не имеющую никакого отношения к реальности и не несущую какой-либо пользы.

Что вообще собрались переосмыслять многоуважаемые эксперты? С учётом того, что в зону их ответственности войдут исключительно государственные праздники, возникает резонный вопрос: а среди них есть бессмысленные, бессодержательные? Если так, то под сомнение ставится компетентность тех, кто их устанавливал.

Напомню, на данный момент в России восемь государственных праздников, благодаря которым трудящиеся имеют право на выходные. Ближайшие уже совсем скоро — новогодние каникулы, которые на этот раз продлятся с 29 декабря по 8 января. В этот период страна будет отмечать Новый год и Рождество Христово.

Каким образом это делает простой народ? Каждый проводит свободное время, в том числе праздничное, по своему усмотрению и возможностям. Одни устраивают пышное застолье с тазиком оливье, заливной рыбой и прочими традиционными новогодними блюдами, загадывают желания под бой курантов и звон бокалов. Веселье заканчивается под утро и зачастую продолжается в последующие дни, пока не съедается последняя ложка почти прокисших салатов. Другие встречают Новый год поскромнее, некоторые даже устраивают чаепития, а кто-то и вовсе отходит на боковую задолго до полуночи. Праздничные каникулы многие используют как возможность хорошенько отдохнуть, отправиться в путешествие, побыть с близкими. Кто-то в этот период продолжает ходить на работу. Другими словами, кто во что горазд — кому как нравится, хочется, можется, тот так и отмечает главный зимний праздник. И едва ли найдётся хоть один человек, который о нём не слышал и не знает, что с 1 января страна переходит в следующий год.

Другое дело, что не все интересуются историей установления той или иной даты. К примеру, Новый год в привычный нам день стали отмечать в петровское время, когда в стране ввели новое летоисчисление. Тогда же люди начали украшать дома хвойными деревьями, жечь по вечерам солому и хворост, палить из мушкетов и ружей и устраивать прочие зимние забавы. В советское время добавились традиции, остающиеся с нами по сей день, - украшать дома гирляндами, проводить кремлёвские ёлки, готовить «шубу» и слушать в новогоднюю ночь торжественное обращение главы государства к народу.

Именно это содержание планируют доносить до нас эксперты лаборатории праздников? Или они придумают какое-то новое, придадут Новому году иной смысл? По сути своей 1 января — это хороший повод устроить веселье, а также подвести итоги и начать что-то новое. Этот праздник помогает нам делить жизнь на этапы и менять календари. Выдумывать что-то ещё просто незачем. Да, новогодние каникулы часто сопровождаются двухнедельным беспробудным пьянством — возможно, именно в этом направлении найдётся работа для экспертов лаборатории. Но её эффективность под сомнением.

Не слишком понятно, чем займётся структура и в отношении других дат. День защитника Отечества, 8 Марта, Праздник весны и труда, День Победы — что там переделывать и, главное, зачем? Люди прекрасно понимают, что это за даты, а если заинтересуются историей их появления, могут найти все необходимое в интернете. Отмечать каждый будет именно так, как привык. Едва ли спущенная сверху установка делать как-то иначе сможет нарушить заученные ритуалы.

Есть всего два государственных праздника, которые пока не слишком прочно вошли в нашу жизнь и не успели обрасти традициями. Потому вводят некоторых людей в ступор. Не слишком мы понимаем, каким образом отмечать День России и День народного единства, разве что посетить культурное мероприятие. Для тех, кто не ходит на общегородские концерты, эти праздники являются обычными выходными, которые каждый проводит по-своему. Вероятно, здесь пригодилась бы создаваемая лаборатория, эксперты которой наконец донесли бы до людей смысл 12 июня и 4 ноября и рассказали, как следует себя вести по случаю празднества. Если получится, конечно.

