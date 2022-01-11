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Устройства дороги к могиле выдающегося ученого Василия Татищева добился псковский историк

1 октября 2021 года в адрес полномочного представителя президента России в ЦФО и генерального прокуратура Российской Федерации мною были направлены обращения по вопросу сохранения и организации доступности объекта культурного наследия федерального значения «Могила Татищева Василия Никитича (1686-1750)» на территории городского округа Солнечногорск Московской области. В обращении было заявлено о бездействии уполномоченных органов и нарушениях действующего законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов в сфере охраны объектов культурного наследия, содержания мест захоронений и дорожной деятельности.

Решение обратиться в соответствующие инстанции было принято мною в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер по сохранению, благоустройству места захоронения нашего земляка, выдающегося государственного деятеля, ученого, правоведа и основоположника русской исторической науки Василия Никитича Татищева и устройству дороги к Рождественскому погосту.

Василий Никитич Татищев (1686-1750)

Известно, что представители общественных организаций, краеведы Московской области и неравнодушные граждане на протяжении многих лет добиваются от органов власти принятия мер по благоустройству места захоронения В. Н. Татищева и организации его доступности для посещения, так как остро стоит вопрос с подъездной дорогой к могиле Татищева. Однако, по словам общественных деятелей, «используя для этой цели даже самые высокие административные рычаги, оказалось сложным сдвинуть с места этот важный вопрос». На эту проблему обратили мое внимание представители Международного Демидовского фонда, также радеющие за сохранение наследия В. Н. Татищева и возрождение исторических мест, связанных с его жизнью и деятельностью.

Изучив в деталях правовую составляющую вопроса, мною были выявлены признаки нарушений действующего законодательства и правовых норм, бездействие уполномоченных органов в разрешении сложившейся ситуации.

В частности, речь идет о нарушениях статьи 47.3.1, статьи 47.4 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; пункта 22 части 1 статьи 14 федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; пункта 1 статьи 9 главы III Устава городского округа Солнечногорск Московской области; СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 года № 84; пункта 16.1. и пункта 16.2. «Положения о порядке организации похоронного дела и ритуальных услуг на территории городского округа Солнечногорск Московской области» (утверждено постановлением администрации городского округа Солнечногорск от 7 июля 2020 года №1260) и другие нормы.

Дорога на Рождественский погост к могиле В. Н. Татищева. Фото Дмитрия Вотрина (Москва)

Поднятые в моих обращениях резонансные вопросы с фактами нарушений действующего законодательства по поручению полномочного представителя президента в ЦФО и органов прокуратуры Московской области были рассмотрены в правительстве Московской области, администрации городского округа Солнечногорск Московской области и главным управлением культурного наследия Московской области.

Из полученных ответов от администрации городского округа Солнечногорск 22 декабря 2021 года № ОГР -1058/2021, от 28 декабря 2021 года №ОВХ-13225/2021 и главного управления культурного наследия Московской области от 30 декабря 2021 года выяснилось, что объект культурного наследия федерального значения «Могила Татищева Василия Никитича (1686-1750)» находится на территории кладбища городского округа Солнечногорск «Шахматово», на участке с кадастровым номером 50:09:0010333:272 с видом разрешенного использования «Ритуальная деятельность», с категорией земель «Земли лесного фондa».

Согласно ответу администрации Солнечногорска, в связи с тем, что автомобильная дорога от деревни Шахматово к месту захоронения В. Н. Татищева на Рождественском погосте проходит по земельному участку с кадастровым номером 50:09:0000000:192138, с категорией земель «Земли лесного фонда» (под заготовку древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов), проведение работ по содержанию и уборке указанной в обращении дороги за счет средств администрации городского округа Солнечногорск невозможно, так как данные затраты будут являться нецелевым использованием бюджетных средств, в соответствии со статьей 30б.4 «Нецелевое использование бюджетных средств» Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Ответы администрации городского округа Солнечногорск Московской области на обращения

По информации администрации городского округа Солнечногорск Московской области, подъездная дорога от деревни Шахматово к кладбищу с местом захоронения В. Н. Татищева не числится в реестре муниципальной собственности и является бесхозяйной. Установленный факт, в частности, свидетельствует о несоблюдении требований СанПин 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного значения» (п.п. 2.7, 2.9, 6.6), утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 июня 2011 года № 84, согласно которым к кладбищу должна быть обеспечена транспортная доступность и организация подъездных путей.

