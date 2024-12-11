Блоги / Ульяна Лаблюк

В глазах смотрящего

Так уж повелось, что Великие Луки принято сравнивать с областной столицей, и южная зачастую проигрывает старшему брату по ряду параметров. Многим Псков видится чуть ли ни центром вселенной и единственным местом в регионе, где всё цветёт и колосится. Великолучане сетуют на обделённость благами цивилизации и с завистью смотрят на север, которому всегда достаётся самое лучшее, а псковичи не скрывают радости от того, что имеют. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Ульяна Лаблюк считает сложившуюся ситуацию вопиющей несправедливостью и уверяет, что город на Ловати ни чем не хуже других, а местами даже лучше. Взять, хотя бы, новогоднее оформление улиц.

Подготовку к зимнему празднику в Великих Луках начали ещё в ноябре. Первым делом ответственные службы приступили к монтажу светодиодных консолей, которых в этом году больше, чем в прошлом — целых 194. В частности, город закупил новые светящиеся «кольца с кристаллами», которыми украсят опоры освещения вместе с имеющимися «снежинками», «волнами», «ёлочками» и прочими фигурными конструкциями. К слову, и в 2023-м южная столица пестрела самой разнообразной иллюминацией. Но, как говорится, новогоднего настроения много не бывает, и чем ярче сияют зимние улицы, тем лучше.

В общественных местах, скверах и парках Великих Лук установили мерцающие арки, в том числе новые — одна из них красуется возле драмтеатра и уже стала популярной локацией для фотосессий. Кроме того, появились шрифтовые композиции, фотозона с новогодними шарами, световая декорация «Фонарь с лампочками», святящееся дерево и другие новогодние фигуры, которых в прошлом году не было.

Фото: «Луки.ру»

На главной площади Великих Лук вновь возвышается 22-метровая искусственная ёлка с золотистыми и серебристыми шарами и гирляндами. Набережная традиционно засветилась огнями, часть из которых радует горожан круглый год: гирлянды возле «Луки Парка» (в котором, к слову, тоже есть, что посмотреть по части праздничных композиций) не снимали, как и растяжки на центральном мосту. Праздничная атмосфера в этой части города царит и летом, и зимой.

Я, как человек, более 10 лет проживший в Пскове, была приятно удивлена тому, как украшают Великие Луки в преддверии праздника. Казалось бы, светящиеся олени, искусственная ель, арки и гирлянды всех мастей — это обыденность для жителей областного центра, который давно обзавёлся современными инсталляциями. Но новогодние декорации Великих Лук не могут оставить равнодушными, при виде очередной светящейся фигурки, каждая из которых имеет свою изюминку, возникает непреодолимое желание включить камеру.

А как в вечернее время светится проспект Ленина! Первый раз я увидела новогоднее оформление центральной городской магистрали в прошлом году и до сих пор нахожусь под впечатлением. В снежную погоду проезжая часть напоминает какую-то сказочную дорогу благодаря нависающим над ней белым ветвям деревьев с мерцающими над головой огнями гирлянд и фигурных растяжек.

Чем ближе праздник, тем больше радуется глаз во всех микрорайонах — куда ни сверни, встретишь гирлянды, ёлки, мишуру, шары. К оформлению ответственно подходят не только городские службы и организации, но и предприниматели, украшающие витрины и окна зданий, и сами горожане. Мне кажется, такого обилия влезающих в окна Дедов Морозов и ярких огоньков разномастных гирлянд я ещё нигде не видела.

Прошлым декабрём на прогулки с целью сбора в фотокопилку наиболее выдающихся инсталляций ушло порядка недели. Однако даже за этот период не удалось запечатлеть абсолютно всё, так как украшений действительно много в разных частях города, чисто физически объять необъятное сложно. В этом году, судя по количеству свежих локаций, придётся потратить не меньше времени на зимние променады. И, как только появится возможность, с радостью поделюсь с вами новогодним настроением, которое царит на юге области.

Надо отдать должное городским властям, которые изыскали средства на обновление праздничного убранства и приобрели оригинальные фигуры, аналогов которым в Псковской области нет. Чего стоит только инсталляция «Лукоморье» в городском парке А. С. Пушкина — тут уже псковичам впору завидовать!

Фото: «Луки.ру»

Вероятно, найдутся те, кто не разделяет моего восторга и в целом считает новогоднее украшение городов ненужной чепухой и бессмысленной тратой денег. Кто-то вовсе не отмечает Новый год и не обращает внимания на его атрибуты — это их право. Но, судя по обилию красочных фото на фоне оленей и ёлок, которые уже заполонили соцсети, большинство людей, как и я, искренне радуются праздничному убранству на улицах и находят в нём источник вдохновения.

