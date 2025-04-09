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Блоги / Ульяна Лаблюк

(Не)доступная цена

09.04.2025 12:36|ПсковКомментариев: 1

Указывать на ценниках в магазинах размер торговой надбавки на социально значимые продукты питания предложили законодатели Санкт-Петербурга. Их коллеги из регионов Северо-Запада, в том числе из Псковской области, идею поддержали: говорят, эта мера исключит спекуляции со стороны продавцов и поможет ускорить реакцию надзорных органов в случае выявления нарушений. Солидарна с народными избранниками и наш обозреватель Ульяна Лаблюк. При этом она считает, что покупателям от новых знаний о ценообразовании станет немного грустнее. На фоне заметного подорожания многих товаров видеть, сколько именно за них переплачиваешь, - так себе удовольствие. В своей авторской колонке журналист перечисляет возможные минусы инициативы для конечного потребителя, напоминает, стоимость какого продовольствия может регулировать государство, и как это происходит в реальности.

 

Фото здесь и далее: из архива ПЛН

Предложение петербургских депутатов обсуждалось на заседании постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по правовым вопросам в Нарьян-Маре.

«Спекулятивный рост цен на продукты вызывает обоснованное недовольство граждан. Эта мера сделает ценообразование более понятным и прозрачным. А в случаях, когда торговая наценка действительно необоснованно высокая, позволит надзорным органам оперативно реагировать на недопустимую ситуацию», - прокомментировал инициативу коллег председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.

С ним и представителями других регионов Северо-Запада, которые поддержали эту идею, трудно не согласиться: совершенствовать законодательство в данной сфере давно пора. Цифры на ценниках постоянно увеличиваются, иногда слишком быстро, что вызывает справедливое негодование покупателей. При этом есть подозрение, что большинству из них нет дела до того, по какой причине, объективной или спекулятивной, их походы в магазин становятся всё более разорительными.

Итак, о каких именно составляющих продовольственной корзинки (а кто может себе позволить - тележки) сегодня ведут речь законодатели. Перечень социально значимых продуктов утверждён Постановлением правительства РФ от 15.07.2010 № 530 для того, чтобы государство могло регулировать стоимость самых популярных и нужных населению продуктов, обеспечивать их постоянную доступность широким слоям населения.

В список входят 24 наименования. Это говядина, свинина и баранина - за исключением бескостного мяса, куры (кроме окорочков), мороженая неразделанная рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, чёрный чай, шлифованный рис, гречка, вермишель, пшено и мука из пшеницы, картофель, белокочанная свежая капуста, репчатый лук, морковь и яблоки. В общем, все те товары, которые многие из нас покупают на постоянной основе для приготовления завтраков, обедов и ужинов.

Перечень остаётся неизменным уже почти 15 лет, хотя периодически звучат предложения его пересмотреть. Некоторые считают, что список слишком примитивный и требует дополнения - например, рыбными консервами и бананами. Другие, наоборот, призывают исключить некоторые позиции. Так, в 2022 центр агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС предлагал вычеркнуть яблоки и говядину. Последнюю, по мнению экспертов, покупают только самые обеспеченные россияне, а яблоки - это в значительной мере импортный товар, потому не место ему в списке социально значимых.

Не так давно прозвучала очередная идея сократить перечень, убрав из него продукты, которые перестали быть базовыми и перешли в разряд премиальных. Речь, в частности, о мясе на кости - по наблюдениям озвучившего предложение депутата Госдумы Сергея Лисовского, те же ребрышки нынче доступны не каждому, и следить за ценой на них бессмысленно. Парламентарий также обратил внимание, что сейчас в стране нет дефицита продовольствия, как во времена СССР, и констатировал, что благосостояние граждан с каждым годом улучшается.

«Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию, - пояснил Сергей Лисовский «Известиям». - Плюс ко всему нужно понимать, что уровень бедности в РФ ежегодно снижается, а число обеспеченных граждан, готовых тратить средства на более дорогие товары, увеличивается».

Заявление относительно материального благополучия спорное, но с остальным отчасти можно согласиться. Перечень действительно нуждается в некоторых корректировках, но, на мой взгляд, не в части исключить-добавить. На данный момент список социально значимых продуктов выглядит слишком расплывчато. Например, рис шлифованный - он может быть разным: развесной и упакованный, отечественный и импортный, есть много разновидностей, которые находятся в совершенно разных ценовых категориях. Молоко одного производителя может стоить дороже другого, цена зависит от жирности, типа упаковки. Яйца бывают разных категорий. Стоимость мытого фасованного картофеля порой в разы превышает цену немытого, продающегося на развес и так далее.

Таким образом, продавцы и производители сами неплохо справляются с регулированием цен, предоставляя покупателю выбор - купить товар подороже и получше, либо по более комфортной цене, но, возможно, не самого высокого качества. Или, как в случае с овощами, то, что нужно хорошенько помыть. Тут уж каждый решает сам, что ему делать - руки запачкать и сэкономить, либо остаться чистеньким, но бедненьким.