Авторы проекта ссылаются на советский опыт, когда на базе Всероссийского театрального общества существовала Лаборатория массовых праздников и зрелищ. Её участники занимались разработкой концепций театрализованных торжеств в честь важных юбилейных дат. Придумывали различные представления, приуроченные к историческим событиям, разрабатывали программы праздничных мероприятий, в том числе рассчитанные на несколько дней. Сегодня этим весьма успешно занимается сфера культуры, что также ставит под сомнение необходимость создания дополнительной организации с теми же функциями. Установки для организаторов массовых мероприятий и без того приходят свыше.

Есть предположение, что эксперты лаборатории займутся не столько переосмыслением значимости существующих торжеств и разработкой их концепций, которые давно в наличии, сколько придумыванием новых праздников, соответствующих политике укрепления традиционных ценностей. К примеру, уже звучала идея сделать День семьи, любви и верности выходным днем, правда, почему-то только для многодетных родителей.

В целом-то можно обвести 8 июля красным, как предлагает глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По крайней мере, хуже от этого никому не будет. Но едва ли ещё один выходной, да и то не для всех, сыграет существенную роль в осмыслении народом истории Петра и Февронии. Их уже несколько лет пытаются популяризировать, получается с переменным успехом.

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Все мы понимаем, что страна уже давно взяла курс на импортозамещение праздников, и некоторые результаты налицо. Тот же День семьи, любви и верности стал более узнаваем и даже частично вытеснил 14 февраля. По крайней мере, тематические посты влюбленных в соцсетях я чаще вижу в июле, нежели зимой. Да и хэллоуинские наряды мелькают всё реже, хотя этот западный праздник «бесовщины» до сих пор не даёт покоя многим деятелям. Именно о «переодевании в чертей и ведьм» упомянул председатель Общественного совета при Минкультуры Александр Чайковский, высказываясь в поддержку идеи создания лаборатории. Мол, пора избавиться от праздников, основанных на «какой-то чепухе», и сделать выходными наши, народные. Например, освободить трудящихся от работы в день рождения Пушкина 6 июня.

Безусловно, это значимая дата и имеет полное право на приобретение официального статуса. А вот Хэллоуин его не имел, не имеет и едва ли может рассчитывать на получение в будущем. Потому кажется неуместным и нелогичным его упоминание при обсуждении лаборатории, в компетенцию которой войдут исключительно государственные праздники. Чем вообще не угодило 31-е октября, накануне которого разве что ленивый не кричит о том, что всё это от лукавого? И Хэллоуин, и День святого Валентина пора бы оставить в покое. Не претендуют они на красный цвет в календаре. Тех, кто устраивает междусобойчики в эти дни, вполне устраивает чёрный.

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Если уже всерьёз заниматься замещением западных праздников чем-то исконно русским, можно попробовать вернуть колядки. Почему-то про них противники «бесовщины» редко вспоминают. Пускай по праздничным улицам ходят ряженые — народу и занятие, и хлеб, и зрелища.

На самом деле, сегодня в России существует масса интересных праздников и традиций, представляющих гремучую смесь государственности, христианства, язычества и заимствований из других культур. Те, кому надо, о них знают и отмечают. При необходимости можно открыть народный календарь — там повод для праздничного торжества найдётся каждый день. Но стоит ли обводить его красным в календаре, и начинять новыми смыслами и содержанием? Не зря ведь говорят, что всё уже придумано до нас, зачем снова изобретать велосипед?

Если не понимает народ, что делать 4 ноября, стоит усилить просветительскую работу. Не хватает мероприятиям массовости и зрелищности — сфера культуры не доработала, надо подтянуться. Однако вместо этого решено создать очередную бюрократическую машину, которая будет неведомо чем и за чей счёт заниматься. Возможно, всё сведётся к рассказам о том, почему на Новый год лучше поднимать не бокалы, а штанги, и прочим прописным истинам.

Очевидно, что в стране существуют более важные проблемы, чем неумение россиян праздновать так, как «положено». Пускай народ спокойно проводит выходные дни в привычном русле, а власть имущие в это время сосредоточатся на действительно нужных делах. Займутся не созданием разных «шарашкиных контор», а улучшением качества жизни населения не на бумаге, а в реальности. Увы, сейчас она такова, что многим вообще не до праздников.

Ульяна Лаблюк