Фото: администрация Великих Лук

Есть, к сожалению, и третий лагерь: те, кто не может пройти мимо светящейся арочки или ёлки не потому, что хочет с ней сфотографироваться, а с целью обратить внимание на разного рода «косяки». Буквально в каждом городе области ежегодно находятся недовольные тем, как выглядят улицы накануне наступающего, и Великие Луки не исключение. Своё негодование относительно «колхоза», «деревни» и того, как всё плохо, по сравнению с тем же Псковом, горожане неизменно высказывают в соцсетях. Спор подогревают жители других муниципалитетов, нахваливая именно своё, родное.

«Ужас какой дешёвый», - не по душе пришёлся пользователям светодиодный фонтан в сквере на улице Вокзальной, который сменил летний пешеходный. Встречаются нарекания к местам размещения фигур, их цвету, количеству гирлянд и, конечно же, в центре дискуссии главная городская ёлка. «В прошлый раз как-то скучно было», - кому-то не хватило огней на площади Ленина. «Поставьте нормальную ёлку, а не этот металлопластиковый конус», - продолжается извечный диспут любителей живых деревьев со сторонниками искусственных. В одном из местных пабликов даже привели в пример новогоднюю красавицу из Западной Двины, мол, а чем мы хуже, Великие Луки - более крупный город, а настоящей ёлкой обделён.

Здесь хотелось бы напомнить, что буквально пару лет назад жители города на Ловати хором просили установить ёлку, аналогичную псковской. Тем более, что в 2022-м году на центральную площадь Великих Лук привезли такое «чудо», что скандал разгорелся на всю область. Мало того, что дерево представляло собой «облезлый огрызок» после транспортировки, так ещё и срубили его не там, где положено — в деревне Жижица, жители и гости которой тем самым остались без главного символа праздника.

В 2023-м году город получил красивую искусственную ель — отличное современное решение, долговечное и практичное. Казалось бы, впору радоваться: теперь не нужно каждый год губить лесных красавиц, доставлять их в город, а после выбрасывать. Но нет, некоторым опять живую подавай, плохая нынче ёлка, у соседей лучше.

Если уж привыкли смотреть на других, справедливости ради загляните в Псков, который принято считать краше Великих Лук. Ёлка в областном центре тоже искусственная. Правда, лично у меня гирлянды и капельки синих оттенков, которые на неё вешают последние пару лет, навевают ностальгию по зайцу и волку из «Ну, погоди!» Хотя, как говорится, на вкус и цвет.

В других муниципалитетах, где до сих пор устанавливают живые ёлки, красавицы вообще на любителя. Одна из них в прошлом году приехала в Порхов. К самому дереву претензий не было, а вот его украшение и местоположение оставляло желать лучшего. Будто нехотя накинутые гирлянды, удалённая и весьма тёмная часть городского парка — весьма странное решение. Иллюминация на улицах города при этом порадовала: снеговики, олени, подарок и прочие фигурки на центральных улицах Порхова имеются, хоть и в меньшем количестве, чем в Великих Луках.

Бесспорно, город на Ловати обычно сопоставляют с более крупными населёнными пунктами. Равняться хочется на областной центр, где, по мнению многих, и трава зеленее, и украшения ярче, и улицы чище. К слову, Псков в этом году не закупал новые инсталляции, горожанам придётся довольствоваться прошлогодними. Глава города пообещал их тасовать, «чтобы казалось, будто бы новое», но суть от этого едва ли изменится: любителям селфи на фоне новогодних декораций придётся постараться, чтобы фото отличались от старых.

Великолучане в этом плане определенно в более выгодном положении и смогут пополнить архив свежими красочными снимками. Может, самое время это осознать и выйти на прогулку? Погода установилась зимняя, выпал снег — хороший повод убедиться, в каком чудесном городе вы живёте, и как здорово он украшен к празднику. А жителям других муниципалитетов, уже изучивших новогодние локации на ближайших улицах, возможно, стоило бы запланировать в ближайшие выходные поездку в Великие Луки.

На юге области есть, что посмотреть и чем заняться в любой сезон. Обилие зелени летом, отреставрированная набережная, по которой приятно прогулять в любое время года, необычные малые архитектурные формы (например, по мотивам сказок Пушкина в городском парке), цветные фонтаны, аттракционы и масса других вещей, которых лишены ближайшие соседи — всё это присутствует в городе на Ловати. Здесь можно прокатиться на современном колесе обозрения, которое псковичи получили только минувшим летом, посетить динопарк, которого в областном центре вообще нет, и пока не предвидится. Или отправиться исследовать местные музеи, аналогов которым нет во всей стране.

Всем тем, кто пишет и говорит о том, что Великие Луки когда-то давно были красивым, ухоженным и успешным городом, могу сказать одно: он таким является и сейчас. Конечно, ещё есть, над чем работать, в том числе в части новогоднего оформления — совершенству нет предела. Но жизнь не стоит на месте, с каждым годом город не только не теряет своего обаяния, но и преображается в лучшую сторону. Думаю, 2025-й принесёт нам ещё больше красоты, главное, научиться её видеть.

Смотрите также Не так страшны, как их малюют

Ульяна Лаблюк