Справедливости ради замечу, что мытая картошка и морковка мало чем отличается от немытой, кроме того, что на их очистку тратится больше времени. А недавно была приятно удивлена стоимостью гречки в одной из торговых сетей - 35 рублей за 900 граммов! Я думала, за эти деньги сегодня даже жвачку не купишь. Здесь же целый пакет крупы, причём вполне обычной - никакой разницы с той, что без пометки «Красная цена», замечено не было. То же касается риса - если нужен обычный, чаще всего покупаю самый дешёвый. Для всех блюд, которые я готовлю, он вполне подходит и ничем не отличается от аналогов подороже. Если рецепт требует определенного вида риса, например, басмати - это, конечно, другое дело, тут придётся раскошелиться.

Остановит ли меня от такой покупки знание о наценке? Едва ли. Погрущу, пообщаюсь с внутренней «жабой», но всё-таки возьму с полки то, что хочется. Думаю, именно так поступит и большинство других людей. Если ты пришёл в магазин за чем-то конкретным, понимание, как именно формировалась цена, ничего не изменит. Мало кто откажется от колбасы, которую привык есть на завтрак, в пользу пшенной каши только потому, что наценка на нее меньше. Сложно не купить кофе, если нуждаешься в бодрящем напитке каждое утро и не слишком любишь чёрный чай. Не получится заменить мясную вырезку на свинину на кости в случае, если можешь есть только нежирную продукцию. К тому же, помимо картошки, капусты, лука, морковки и яблок человеку обычно требуются другие фрукты и овощи. Да, без них, как говорится, можно прожить - но вопрос, надо ли?

Едва ли сегодня найдётся человек, траты которого на привычные покупки не изменились или сократились. Уменьшение возможно разве что при отказе от чего-либо. Во всех остальных случаях средний чек на необходимое продовольствие и другие радости жизни неуклонно растёт. Вроде бы, пора уже с этим смириться - но сложно. И указание размера наценки едва ли поспособствует смирению.

Особенно накануне праздников, когда соцсети и страницы СМИ начинают пестрить сообщениями о подорожании той или иной позиции. Я более чем уверена, что совсем скоро мы услышим о бесчеловечных ценах на яйца. Приближается Пасха, и многие продавцы посчитают грехом (такой вот каламбур) не заработать на верующих и следующих традициям людях.

Удастся ли остановить «спекулянтов»? Вопрос из разряда риторических. Конечно, если вы заметили, что в ближайшем супермаркете слишком стремительно дорожают яйца, молоко, гречка или другой социально значимый продукт (это обычно видно невооруженным глазом, даже без знания о размере наценки), не лишним будет сообщить о происходящем в ФАС. Пускай разбираются.
Напомню, правительство РФ вправе устанавливать предельно допустимые розничные цены на продукты из вышеприведённого списка в случае, если они растут в цене слишком быстро (на 10 и более процентов в течение 60 дней). На практике такого, насколько я знаю, пока не было. Когда происходит что-то из ряда вон выходящее, например, куриное яйцо стремится стать «золотым», власти, безусловно, вмешиваются, не сидят, сложа руки. Ведётся работа с ритейлерами, заключаются соглашения о стабилизации цен, устанавливаются дополнительные ограничения, в том числе относительно уровня возможной наценки. В итоге ситуация постепенно выравнивается, но к прежним цены никогда не возвращаются - это факт. Их рост никогда не останавливается, просто происходит он медленнее.

Менее плавным может быть повышение цен на продукты, не относящиеся к социально значимым. Например, на икру, сладости или бананы, стоимость которых вполне может быть привязана к тем же яйцам. Речь здесь вот о чём. Как и говорил выше депутат Лисовский, продавцы и производители могут компенсировать затраты на стабилизацию стоимости одних товаров за счет повышения цен на другие, премиальные. Думаю, это происходит и сейчас, что вполне логично - постараться наверстать упущенное за счёт тех, кто «побогаче». Конечно, не миллионеры пополняют казну магазинов, а рядовые потребители, которые могут позволить себе чуть больше, чем товары из списка социально значимых. Именно покупатели шоколадок, сухофруктов, кофе и прочих «деликатесов» возмещают убытки продавцов и изготовителей, понесенные из-за необходимости оставить яйца и молоко доступными для «нищебродов».

Хотите относительно дешевый стол на Пасху - пожалуйста, но без излишеств. Главный атрибут праздника сейчас можно найти по вполне приемлемой цене. А если хочется чего-то особенного, извольте заплатить.

И это ещё один способ регулирования цен. Да, за счёт некоторых потребителей, но все прелести цивилизации стоят денег, в том числе продукты - это наша суровая действительность. Бесплатно можно питаться разве что кореньями и другими дарами леса, на которых долго не протянешь.

Особого смысла в пересмотре списка социально значимых товаров и указании размера наценки на них я не вижу. Всё это, возможно, и возымеет положительный эффект, но он вряд ли окупит бумажную волокиту, без которой не обойтись. Только представьте, сколько новых ценников придётся распечатать продавцам - кто всё это оплатит? Ответ напрашивается сам собой: конечный потребитель, которому сегодня и без того не слишком сладко живётся. Безусловно, ценовая политика должна оставаться под пристальным вниманием государства, но «драконовские» меры могут лишь ухудшить ситуацию. Сдерживать цены на товары повседневного спроса необходимо, но делать это следует без ущерба для всех участников рынка. Не в ограничениях и дополнительных хлопотах нуждаются предприниматели, производители и население, сегодня им как никогда нужна всесторонняя поддержка.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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