На основании требований законодательства к содержанию объектов культурного наследия, организации транспортной доступности к местам захоронений, заявленных в моем обращении, администрацией городского округа Солнечногорск Московской области принято решение инициировать процедуру изъятия земельного участка из земель лесного фонда в земли «общего пользования» под строительство автомобильной дороги, с разработкой проектно-сметной документации и инженерными изысканиями. При формировании бюджета на 2023 год администрацией городского округа Солнечногорск будет рассмотрен вопрос финансирования мероприятия по разработке проекта.

Вместе с тем, главное управление культурного наследия Московской области также сообщает, что на основании моего обращения министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в адрес главы городского округа Солнечногорск Московской области В. В. Родионова направлено письмо о необходимости осуществления процедуры принятия в муниципальную собственность городского округа Солнечногорск Московской области бесхозяйной дороги, указанной в обращении, с последующим приведением ее в нормативное состояние в 2022-2023 годы.

Ответ главного управления культурного наследия Московской области на мое обращение

Относительно вопросов сохранения и содержания места захоронения В. Н. Татищева с белокаменным резным надгробием XVIII столетия, главное управление культурного наследия Московской области предоставило информацию о бесхозяйном статусе объекта культурного наследия федерального значения «Могила Татищева Василия Никитича (1686-1750)».

В настоящее время право собственности на объект культурного наследия не зарегистрировано, собственник либо иной законный владелец у объекта отсутствует, несмотря на неоднократные обращения государственного управления культурного наследия Московской области в территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области с просьбой включить объект культурного наследия «Могила Татищева Василия Никитича (1686-1750)» в реестр федерального имущества и дальнейшей регистрации права собственности Российской Федерации.

Объект культурного наследия федерального значения «Могила Татищева Василия Никитича (1686-1750)». Фото Дмитрия Вотрина (Москва)

О результатах рассмотрения вопроса о включении места захоронения В. Н. Татищева в реестр федерального имущества и регистрации права собственности будет сообщено мною после получения ответов на запросы в компетентные органы и ведомства.

В наступившем 2022 году, объявленном президентом Российской Федерации В. В. Путиным Годом культурного наследия народов России, также необходимо урегулировать в вопрос с бесхозяйной могилой всемирно известного ученого – энциклопедиста, основоположника русской исторической науки и выдающегося государственного деятеля Василия Никитича Татищева (1686-1750) в соответствии с законом и с полагающимся уважением к заслугам одного из величайших граждан нашего Отечества.

Историческая справка

Василий Никитич Татищев (1686-1750) - выдающийся государственный, военный и политический деятель, правовед, основоположник русской исторической науки, всемирно известный ученый-энциклопедист. Согласно новейшим исследованиям, с наибольшей вероятностью В. Н. Татищев родился в сельце Копытово (Барсуково) Крекшинской губы Выборского уезда Псковской земли (ныне – деревня Барсуки Выборской волости Новоржевского района Псковской области).

В ходе историко-архивного исследования псковским историком М. В. Семеновым было обнаружено место ранее не известной усадьбы В.Н. Татищева на территории деревни Барсуки Новоржевского района и введены в научный оборот выявленные документы XVIII-XIX в., которые документально подтверждают связь Татищева и его потомков с Выборской землей до второго десятилетия XIX века.

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По результатам исследования приказом комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области от 6 августа 2020 года №428 место обнаруженной усадьбы включено в перечень выявленных объектов культурного наследия в статусе «Достопримечательного места», обладающего историко-культурной ценностью, связанного с жизнью В. Н. Татищева.

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В 1986 году 300-летний юбилей В. Н. Татищева вошел в календарь памятных дат ЮНЕСКО. Ученому принадлежит первый научный труд по истории России - «История Российская». Татищевым написано 120 работ по истории, педагогике, философии, механике, картографии, лингвистике, истории российского законодательства с древнейших времен и т. д. Он заложил основы отечественной географии и горного дела.

В. Н. Татищев основал такие города, как Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Орск, Оренбург и Ставрополь на Волге (ныне Тольятти). Губернатор Астрахани с 1741 по 1745 год.

Последние годы жизни провел в своем подмосковном имении в Болдино, расположенной на территории городского округа Солнечногорск Московской области. Место погребения находится на Рождественском погосте.

Могила В. Н. Татищева на основании постановления Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года N1З27 включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия федерального значения.

Михаил Семенов