«Лидер Авто» представит GMC, ⁠Mercedes и Hyundai на автофестивале-выставке ПЛН

Автосалон «Лидер Авто» представит свои автомобили на автофестивале-выставке «Автомир Пскова-25». Мероприятие состоится в субботу, 20 сентября, на парковке торгово-развлекательного комплекса «Акваполис» в областном центре в рамках празднования 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Салон представит автомобили, привезенные из Казахстана, ОАЭ и Кореи: GMC Sierra, Mercedes Benz GLC и ⁠Hyundai Tucson.

Напомним, на территории автофестиваля-выставки «Автомир Пскова-25» будет работать выставка новинок автопрома от псковских автосалонов. Помимо этого, мы готовим развлечения для всех гостей, включая зоны активностей, розыгрыш призов и подарков, а также можно будет послушать шоу автозвука от команды PRT Pskov Racing Team.

Время проведения: 20 сентября с 12:00 до 15:00.

Партнерами фестиваля выступили «Бизнес Град», лизинговая компания CARCADE, «Автосалон №1», «Автомобильный Центр Псков», «Авто-АС», «Лидер Авто», «Автосалон 1» и сервис по замене масла SPOT.

