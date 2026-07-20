Бензин вернется, а спокойствие — нет? Что делать уже сейчас

Эту статью, наверное, прочитают те, кто уже пережил не один кризис и не один дефицит. Те, чья память хранит ощущение пустых полок и тревожного ожидания. И сейчас, когда на заправках снова образовались очереди, а бензин стал дефицитом, многие узнали этот знакомый, щемящий холод внутри.

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Все говорят: «Бензин вернется». Но почему-то от этой фразы спокойнее не становится. Дело в том чувстве предсказуемого будущего, которого нам, если честно, всегда немного не хватало. А теперь его стало еще меньше. Нас накрывает паника, бессонница, скачки давления или, наоборот, апатия. Кто-то включает «режим выживания» и чувствует, что этот механизм работает безотказно. А кто-то ощущает непреодолимый страх и теряет контроль над собой.

Давайте разберемся, что происходит с нами в этот момент на уровне биологии и психологии. И главное — что с этим делать прямо сейчас, не дожидаясь возвращения топлива.

Инстинкт и Интеллект: две платформы нашего выживания

Погружаясь в нейробиологию, мы видим, что наш адаптивный механизм к стрессу строится на двух фундаментальных платформах. И они находятся в постоянном диалоге.

Первая платформа — это наша «животная» природа, древний инстинкт самосохранения. Это та часть нас, которая готова идти на самые нечеловеческие поступки, чтобы физически выжить. В моменты кризиса она включает сирену: «Опасность! Тревога! Действуй немедленно!». Кора надпочечников выбрасывает кортизол и адреналин, сердце колотится, внимание сужается до одной точки — это классическая реакция «бей или беги», доставшаяся нам от далеких предков.

Вторая платформа — наш интеллект. Это мощный «компьютер» в коре головного мозга, который отвечает за креативные решения. Именно он помогает найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации. Но самое главное его предназначение в кризисе — сохранить смыслы, ценности человеческой жизни, доброту и сопереживание. Это та часть нас, которая смотрит на ситуацию шире и помнит о человеческих взаимоотношениях.

Да, это та самая - борьба добра со злом, но на уровне биохимии мозга.

Память седьмого колена: почему вы реагируете именно так

Самое интересное происходит в памяти. Ваша реакция на сегодняшний дефицит — это не только ваш личный опыт. Не удивляйтесь, но в ваших реакциях есть отголоски переживаний ваших родителей, бабушек, прабабушек и так до седьмого колена.

Научные эксперименты в области нейробиологии и эпигенетики подтверждают: код безопасности надежно вшит в геном человека. Этот механизм выживания передается по наследству и описывает, как наши предки справлялись с голодом, войной и разрухой. Причем наследование этой стрессовой программы идет по Y-хромосоме, по мужской линии.

Поэтому эта статья — особенно важное послание для мужчин. Всё, что вы сейчас переживаете, — не только ваш личный страх. Это программа ваших предков, которая срабатывает для вашего выживания в моменте. Но это еще и та программа, которую вы передадите будущим поколениям. Какой она будет?

Как перепрограммировать страх

Страх необходим ровно до того момента, пока мы не приняли решение. Как только решение сформировано, дальнейшее беспокойство становится паразитирующим процессом, сжигающим ресурсы организма. Нам нужно сделать так, чтобы наша «животная» часть услышала интеллект.

Биохимия стресса такова, что в момент тревоги уровень дофамина и серотонина падает, а кортизол растет. Но как только мы осознанно проговариваем формулу спокойствия, в мозге запускается цепь реакций, снижающих уровень стресс-гормонов. Это не магия, это физиология.

Я предлагаю вам закрепить в сознании несколько простых, но очень важных установок. Позвольте им проникнуть в тот самый геном памяти, который достанется вашим внукам.

«Я с этим справился и раньше».

Вспомните все сложные ситуации, которые вы уже пережили. Ваш организм уже показал свою надежность. Вы здесь и сейчас — это результат работы мощнейшей программы выживания. «Я — это мощный алгоритм решения».

У вас высокий потенциал интеллекта для выхода из любой ситуации. Вместо того чтобы пережевывать страх, используйте мозг для поиска конкретных шагов. Чем конкретнее план, тем тише голос инстинкта. «Я могу просить о помощи и помогать».

В моменты кризиса мы часто замыкаемся. Но нейробиология говорит нам, что социальные связи и общение стимулируют выработку окситоцина, который является природным «противоядием» от стресса. Умение выстраивать диалог с людьми — это высший пилотаж выживания. «Мои решения — это наследство для моих детей».

Каждый ваш осознанный шаг сегодня — это не просто решение проблемы с бензином. Это урок для ваших потомков. Забирая от вас генетическую память, они возьмут не только страхи и предубеждения, но и надежный инструмент веры в себя. Пусть в их геноме хранится не только память о панике, но и уважение к тем, кто находил выход и помогал другим.

Когда рассуждают о выживании, почему-то первым делом вспоминают жесткость. Однако биохимия говорит об обратном. В состоянии изоляции и злости ресурсы организма истощаются быстрее.

Обратите внимание на тех людей, кто сейчас рядом с вами. Кто-то стоит в очереди и делится новостями или бутербродом. Кто-то уступает место. Это и есть та самая «программа доброты», которая перебивает животный страх. Сопереживание и сострадание — это продукт работы высших отделов мозга, и он лечит тревогу лучше любых успокоительных.

Ваш организм сейчас работает на пределе. Но у вас есть невероятный ресурс: эволюция дала нам не только когти и реакцию, но и разум, способный превратить кризис в точку роста. Добавьте к вашим переживаниям осознание того, что вы — часть большой цепочки жизни. Пусть ваша память сохранит не только картины дефицита, но и примеры доброты и внимания людей в эти дни. Бензин вернется, полки заполнятся, но спокойствие мы можем обрести только внутри себя, опираясь на силу своего рода, дружбу и собственный интеллект.

Наталья Старосельская