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Почти 300 тысяч автомобилей зарегистрировано в Псковской области

297 тысяч единиц автомобильного транспорта, по данным МВД России, насчитывалось в Псковской области на конец 2023 года. 86 % из них составляют легковые автомобили. Об этом сообщили в сообществе ВКонтакте «Псковстат».



В современном мире автомобильный транспорт стал привычным средством передвижения. Он способствует улучшению качества жизни человека, делает его более мобильным. В Псковской области на конец 2023 года насчитывалось 297 тысяч единиц автомобильного транспорта, что на 0,3 % меньше, чем в 2022 году.

Большую часть автомобильного парка области составляли легковые автомобили — 256,4 тысячи, или 86,3%. Доля грузовых автомобилей и автобусов составляет 12,4% и 1,3%



Также в 2023 году в Псковской области водительские удостоверения получили 4,6 тысячи человек.

Напомним, что сегодня, 27 октября, в России отмечается День автомобилиста.